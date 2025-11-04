Zhangliang malatang
Сеть малатанных, которая работает по всему миру и наконец-то добралась до России. Открылись на юго-западе Москвы, что логично: наибольшая концентрация аутентичных китайских ресторанов и кафе как раз тут, в районе метро «Юго-западная», «Университет», «Мичуринский проспект» и «Ломоносовский проспект».
Малатан — это китайский суп-конструктор, который можно с нуля собрать самостоятельно. С витрины посетители берут овощи, зелень, грибы, мясо, рыбу, морепродукты, лапшу и любые другие ингредиенты, которые хочется положить в наваристый суп. Все это складывается в огромную плошку и заливается бульоном на выбор: острым (классика), пряным томатным или легким грибным. На выходе получается литровый таз наваристого супа со всякой всячиной, который принято уплетать с соусом (его тоже нужно смешать самостоятельно).
Zhang Liang Malatang — не первая малатанная в Москве, таких мест в столице работают десятки, но, пожалуй, единственная, где сотрудники подробно рассказывают о принципах сборки супа, а ингредиенты подписаны по-русски. Главный совет малатанным новичкам — не старайтесь попробовать все сразу: 4–6 ингредиентов в супе вполне достаточно, например, что-то мясное или морепродукты, грибы, овощи и лапша. И будьте осторожны с соусами: они по-настоящему острые.
Hite
В ресторане можно попробовать южнокорейскую кухню во всем ее многообразии, а из интерактива — самостоятельно приготовить барбекю. В столы встроены большие жаровни, которые подогреваются сверху и снизу. Принцип такой: выбираете мясо или рыбу для гриля и медитативно жарите их на медленном огне. В дополнение к BBQ принято брать рис и небольшие плошки с закусками. Лучше всего идти компанией, чтобы попробовать всего по чуть-чуть и заказать разные виды мяса для гриля в стол.
Feifan Hot Pot & BBQ
Feifan Hot Pot & BBQ — это уже китайская версия барбекю. Принцип тот же: собраться у жаровни компанией и до умопомрачения жарить всякую всячину. Главное отличие в том, что корейское барбекю в основном предусматривает готовку мяса, а китайское — всего, что пожелает душа. Выбор — в диапазоне от мраморной говядины и утиных язычков до свиной требухи, соевых фрикаделек, рыбных шариков с икрой и крабовых палочек.
К барбекю полагается брать битые огурцы и прочие овощные закуски и, конечно, жареный или обычный рис. Ходить на такой гастроэнтертейнмент принято большой компанией, во-первых, чтобы попробовать всего и побольше, во-вторых, чтобы осилить немаленькие порции.
Feifan — небольшая сеть, но жаровни для BBQ есть только в Лужниках, в остальных точках предлагают другое, не менее интересное развлечение — китайский самовар (о нем ниже).
Тун фу
Хого, или китайский самовар, — еще одни вариант гастроинтерактива на компанию. В столы встроены гигантские емкости (самовары), в которых варится бульон и все, что вы решите в него закинуть.
Саму основу тоже можно выбрать: бульон поострее (не советуем, он огненный), классический или 50 на 50 (половина хого с острым бульоном, половина с обычным). Когда бульон закипит, в него можно закинуть говяжью рульку, фрикадельки, бок-чой, эринги, дайкон, цветную лапшу, креветочную пасту, кубики тофу, требуху и другие ингредиенты — все они заказываются отдельно. Дополнительно можно взять рис, битые огурцы и другие закуски. Готовьтесь, что еды в любом случае будет много, и берите побольше всего необычного на компанию.
«Рыбацкая деревня»
Слегка лубочный ресторанный комплекс на территории ВДНХ. За дачным заборчиком — территория, где, помимо ресторана с верандой, есть большой пруд с мостками. Здесь можно не только приготовить что-то самостоятельно, но и поймать свой обед. В «Рыбацкой деревне» проводят рыбалку на осетра, форель, карпа, стерлядь и белугу. Улов гарантированный, новичкам обещают помощь профи-рыболовов.
Вариант первый — отдать улов шефу, который приготовит блюдо по рецепту на ваш выбор. Пойманную рыбу запекают в соли, готовят на пару и гриле, жарят и коптят. Второй сценарий, больше полходящий для теплого времени года, — самостоятельно запечь рыбу в гриль-домике.
Swiss Yard
Ресторан в стиле шале с альпийской кухней, которая объединяет швейцарскую, итальянскую, немецкую, австрийскую и французскую традиции. Здешний специалитет — фондю, бурлящая смесь ароматных сыров, вокруг которого принято собираться компанией. Пока котелок с сыром кипит на огне, в горячую массу можно не спеша макать кусочки хлеба и прочие закуски.
Фондю можно заказать на двоих или четверых человек — отличаться будет размер порции (в любом случае немаленькой). Вайбов апрески уверенно добавляет камин в зале и стол на компанию с настоящим пламенем посреди.
Fish Point
Небольшая сеть загородных ресторанов, где все меню крутится вокруг свежей рыбы — ее каждый день отлавливают в собственных водоемах и закупают у проверенных поставщиков. Готовят рыбу на гриле, в соли, в тесте или на сковороде — в общем, всеми способами. Главное развлечение — рыбалка, которая доступна в любое время года. Новичков учат азам, а опытным рыбакам дают полную свободу. Поймать можно форель, карпа или осетра. Дальше их передадут на кухню, где шеф приготовить рыбу по одному из фирменных рецептов. В меню Fish Point есть раки с Валдая и из озера Севан, а также богатая рыбная классика — от заливного до пирожков с визигой.
«Китайский самовар»
Еще один китайский самовар, но с дополнительным приколом. Посетители садятся за длинную стойку, в которую вмонтированы небольшие котелки на одного едока, а все ингредиенты берут с движущегося конвейера, работающего по принципу скатерти-самобранки. На ленте постоянно возникают новые плошки с лапшой, овощами и зеленью, свежим мясом, рыбой и морепродуктами, а также загадочными продуктами вроде соевых шариков, утиных голов и сиреневых фрикаделек. Любую плошку можно снять с конвейера и отсыпать в свой котелок, сколько нужно. Продукты движутся на ленте не слишком быстро, но с непривычки глаза разбегаются — сложно не хвататься за все сразу. Поэтому первый круг лучше пропустить, рассмотрев все ингредиенты.