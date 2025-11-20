«Приходите, самовар поставим»: почему растет интерес к русской чайной традиции

Демьян Кноков также отмечает, что внимание к традиционному чаепитию возросло одновременно с возвращением к русским обычаям и истории. «В мире существует несколько чайных традиций: на слуху Китай, Западная Европа, Индия. У нас она тоже была, причем очень богатая, разнообразная и долгая. Но последние сто лет не пользовалась популярностью. Мы стараемся это изменить и видим спрос: все больше традиций приходят в повседневную жизнь современного русского человека. Я наблюдаю это каждый день в нашей чайной, чувствую при общении со своими друзьями и знакомыми по всей стране. Культура русского чаепития вновь становится трендовой, все больше людей хотят себя с ней ассоциировать », — отмечает сушеф.