Где пить вино в Москве: тайный бар, магазин мебели, мясной ресторан и еще 8 заведений

Винодельня Urban Winеry
Настоящая городская винодельня и ресторан в особняке XVIII века. Интерьер — классика Басманного района — лепнина на потолке, старинный паркет (подновили), камины и огромные окна. В винной карте — семь страниц с уверенной полнотелой классикой, хрусткими петнатами, колючими оранжами и игристыми. Есть вкладка «Парад уродов» — все самое диковинное и непривычное и даже приличные безалкогольные вина. Много наливают по бокалам, цена — от 800 рублей. В ботлшопе вино можно купить и домой.
Меню основательное: в бокалу вина можно заказать паштет из кролика с вареньем из сливы и хереса, равиоли с бычьими хвостами или перепелку в цитрусовом жу.
Бар «Второй этаж»
Небольшой полусекретный винный бар на втором этаже кафе «Полдень» у Чистопрудного бульвара. Места немного, а само пространство пока обживается. Но в арсенале очаровательный балкон и приятная винная коллекция из 30+ этикеток. Наливают как не винную классику, так и петнаты с кисляками и совсем уж необычными видами вина для ценителей. Все позиций — по бокалам, цены оптимистичные (от 690 р.). Основное меню небольшое, в нем все, что хорошо идет с вином: тартар с грибами и трюфельным майо, артишоки тоннато, говяжий язык в перечном соусе и рикотта с анчоусами. Все очень по-европейски, слегка томно и для своих.
Бистро «Цирк»
Жизнерадостное бистро с парой залов, крошечной верандой и добротной винной подборкой. Последнее — наследие бара «13°», что неудивительно: у заведений общие владельцы. Они заверяют, что в винной карте более 200 наименований, отобранных ими лично. В почете как понятные Германия, Австрия, Италия, Франция и Португалия, так и Греция со Словенией. Предпочтение отдают семейным хозяйствам, которые работают руками и создают живые вина, отражающие их мировоззрение и терруар. В почете — органика, биодинамика и натуральные вина, хотя запросто найдется и бронебойная классика.
Под бокал готовят жареные артишоки с пармезаном, эталонный тартар, гребешка с пюре из цветной капусты, осьминога с картофелем и прочий обаятельный европейский комфорт-фуд.
Бар Big Wine Freaks
Томный винный бар, которые облюбовали московские премиум-фуди и ценители кисляков. В приятном полумраке разливают по бокалам все самое модное от мира виноделия: органику с биодинамикой, находки от крошечных локальных производителей и другие образцы, далекие от классики. Много позиций по бокалам, цены не самые бюджетные.
Кухня стоит отдельного упоминания. К вину предлагают пригожие бутеры с селедкой и сливочным маслом или пухлые гужеры с трюфелем и салом, готовы поднести ложку черной икры или полновесный аранчини с хамоном. Приличная подборка горячего в диапазоне от сибаса на пару до лопатки ягненка с редисом, так что место вполне подойдет для винных ужинов.
Бар «На вина!»
Чисто питерский прикол — шумный бар с панибратской атмосферой, рассадкой на скользких подушках и топовыми хот-догами. В хорошую пятницу за свободным местом еще придется поохотиться, зато настроение здесь всегда приподнятое. В винной карте — десятки позиций по бутылкам и по бокалам со всего мира. Держат верный баланс между кисляками и нишей и вполне безобидной классикой, пригожей всякому. Большинство позиций — по бокалам, цены вполне петербургские.
В меню собраны нехитрые закуски: оливки, сыры и хумус, артишоки на гриле, случаются хот-доги и бургеры. Визитная карточка — увесистый бутер с докторской.
Бар Touché
Редкое для Трехгорки уютное место, заточенное не под бизнес-ланчи офисных сотрудников из ближайших опенспейсов, а для расслабленно-вечернего вайба. Винная карта состоит из более 20 позиций по бокалам и 300 по бутылкам, от понятной классики до необычных регионов и редких вин от маленьких производителей. Есть и отличные бюджетные вина, в том числе из необычных регионов вроде Турции, Сербии, Греции, и рейтинговые бордо, и дорогая шампань от звезд виноделия.
