Где заказать настоящие карри и масала-чай: 11 мест с аутентичной индийской кухней в Москве

Curry
Сеть индийских ресторанов с чудным декором и индийцами за соседними столиками. Интерьер во всех точках отличается, но выдержан в традиционном стиле — самыми красочными и необычными получились заведения на Арбате и Белорусской.
Меню большое и охватывает традиции нескольких регионов. Еда пряная и согревающая. Готовят классику вроде куриных лолипопов в остром соусе, курицу тандури (запеченную особым образом в глиняной печи, в специях), карри с бараниной, курицей или рыбой. А заодно сыр панир в густых соусах, рассыпчатый рис со специями, нажористый чечевичный суп дал и невесомые ароматные лепешки наан с чесноком. На компанию можно взять тали — сет с мини-блюдами хитами, лепешками, овощами и рисом, чтобы попробовать всего по чуть-чуть.
«Индийская точка»
Небольшая сеть индийских корнеров и окошек при гастромаркетах. Меню маленькое, но исчерпывающее: крупные веганские и обычные сеты из закусок, карри, риса, лепешек и супа, чтобы познакомиться с базой индийской кухни. А также отдельные (гигантские) плошки с паниром, курицей и овощами в густых соусах, рисом со специями, пирожками самос и пряными роллами с курицей тикка, овощами и специями. Остроту можно попросить слабую или умеренную — об этом спрашивают при заказе. Готовят быстро, вкус блюд при этом вполне трушный. Начинать знакомство с местом советуем с масала или чикен-панира, лимонного риса и большого манго-ласси — холодного напитка на основе йогурта и манго.
«Тхали и карри»
Диковинное место с красочным интерьером на Тверской — реинкарнация полусекретного индийского ресторана «Тхали», который долгое время работал на ярмарке в Измайлово. Ресторан «Тхали и карри» открылся благодаря взаимопомощи русских и индийцев во время пандемии. В месяцы самоизоляции группа индийских поваров осталась без работы и жилья в Москве, и владельцы отеля в районе Измайловского кремля предоставили им кров и возможность открыть ресторан. Место провозгласило себя культурным и образовательным проектом. Что правда: здесь работает первый разговорный клуб на хинди в Москве.
Меню, как водится, размером с амбарную книгу, кухня аутентичная. Готовят бириани, ароматный плов по-индийски с овощами и специями, кашмирский суп с бараниной, все мыслимые виды карри (даже ананасовый) и курицу или рыбу тандури. Есть целый раздел с пельмешками момо — это блюдо больше характерно для непальской кухни — и хрустящими пирожками самос.
Базовый минимум — палак-панир, курица тандури, лепешки наан или тандури роти. И гулаб-джамун (индийская версия пончиков) на десерт.
Devi
Ресторан в подвальном помещении на территории интернационального кампуса РУДН. Про место знает вся округа и фуди со стажем, но ходят в основном сами индийцы из местных общежитий и со всей Москвы. Интерьер непритязательный, но по-индийски жизнерадостный. Меню — исполинская книжица с ламинированными страничками, где слилась кухня Севера, южно-индийские и индо-китайские блюда.
Повара-индийцы готовят как для себя: огромные плошки куриного и рыбного карри (остроту настроят по запросу, базово — умеренно-огненная), пряный палак-панир со стружкой имбиря, чаны с рассыпчатым шафраново-лимонным рисом и куриные лолипопы — крылышки в панировке и острых специях (это правда острое!).
Обязательно стоит взять лепешку наан с чесноком, масала-курицу или карри, креветки тандури. И компанию друзей — иначе со всем этим не справиться. Из напитков примечательны плотный масала-чай с пряностями и сливками, а также ласси, но есть и привычные кола и пиво.
«Дарбарс»
Ресторан с потрясающим воображение интерьером в этническом стиле и раздутым до пухлого томика меню. Работают уже 25 лет, в завсегдатаях — ценители индийской кухни и экспаты.
