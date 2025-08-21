Классические бургеры поднадоели? А смэш-котлеты пробовали? Вот 8 мест в Москве

В симпатичном бистро в «Садовых кварталах» готовят и зожные боулы для поклонников протеинового шика, и бургеры для карабиновых модников. Всего три вида: ресторанная версия филе-о-фиш с гигантской треской в кляре и соусом тартар, куриный бургер с мятным соусом и образцовый смэш-бургер — упругая глянцевая булочка, много сыра и зажаристая котлета с нежным центром . Последний можно заказать в базовой комплектации или с двумя и тремя котлетами, если боитесь не наесться. К бургерам предлагают картошку фри и пиво. Более витиеватая опция — смузи: например, с ананасом, кешью и овсянкой или апельсиновым фрешем, манго, авокадо и куркумой.