В основном меню собраны компактные закуски вроде паштета с фуа-гра и томатным чатни или карпаччо из томатов с домашней рикоттой. Есть и горячие блюда с отсылками к французской кулинарной традиции: фермерский цыпленок с картофельным пюре, запеченная черная треска, паста с креветками и боттаргой или щучья котлета с орзо.
Бар «Винфак»
Заведение с интерьером советской коммуналки и бюджетной подборкой неплохого вина на Трехсвяте. В посетителях в основном оголтелые зумеры, по четвергам проходит вечеринка «Приемная комиссия», на которой можно выпить три бокала и получить зачетку. Вина разложены на нехитрые категории «подешевле», «для богатых», «для умных», «для серьезных». На закуску предлагают классику из девяностых и ранних нулевых: «крошку-картошку» с сосисками, люксовый доширак или просто картошку фри, как в «Макдоналдсе». В общем, никакого винного снобства, но и без «Виноградного дня».
Мебельный шоурум Uclad Space
Место только прикидывается винным баром, на деле Uclad — это шоурум добротной дизайнерской мебели из светлого дерева. Полновесные столы и стулья в зале тоже можно приобрести. Интерьер без заморочек: бетон, совриск, аккуратная барная стойка, чтобы ничего не отвлекало от монументальной мебели.
Заодно магазин работает как кофейня и винный бар. Варят хороший капучино, наливают фильтр, а в компактной карте собраны вполне удобные классические позиции по бокалам. К ним можно заказать закуски вроде фиников и оливок, хлеб с маслом и другие приятные мелочи к вину. Атмосфера максимально расслабленная и камерная.
Бар «Кривоколенный 9с3»
Светский винный и коктейльный бар в гастропятачке Кривоколенного переулка. Модный интерьер с яркими картинами на стенах и глянцевыми столами, светские бранчи по выходным, слегка небрежное обслуживание — основные хештеги места. Винная карта небольшая, но насыщенная: кавы, петнаты и пузыри, розе, оранжи и спокойные белые с красными, большая часть по бокалам (от 800 р.). Плюс большой выбор мини-закусок под вино, салаты, фри с пармезаном и горячие блюда в московском стиле вроде лепешек роти с цыпленком и вырезки с трюфельным пюре.
Мясной ресторан Carniceria vino
Аргентинский мясной ресторан Дениса Бобкова — главного по тарелочкам на Солянке. Ему же с партнерами принадлежит Bambule, Tabi, Black Swan, Botafogo, а также пекарня Masa Madre, на нижнем этаже которой и работает Carniceria vino. Вино неслучайно фигурирует в названии: у карничерии есть собственный винный погреб на 6500 бутылок. Правит бал главный аргентинский сорт винограда — мальбек, под такие вина отведена добрая треть карты.
В основном меню много мясных закусок под бокал красного: хамон, салями, оливки и сыры. Ограничиваться этим не стоит: советуем попробовать горячее — например, соррентинос (пельмешки) с томлеными хвостами, пирожки эмпанадас с томленой говядиной, бычьи хвосты, томленные в мальбеке, или рибай на кости.
Бар «13°»
Симпатичный и непафосный бар с верандой во дворе и хорошей выборкой вина. Карты как таковой в заведении нет, но сотрудники запросто подберут что‑нибудь под настроение, сезон и бюджет. Большую часть позиций наливают по бокалам, цены вполне демократичные. Съестная составляющая тоже не подкачала. Хиты небольшого меню — тартар из говядины с черемшой, стейк из молодой капусты с блю-чизом, перцы рамиро с креветками и мусс из куриной печени с бриошью.
Напротив, к слову, работает еще одно винное место, но с картой поскромнее, — бистро May. Так что можно устроить быстрый бар-хоппинг в рамках одной улицы.