В меню смешались традиции разных регионов, много вегетарианских блюд, но особенно здесь гордятся тандури — всем, что запекают в особой глиняной печи. Не в пример другим индийским местам много супов: берите пряный крем-суп с креветками и шафраном или томатный со специями. Также присутствует вся классика вроде карри со всем на свете, риса со всеми мыслимыми специями и ароматных чесночных лепешек. Остроту лучше просить поменьше, так как скидку на туристов здесь не делают. Недешево, но это одно из самых трушных индийских мест в Москве.
«Масала-хаус»
Сетевое место, которое, тем не менее, сохраняет аутентичность. Кафе работает в формате окошек на рынках и в гастромаркетах, а повара-индийцы ловко сворачивают на открытой кухне сэндвич-роллы в лепешках наан с курицей или креветками, собирают на подносы тхали с курицей и овощами, рисом и даалом, варганят густой карри или корму. В общем, добрая согревающая еда, которую делают быстро. Можно взять большой сет за 1500 рублей с закусками, рисом, лепешками и прочей классикой Индии, которого хватит на двоих.
«Москва — Дели»
Особенное место с индийской кухней, посещение которого тянет на спиритуальный опыт, а не только сытный обед. На входе гости снимают ботинки, затем занимают один из низких столов (со стульями или подушками). Прямо посреди зала работают местные повара — по-русски они не говорят, но все объяснят жестами. Готовят в индийской-непальской традиции, вся еда вегетарианская. Блюда по индийским меркам совсем не острые, почти диетические. Заказать что-то одно не получится: здесь подают сеты, куда входят закуски-тхали, суп, горячее и десерт с чаем масала — все очень вкусно и стильно.
«Хаджурао»
Старорежимный ресторан с интерьером с отсылками к Индии, циклопической книжицей-меню и «Цезарем» в разделе салатов. Все вкрапления Средиземноморья и Европы игнорируем, брать здесь надо настоящие индийские блюда: готовят повара из Индии, острота впечатляющая, духовитость и сытность — тоже.
Программа ужина — пирожки самос с картофелем и зеленым горошком, крепкий суп с бараниной, чикен-тика (филе курицы, маринованное в йогурте и специях), рис с острым перцем и чесноком, палак-панир и горка лепешек наан. Запивать, конечно же, ароматным чаем масала.
Thali & Dosa
Небольшая сеть в основном работает в формате окошек в гастромаркетах. Меню тоже небольшое — в основном собрано все, что можно быстро и ловко съесть на ходу.
Не обошлось без ароматных лепешек роти и наан, сэндвич-роллов с паниром или курицей в тех же самых лепешках, густых томатных и чечевичных супов и пельмешек момо. Заодно можно взять рис или шикануть и заказать набор тхали (небольших блюд с бараниной, курицей и овощами в соусах), к которым сразу подают лепешки и рис. Такой порции хватит на двоих, но останется место для ласси — густого напитка из йогурта и фруктов.
Bollywood
Неплохой районный ресторан недалеко от Даниловского рынка. Интерьер сложно назвать современным, меню — микс сразу трех направлений: Индии, Китая и арабской кухни.
Во вкладке с индийскими блюдами вся классика нескольких регионов: всевозможные пакоды (овощи, креветки или курица в плотном кляре), тандури, карри со всем на свете, рассыпчатый рис с лимоном и специями, лепешки наан и гулаб-джамун. На десерт — жареные шарики из муки и орехов.
«Дхаба»
Небольшая сеть индийских ресторанов с бодрым интерьером и умеренно-пухлым меню. Готовят классику, специй не жалеют. В меню — база вроде вегетарианских пирожков самос с овощами, момо с курицей, острых куриных лолипопов на косточке, мяса, овощей и рыбы из глиняной печи тандури, красивых медных плошек карри из всех мыслимых ингредиентов и бесконечных лепешек с чесноком и сыром.
Еда по-хорошему простая, подача незатейливая, но все вкусы выкручены на максимум, а порции хватит на двоих. Лучше идти компанией, что и делают экспаты из Индии, которые заглядывают сюда, как на работу (сказывается и близость РУДН).