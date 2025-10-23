Место с историей: в 1960-е здесь был элитный буфет для писателей со строгим пропускным режимом. За столами собирались все сильные мира литературы: от Евгения Евтушенко до Беллы Ахмадулиной и прочих шестидесятников. Интерьер соответствующий: картины в тяжелых рамах, многослойные люстры с хрусталем, подновленные обои, резные ширмы, тяжелая мебель и старинный паркет. В меню — все, что ела советская элита, с претензией на креативность: печень трески, оливье с телячьим языком, белые грибы в сметане, пельмени по-сибирски, куриный суп-лапша, пожарские котлеты и бефстроганов с картофельным пюре . В общем, простая, почти столовская на первый взгляд еда, но в ресторанном исполнении и за не самые скромные деньги. Спасибо, что вход не по пропускам.