Где есть

Встретимся в буфете: 10 отличных кафе и ресторанов при театрах и музеях

Для тех, кто в музеях и театрах ищет не только зрелищ, но и самого настоящего хлеба, собрали 10 стоящих кафе, ресторанов и пиццерий при культурных институциях.

«БУФ а39» при театре «а39» и Музее Москвы

© @buf.a39

«БУФ а39» — совместный проект создателя «a39» Григория Добрыгина, Оксаны Федоренко («Кривоколенный 9с3») и Артура Берсирова (Nude, Москва, и Sight, Санкт-Петербург). Театральный буфет обосновался во дворе Музея Москвы на месте кофейни Les. Прежнее помещение сохранили, только теперь оно приросло открытой кухней и светлой верандой. Сам театр расположен в соседнем корпусе, музей — напротив. Так «БУФ а39» стал гастроточкой сразу двух культурных институций.

Меню мало напоминает классическое буфетное, скорее заметно влияние «Кривоколенного». Готовят компактные закуски вроде тартара и брокколи тоннато, моцареллу с абрикосами, пару видов сэндвичей, пасту альо-э-олио и творожную запеканку. Меню небольшое, задуманное под бокал вина (или пива). По старой памяти варят отличный кофе, а по утрам кормят яйцами во всех видах и творожной запеканкой.

Адрес
Зубовский б-р, 2, стр. 5
Сайт
buf.a39.ooo

«Новое пространство» в Театре Наций

© «Новое пространство»

Вход в «Новое пространство» — через холл театра, здесь же в гардеробе можно оставить верхнюю одежду. За плотной шторой расположен просторный зал с коммунальным столом в центре, барной стойкой и местами на двоих.

Интерьер — оптимистичный минимализм, в меню все, что хорошо ложится в руку и идет под бокал вина. Отсылка к меню театральных буфетов — бутерброды, эталонный с докторской или нарядный с икрой. Кроме них есть закуски вроде ростбифа с соусом тоннато или паштета с ягодным вареньем. Наливают вино, причем затейливое, и почти все — по бокалам.

Адрес
Страстной б-р, 12, стр. 2
Новое пространство
Ресторан / Страстной б-р, 12, стр. 2
Подробнее

Impress Café при Музее русского импрессионизма

© Музей русского импрессионизма

Само по себе кафе мало примечательно, хоть и собрано по образцу европейских музейных бистро. Но в хорошую погоду здесь открываются две веранды на крыше. Вайб абсолютно отпускной: низкие столики, тут и там хаотично расставлены стулья, блестящие стены и зелень.

Приятно посидеть на свежем воздухе с бокалом сидра или вина, чашкой горячего какао или капучино. Фирменный напиток — импрессо-тоник (то же самое, что и эспрессо-тоник). В основном меню боулы, сэндвичи, свежая выпечка и десерты. Так что после общения с фовистами можно полноценно пообедать и провести еще часок с книжкой на веранде.

Адрес
Ленинградский просп., 15, стр. 11
Impress Café
Ресторан / Ленинградский просп., 15, стр. 11, Музей русского импрессионизма, 3 этаж
Подробнее

Буфет в театре «Практика»

© Театр «Практика»

Минималистичный буфет «Практики» вторит репертуару театра: ничего классического и замшелого. Наливают хорошее вино, собирают честные бутерброды с икрой и маслом на ремесленном хлебе. Из напитков есть сидр, лимонады, шампанское (куда без него!). Можно зайти просто так, взять капучино и сэндвич с собой — получится, пожалуй, один из самых бюджетных перекусов на Патриках.

Адрес
Большой Козихинский пер., 30
Сайт
praktikatheatre.ru

Кафе при музее современного искусства «Гараж»

© Музей современного искусства «Гараж»

Музейное кафе «Гаража», пожалуй, стоит считать образцовым. Уютная барная зона с диванами и коврами, столики у панорамных окон плюс зеленая веранда — если живете поблизости, зайти сюда стоит и просто так, ради завтрака или раннего ужина.

В меню классический, но нескучный комфорт-фуд: куриный бульон с фрикадельками, тартар из говядины, куриная грудка с полентой и пицца. Наливают отличный кофе, вино по бокалам и коктейли, что в общем-то редкость для музейных заведений. После обеда приятно прогуляться по парку Горького, поработать в библиотеке «Гаража», закупиться книжками в сувенирном магазине или все-таки зайти на выставку.

