Вторая жизнь цикория: как напиток из прошлого стал трендом в московских кофейнях

По словам контент-директора образовательного проекта Stream Coffee и бренда растительных продуктов 5YES! Алисы Абаевой, интерес к цикорию напрямую не связан с недостатком матчи или увеличением цен на кофейные зерна. «Цикорий исторически использовали как альтернативу кофе, особенно в Европе в периоды дефицита. Сегодня его возвращение связано не столько с экономикой, сколько с трендом на альтернативы кофе. Все больше потребителей ищут варианты без кофеина — по состоянию здоровья, из-за тревожности или просто желания снизить нагрузку на нервную систему, и цикорий отлично вписывается в этот запрос. Увеличение себестоимости кофе и матчи тоже может подталкивать кофейни к этому, но все-таки пока в меньшей степени - скорее дело в тренде на “здоровые” напитки», — делится Абаева.