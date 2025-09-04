Встретимся в буфете: 10 отличных кафе и ресторанов при театрах и музеях

В меню схлестнулась классика русской и французской кухонь, которой вторит итальянская и другие популярные направления. Например, готовят пирожки с лососем и судаком, пельмени с говядиной, тут же салат нисуаз с обжаренным тунцом, ризотто с белыми грибами, мини-чебуреки с крабом и голубцы в томатном соусе. В общем, по-новиковски богато и изобильно. Само место — полноценный ресторан, а не классический театральный буфет. От театра здесь только богатый интерьер и очень нарядные посетители.