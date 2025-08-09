Едим сэндвичи в Москве: 10 мест, где их готовят лучше всего

«Энтузиаст»
Мотокафе-долгожитель работает в Столешке больше десяти лет и готовит сэндвичи буквально со дня основания. Правда, за последние пару лет вайб и меню изменились: теперь за баром собирают модные сэндвичи на фокачче — с обязательной мортаделлой (главный хит московских сэндвичерий), остренькой чоризо и перцами или с овощным рататуем и базиликовым песто. Заодно предлагают гриль-чизы с томатами и беконом, картошку или батат фри. На выходе получается сытная и простая, местами жирноватая еда — то, что нужно под стакан пива или сидра. Хотя олды по-прежнему взывают к старорежимным сэндвичам с курицей и тягучим сыром.
Dodgy
Собранная на коленке сэндвичная от гастроэнтузиаста из Воронежа Антона Грошикова. В Москве первая точка открылась в сонном переулке рядом со Сретенкой и пару месяцев раскачивалась, а потом очередь за сэндвичами стояла даже в будние дни. Воодушевившись успехом, Dodgy открыли вторую сэндвичную на Покровке, она пользуется не меньшей популярностью.
Готовят огромные сэндвичи с курицей в панировке, беконом, тунцом, мортаделлой, салями, охапками салата и овощей, сыром и самодельными соусами. Еще в меню есть спешелы, а также батат и картошка фри. Секрет успеха — в нажористости и бескомпромиссной фудпорновости блюд. Главный лайфхак — не надевать в Dodgy светлое: белая футболка или джинсы не переживут встречи с мортаделлово-фисташковым гигантом.
Øliv Pizza
Итальянский стритфуд от сооснователей Ø36 Kebab на «Красном Октябре» в основном готовит компактную пиццу на пышном тесте. В него же заворачивают мортаделлу со страчателлой, пастрами с моцареллой или прошутто-котто — и получается итальянская версия сэндвича. Еще более далекая от Бога версия пицце-сэндвича — с сосисками на манер карривурста или с болоньезе под шапочкой из плавленого сыра. Звучит дико, на деле — ультрасытный комфорт-фуд для тех, кто не определился, хочется ему пиццы, пасты или вообще бутера.
Masa madre
Пекарня в копенгагенском стиле породила два нетленных хита, от которых дуреют москвичи: липкая булочка манки-брэд, которая моментально вызывает привыкание, и декаданского вида сэндвич с мортаделлой. Последний стал эталоном и мерилом всех остальных версий бутербродов с болонским специалитетом.
Выглядят здешние сэндвичи внушительно: это пушистый хлеб хоккайдо из собственной пекарни, домашний песто, страчателла и многослойное кружево из мортаделлы. Кроме него есть сэндвич с тунцом конфи и овощами (белковая бомба), открытые бутеры с пастрами, креветками или анчоусами и веган-сэндвич на тартине с пастрами из сельдерея. В общем, хлебная душа несется в рай.
Billie
Самая красивая бильярдная Москвы — со столами, покрытыми пастельным сукном, эфемерно-бежевым интерьером и отдельным залом для ужинов и коктейлей. Готовят обаятельный джанк-фуд в ресторанном исполнении (за кухню отвечает шеф-повар соседней Soma Артем Чудненко). Кроме пиццы — она здесь гвоздь программы — готовят сэндвичи все на тех же пиццевых лепешках. Есть база — с мортаделлой, страчателлой, песто и томатами или с пастрами и соусом из черного чеснока, этакий твист на «Рубен». Тартар в Billie тоже подают на лепешке с айоли с карамелизованным луком — можно свернуть на манер сэндвича и смело кусать.
RomiRomi
И вновь минималистичная сэндвичная, и вновь на самой шумной и гастронаполенной Маросейке/Покровке. Соседи Dodgy и Underdog готовят сэндвичи на тонкой фокачче. В начинку кладут классические для Москвы сочетания вроде мортаделлы со страчателлой, курицы с сыром чеддер и вишневым джемом, рваной говядины и халапеньо. Самые необычные комбо — цукини с песто, персиками и томатами и прошутто с соусом из персика и сыра креметта плюс авокадо и печеный перец. Кроме сэндвичей есть зеленый салат, картошка фри и тирамису. Все без претензий, но быстро и сытно.
«Супердом»
Очаровательный в своем безумии особняк с двумя этажами, под завязку забитый артефактами советского прошлого, странными объектами и DIY-мебелью. В интерьер барахолки интегрировано два бара: наверху и внизу. На втором этаже играют в бильярд (аренда стола — от 1250 р. за час). На первом — наливают пиво, коктейли и готовят понятную еду вроде бургеров и сэндвичей.
Последних четыре вида: базовый с мортаделлой, руколой и ливанским песто (он же самый вкусный и сочный); сэндвич с рваным ребром, страчателлой и харисой (немного острый); с тамбовским окороком, тремя видами сыра и базиликом; и сэндвич с куриными стрипсами, чеддером и шпинатом.
Underdog
Короли джанк-фуда и мастера собирать очередь на заказ у бара по большей части специализируются на хот-догах. Сэндвичи в разное время то занимали половину меню, то вовсе исчезали.
Сейчас попробовать в Underdog можно два варианта. Бронебойный «Рубен» с пастрами, салатом коулсло, кленовыми огурцами и сладкой горчицей — это эталонный сэндвич, которым можно зарядиться на весь день (опасаетесь — берите половину). И не менее любимый в США кубано — со свининой, окороком, моцареллой и кленовыми огурцами. Тоже та еще калорийная бомба, но под пиво или мичеладу залетает на ура.
Solo Noi
Совсем свежее место, открывшееся на волне аддикции москвичей к сэндвичам и бутерам. Фокаччерия со спешелти-кофе и вином — проект шеф-повара Алексея Волкова (Lea).
В симпатичном бистро готовят сэндвичи на фокачче, как понятно из названия места. Например, с салями милано и моцареллой; с прошутто, руколой и кремом из пармезана; с пастрами из индейки и чеддером; с баклажанами и пармезаном. Московская классика в лице мортаделлы, страчателлы и песто тоже в наличии.
Aaark
Одна из самых модных кофеен-пекарен 2024 года этим летом уже не собирает былые очереди на вход, но по выходным хлебобулочный ажиотаж по-прежнему высокий. Кроме симпатичных маковых бабок и всевозможных сдобных узелков кормят полноценными завтраками и сэндвичами на фокачче.
Последних четыре вида: фокачча с цыпленком и салатом айсберг; с мортаделлой, песто и страчателлой; с лососем, авокадо и каймаком; с моцареллой, песто и баклажанами. Порции добрые, фотогеничность зашкаливающая.