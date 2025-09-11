Где пить коктейли: 16 баров, где наливают негрони, дайкири, джин-тоники и авторские миксы

Лучший бар под землей открылся еще на заре московской гастрореволюции, еще в 2010 году. Сегодня это остепенившееся место, где все так же готовят тартар из конины, жаренный утюгом, профитроли с копченой селедкой и ломтики телячьих мозгов с желтком. Мощная и барная составляющая: здесь без упрека мешают классику и остроумные твисты на нее. Есть коктейльная карта, но интереснее заказывать по совету бартендера — он смешает напиток под настроение, день недели и даже погоду за окном. В винной карте около 20 позиций вина из Старого и Нового Света, по бокалами и бутылками.