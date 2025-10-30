Карьерный чит-код: как стать менеджером ресторана за 4 месяца

«Теоретический блок был достаточно структурированным, каждая тема вытекает из предыдущей, это помогает быстрее усвоить информацию. Но учишься не только на теории. Я смотрела на других сотрудников и старалась запомнить, как работают они. Например, одна из инструкторов безупречно знала сервис, могла найти подход к любому гостю и спокойно справлялась с любым недопониманием. В концепции «Кафе» работала бариста, которая варила лучший кофе — вкуснейшие рафы и флэт-уайты. Как‑то я попросила ее рассказать о работе с кофемашинами, и с ее поддержкой у меня тоже получился отличный кофе.