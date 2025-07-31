Успей укусить: 20 сезонных десертов с ягодами и фруктами в московских ресторанах

Skrepka
Самый ягодный коллаб этого года — бистро Skrepka объединилось с изданием AAA Magazine и включило в летнее меню выпечки пухлые пончики с клубникой и крыжовником, плетеные бабки со смородиной или яблоком и корицей и шоколадный маффин с черешней. Хорошо взять с собой и устроиться на веранде или у прудов на бульваре.
«Тото»
В модном винном бистро в Столешке до победного планируют чествовать землянику. Пока самая капризная сезонная ягода не закончится, в «Тото» предлагают два десерта: суперлегкий — панна-котту с земляникой — и плотную ватрушку со сливками и земляникой. Хорошо в паре с чашечкой американо.
Alma
Сезон ревеня уже отгремел, а жаль — в гастробистро готовили крышесносный трайфл с ревенем и клубникой. Зато прямо сейчас можно застать ленивые вареники с маком, клубникой и сливочным кремом — вроде бы и завтрак, но тянет на полноценный десерт. Готовят по выходным.
«Цирк»
В симпатичном винном баре на Цветном бульваре угощают земляникой. Можно заказать простую креманку ягод (750 р. за 50 грамм) к бокалу ледяного петната или попробовать лаймовый крем с нежной кислинкой и земляникой. Ну а если и этого мало, то любой десерт можно посыпать земляникой (за дополнительные 450 р.).
AVA Café
Хит из меню десертов AVA на Патриках — желе из шампанского в форме гигантских клубничин, которое подают с сезонными ягодами. Летом это земляника. А в AVA Bistro на Большой Никитской готовят тарты с черешней и клубникой — тоже очень по-летнему.
Эклерная «Клер»
Этим летом в сети эклерных готовят очаровательный торт в форме ромашки: на тонком песочном тесте с абрикосовым конфи, розмарином и лепестками из шоколадного крема с лаймом. Так красиво, что даже есть жалко.
Loona
В парадном итальянском ресторане летом предлагают попробовать торта-аль-формаджио с земляникой: компактную корзиночку с начинкой из нежного крема и сезонных ягод. Здесь же можно позавтракать варениками из рикотты с вишней и канеле с малиной — ищите их в утреннем меню.
La raquette bistro
В бистро в духе Уэса Андерсона в сезонное меню десертов добавили сразу несколько ягодных десертов. Это чизкейк с земляникой и плотной корочкой, легкий мильфей с клубникой и сливочным кремом и тарт «Клубника эстрагон» с песочной основой, ванильным ганашем, клубничным гелем и свежими ягодами.
Londri
И снова земляничные сезоны. В парадном белоснежном ресторане в помещении бывшей утюжечной на десерт предлагают аккуратные тарталетки с сезонными ягодами — земляникой, голубикой или малиной. Очень нарядные, лучше брать сразу парочку.
Locanda
В импозантном итальянском ресторане до конца земляничного сезона готовят торт с этой ягодой. Кроме земляники в нем песочная основа и сливочный крем, а к ягодам добавляют ароматную мяту.
«Любовь Пирогова»
В пироговой для сезонного спешела берут сочные нектарины, нарезают их некрупными дольками и обмакивают в апельсиново-карамельный соус, а запекают в рассыпчатом тесте. Можно купить целый пирог и устроить чаепитие с друзьями или ограничиться одним кусочком, чтобы ни с кем не делиться.
«Прошуттерия»
Для тех, кто любит плотные и по-настоящему сладкие десерты. В «Прошуттерии» готовят баскский шоколадный чизкейк с плотной корочкой и тягучим центром. Дополняют блюдо крупная черешня, оливковое масло и флер-де-сель, крупные хлопья соли.
«Новое пространство»
В камерном винном баре при театре сразу перешли к главным фруктово-плодовым дарам лета. В меню есть тарелка с дыней, сливками и ярким норвежским сыром. Десерт одновременно сладкий, с приятным терпким духом и правильной воздушностью. Хорошо сочетается с креманом, рислингами и кисляками.
Brodo
В баре с обаятельной кухней решили не изобретать велосипед — фрукты и ягоды здесь подают в первозданном виде, без всяких усложнений, зато самые отборные и с рынка. В увесистой креманке — черешня, клубника, абрикос и урюк, к которым так и просится бокал белого. Десерт можно заказать в выходные, комбинация ягод и фруктов может меняться.
Zoe
Летний спешел в пекарне — слоеная корзиночка с ванильным кремом, малиновым джемом, цедрой лайма и свежей малиной. Достаточно сладко, поэтому лучше брать с фильтром или чашкой эспрессо.
KM20
В ресторане при концепт-сторе можно попробовать сезонный тарт с ванильным кремом и крупной малиной. А если одного кусочка ягодного десерта вам мало, то здесь же предлагают заказать гранд-тарт — полноценный торт с кремом на основе маскарпоне и клубникой.