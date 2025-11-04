Небольшая сеть загородных ресторанов, где все меню крутится вокруг свежей рыбы — ее каждый день отлавливают в собственных водоемах и закупают у проверенных поставщиков. Готовят рыбу на гриле, в соли, в тесте или на сковороде — в общем, всеми способами. Главное развлечение — рыбалка, которая доступна в любое время года. Новичков учат азам, а опытным рыбакам дают полную свободу. Поймать можно форель, карпа или осетра. Дальше их передадут на кухню, где шеф приготовить рыбу по одному из фирменных рецептов. В меню Fish Point есть раки с Валдая и из озера Севан, а также богатая рыбная классика — от заливного до пирожков с визигой.