Обед в «Ашане» и свидание во «Вкусвилле»: 10 кафе при супермаркетах

«Вкусвилл»
Кафе есть не во всех «Вкусвиллах» — например, в мини-точках у дома для них просто не хватает места. Проверить наличие дополнительного ассортимента можно на сайте.
Обычно зона кафе ограничивается парой-тройкой компактных столиков и кофейной станцией с прилавком, заполненным выпечкой и сэндвичами. Особого уюта здесь не найти, все располагает к быстрому перекусу. Можно заказать кофе — например, большой капучино (250 рублей), латте на безлактозном (310 рублей) или даже вишневый бамбл (240 рублей) — готовят его сотрудники, но в простеньком автомате, так что на богатство вкуса рассчитывать не приходится.
На витрине ждут сэндвич с курицей, киш, миндальный круассан с ягодной начинкой, улитка с карамелью. Здесь же можно позавтракать или пообедать готовой едой из магазина — сырниками с корицей и кокосом, яичными блинчиками по-азиатски, сэндвич-роллами или пастой с креветками в сливочном соусе. На месте все подогреют в микроволновке и переложат в одноразовую посуду, либо придется сделать это самостоятельно — в некоторых кафе предусмотрено самообслуживание.
Азбука вкуса
Тяжелый люкс в мире кафе при продуктовых — на это указывает как ассортимент, так и цены. На витрине — гурмэ-пирожки с лососем и шпинатом или печенью, пухлые круассаны с лососем, дэниши и улитки, сэндвичи с пастрами и прочая выпечка. Кроме нее можно пообедать любым блюдом с полок с готовой едой: онигири, лазаньей, пастой карбонара, постным грибным супом или рисовой кашей с вишней. Любое блюдо пробьют на кассе кафе и подогреют.
Здесь же варят кофе (да, никаких автоматов и самообслуживания): капучино — от 250 рублей, авторский раф стоит 380 рублей, стакан чая «Тишина» (тизан из листьев ежевики, тибетской ромашки и мяты) — 250 рублей. Можно заказать фреш, горячий шоколад или даже модную айс-матчу — в общем, все как в какой‑нибудь спешалти-кофейне.
Пространство кафе как правило почти не отделено от зала, но здесь достаточно уютно: столики и стулья из светлого дерева, теплый свет (а не бьющий в глаза галоген залов гипермаркетов), столовые приборы и салфетки в свободном доступе. Обедают в кафе чаще всего офисные клерки и пилатес-герлс после тренировки. Для студентов и школьников место кажется суровым оверпрайсом.
Магнолия
В крупных «Магнолиях» тоже встречаются кофейные уголки. Их особенно любят школьники и студенты, которые сидят здесь с энергетиками, ноутбуками и прочими атрибутами бессонных ночей.
Столиков, как правило, немного. Есть микроволновка, чтобы самостоятельно разогреть еду, иногда кофейный автомат. Перекусить можно выпечкой с хлебной витрины магазина или чем‑то из ассортимента готовой еды — она продается на вес на отдельных витринах. Заодно нужно докупить пластиковые столовые приборы, а еду попросить переложить в контейнеры для разогрева.
Еда понятная: майонезные салаты, винегреты и морковка по-корейски, мясо и котлеты из курицы, всевозможные гарниры. Без изысков, но бюджетно и быстро.
Перекресток Select
У сети супермаркетов тоже есть собственные кафе в торговых залах. Они работают далеко не во всех магазинах, проще всего найти ближайшую точку по названию Select на Яндекс картах.
В кафе есть отдельная зона со столиками, отгороженная от основного зала, и стойка для заказа. Предлагают кофе, чай, лимонады, сэндвичи на чиабатте, фокаччу с начинкой на манер пиццы и сладкую выпечку. Цены оптимистичные — от 100 рублей за стакан кофе и от 200 рублей за сэндвич.
Если хочется что‑то посытнее, можно купить готовую еду в отделе кулинарии и устроиться с ней в кафе. Умеренно-плотный обед обойдется в 500-700 рублей. Разогреть еду можно тут же, в микроволновке.
Ашан
В крупных «Ашанах» кафе-столовые занимают место в центре зала — ищите деревянные «загончики» со столиками ближе к отделам кулинарии и выпечки. Места, как правило, достаточно много, впрочем, и желающих бюджетно пообедать хватает.
Прийти можно с любой едой — готовыми блюдами из кулинарии, пирожными и десертами из соседнего отдела, даже с йогуртом и лапшой быстрого приготовления (главное — заранее оплатить продукты).
Возле столиков есть микроволновки, чтобы погреть еду, зона со столовыми приборами и посудой. Главный плюс — большое разнообразие готовых блюд, от кусков пиццы и кутабов по 150 рублей до вполне ЗОЖной курогруди и овощных салатов на вес (зависит от порции, но вряд ли выйдет дороже 300 рублей). На десерт предлагают меренговый рулет (150-200 рублей) и нарезанный ананас в стаканчике (200 рублей).
