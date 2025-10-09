Вторая жизнь цикория: как напиток из прошлого стал трендом в московских кофейнях

Что такое цикорий
Цикорий — корень травянистого растения, который после обжарки и помола становится напитком с густым телом, легкой горчинкой и орехово-карамельными нотами. Он похож на кофе, но не содержит кофеин: вместо бодрящих стимуляторов в нем много инулина — пребиотика, который полезен для пищеварения и микрофлоры.
В России цикорий появился в XIX веке как бюджетная замена редкому и дорогому кофе. Тогда в лавках можно было встретить смеси цикория и кофейных зерен. А в СССР напиток стали активно использовать в быту: баночка растворимого цикория стояла почти в каждом доме, и поэтому для многих его вкус до сих пор ностальгически ассоциируется с детством.
Сегодня корень неожиданно вернулся в рестораны и спешелти-кофейни — но уже не как вынужденная замена, а как модный ингредиент. Популярность выросла не только на волне подорожания кофе, но и из-за welness-трендов, интереса к безкофеиновым напиткам и хайпа ретро-тематики у зумеров.
Действительно ли цикорий — дешевая замена кофе?
Спрос на цикорий в России растет примерно на 15-20 % в год, а объем рынка оценивают в 2–3 млрд рублей. В 2024 году Россия экспортировала 1,3 тыс. тонн обжаренного цикория — это на 27 % больше, чем в 2023.
По словам контент-директора образовательного проекта Stream Coffee и бренда растительных продуктов 5YES! Алисы Абаевой, интерес к цикорию напрямую не связан с недостатком матчи или увеличением цен на кофейные зерна. «Цикорий исторически использовали как альтернативу кофе, особенно в Европе в периоды дефицита. Сегодня его возвращение связано не столько с экономикой, сколько с трендом на альтернативы кофе. Все больше потребителей ищут варианты без кофеина — по состоянию здоровья, из-за тревожности или просто желания снизить нагрузку на нервную систему, и цикорий отлично вписывается в этот запрос. Увеличение себестоимости кофе и матчи тоже может подталкивать кофейни к этому, но все-таки пока в меньшей степени - скорее дело в тренде на “здоровые” напитки», — делится Абаева.
Цикорий действительно хорошо вписывается в wellness-тренды. По словам основательницы kiosk 1936 и from Berlin Марии Косенковой, команды проектов наблюдают активный рост спроса на цикорий среди гостей, которые выбирают правильное питание, здоровый образ жизни, отказываются от кофе, сложносоставных и жирных блюд. «В наших проектах напиток появился в меню довольно давно, так как мы с мужем сами его любим. На вкус цикорий очень напоминает классический латте: такой же сливочный и нежный, с легкой горчинкой и нотами кофе и шоколада. Напиток подходит для гостей, которые ведут здоровый образ жизни, по каким-то причинам не пьют кофе или не любят матчу. Поэтому такие альтернативы будут только набирать популярность», — считает она.
Умеренный спрос замечают и в сети кофеен Cosmic Latte. По словам основателя Владимира Макиева, в последние годы напитки с кофеином стали менее востребованны. «В поисках альтернативного предложения мы несколько лет назад стали использовать чагу, но гостям этот продукт был не особо знаком и спрос оказался невысоким. Год назад вспомнили про цикорий, попробовали в разных вариациях и включили в авторское меню один горячий напиток на его основе. Гости оценили, и уже в этом году мы разработали еще один авторский вариант для летнего меню, а еще добавили возможность заказать молочные напитки на цикории в качестве декафа», — делится предприниматель.
Конечно, сложно отрицать, что к тренду не подталкивает экономический фактор. За последний год цены на кофе в России сильно выросли: зерновой прибавил около 26 %, молотый — 16 %, растворимый — 15 %. А оптовые компании подняли цены на зерно в среднем на 20 %. Цикорий выглядит более стабильным и доступным продуктом, потому что не зависит от мировых цен на арабику и робусту.
И все же, Владимир Макиев, как и другие эксперты, не считает повышение цен решающим фактором. «Все же цикорий вернулся в меню кофеен раньше подорожания на зерно. Иногда гости не хотят употреблять кофеин, например, в вечернее время, и цикорий отвечает на этот запрос. Качественное сырье может быть вкусным и применимым как в горячих, так и в холодных авторских напитках. Плюс он удобен в работе, потому что имеет длинный срок хранения», — рассказывает основатель Cosmic Latte.
То, что когда-то ассоциировалось с «советской экономией», теперь обыгрывают как уютную традицию — чашка с цикорием уже не компромисс, а осознанный выбор.
Уйдет ли тренд
Эксперт кофейной индустрии Алиса Абаева считает, что у цикория есть перспектива укрепиться в меню заведений. «Конечно, тренд на цикорий вряд ли будет таким сильным, как, например, мы видим на матчу. Но интерес к безкофеиновым и функциональным напиткам постепенно растет, и цикорий хорошо вписывается в этот запрос», — отмечает контент-директор проекта Stream Coffee.
Включение напитков с цикорием в меню уже показало хороший результат: в Cofix отмечают, что они прижились настолько хорошо, что останутся и в классической линейке, и в формате авторских рецептов. Сейчас на долю четырех таких позиций — около 6 % оборота сети. Кроме этого, напитки с цикорием планируют добавить в меню крупные игроки рынка — например, One Price Coffee.
Где пить цикорий в Москве
«Кофемания»
Раф Цикорий на овсяном молоке
Cofix
Цикорий-латте
Stars Coffee
Пряный цикорий с бобами тонка
«Буханка»
Цикорий с коровьим и альтернативным молоком
«Глина кафе»
Авторский напиток Creme brulee no coffee на основе цикория, сливок и сиропа
Cosmic Latte
«Черничный айс-не-латте» на основе цикория, кокосового молока и черничного соуса
Kiosk 1936
Латте цикорий
Pa Pa Power
Цикорий капучино на кокосовом молоке