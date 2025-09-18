Обед в «Ашане» и свидание во «Вкусвилле»: 10 кафе при супермаркетах

Пообедать можно готовой едой из ассортимента супермаркета или сэндвичами и чем‑нибудь посущественнее: например, пловом с бараниной, мясом на гриле, пельменями с бульоном или воком . Часть еды готовят прямо на месте. Рядом со столиками, как правило, есть микроволновки и автоматы с напитками: можно сделать кофе, налить себе газировку или чай. Средняя цена обеда — 500-600 рублей. Завсегдатаям предлагают абонемент на кофе (от 500 р.) — оформляете подписку на горячие напитки и получаете две кружки в день бесплатно.