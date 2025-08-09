Едим сэндвичи в Москве: 10 мест, где их готовят лучше всего

Мотокафе-долгожитель работает в Столешке больше десяти лет и готовит сэндвичи буквально со дня основания. Правда, за последние пару лет вайб и меню изменились: теперь за баром собирают модные сэндвичи на фокачче — с обязательной мортаделлой (главный хит московских сэндвичерий), остренькой чоризо и перцами или с овощным рататуем и базиликовым песто . Заодно предлагают гриль-чизы с томатами и беконом, картошку или батат фри. На выходе получается сытная и простая, местами жирноватая еда — то, что нужно под стакан пива или сидра. Хотя олды по-прежнему взывают к старорежимным сэндвичам с курицей и тягучим сыром.