Карьерный чит-код: как стать менеджером ресторана за 4 месяца

Менеджеры на обучении и их наставники
Директор и наставник участников программы в ресторане на Тушинской
Первая участница программы в ресторане на Тушинской
Директор и наставник участников программы в ресторане на Тверской
Участник программы в ресторане на Тверской
Менеджер ПБО (предприятия быстрого обслуживания) — третья ступень карьерной лестницы в сети «Вкусно — и точка», следующая за должностями работника предприятия и инструктора. В его обязанности входит организация и координирование работы сотрудников, контроль соблюдения стандартов и качества продуктов.
«Когда вы приходите в любое предприятие нашей сети, можете увидеть сотрудников в белых или голубых рубашках, — рассказывает директор и наставник участников программы в ПБО на Тушинской Валерия Богачева. — Это и есть менеджеры. Они работают „в поле“ и руководят процессами приготовления и выдачи заказов. Контролируют деятельность сотрудников, расставляют их по зонам, дают обратную связь, а также следят за качеством и безопасностью продукции».
Должность менеджера требует опыта и лидерских навыков, которые кандидаты, как правило, получают во время работы на начальных позициях. Программа ускоренного карьерного роста позволяет пройти путь к руководящей должности за четыре месяца. Программа «Менеджер ПБО на обучении» — первая во «Вкусно — и точка», которая предусматривает нелинейный карьерный рост. Ее запустили осенью 2024 года на базе московского Росбиотеха. Студенты университета первыми приняли в ней участие. Спустя год программу масштабировали: помимо Москвы она стала доступна в Санкт-Петербурге, Калининграде, Новосибирске, Петрозаводске, Череповце, Северодвинске и других городах.
«Сама я пришла во „Вкусно — и точка“ в 19 лет и тогда была убеждена, что предел моей работы с людьми — убирать подносы. Но компания раскрыла мой потенциал, и я выросла до директора. Теперь общаюсь и с поставщиками, и с коллегами, и с гостями. А также провожу отбор новых сотрудников, в том числе для программы ускоренного карьерного роста.
Мы во „Вкусно — и точка“ считаем: хороших сотрудников не стоит ждать — их нужно находить. И наша программа как раз про это: кому‑то интереснее сразу прийти на управляющую должность, а не на позицию работника производства или обслуживания. Отбирая заинтересованных участников и обучая их стандартам компании на каждом этапе — приготовление блюд, сбор заказов, общение с гостями, контроль безопасности — мы растим компетентных сотрудников».
Как устроено обучение
Обучение делится на несколько блоков и позволяет пройти первые ступени карьерного пути во «Вкусно — и точка» в формате интенсива. Сперва менеджеры на обучении осваивают навыки работников предприятия: изучают теоретические материалы по каждой из станций — напиткам, грилю, фритюру и другим, проходят практический тренинг. Далее следует блок лидеров гостеприимства, в рамках которого участники учатся взаимодействовать с гостями, разрешать спорные ситуации и создавать приятную атмосферу. Затем осваивают курс инструктора по обучению, основная задача которого — развить навыки коммуникации и взаимодействия с сотрудниками.
После начинается блок, связанный непосредственно с обязанностями менеджера. В первую очередь участник программы осваивает формат проверок безопасности пищи — и затем проводит их ежедневно. Также учится анализировать бизнес-показатели и давать обратную связь работникам.
В программе продуман и расписан каждый день. Часть обучения проходит на корпоративной образовательной платформе — там собрана и распределена по модулям вся теория. Тщательно выстроенная производственная схема и четкие стандарты, продуманные до мелочей, — все это помогает быстро и качественно погрузить работника в обучение и развивать его навыки.
Теоретические знания, по словам Валерии Богачевой, сразу же закрепляются «в поле»: практике уделена большая часть обучения. Наставник на протяжении всех месяцев находится рядом, а на промежуточных встречах один на один обсуждает с менеджером на обучении все непонятные ему моменты. Главная задача — превратить слабые места участника программы в сильные и раскрыть его потенциал.
Первая участница программы в ресторане на Тушинской
«Теоретический блок был достаточно структурированным, каждая тема вытекает из предыдущей, это помогает быстрее усвоить информацию. Но учишься не только на теории. Я смотрела на других сотрудников и старалась запомнить, как работают они. Например, одна из инструкторов безупречно знала сервис, могла найти подход к любому гостю и спокойно справлялась с любым недопониманием. В концепции «Кафе» работала бариста, которая варила лучший кофе — вкуснейшие рафы и флэт-уайты. Как‑то я попросила ее рассказать о работе с кофемашинами, и с ее поддержкой у меня тоже получился отличный кофе.
В первую смену я отвечала за зал и фритюры. Изучала устройство ресторана, кухню и основы общения с гостями. Знакомилась с другими ребятами и вместе с инструктором разбиралась, как работает оборудование.
Сначала было тяжело, я переживала, что сделаю что‑то не так. Каждое действие здесь строго регламентировано: например, температура масла, его количество, а также время, на которое в него погружаются продукты. Но инструктор объяснял все просто и понятно, а в руки мне дали планшет со всеми технологическими картами. В них указана последовательность действий и все граммовки».
