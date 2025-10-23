Ностальгические вайбы очевидны: мы все ели это в детстве — дома, в гостях, у бабушки на юбилее и в школьной столовой. Одни вспоминают наваристую солянку и макароны по-флотски с тоской по беззаботному детству, другие принимают как неизбежную примету времени. И если вы относитесь к первым, то вот 11 мест в Москве, где можно найти старорежимные «шубы», колбасные оливье, бефстрогановы с пюрешкой и прочие отрады праздничного застолья.
Алкобуфет «Шашлычная» и Горбуфет «Пельменная»
Добрая рюмочная, где посетители хмелеют уже к обеду, а интерьер отсылает к барахолистым советским кухням. В меню водится весь жир советских застолий: помидоры с тертым сыром и оливье с колбасой, сельдь с картошкой и завитками лука, люля из свинины и парадные бутеры с килькой. Название честное: в «Шашлычке» готовят исключительно хороший шашлык из курицы или свинины, плотные, но нежные люля и ко всему этому подают забористые соленья. Настойки — в диапазоне от вполне советской кураги и свеклы до заморской маракуйи. Но с этим поосторожнее.
Горбуфет «Пельменная» — сводный брат «Шашлычки»: те же владельцы, те же игры в Совок в интерьере (мозаика выдающаяся) и меню советской пельменной, доведенное до ума. Брать, само собой, классические пельмени со свининой и говядиной, вареники с картофелем и сало с горчицей.
«Dr. Живаго»
Парадный ресторан-аттракцион с видом на Кремль и официантами в белых передниках. Готовят в советской и дореволюционной традиции, но позволяют себе вольности. Тут и вполне классическая печень трески с яйцом, луком и бородинским хлебом, и «Мимоза» — неожиданно — с угрем (который ей очень идет), и оливье по фирменному рецепту «Живаго» с соленым огурцом (некоторые хозяйки негодуют).
Меню исполинское: одних только котлет — шесть видов (берите пожарские), пельменей и вареников — с дюжину вариаций, а блины есть ржаные, ноздреватые дрожжевые, гладкие пшеничные, с мясными начинками и дичью. Программа-минимум — грузди в сметане, оливье или «Мимоза», рассольник по-ленинградски и макароны по-флотски. И все это под пристальными взглядами гипсовых пионеров.
«Узбекистан»
А это уже настоящий советский ресторан. В послереволюционные годы в здании долгое время работала офицерская столовая, а в 1951 году решением Министерства торговли Узбекской ССР на ее месте открыли ресторан.
Уже в 1990-е место перешло к Аркадию Новикову, помещения отреставрировали и оформили по-новому. Внутри — полный плюс-вайб по-советски: огромные ковры, тяжелые портьеры, обильные росписи и фрески. Многое — работа мастеров — реставраторов дворцовых убранств, специально приглашенных из Ташкента.
Кухня узбекская, но и не только. Есть раздел с арабскими блюдами, закавказскими и «для своих». В последней вкладке — добротные образцы усредненной советской кухни: сельдь на тостах из бородинского хлеба, форшмак, маринованные грибочки, оливье, телячья вырезка с жареным луком и вареники с картошкой. Помимо них, непременно берите шашлык из молодого барашка и домашний суп-лапшу с белыми грибами.
Uhvat
Ресторан русской кухни, где все вертится вокруг печи. В ней томят и выдерживают добрую половину блюд из меню. Понятно, что советская кухня с печами встречалась редко (если не говорить о деревнях). Тем не менее готовят здесь вполне канонический оливье с перепелкой, щавелевые щи, бефстроганов с картофельным пюре, пельмени по-сибирски и сельдь с луком и отварным картофелем.
Больше всего интригует раздел со старорусскими блюдами: здесь собраны диковинки вроде кулебяки в шесть слоев, холодца из яблок (на деле скорее кисель) и кундюмов с гречкой и грибами (этакие пельмешки из печи).
