Едим сэндвичи в Москве: 10 мест, где их готовят лучше всего

Пухлые сэндвичи и места, которые специализируются только на этом нехитром блюде, сейчас на волне популярности. Если конец 2000-х — начало 2010-х запомнились гастрореволюцией с крафтовыми бургерами, то середину 2020-х можно смело называть эпохой застоя и гигантских бутербродов. Рассказываем, где искать отличный перекус (не только с мортаделлой!).

«Энтузиаст»

© @enthusiastmoscow

Мотокафе-долгожитель работает в Столешке больше десяти лет и готовит сэндвичи буквально со дня основания. Правда, за последние пару лет вайб и меню изменились: теперь за баром собирают модные сэндвичи на фокачче — с обязательной мортаделлой (главный хит московских сэндвичерий), остренькой чоризо и перцами или с овощным рататуем и базиликовым песто. Заодно предлагают гриль-чизы с томатами и беконом, картошку или батат фри. На выходе получается сытная и простая, местами жирноватая еда — то, что нужно под стакан пива или сидра. Хотя олды по-прежнему взывают к старорежимным сэндвичам с курицей и тягучим сыром.

Адрес
Столешников пер., 7, стр. 5
Часы работы
пн-пт 10.00–0.00, сб-вс 12.00–0.00
Энтузиаст
Ресторан / Столешников пер., 7, стр. 5


Dodgy

© @dodgy.moscow

Собранная на коленке сэндвичная от гастроэнтузиаста из Воронежа Антона Грошикова. В Москве первая точка открылась в сонном переулке рядом со Сретенкой и пару месяцев раскачивалась, а потом очередь за сэндвичами стояла даже в будние дни. Воодушевившись успехом, Dodgy открыли вторую сэндвичную на Покровке, она пользуется не меньшей популярностью.

Готовят огромные сэндвичи с курицей в панировке, беконом, тунцом, мортаделлой, салями, охапками салата и овощей, сыром и самодельными соусами. Еще в меню есть спешелы, а также батат и картошка фри. Секрет успеха — в нажористости и бескомпромиссной фудпорновости блюд. Главный лайфхак — не надевать в Dodgy светлое: белая футболка или джинсы не переживут встречи с мортаделлово-фисташковым гигантом.

Адреса
Ананьевский пер., 4/2, стр. 1
Покровка, 9, стр. 1
Часы работы
пн-пт 13.00–20.30, сб-вс 13.00–21.00

Øliv Pizza

© @0livpizza

Итальянский стритфуд от сооснователей Ø36 Kebab на «Красном Октябре» в основном готовит компактную пиццу на пышном тесте. В него же заворачивают мортаделлу со страчателлой, пастрами с моцареллой или прошутто-котто — и получается итальянская версия сэндвича. Еще более далекая от Бога версия пицце-сэндвича — с сосисками на манер карривурста или с болоньезе под шапочкой из плавленого сыра. Звучит дико, на деле — ультрасытный комфорт-фуд для тех, кто не определился, хочется ему пиццы, пасты или вообще бутера.

Адрес
Берсеневский пер., 5а, стр. 1
Часы работы
пн-вс 11.00–23.00
Подробности


Masa madre

© @masamadremsc

Пекарня в копенгагенском стиле породила два нетленных хита, от которых дуреют москвичи: липкая булочка манки-брэд, которая моментально вызывает привыкание, и декаданского вида сэндвич с мортаделлой. Последний стал эталоном и мерилом всех остальных версий бутербродов с болонским специалитетом.

Выглядят здешние сэндвичи внушительно: это пушистый хлеб хоккайдо из собственной пекарни, домашний песто, страчателла и многослойное кружево из мортаделлы. Кроме него есть сэндвич с тунцом конфи и овощами (белковая бомба), открытые бутеры с пастрами, креветками или анчоусами и веган-сэндвич на тартине с пастрами из сельдерея. В общем, хлебная душа несется в рай.

Адрес
Солянка, 12, стр. 1
Часы работы
пн-чт 8.00–19.00, пт-вс 8.00–21.00
Masa madre
Ресторан / Солянка, 12, стр. 1


Billie

© @billiemoscow

Самая красивая бильярдная Москвы — со столами, покрытыми пастельным сукном, эфемерно-бежевым интерьером и отдельным залом для ужинов и коктейлей. Готовят обаятельный джанк-фуд в ресторанном исполнении (за кухню отвечает шеф-повар соседней Soma Артем Чудненко). Кроме пиццы — она здесь гвоздь программы — готовят сэндвичи все на тех же пиццевых лепешках. Есть база — с мортаделлой, страчателлой, песто и томатами или с пастрами и соусом из черного чеснока, этакий твист на «Рубен». Тартар в Billie тоже подают на лепешке с айоли с карамелизованным луком — можно свернуть на манер сэндвича и смело кусать.