Программа не ограничивается строгими рамками — она подстраивается под темп и потребности каждого менеджера на обучении. Наставники внимательно следят за прогрессом и помогают, если какой‑то этап вызывает сложности.
Директор и наставник участников программы в ресторане на Тверской
«Мы можем адаптировать план программы под каждого. Если я вижу, что моему менеджеру на обучении что‑то дается тяжело, мы уделяем этому блоку больше времени. Важно, чтобы он чувствовал, что ему всегда готовы помочь, а программа может быть гибкой и решать реальные задачи».
Обучение завершается итоговой аттестацией под наблюдением наставника. Затем участник программы переходит в должность менеджера и либо остается в выбранном ресторане, либо переходит в другой — по желанию. Даже после этого наставник остается с участником: дает обратную связь по качеству работы и отслеживает прогресс по результатам смен.
Достаточно ли четырех месяцев, чтобы начать управлять коллективом
Да. Этого времени, как объясняет Валерия Богачева, достаточно для адаптации на новом месте: менеджер учится и параллельно привыкает к коллективу и формату организации работы.
Первая участница программы в ресторане на Тушинской
«Четырех месяцев мне хватило, чтобы спокойно во всем разобраться. Сложнее всего мне было развивать навык профессионального общения. Было непривычно руководить людьми, мотивировать их, я не всегда сразу могла понять, как исправить ту или иную ситуацию.
Первое время я переживала, что сотрудники, которые работают долго, не будут воспринимать меня как руководителя. Но мои страхи оказались напрасными, а справиться с этим я смогла благодаря поддержке моей наставницы Валерии».
Участник программы в ресторане на Тверской
«Возможно, человеку без опыта в индустрии первое время может быть тяжело. Но все зависит и от самого менеджера: насколько он заинтересован в работе и сколько времени готов ей уделять. У меня до программы уже был опыт во „Вкусно — и точка“, поэтому я чувствовал себя комфортно.
Ребята в коллективе оказались открытыми к общению и помогали освоиться. Наставница Алина всегда была рядом в трудной ситуации, а инструкторы были дружелюбны и старались как можно подробнее объяснить все нюансы работы. Помимо наставника мне на помощь приходил лидер смены».
Как попасть в программу
Основные требования к кандидатам минимальны: совершеннолетие, готовность к интенсивному обучению, возможность работать не менее 30 часов в неделю. Гибкий график устроен так: руководитель регулярно собирает пожелания от сотрудников и с опорой на них составляет расписание смен.
Кроме того, кандидат может выбрать наиболее подходящее по местоположению предприятие и собеседоваться именно туда или перевестись после обучения в другое. Так, Наталья Прокопенко учится в пешей доступности от работы и не тратит лишнее время на дорогу до института.
Опыт работы или специальное образование не требуются. За четыре месяца участник познакомится со структурой ресторанов сети и особенностями должности менеджера. Но, как говорит Наталья, учиться придется и после программы. Например, во время обновления сезонного меню нужно будет изучать новые технологии и составы вместе с командой.
Валерия Богачева отмечает, что в ходе собеседования в первую очередь обращают внимание на открытость и активность кандидата. Коммуникабельность — одно из самых важных качеств в работе менеджера. Общаться приходится постоянно.
Самый удобный способ попасть в программу — откликнуться на официальном сайте «Вкусно — и точка». Кроме того, представители компании проводят встречи на ярмарках вакансий или в вузах-партнерах. После одного из таких мероприятий на обучение пришла Наталья. Она училась на первом курсе Росбиотеха по направлению «Технология продукции и организация общественного питания». Наталье нравилось изучать устройство общепита, погружаться в процессы и детали, поэтому ее заинтересовала программа. К тому же, участие в ней давало опыт, релевантный ее будущей профессии. Ответ на анкету пришел быстро, ее сразу позвали на собеседование, а после — приняли на обучение.
Савва Конкин также пришел в программу после встречи в Росбиотехе. Его больше заинтересовала заработная плата, которая полностью закрывала его потребности. Все менеджеры на обучении, как добавляет Валерия Богачева, официально устраиваются в компанию с первого дня и получают оплату, которая соответствует их должности.
Участник программы в ресторане на Тверской
«Несмотря на то что теория давалась мне нелегко, практические навыки позволили обрести уверенность в себе и исправить ошибки. Я научился руководить людьми и погрузился в экономические показатели бизнеса. Эти знания пригодятся и на любой другой работе. В моих планах, к примеру, открытие собственного бизнеса».
Наталья и Савва успешно завершили программу и уже более полугода работают менеджерами во «Вкусно — и точка». При желании, как добавляет Алина Цветкова, они могут развиваться в компании и дальше: вырасти до ассистентов директора, а затем стать директорами.
Программа ускоренного карьерного роста — это не просто обучение, а уникальная возможность учиться у настоящих лидеров индустрии. Благодаря тщательно продуманной структуре и высоким стандартам качества обучения, участники осваивают все ключевые навыки руководителя всего за четыре месяца, минуя длительный путь традиционного карьерного роста. Чтобы принять участие в программе, заполните анкету на сайте.