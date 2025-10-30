Где пить

Вкус как в детстве и даже лучше: 8 мест в Москве с вкусным какао и горячим шоколадом

Какао и горячий шоколад — одни из самых недооцененных напитков, многие кофейни вовсе их игнорируют. Собрали 8 мест, где к ним относятся серьезно — готовят из лучших какао-бобов, со специями или по авторским рецептам.

Неслучайно 0808

Чудаковатая микро-сеть из двух точек — какао-бар и спешелти кофейня. На витрине есть десерты и кусковой шоколад. Какао варят на шоколаде бин-ту-бар — эта маркировка означает, что у него максимально короткая и прозрачная цепочка производства: компания самостоятельно отбирает какао-бобы и изготавливает продукцию своими силами. 

В «Неслучайно» можно самостоятельно выбрать «насыщенность» какао: есть вариант 70%, 80% и 100% — это процент содержания горького шоколада в напитке. Начинать советуют с 70%, хотя разница между ним и 80% не такая уж ощутимая (все, что выше, — довольно необычно). Дополнительно можно добавить матчу, специи, копченую соль, спирулину или коллаген. Готовят и горячий шоколад — здесь, в отличие от какао, молока не будет совсем, а напиток получится густым и более терпким.

Адрес
Шмитовский пр., 10/7
Часы работы
ПН-ПТ: 08:00–21:00, СБ-ВС: 09:00–22:00
Какао-дом Ахимса

Небольшая сеть какао-домов, которую запросто можно представить где-нибудь на Бали. К приготовлению какао здесь относятся как к ритуалу и предлагают наслаждаться вкусом не спеша. Рецепты напитка — авторские: например, есть дегустационный шот на 100 мл моносорта какао, который выбирает гость. Или классика Ахимса по ацтекским рецептам. Еще из любопытного — густой горячий шоколад с секретным сиропом и кокосовым молоком, сытный какао с урбечем и орешками и ноотропный какао с ежовиком и CBD. Какао — из Индонезии, Вьетнама, Эквадора, Перу, преимущественно от небольших хозяйств. Вайбы — практически магические, публика — загадочно-богемного вида, время от времени здесь проходят лекции и концерты. 

Адреса
Малая Никитская 27 корп 1 и другие
Часы работы
Стоит уточнить в конкретном филиале
Человек и пароход

Минималистичные кофейни, где во главу угла ставят не только зерно, но и чай, а заодно какао-бобы. В «ЧиП» три вида какао — все просто и понятно: плотный и шоколадный (понравится тем, кто тяготеет к горячему шоколаду), легкий, более молочный (классический сладковатый какао из детства) и какао-масала, густой, пряный и сладкий, в который щедро сыпят специи. Последний — настоящий маст-трай, если хочется попробовать что-то необычное. Он же — самый шоколадный.

Адреса
2-я Бауманская, 9/23, стр. 3, пространство «Суперметалл» и другие
Часы работы
Стоит уточнить в конкретном филиале
Foodroom Cacao

Семейная компания занимается культурой какао от дерева — то, что принято называть tree to bar. То есть весь процесс, начиная с выращивания какао-бобов и заканчивая финальным созданием изделий на производстве, полностью контролируется создателями Foodroom Cacao. В шоколатерии продают какао-бобы, бит ту бар шоколад и какао-масло — перед покупкой дают попробовать и затейливо рассказывают о происхождении шоколада

Кроме этого варят какао и горячий шоколад — все из тех же какао-бобов. Вкусы преимущественно насыщенные и терпкие. Главная фишка — церемониальный какао, которое содержит большое количество аминокислот — они питают мозг и обещают хорошее настроение.

Адреса
ул. Лесная, 20A и другие
Часы работы
Стоит уточнить в конкретном филиале
Pinery Coffee&Cacao Bar

Небольшая сеть какао-баров работает в основном в Подмосковье и Зеленограде. Концепция понятная — какао и горячий шоколад на bean-to-bar бобах, которые везут из более чем 17 стран (Океания, Африка, Южная и Центральная Америка). Какао-бобы можно выбрать самостоятельно, заодно уточнив у бариста насыщенность — могут приготовить как вариант помягче (более молочный), так и интенсивно-шоколадный и терпкий напиток. Совсем безопасная опция — детский какао из шелковистого итальянского какао с молоком, пенкой и маршмеллоу. Кроме какао готовят отличный кофе — классику, альтернативу и авторские напитки вроде Pine-рафа с лесными орехами.

Адреса
Зеленоград, Центральная Площадь, 1
Часы работы
Стоит уточнить в конкретном филиале
Дринкит

Сеть кофеен, новые точки которой растут как грибы после дождя. Главная фишка — в геймификации всего: заказ можно сделать через приложения или стойку электронного заказа в кофейне, а сам напиток — собрать как конструктор, добавив любые основы, топпинги и дополнительные ингредиенты. Кроме огромного выбора кофе и холодных кофейных напитков есть чай и какао. 

Последнего — пять видов: классический шоколадно-молочный напиток или какао с сырной пенкой, холодный какао (более шоколадный и горьковатый), он же с сырной пенкой и бейбичино какао — очень молочная, шоколадно-сладкая версия напитка с пенкой, карамелью и маршмеллоу. Любой какао можно самостоятельно кастомизировать, добавив коллаген или протеин, сырную пенку или шот кофе.

Адреса
Сретенский бул., 5 и другие
Часы работы
Стоит уточнить в конкретном филиале
Лицей

Кофейня, бистро и пекарня с хитроумной выпечкой (краш — пан-свисс с ветчиной, сыром и кимчи), где готовят четыре вида какао. Есть вполне классический молочно-шелковистый и без лишней сладости, а также bean to bar какао (более терпкий и строгий). Плюс густой горячий шоколад и авторский напиток — какао красный апельсин-миндаль, которому неожиданно идет цитрусовая нотка.

Адреса
Остоженка, 30, стр. 1 и Лялин пер., 8, стр. 2
Часы работы
Стоит уточнить в конкретном филиале
Eleven

Светская кофейня при кинотеатре «Художественный», которую московские фуди полюбили за полнотелые круассаны с ванильным кремом и сосиску в тесте, к которой подают смешную пиалу кетчупа. С какао экспериментируют: кроме классического молочно-шоколадного варианта и насыщенного горячего шоколада есть две авторские версии. Какао арахис-карамель на фундучном молоке с карамельным сиропом или какао на кокосовом молоке с пюре из банана и груши.

Адрес
Арбатская пл., 14, стр. 1
Часы работы
08:00–23:00