Публика здесь собирается в основном непритязательная, но любопытная: рачительные пенсионеры, большие семьи, случайные клерки на обеде, сметливые школьники и просто желающие скоротать часок-другой в тепле.
Globus
В сети гипермаркетов, расположенных как правило за пределами центра, расположились даже не кафе, а фудкорты и столовые. Список адресов собран на сайте Globus.
Работают они по принципу конвейера-раздачи, как в ИКЕА, — длинная «змея» витрин с закусками, супами, горячими и десертами, очередь с подносами, оплата на кассе в конце. Выбор блюд настолько большой, что нет смысла перечислять, — по утрам готовят яичные завтраки и каши, днем на витринах дымятся чаны с супами, рыба и мясо, есть гарниры и овощные или майонезные салаты. Порции фиксированные: жареная форель — 249 рублей, паста с грибами — 285 рублей, квадратик пиццы — от 129 рублей, тирамису — 199 рублей. При большом потоке посетителей еда на залеживается, качество сопоставимо с хорошей корпоративной столовой.
Столиков много, часть столовых вынесена за пределы гипермаркета и работает сбоку от входа, чтобы развести поток покупателей и тех, кто пришел пообедать. Но некоторая скученность все равно ощущается. Главный минус — ехать ради плотного обеда придется за МКАД.
Eurospar
Кафе есть не при всех магазинах сети, но лучшее определенно работает на Маросейке, в историческом здании, где когда‑то располагался магазин посуды XIX века Антуана Дютфуа. Здесь просторно — столики есть на верхнем и нижнем этажах, а из окон открывается вид на центр. В других кафе Eurospar обстановка скромнее, но три-четыре стола всегда найдутся.
Пообедать можно готовой едой из ассортимента супермаркета или сэндвичами и чем‑нибудь посущественнее: например, пловом с бараниной, мясом на гриле, пельменями с бульоном или воком. Часть еды готовят прямо на месте. Рядом со столиками, как правило, есть микроволновки и автоматы с напитками: можно сделать кофе, налить себе газировку или чай. Средняя цена обеда — 500-600 рублей. Завсегдатаям предлагают абонемент на кофе (от 500 р.) — оформляете подписку на горячие напитки и получаете две кружки в день бесплатно.
Лента Fresh
У сети «Лента» кафе пока немного, но сделаны они основательно: с просторной зоной со столиками и стульями, возле которых есть розетки. Работают по принципу столовой-конвейера: берете поднос и заказываете понравившиеся блюда с витрин. Оплата на кассе, там же можно выбрать напиток, взять столовые приборы и салфетки. Есть комплексные обеды (будет дешевле, чем брать все блюда по отдельности), диетическое меню и фрукты.
Выбор небольшой: три-четыре супа, столько же горячих и гарнира, несколько салатов на выбор. Порции довольно большие, еда — вариации русской домашней кухни: щи и бульоны с лапшой, запеченая курица, паровые биточки, рыбные котлеты, гречка с грибами и прочая нетленная классика. Отдельно можно взять кофе или чай. Стоимость обеда — около 300-400 рублей. По нынешним временам — почти даром.
Пятерочка
В 2019 году «Пятерочка» провела мощный ребрендинг и за последние 6 лет открыла десятки магазинов в новом формате: с симпатичным дизайном, собственной пекарней, автоматами с кофе и апельсиновым фрешем и секцией готовой еды. В некоторых супермаркетах нового образца есть кафе. Это именно места для быстрого перекуса или завтрака, а не полноценные столовые, как в Globus или Ленте.
Работают по принципу самообслуживания: в автомате можно приготовить кофе, чай или фреш, на витрине — выбрать слойку с лимоном, «школьную» пиццу с ветчиной или свежий круассан, на стенде готовой еды взять лоток с салатом «Цезарь», боул с курицей или стакан борща. Такой обед выйдет в пределах 300-400 рублей, а если добавить кофе — то в 500.
Оплата — в кассе самообслуживания, разогреть еду можно в микроволновке возле столиков. Посадочных мест обычно немного, а от основного зала они почти не отделены. Все «Пятерочки» с кафе собраны на карте на сайте магазина.
Магнит
«Магнит» начал открывать кафе в супермаркетах еще в 2018 году. Сейчас перекусить за столиком можно более, чем в 50 точках сети. Продают сэндвичи с классическими начинками вроде курицы, ветчины и лосося, киши и сладкую выпечку. В холодильниках можно выбрать блюда ready-to-eat: салаты, супы и вторые блюда, десерты. На отдельном стенде — разогреть еду в микроволновке и приготовить кофе или чай в автомате. Средний чек — около 300-400 рублей.
Дизайн кафе выдержан в спокойных тонах, столиков, как правило, немного, но внутри чисто и светло, а само пространство обычно отделено от зала с продуктами.
Более «ресторанный» опыт — рамен-бар «Магнита», который открылся в середине августа на Малой Пироговской.Здесь тоже самообслуживание: покупатели выбирают лапшу и топинги, оплачивают заказ и самостоятельно готовят блюдо в раменоварке. В меню — разные виды лапши и добавок: мясо, грибы, сыры, овощи, зелень.