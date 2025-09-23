Где есть

Где заказать настоящие карри и масала-чай: 11 мест с аутентичной индийской кухней в Москве

Осенью чаще всего хочется уютной согревающей еды, и индийская кухня — главный претендент на звание комфорт-фуда с огоньком. Собрали лучшие места в городе, где стоит пробовать карри, самосы, чикен-масала и другие индийские хиты.

Curry

© Curry

Сеть индийских ресторанов с чудным декором и индийцами за соседними столиками. Интерьер во всех точках отличается, но выдержан в традиционном стиле — самыми красочными и необычными получились заведения на Арбате и Белорусской. 

Меню большое и охватывает традиции нескольких регионов. Еда пряная и согревающая. Готовят классику вроде куриных лолипопов в остром соусе, курицу тандури (запеченную особым образом в глиняной печи, в специях), карри с бараниной, курицей или рыбой. А заодно сыр панир в густых соусах, рассыпчатый рис со специями, нажористый чечевичный суп дал и невесомые ароматные лепешки наан с чесноком. На компанию можно взять тали — сет с мини-блюдами хитами, лепешками, овощами и рисом, чтобы попробовать всего по чуть-чуть. 

Адреса
Красная Пресня, 29, и еще 8 адресов
Часы работы
зависит от точки
Подробности
сайт

«Индийская точка»

© «Индийская точка»

Небольшая сеть индийских корнеров и окошек при гастромаркетах. Меню маленькое, но исчерпывающее: крупные веганские и обычные сеты из закусок, карри, риса, лепешек и супа, чтобы познакомиться с базой индийской кухни. А также отдельные (гигантские) плошки с паниром, курицей и овощами в густых соусах, рисом со специями, пирожками самос и пряными роллами с курицей тикка, овощами и специями. Остроту можно попросить слабую или умеренную — об этом спрашивают при заказе. Готовят быстро, вкус блюд при этом вполне трушный. Начинать знакомство с местом советуем с масала или чикен-панира, лимонного риса и большого манго-ласси — холодного напитка на основе йогурта и манго.

Адреса
Мытная, 74, и еще 4 адреса
Часы работы
зависит от точки
Индийская точка
Ресторан / Мытная, 74, Даниловский рынок
Подробнее

«Тхали и карри»

© «Тхали и карри»

Диковинное место с красочным интерьером на Тверской — реинкарнация полусекретного индийского ресторана «Тхали», который долгое время работал на ярмарке в Измайлово. Ресторан «Тхали и карри» открылся благодаря взаимопомощи русских и индийцев во время пандемии. В месяцы самоизоляции группа индийских поваров осталась без работы и жилья в Москве, и владельцы отеля в районе Измайловского кремля предоставили им кров и возможность открыть ресторан. Место провозгласило себя культурным и образовательным проектом. Что правда: здесь работает первый разговорный клуб на хинди в Москве. 

Меню, как водится, размером с амбарную книгу, кухня аутентичная. Готовят бириани, ароматный плов по-индийски с овощами и специями, кашмирский суп с бараниной, все мыслимые виды карри (даже ананасовый) и курицу или рыбу тандури. Есть целый раздел с пельмешками момо — это блюдо больше характерно для непальской кухни — и хрустящими пирожками самос. 

Базовый минимум — палак-панир, курица тандури, лепешки наан или тандури роти. И гулаб-джамун (индийская версия пончиков) на десерт. 

Адрес
Тверская, 17
Часы работы
пн-вс 9.00–0.00
Тхали и карри
Ресторан / Тверская, 17
Подробнее

Devi

© Devi

Ресторан в подвальном помещении на территории интернационального кампуса РУДН. Про место знает вся округа и фуди со стажем, но ходят в основном сами индийцы из местных общежитий и со всей Москвы. Интерьер непритязательный, но по-индийски жизнерадостный. Меню — исполинская книжица с ламинированными страничками, где слилась кухня Севера, южно-индийские и индо-китайские блюда. 

Повара-индийцы готовят как для себя: огромные плошки куриного и рыбного карри (остроту настроят по запросу, базово — умеренно-огненная), пряный палак-панир со стружкой имбиря, чаны с рассыпчатым шафраново-лимонным рисом и куриные лолипопы — крылышки в панировке и острых специях (это правда острое!). 

Обязательно стоит взять лепешку наан с чесноком, масала-курицу или карри, креветки тандури. И компанию друзей — иначе со всем этим не справиться. Из напитков примечательны плотный масала-чай с пряностями и сливками, а также ласси, но есть и привычные кола и пиво.

Адрес
Миклухо-Маклая, 21а
Часы работы
пн-вс 12.00–23.00
Devi
Ресторан / Миклухо-Маклая, 21а
Подробнее

«Дарбарс»

© «Дарбарс»

Ресторан с потрясающим воображение интерьером в этническом стиле и раздутым до пухлого томика меню. Работают уже 25 лет, в завсегдатаях — ценители индийской кухни и экспаты.

В меню смешались традиции разных регионов, много вегетарианских блюд, но особенно здесь гордятся тандури — всем, что запекают в особой глиняной печи. Не в пример другим индийским местам много супов: берите пряный крем-суп с креветками и шафраном или томатный со специями. Также присутствует вся классика вроде карри со всем на свете, риса со всеми мыслимыми специями и ароматных чесночных лепешек. Остроту лучше просить поменьше, так как скидку на туристов здесь не делают. Недешево, но это одно из самых трушных индийских мест в Москве. 

