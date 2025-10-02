Где пить вино в Москве: тайный бар, магазин мебели, мясной ресторан и еще 8 заведений

Небольшой полусекретный винный бар на втором этаже кафе «Полдень» у Чистопрудного бульвара. Места немного, а само пространство пока обживается. Но в арсенале очаровательный балкон и приятная винная коллекция из 30+ этикеток. Наливают как не винную классику, так и петнаты с кисляками и совсем уж необычными видами вина для ценителей. Все позиций — по бокалам, цены оптимистичные (от 690 р.). Основное меню небольшое, в нем все, что хорошо идет с вином: тартар с грибами и трюфельным майо, артишоки тоннато, говяжий язык в перечном соусе и рикотта с анчоусами. Все очень по-европейски, слегка томно и для своих.