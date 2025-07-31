Успей укусить: 20 сезонных десертов с ягодами и фруктами в московских ресторанах

Самый ягодный коллаб этого года — бистро Skrepka объединилось с изданием AAA Magazine и включило в летнее меню выпечки пухлые пончики с клубникой и крыжовником, плетеные бабки со смородиной или яблоком и корицей и шоколадный маффин с черешней. Хорошо взять с собой и устроиться на веранде или у прудов на бульваре.