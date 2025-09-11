Где пить коктейли: 16 баров, где наливают негрони, дайкири, джин-тоники и авторские миксы

Botafogo и Tabi
Солянка, ½, вход в подвал через Black Swan Pub
Два камерных бара в подземельях Солянки. Первый, Botafogo, в бразильском стиле: приятный полумрак, бодрые ритмы латины, пара столиков и барная стойка, за которой ловко орудуют бармены. Мешают питкие коктейли на кашасе и роме: непошлый мохито, кайпиринью, дайкири и вермут с ламом. В меню — компактные закуски вроде креветок и бутера с мортаделлой (здесь он появился до того, как это стало мейнстримом).
В соседнем отнорке соляных подвалов работает японский бар-изакайя Tabi. Все тот же обволакивающий полумрак, мерцание огоньков, умный унитаз в уборной. Кухня — микрозакуски в азиатском стиле и все, что связано со свежей рыбой. Коктейли — с японскими нотками: с клубникой и саке, с нотами юзу в «Негрони» и хайболы со сливой умешу. Есть классика вроде «Негрони» и «Маргариты».
Delicatessen
Садовая-Каретная, 20, стр. 2
Лучший бар под землей открылся еще на заре московской гастрореволюции, еще в 2010 году. Сегодня это остепенившееся место, где все так же готовят тартар из конины, жаренный утюгом, профитроли с копченой селедкой и ломтики телячьих мозгов с желтком. Мощная и барная составляющая: здесь без упрека мешают классику и остроумные твисты на нее. Есть коктейльная карта, но интереснее заказывать по совету бартендера — он смешает напиток под настроение, день недели и даже погоду за окном. В винной карте около 20 позиций вина из Старого и Нового Света, по бокалами и бутылками.
Автомойка
Старосадский пер., 3, стр. 2
Москвичи второе лето подряд познают руин-пабы. «Автомойка» — свежий проект основателей баров Veladora и «Вода», которые знают толк в алкозабавах. Согласно названию, расположен бар в здании бывшей автомобильной мойки — это приземистое вытянутое помещение с открытыми оконными проемами без стекол и ситуативным двором.
Интерьер оккультно-мистический, места всем не хватает, поэтому тут и там во дворе разбросаны белые шлакоблоки, на которых восседают модники с дорогими коктейлями и коробками пиццы в нью-йоркском стиле. Пьют клубничную «Маргариту» и текилу сауэры по 999 р., заедают «Пепперони» и «Маргаритой» (пицца — от 1200 р.). На зиму место закрывается — работает «Автомойка» до первых серьезных холодов.
«Журавли»
Столешников пер., 14, вход со двора
Бар, где русский дух живет. Здесь используют классические коктейльные рецепты и техники, переосмысливая их на русский лад. Так, в ход идут саранские дистилляты, самогоны, солодовая водка, брянский вермут и локальные ликеры с наливками.
Коктейльная карта обновляется каждый сезон и строится вокруг сезонных продуктов: сейчас можно застать «Гриб» с бурбоном, белыми грибами и шииатке, или «Морошку» с водкой и понятно какой ягодой. Все напитки готовят на основе свежих овощей, фруктов и ягод, используют травы и специи, которые, конечно же, растут в России. Есть и классические коктейли, неизменные из месяца в месяц. Меню такое же скрепное: яйца с икрой минтая и майонезом, блины с красной икрой да соленья.
Bambule
Солянка, ½, вход в подвал через Black Swan Pub
Двухэтажный бар с вином, коктейлями и достойной кухней (а не простыми закусками да джан-фудом). Интерьер вдохновлен заведениями Берлина 70-х годов: на первом этаже длинный зал со столиками, барной стойкой и верандой, на втором, нижнем, — более камерная атмосфера, уютные кресла и приглушенный свет.
В коктейльной карте — микс классики и твистов на нее: ревеневый «Апероль», «Кир Рояль», «Пинк Физз» и другие питкие опции. В меню — похмельные завтраки, бейглы с красной икрой, сардины с багетом, тартары и увесистые бургеры с лазаньями на горячее.
Veladora
Покровка, 2/1, стр. 1
Бодрый мексиканский бар с двумя крохотными залами (в каждом — по бару) и более спокойной кантиной, отдельным помещением с собственным меню и камерными ужинами. Мешают лихие коктейли вроде «Мичелады» и «Маргариты» и наливают мескаль (крепкий мексиканский напиток) — всего здесь более 40 видов, которые команда бара привозит из Оахаки. Есть кое-какие закуски, отличные тако и куриные крылышки с тамариндовым соусом.
В первом зале устраивают вечеринки и диджей-сеты. Места для танцев немного, поэтому толпа часто занимает половину внутреннего дворика.
«Вода»
Петровка, 17, стр. 7
Камерный бар для своих — хорошо спрятан, без особых опознавательных знаков. Еды, столов и полноценной коктейльной карты нет — пришел, обозначил свои любимые вкусы, получил полупрозрачный коктейль в минималистичном бокале. Здесь запросто смешают что‑нибудь этакое с земляникой и сакурой или колд-брю (его добавляют к джин-тонику).
Завсегдатаи ценят место не только за фантазию бартендера, но и за свойскую атмосферу — кажется, что все внутри между собой давно знакомы. Кому‑то такой междусобойчик заходит, других поначалу слегка пугает.
