Встретимся в буфете: 10 отличных кафе и ресторанов при театрах и музеях

«БУФ а39» при театре «а39» и Музее Москвы
«БУФ а39» — совместный проект создателя «a39» Григория Добрыгина, Оксаны Федоренко («Кривоколенный 9с3») и Артура Берсирова (Nude, Москва, и Sight, Санкт-Петербург). Театральный буфет обосновался во дворе Музея Москвы на месте кофейни Les. Прежнее помещение сохранили, только теперь оно приросло открытой кухней и светлой верандой. Сам театр расположен в соседнем корпусе, музей — напротив. Так «БУФ а39» стал гастроточкой сразу двух культурных институций.
Меню мало напоминает классическое буфетное, скорее заметно влияние «Кривоколенного». Готовят компактные закуски вроде тартара и брокколи тоннато, моцареллу с абрикосами, пару видов сэндвичей, пасту альо-э-олио и творожную запеканку. Меню небольшое, задуманное под бокал вина (или пива). По старой памяти варят отличный кофе, а по утрам кормят яйцами во всех видах и творожной запеканкой.
«Новое пространство» в Театре Наций
Вход в «Новое пространство» — через холл театра, здесь же в гардеробе можно оставить верхнюю одежду. За плотной шторой расположен просторный зал с коммунальным столом в центре, барной стойкой и местами на двоих.
Интерьер — оптимистичный минимализм, в меню все, что хорошо ложится в руку и идет под бокал вина. Отсылка к меню театральных буфетов — бутерброды, эталонный с докторской или нарядный с икрой. Кроме них есть закуски вроде ростбифа с соусом тоннато или паштета с ягодным вареньем. Наливают вино, причем затейливое, и почти все — по бокалам.
Impress Café при Музее русского импрессионизма
Само по себе кафе мало примечательно, хоть и собрано по образцу европейских музейных бистро. Но в хорошую погоду здесь открываются две веранды на крыше. Вайб абсолютно отпускной: низкие столики, тут и там хаотично расставлены стулья, блестящие стены и зелень.
Приятно посидеть на свежем воздухе с бокалом сидра или вина, чашкой горячего какао или капучино. Фирменный напиток — импрессо-тоник (то же самое, что и эспрессо-тоник). В основном меню боулы, сэндвичи, свежая выпечка и десерты. Так что после общения с фовистами можно полноценно пообедать и провести еще часок с книжкой на веранде.
Буфет в театре «Практика»
Минималистичный буфет «Практики» вторит репертуару театра: ничего классического и замшелого. Наливают хорошее вино, собирают честные бутерброды с икрой и маслом на ремесленном хлебе. Из напитков есть сидр, лимонады, шампанское (куда без него!). Можно зайти просто так, взять капучино и сэндвич с собой — получится, пожалуй, один из самых бюджетных перекусов на Патриках.
Кафе при музее современного искусства «Гараж»
Музейное кафе «Гаража», пожалуй, стоит считать образцовым. Уютная барная зона с диванами и коврами, столики у панорамных окон плюс зеленая веранда — если живете поблизости, зайти сюда стоит и просто так, ради завтрака или раннего ужина.
В меню классический, но нескучный комфорт-фуд: куриный бульон с фрикадельками, тартар из говядины, куриная грудка с полентой и пицца. Наливают отличный кофе, вино по бокалам и коктейли, что в общем-то редкость для музейных заведений. После обеда приятно прогуляться по парку Горького, поработать в библиотеке «Гаража», закупиться книжками в сувенирном магазине или все-таки зайти на выставку.
Столовая в «ГЭС-2»
При «ГЭС-2» работает сразу несколько заведений: бистро в центре первого этажа, дорогой ресторан в левом крыле здания, кофейня в холле. Но самое любопытное — столовая на нижнем этаже (рядом с гардеробом и камерами хранения), куда ходят и сами сотрудники институции.
Цены не самые столовские: суп и горячее обойдутся в 850 р., салат и горячее — в 890 р., а все вместе — в 1090 р. По вайбу место больше похоже на бистро «ИКЕА»: чистенько, светлая мебель, длинные столы, все вежливые и модные.
Меню обновляется каждый день и состоит из нескольких комплексных обедов, напитков и десертов. По понедельникам дают овощной салат с ореховой заправкой, крем-суп из цветной капусты и бефстроганов с пюре; по средам — витаминный салат, кукурузный чаудер и котлеты, а в воскресенье — крабовый салат, грибную похлебку и куриные люля с картофелем. Чай и вода бесплатно. Дополнительно можно взять булочку или десерт.
Кафе «Чайковский» при Концертном зале им. Чайковского
Новиковский ресторан в цокольном этаже Московской государственной филармонии. Внутри два зала: городское кафе с кондитерской витриной и более роскошное пространство вокруг ротонды, с приватными зонами за колоннами.
В меню схлестнулась классика русской и французской кухонь, которой вторит итальянская и другие популярные направления. Например, готовят пирожки с лососем и судаком, пельмени с говядиной, тут же салат нисуаз с обжаренным тунцом, ризотто с белыми грибами, мини-чебуреки с крабом и голубцы в томатном соусе. В общем, по-новиковски богато и изобильно. Само место — полноценный ресторан, а не классический театральный буфет. От театра здесь только богатый интерьер и очень нарядные посетители.
Бар Noor при «Электротеатре Станиславский»
Коктейльный бар с вечеринками для взрослых модников. Кроме безудержного веселья предлагают отличные коктейли — классику и твисты на нее, карта огромная и затейливая.
Готовят фирменный стейк-сэндвич «Электро», борщ с салом и пампушками, пельмени, мини-чебуреки, чизбургеры и даже макароны по-флотски — в общем, все, чтобы полноценно поужинать после спектакля, а то и задержаться до рассвета.
Maestrello в ММСИ в Ермолаевском переулке
Бодрая пиццерия в формате фаст-пиццинга при Музее современного искусства. Меню такое же, как в остальных точках сети: компактные римские пиццы на тесте из соевой, пшеничной и рисовой муки. Начинки от классики вроде «Маргариты» и «Свит блюз» с грушей и горгонзолой до лосося со сливочным сыром «Нордика» или нежной «Кальветти» с рикоттой и прошутто-котто. Кроме пиццы есть пара салатов и классические итальянские десерты.
Места для примузейного кафе достаточно много, вход свободный, но лучше совместить обед с одной из компактных выставок музея (уложитесь за час с учетом пицца-брейка).
Ресторан Bagebi при Галерее искусств Зураба Церетели
Своим размахом и монументальностью этот грузинский ресторан мало уступает самой галерее и ее экспонатам. Среди совладельцев Bagebi — внук скульптора, исполнительный директор Музея современного искусства Василий Церетели. В залах с арками прячутся фрески девяностых и нулевых, на которых изображены сцены из «Илиады» Гомера и копии великих итальянских мастеров. Отдельно собраны работы из семейного архива Зураба Церетели.
На кухне натиск искусства послабее: готовят понятную классику грузинской кухни вроде сациви, аджапсандали с аджикой из зеленых томатов, ладных хинкали, ачмы с копченым мацони и хачапури по-аджарски.