Адрес
просп. Мира, 79
Часы работы
пн-вс 12.00–0.00
Дарбарс
Ресторан / просп. Мира, 79
Подробнее

«Масала-хаус»

© ТД «Дружба»

Сетевое место, которое, тем не менее, сохраняет аутентичность. Кафе работает в формате окошек на рынках и в гастромаркетах, а повара-индийцы ловко сворачивают на открытой кухне сэндвич-роллы в лепешках наан с курицей или креветками, собирают на подносы тхали с курицей и овощами, рисом и даалом, варганят густой карри или корму. В общем, добрая согревающая еда, которую делают быстро. Можно взять большой сет за 1500 рублей с закусками, рисом, лепешками и прочей классикой Индии, которого хватит на двоих. 

Адрес
просп. Мира, 79
Часы работы
пн-чт 12.00–23.00, пт-сб 12.00–0.00, вс 12.00–23.00
Подробности
сайт

«Москва — Дели»

© Нина Фролова

Особенное место с индийской кухней, посещение которого тянет на спиритуальный опыт, а не только сытный обед. На входе гости снимают ботинки, затем занимают один из низких столов (со стульями или подушками). Прямо посреди зала работают местные повара — по-русски они не говорят, но все объяснят жестами. Готовят в индийской-непальской традиции, вся еда вегетарианская.  Блюда по индийским меркам совсем не острые, почти диетические. Заказать что-то одно не получится: здесь подают сеты, куда входят закуски-тхали, суп, горячее и десерт с чаем масала — все очень вкусно и стильно.

Адрес
Ермолаевский пер., 7
Часы работы
вт-вс 18.00–23.00
Moscow — Delhi
Ресторан / Ермолаевский пер., 7
Подробнее

«Хаджурао»

© «Хаджурао»

Старорежимный ресторан с интерьером с отсылками к Индии, циклопической книжицей-меню и «Цезарем» в разделе салатов. Все вкрапления Средиземноморья и Европы игнорируем, брать здесь надо настоящие индийские блюда: готовят повара из Индии, острота впечатляющая, духовитость и сытность — тоже.

Программа ужина — пирожки самос с картофелем и зеленым горошком, крепкий суп с бараниной, чикен-тика (филе курицы, маринованное в йогурте и специях), рис с острым перцем и чесноком, палак-панир и горка лепешек наан. Запивать, конечно же, ароматным чаем масала.

Адрес
Шмитовский просп., 14
Часы работы
пн-вс 12.00–23.00
Хаджурао
Ресторан / Шмитовский пр., 14
Подробнее

Thali & Dosa

© Thali & Dosa

Небольшая сеть в основном работает в формате окошек в гастромаркетах. Меню тоже небольшое — в основном собрано все, что можно быстро и ловко съесть на ходу. 

Не обошлось без ароматных лепешек роти и наан, сэндвич-роллов с паниром или курицей в тех же самых лепешках, густых томатных и чечевичных супов и пельмешек момо. Заодно можно взять рис или шикануть и заказать набор тхали (небольших блюд с бараниной, курицей и овощами в соусах), к которым сразу подают лепешки и рис. Такой порции хватит на двоих, но останется место для ласси — густого напитка из йогурта и фруктов.

Адреса
Лесная, 20, стр. 3, и еще 3 адреса
Часы работы
зависят от точки
Thali & Dosa
Ресторан / Лесная, 20, стр. 3, фуд-молл «Депо. Москва»
Подробнее

Bollywood

© Bollywood

Неплохой районный ресторан недалеко от Даниловского рынка. Интерьер сложно назвать современным, меню — микс сразу трех направлений: Индии, Китая и арабской кухни. 

Во вкладке с индийскими блюдами вся классика нескольких регионов: всевозможные пакоды (овощи, креветки или курица в плотном кляре), тандури, карри со всем на свете, рассыпчатый рис с лимоном и специями, лепешки наан и гулаб-джамун. На десерт — жареные шарики из муки и орехов. 

Адрес
Серпуховский Вал, 14
Часы работы
пн-вс 11.45–0.00
Bollywood
Ресторан / Серпуховский Вал, 14
Подробнее

«Дхаба»

© «Дхаба»

Небольшая сеть индийских ресторанов с бодрым интерьером и умеренно-пухлым меню. Готовят классику, специй не жалеют.  В меню — база вроде вегетарианских пирожков самос с овощами, момо с курицей, острых куриных лолипопов на косточке, мяса, овощей и рыбы из глиняной печи тандури, красивых медных плошек карри из всех мыслимых ингредиентов и бесконечных лепешек с чесноком и сыром. 

Еда по-хорошему простая, подача незатейливая, но все вкусы выкручены на максимум, а порции хватит на двоих. Лучше идти компанией, что и делают экспаты из Индии, которые заглядывают сюда, как на работу (сказывается и близость РУДН).

Адрес
Ленинский просп., 146
Часы работы
пн-вс 12.00–23.00
Dhaba
Ресторан / Ленинский просп., 146
Подробнее
Расскажите друзьям