«Коробок»
Б. Дмитровка, 7/5, стр. 2
Коктейльный бар от гастромонстров White Rabbit Family. Расположен в подвале их же ресторана «Техникум», но радует спокойным полумраком и камерностью. Никакого снобства спикизи — посетителей, даже новеньких, встречают как лучших друзей.
Напиток можно выбрать по компактной коктейльной карте — в ней в основном остроумные твисты на классику вроде шоколадного дайкири и джина с кассисом — или попросить под настроение (свое или его) у бармена.
Restaurant by Deep Fried Friends
Яузская, 10/2, стр. 4
Светский ресторан от завидных (и остепенившихся) тусовщиков из объединения Deep Fried Friends собран по принципу матрешки: бар, ресторанная часть, небольшой зал с диджейкой, а летом еще и собственный двор. За кухню и меню отвечает Антон Ковальков (в прошлом — «Белуга»). Здесь все модные приколы в эталонном исполнении: кацу сандо по-пожарски, пончик с томленой уткой, карбонара с мортаделлой и креветочный коктейль с авокадо. Барная карта на Денисе Кряжеве (сооснователь и один из самых видных барменов России): мешают авторские твисты на классические коктейли и собственные замысловатые наработки. Напитки получаются дерзкие, но легкие.
«Стрелка»
Берсеневская наб., 14, стр. 5
Гастробар с отличными коктейлями и бодрыми вечеринками. Летом место расцветает мегадвором и видовой верандой. Месту 15 лет, что для московского ресторана серьезная дата. Пора зарубежных привозов и безудержных тусовок на все выходные прошла, но здесь по-прежнему готовят фирменный «Цезарь» и мешают игривые коктейли.
Есть с полдюжины шприцев, классика вроде «Кровавой Мэри» и «Московского мула», всевозможные тини, сауэры и джин-тоники. Жемчужины — в фирменных коктейлях: Strelka Bellini (инжирный персик, агава и просекко), Strelka Hugo (писко на листьях лайма, бузина, лайм и просекко) и, конечно, Moscow Beauty (белуга, свежая клубника, лайм, клюква).
Noor
Тверская, 23/12
Коктейльный бар с вечеринками для заслуженных ветеранов тусовок. Место работает с 2009 года, а кажется, что было на углу Тверской и Мамоновского переулка всегда.
Коктейльная карта монументально основательная, как была принята лет этак 10 назад, — вся классика от Lemon Pie до Manhatten, сауэры и джин-тоники, тини, шприцы, несколько версий «Негрони». Понравится тем, кто предпочитает понятную базу. К самим напиткам не придраться — мастерство миксологии здесь отточили еще в начале 10-х.
Shortlist Books&Spirits
Петровка, 26, стр. 3
Симпатичный ретробар с мировой задумкой объединить любовь к спиртному со страстью к чтению. Под общей крышей зал с приличной кухней и авторскими коктейлями и крошечный книжный с уютными креслами (коктейли в нем тоже мешают).
Литературность сохраняется и в барной карте: названия коктейлей отсылают к героям книг, писателям и их любимым крепким напиткам. Кроме авторских миксов есть твисты на классику. В книжном зале можно выбрать что‑нибудь по мотивам коктейльной карты и купить домой.
Chaynaya Tea&Cocktails
1-я Тверская-Ямская, 29, стр. 1
Полусекретный спикизи-бар с интерьером китайского опиумного дома работает больше 10 лет, но по-прежнему стремится окружить себя тайной и налетом элитарности. Перед посещением лучше позвонить, а найти бар с первого раза не всегда получается. За баром мешают классику и самобытные твисты на нее — коктейли не дешевые, но стоят своих денег (главное — выбрать один-два напитка из обширной карты, в которой с ходу не сориентироваться).
На открытой кухне готовят китайские закуски вроде креветок васаби или взорванных огурцов и лапшу. Из других развлечений — крошечный магазинчик с острыми соусами и чаем.
The Bix Bar and Legend
Б.Козихинский пер., 9/12
Модный джазовый бар на Патриках в духе ревущих 20-х (прошлого века, к счастью) — с вазой для пунша и местом для курения сигар. Живая музыка бывает не каждый вечер, но если запланирован джазовый вечер, то публика сюда стекается самая нарядная и галантная. В коктейльной карте собрана классика: джин-тоники, беллини, «Космополитан» по оригинальному рецепту, «Негрони» и «Сингапур слинг». Есть немного еды: закуски вроде тартара и батата фри, кобб-салат, брискетт и другая классика американской, луизианской в частности, кухни.
Идеальное место для поклонников Фицджеральда и всех, кто отчаянно хотел бы оказаться где угодно в прошлом, но только не в 2025 году.
Knorozov
Пятницкая, 59/19, стр. 5
Бар на нижнем этаже такерии Tacobar, названный в честь ученого Юрия Кнорозова — он первым в мире расшифровал письменность древних майя. Интерьер — настоящая ацтекская пещера с секретными символами.
В барной карте 18 авторских коктейлей, обозначенных иероглифами майя: например, «Четыре плачущих дерева» с джином, виньо-верде и абрикосовым ликером или «Чупакабра» с красной вишней, текилой и халапеньо. Есть внушительная коллекция мескаля и закуски в мексиканском стиле: тако, начос с сальсой и гуакамоле, аквачили.