Где заказать настоящие карри и масала-чай: 11 мест с аутентичной индийской кухней в Москве

В меню смешались традиции разных регионов, много вегетарианских блюд, но особенно здесь гордятся тандури — всем, что запекают в особой глиняной печи. Не в пример другим индийским местам много супов: берите пряный крем-суп с креветками и шафраном или томатный со специями. Также присутствует вся классика вроде карри со всем на свете, риса со всеми мыслимыми специями и ароматных чесночных лепешек. Остроту лучше просить поменьше, так как скидку на туристов здесь не делают. Недешево, но это одно из самых трушных индийских мест в Москве.