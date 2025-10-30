Вкус как в детстве и даже лучше: 8 мест в Москве с вкусным какао и горячим шоколадом

Небольшая сеть какао-домов, которую запросто можно представить где-нибудь на Бали. К приготовлению какао здесь относятся как к ритуалу и предлагают наслаждаться вкусом не спеша . Рецепты напитка — авторские: например, есть дегустационный шот на 100 мл моносорта какао, который выбирает гость. Или классика Ахимса по ацтекским рецептам. Еще из любопытного — густой горячий шоколад с секретным сиропом и кокосовым молоком , сытный какао с урбечем и орешками и ноотропный какао с ежовиком и CBD. Какао — из Индонезии, Вьетнама, Эквадора, Перу, преимущественно от небольших хозяйств. Вайбы — практически магические, публика — загадочно-богемного вида, время от времени здесь проходят лекции и концерты.