Адрес
Неглинная, 29, стр. 1
Часы работы
пн-вс 17.00–2.00
Billie
Ресторан / Неглинная, 29, стр. 1


RomiRomi

© @romi.bistro

И вновь минималистичная сэндвичная, и вновь на самой шумной и гастронаполенной Маросейке/Покровке. Соседи Dodgy и Underdog готовят сэндвичи на тонкой фокачче. В начинку кладут классические для Москвы сочетания вроде мортаделлы со страчателлой, курицы с сыром чеддер и вишневым джемом, рваной говядины и халапеньо. Самые необычные комбо — цукини с песто, персиками и томатами и прошутто с соусом из персика и сыра креметта плюс авокадо и печеный перец. Кроме сэндвичей есть зеленый салат, картошка фри и тирамису. Все без претензий, но быстро и сытно.

Адрес
Маросейка, 8
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00
Подробности


«Супердом»

© @superdom.msk

Очаровательный в своем безумии особняк с двумя этажами, под завязку забитый артефактами советского прошлого, странными объектами и DIY-мебелью. В интерьер барахолки интегрировано два бара: наверху и внизу. На втором этаже играют в бильярд (аренда стола — от 1250 р. за час). На первом — наливают пиво, коктейли и готовят понятную еду вроде бургеров и сэндвичей.

Последних четыре вида: базовый с мортаделлой, руколой и ливанским песто (он же самый вкусный и сочный); сэндвич с рваным ребром, страчателлой и харисой (немного острый); с тамбовским окороком, тремя видами сыра и базиликом; и сэндвич с куриными стрипсами, чеддером и шпинатом.

Адрес
Новокузнецкая, 24, стр. 2
Часы работы
вт-чт, вс 15.00–0.00, пт-сб 15.00–2.00
Супердом
Ресторан / Новокузнецкая, 24, стр. 2


Underdog

© @underdog_moscow

Короли джанк-фуда и мастера собирать очередь на заказ у бара по большей части специализируются на хот-догах. Сэндвичи в разное время то занимали половину меню, то вовсе исчезали.

Сейчас попробовать в Underdog можно два варианта. Бронебойный «Рубен» с пастрами, салатом коулсло, кленовыми огурцами и сладкой горчицей — это эталонный сэндвич, которым можно зарядиться на весь день (опасаетесь — берите половину). И не менее любимый в США кубано — со свининой, окороком, моцареллой и кленовыми огурцами. Тоже та еще калорийная бомба, но под пиво или мичеладу залетает на ура.

Адрес
Маросейка, 6/8, стр. 1
Часы работы
пн-вс 13.00–23.00
Underdog
Ресторан / Маросейка, 6/8, стр. 1


Solo Noi

© Solo Noi

Совсем свежее место, открывшееся на волне аддикции москвичей к сэндвичам и бутерам. Фокаччерия со спешелти-кофе и вином — проект шеф-повара Алексея Волкова (Lea).

В симпатичном бистро готовят сэндвичи на фокачче, как понятно из названия места. Например, с салями милано и моцареллой; с прошутто, руколой и кремом из пармезана; с пастрами из индейки и чеддером; с баклажанами и пармезаном. Московская классика в лице мортаделлы, страчателлы и песто тоже в наличии.

Адрес
1-я ул. Ямского Поля, 1, корп. 1
Часы работы
пн-вс 9.00–22.00
Подробности


Aaark

© @aaark.cafe

Одна из самых модных кофеен-пекарен 2024 года этим летом уже не собирает былые очереди на вход, но по выходным хлебобулочный ажиотаж по-прежнему высокий. Кроме симпатичных маковых бабок и всевозможных сдобных узелков кормят полноценными завтраками и сэндвичами на фокачче.

Последних четыре вида: фокачча с цыпленком и салатом айсберг; с мортаделлой, песто и страчателлой; с лососем, авокадо и каймаком; с моцареллой, песто и баклажанами. Порции добрые, фотогеничность зашкаливающая.

Адрес
Чаплыгина, 20, стр. 7
Часы работы
пн-чт 9.00–20.00, пт-вс 9.00–21.00
Aaark
Ресторан / Чаплыгина, 20, стр. 7

Читайте также
