Классические бургеры поднадоели? А смэш-котлеты пробовали? Вот 8 мест в Москве

Вот 8 мест, где можно попробовать смэш-бургеры в Москве. Также советуем следить за социальными сетями Oz Kebab: раз в год и палка стреляет, а кебабщики готовят спешел выходного дня — эталонные смэш-бургеры.
В симпатичном бистро в «Садовых кварталах» готовят и зожные боулы для поклонников протеинового шика, и бургеры для карабиновых модников. Всего три вида: ресторанная версия филе-о-фиш с гигантской треской в кляре и соусом тартар, куриный бургер с мятным соусом и образцовый смэш-бургер — упругая глянцевая булочка, много сыра и зажаристая котлета с нежным центром. Последний можно заказать в базовой комплектации или с двумя и тремя котлетами, если боитесь не наесться. К бургерам предлагают картошку фри и пиво. Более витиеватая опция — смузи: например, с ананасом, кешью и овсянкой или апельсиновым фрешем, манго, авокадо и куркумой.
If — первый гастропроект команды Cream Soda, Easy Fresh Management, «Ствола» и «Публики Гольтье». Расположение злачное: двор Трехсвята, в соседях Escapist, «Винфак» и прочие места для молодых и дерзких. Помещение удачное: просторная «зала» с высоким сводчатым потолком и старинной кирпичной кладкой на стенах. В меню — добрый джанк-фуд с претензией на ресторанную подачу: похмельный имбирный супчик с лапшой и креветками (пробирает!), вафли с хрустящей курицей, френч-тосты с мороженым и фисташкой и бургеры. Со смэш-котлетой всего один — дабл-чизбургер с огурчиками, сыром и соусами под шапкой из плотного маффина. Хорошо идет с лагером или клаб-мате.
«Все твои друзья»
Крафтовый бар — не только последний из оплотов бюджетных пивных возлияний, но и достойное место для изголодавшихся по бургерам. В меню три варианта: куриный с сыром пекорино и беконом в кленовом сиропе, а также двойной смэш-чизбургер — классический или с соусом BBQ. Брать стоит именно классику: это эталонный смэш с двумя котлетами нужной степени прижатости, приятно расплавленными ломтиками чеддера, луком гриль и маринованными огурчиками. Если голодны, на сдачу берите не картошку фри, а чикен-попперс — очаровательно хрустящие кусочки куриной грудки с соусом шрирача — айоли. Поклонники Chili’s и Wendy’s в этот момент должны оживиться.
Neighborhood
Панк-бар с бильярдом, вечеринками и двумя этажами разной степени обустроенности летом обрастает собственным двориком с широкими скамейками и столами. Собираются здесь большие компании зумеров, веселье — в рамках приличного, но допоздна.
Готовят американскую дайнер-классику, которая отлично уживается со здешним лагером и крафтом. Это сэндвичи, рифленая картошка фри с самодельными соусами, луковые кольца в кляре и бургеры. Фирменный — Kevin Bacon, ультимативно жирный бургер с беконом, двумя смэш-котлетами и шрирача — майо. Классика — cheeese melt: две половинки чизбургера с мясом, утопающим в домашнем сырном соусе.Также со смеш-котлетами можно взять сэндвич на ремесленном хлебе, внутри помимо мяса сыр, маринованные огурчики и шрирача — майо.
Sliders
Микросеть в формате простейших дайнеров (один — на задворках бывшей «Рабицы» на Ольховской) с красными диванчиками и пластиковыми подносами. Готовят трушные смэш-бургеры — они же слайдеры — с плотными мясными котлетами и булками с хрустящей корочкой. Выбор приличный: в оригинальном слайдере смэш-котлета с маринованными огурцами, томатами, луком и чеддером; есть версия с мясной котлетой, пепперони и соусом ранч; грибной с жареным луком и чеддером. Кроме смэш-котлет в слайдеры добавляют куриную грудку в панировке или филе минтая. В придачу можно взять картошку фри с чили и халапеньо.
«Frank by Баста»
Мясной ресторан с подъемными ценами и без лишнего снобства в отношении гостей и приготовления мяса. Кроме огромного количества стейков и ребер в самых разных соусах и маринадах предлагают бургеры.
Смэшей всего два: с двойной котлетой из мраморной говядины, классика с сочным мясом, салатом и чеддером, напоминающая дорогой бигмак, или с куриными котлетами, беконом, луком, чеддером и маринованными огурцами. Смэш-бургер с куриной котлетой — во-первых, диковинка даже по меркам закоренелых бургерных, а во-вторых, вполне себе ЗОЖ-опция.
Burger Heroes
Сеть бургерных — мастодонт, появившийся еще на заре бургерной революции в 2015 году, — десять лет спустя разрослась до 10 точек в Москве. Готовят как бургеры с авторскими соусами, на черных булочках или с креветками вместо котлеты, так и классические чизбургеры.
Любой вариант готовы приготовить с классической говяжьей, куриной, нутовой или растительной котлетой. Можно заказать и смэш-версию понравившегося бургера. Главное — заранее уточнить, какую котлету вы будете (по умолчанию готовят с классической говяжьей).
«Супердом»
Двухэтажный бар с бильярдом в симпатичном особняке на Большой Ордынке, который обустроен на манер чудаковатой квартиры. Тут и крошечные закутки, и большие залы, и артефакты советской эпохи. Есть симпатичный двор, по выходным проходят вечеринки. Готовят понятный джанк-фуд: пухлые сэндвичи, закуски вроде батата фри, куриных стрипсов или битых оливок.
Бургер всего один, но королевских размеров: гигантский «Лузер» на чиабатте со смэш-котлетой, чеддером, маринованными огурцами, томатами и шпинатом. В меру сочный и сытный, но нещадно разваливается.