«ЦДЛ»
Место с историей: в 1960-е здесь был элитный буфет для писателей со строгим пропускным режимом. За столами собирались все сильные мира литературы: от Евгения Евтушенко до Беллы Ахмадулиной и прочих шестидесятников. Интерьер соответствующий: картины в тяжелых рамах, многослойные люстры с хрусталем, подновленные обои, резные ширмы, тяжелая мебель и старинный паркет. В меню — все, что ела советская элита, с претензией на креативность: печень трески, оливье с телячьим языком, белые грибы в сметане, пельмени по-сибирски, куриный суп-лапша, пожарские котлеты и бефстроганов с картофельным пюре. В общем, простая, почти столовская на первый взгляд еда, но в ресторанном исполнении и за не самые скромные деньги. Спасибо, что вход не по пропускам.
«Сибирьсибирь»
Нарядный ресторан Дениса Иванова (также раменная Ku: по соседству и четыре десятка заведений в Новосибирске) с русскими разносолами и традиционными сибирскими блюдами. За чем сюда нужно идти, так это за остроумными твистами на советскую кухню.
Винегрет в «Сибири» готовят с лесными грибами, огурцы и помидоры мешают с маслом и сметаной (домашний салат из детства), «Мимозу» делают с омулем холодного копчения, а под шубу помещают муксуна вместо привычной сельди. В супах — окрошка с говядиной на домашнем квасе, свекольник с разварной говядиной, куриный суп с клецками и зеленый борщ со щавелем и грудинкой. Ко всему этому нужно брать беляши, а на горячее — гречневую кашу с мясом в горшочке или сибирские пельмени с четырьмя видами мяса.
«Волга-Волга»
Видовой ретроресторан при Северном речном вокзале. Впервые открылся теперь уже в историческом здании вокзала в 1937 году, а в 2020-м был отреставрирован и переоткрыт уже холдингом Soho Family.
Интерьер получился интересный: этакий сталинский ампир с фресками, расписным потолком и тяжелыми шторами в сочетании с современной мебелью. В меню — ностальгические блюда в премиум-подаче: нарядные бутерброды с сельдью и палтусом, студень из телятины с хреном, домашние соленья, «Мимоза» с лососем, костромской борщ с фасолью, щучьи котлеты и вареники с вишней.
«Вареничная №1»
Бюджетная сеть тоже играет на ностальгии рядового россиянина по домашним пельмешкам от бабушки и наваристому борщу. Точек по всей Москве — десятки, интерьер везде незамысловато-лубочный, меню больше и понятное. Оливье с розовой колбасой, сельдь под шубой, домашние соленья, мясная солянка и бутеры на бородинском с килькой — все без особых претензий на высокую кухню, но вполне годно. Впрочем, брать здесь нужно именно вареники: их больше 20 разновидностей: от классических с творогом или картофелем и луком до затейливых в горшочках с сулугуни и шпинатом или сладких маковых с творогом и курагой.
Алкобуфет «Рюмка»
Разухабистая рюмочная, где лихо закладывают за воротник неунывающие миллениалы. Главное развлечение (помимо домашних настоек типа хреновухи и вишневки) — русский стол. Раз в неделю, по вторникам, широкую барную стойку превращают в скатерть-самобранку с незамысловатой едой с советским духом. Бутеры с докторской, оливье и крабовый, килька и шпроты, черный хлеб плюс одно горячее блюдо — например, пюре с сосисками или селедочка с отварной картошкой. Со стола дозволено брать еду всем, кто участвует в возлияниях. Интересны здесь не столько рецепты (новаторского мало), сколько сама идея и веселое оживление вокруг стола с закусками.
«Лепим и варим»
Пельмени в сети «Лепим и варим» готовят прямо на виду у посетителей. Неспешно раскатывают тесто, наполняют начинками и отправляют вариться в шипящие паром чаны. Есть классические мясные и ароматные с бараниной и кинзой, сибирские и даже с картофелем (но это уже вареники). А еще парочка версий, о которых в СССР и не слыхали: с пармезаном, сулугуни, гаудой и дорблю, с крабом или с курицей и креветкой. К увесистой плошке пельменей предлагают стакан бульона, компот и сельдь под шубой в баночке — целый комплексный обед.