Адрес
Крымский Вал, 9, стр. 32
Garage Café
Ресторан / Крымский Вал, 9, стр. 32, парк Горького, в здании музея современного искусства «Гараж»
Подробнее

Столовая в «ГЭС-2»

© «ГЭС-2»

При «ГЭС-2» работает сразу несколько заведений: бистро в центре первого этажа, дорогой ресторан в левом крыле здания, кофейня в холле. Но самое любопытное — столовая на нижнем этаже (рядом с гардеробом и камерами хранения), куда ходят и сами сотрудники институции.

Цены не самые столовские: суп и горячее обойдутся в 850 р., салат и горячее — в 890 р., а все вместе — в 1090 р. По вайбу место больше похоже на бистро «ИКЕА»: чистенько, светлая мебель, длинные столы, все вежливые и модные.

Меню обновляется каждый день и состоит из нескольких комплексных обедов, напитков и десертов. По понедельникам дают овощной салат с ореховой заправкой, крем-суп из цветной капусты и бефстроганов с пюре; по средам — витаминный салат, кукурузный чаудер и котлеты, а в воскресенье — крабовый салат, грибную похлебку и куриные люля с картофелем. Чай и вода бесплатно. Дополнительно можно взять булочку или десерт.

Адрес
Болотная наб., влад. 15, корп. 1
Сайт
ges-2.org

Кафе «Чайковский» при Концертном зале им. Чайковского

© «Чайковский»

Новиковский ресторан в цокольном этаже Московской государственной филармонии. Внутри два зала: городское кафе с кондитерской витриной и более роскошное пространство вокруг ротонды, с приватными зонами за колоннами.

В меню схлестнулась классика русской и французской кухонь, которой вторит итальянская и другие популярные направления. Например, готовят пирожки с лососем и судаком, пельмени с говядиной, тут же салат нисуаз с обжаренным тунцом, ризотто с белыми грибами, мини-чебуреки с крабом и голубцы в томатном соусе. В общем, по-новиковски богато и изобильно. Само место — полноценный ресторан, а не классический театральный буфет. От театра здесь только богатый интерьер и очень нарядные посетители.

Адрес
Триумфальная пл., 4/31
Чайковский
Ресторан / Триумфальная пл., 4/31, в здании Концертного зала им. Чайковского
Подробнее

Бар Noor при «Электротеатре Станиславский»

© Noor

Коктейльный бар с вечеринками для взрослых модников. Кроме безудержного веселья предлагают отличные коктейли — классику и твисты на нее, карта огромная и затейливая.

Готовят фирменный стейк-сэндвич «Электро», борщ с салом и пампушками, пельмени, мини-чебуреки, чизбургеры и даже макароны по-флотски — в общем, все, чтобы полноценно поужинать после спектакля, а то и задержаться до рассвета.

Адрес
Тверская, 23
Noor
Ресторан / Тверская, 23
Подробнее

Maestrello в ММСИ в Ермолаевском переулке

© ММОМА

Бодрая пиццерия в формате фаст-пиццинга при Музее современного искусства. Меню такое же, как в остальных точках сети: компактные римские пиццы на тесте из соевой, пшеничной и рисовой муки. Начинки от классики вроде «Маргариты» и «Свит блюз» с грушей и горгонзолой до лосося со сливочным сыром «Нордика» или нежной «Кальветти» с рикоттой и прошутто-котто. Кроме пиццы есть пара салатов и классические итальянские десерты.

Места для примузейного кафе достаточно много, вход свободный, но лучше совместить обед с одной из компактных выставок музея (уложитесь за час с учетом пицца-брейка).

Адрес
Ермолаевский пер., 17 стр. 1​
Сайт
pizzamaestrello.com

Ресторан Bagebi при Галерее искусств Зураба Церетели

© Bagebi

Своим размахом и монументальностью этот грузинский ресторан мало уступает самой галерее и ее экспонатам. Среди совладельцев Bagebi — внук скульптора, исполнительный директор Музея современного искусства Василий Церетели. В залах с арками прячутся фрески девяностых и нулевых, на которых изображены сцены из «Илиады» Гомера и копии великих итальянских мастеров. Отдельно собраны работы из семейного архива Зураба Церетели.

На кухне натиск искусства послабее: готовят понятную классику грузинской кухни вроде сациви, аджапсандали с аджикой из зеленых томатов, ладных хинкали, ачмы с копченым мацони и хачапури по-аджарски.

Адрес
Пречистенка, 19/11, стр. 2
Bagebi
Ресторан / Пречистенка, 19/11, стр. 2
Подробнее
Расскажите друзьям