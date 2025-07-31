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Успей укусить: 20 сезонных десертов с ягодами и фруктами в московских ресторанах

Шоколадный чизкейк с черешней, дыня со сливками и норвежским сыром, корзиночки с малиной, тарты с земляникой — собрали самые интересные десерты с ягодами и фруктами, которые можно попробовать только летом.

Skrepka

© Skrepka

Самый ягодный коллаб этого года — бистро Skrepka объединилось с изданием AAA Magazine и включило в летнее меню выпечки пухлые пончики с клубникой и крыжовником, плетеные бабки со смородиной или яблоком и корицей и шоколадный маффин с черешней. Хорошо взять с собой и устроиться на веранде или у прудов на бульваре.

Адрес
Девяткин пер., 7
Skrepka
Ресторан / Девяткин пер., 7
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«Тото»

© «Тото»

В модном винном бистро в Столешке до победного планируют чествовать землянику. Пока самая капризная сезонная ягода не закончится, в «Тото» предлагают два десерта: суперлегкий — панна-котту с земляникой — и плотную ватрушку со сливками и земляникой. Хорошо в паре с чашечкой американо.

Адрес
Столешников пер., 7, стр. 3
Тото
Ресторан / Столешников пер., 7, стр. 3
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Alma

© Alma

Сезон ревеня уже отгремел, а жаль — в гастробистро готовили крышесносный трайфл с ревенем и клубникой. Зато прямо сейчас можно застать ленивые вареники с маком, клубникой и сливочным кремом — вроде бы и завтрак, но тянет на полноценный десерт. Готовят по выходным.

Адрес
Столярный пер., 3, корп. 13
Alma
Ресторан / Столярный пер., 3, корп. 13
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«Цирк»

© «Цирк»

В симпатичном винном баре на Цветном бульваре угощают земляникой. Можно заказать простую креманку ягод (750 р. за 50 грамм) к бокалу ледяного петната или попробовать лаймовый крем с нежной кислинкой и земляникой. Ну а если и этого мало, то любой десерт можно посыпать земляникой (за дополнительные 450 р.).

Адрес
Цветной б-р, 21, стр. 7
Цирк
Ресторан / Цветной б-р, 21, стр. 7
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AVA Café

© AVA Café

Хит из меню десертов AVA на Патриках — желе из шампанского в форме гигантских клубничин, которое подают с сезонными ягодами. Летом это земляника. А в AVA Bistro на Большой Никитской готовят тарты с черешней и клубникой — тоже очень по-летнему.

Адрес
Малая Бронная, 21/13, стр. 2
AVA Café
Ресторан / М.Бронная, 21/13, стр. 2
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Эклерная «Клер»

© Эклерная «Клер»

Этим летом в сети эклерных готовят очаровательный торт в форме ромашки: на тонком песочном тесте с абрикосовым конфи, розмарином и лепестками из шоколадного крема с лаймом. Так красиво, что даже есть жалко.

Адрес
Сретенка, 26/1, и другие адреса
Эклерная «Клер»
Ресторан / Сретенка, 26/1
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Loona

© Loona

В парадном итальянском ресторане летом предлагают попробовать торта-аль-формаджио с земляникой: компактную корзиночку с начинкой из нежного крема и сезонных ягод. Здесь же можно позавтракать варениками из рикотты с вишней и канеле с малиной — ищите их в утреннем меню.

Адрес
Тверской б-р, 24, стр. 1
Loona
Ресторан / Тверской б-р, 24, стр. 1
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La raquette bistro

© La raquette bistro

В бистро в духе Уэса Андерсона в сезонное меню десертов добавили сразу несколько ягодных десертов. Это чизкейк с земляникой и плотной корочкой, легкий мильфей с клубникой и сливочным кремом и тарт «Клубника эстрагон» с песочной основой, ванильным ганашем, клубничным гелем и свежими ягодами.

Адрес
Лужники, 24, стр. 21
La raquette bistro
Ресторан / Лужники, 24, стр. 21
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Londri

© Londri

И снова земляничные сезоны. В парадном белоснежном ресторане в помещении бывшей утюжечной на десерт предлагают аккуратные тарталетки с сезонными ягодами — земляникой, голубикой или малиной. Очень нарядные, лучше брать сразу парочку.

Адрес
Дмитровский пер., 11
Londri
Ресторан / Дмитровский пер., 11
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Locanda

© Locanda

В импозантном итальянском ресторане до конца земляничного сезона готовят торт с этой ягодой. Кроме земляники в нем песочная основа и сливочный крем, а к ягодам добавляют ароматную мяту.

Адрес
Малая Никитская, 24, стр. 4
Locanda
Ресторан / М.Никитская, 24, стр. 4, вход из Вспольного пер.
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«Любовь Пирогова»

© «Любовь Пирогова»

В пироговой для сезонного спешела берут сочные нектарины, нарезают их некрупными дольками и обмакивают в апельсиново-карамельный соус, а запекают в рассыпчатом тесте. Можно купить целый пирог и устроить чаепитие с друзьями или ограничиться одним кусочком, чтобы ни с кем не делиться.

Адрес
Мытная, 74, «Даниловский рынок»
Любовь Пирогова
Ресторан / Мытная, 74, Даниловский рынок
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«Прошуттерия»

© «Прошуттерия»

Для тех, кто любит плотные и по-настоящему сладкие десерты. В «Прошуттерии» готовят баскский шоколадный чизкейк с плотной корочкой и тягучим центром. Дополняют блюдо крупная черешня, оливковое масло и флер-де-сель, крупные хлопья соли.

Адрес
Новослободская, 24а, стр. 2
Прошуттерия
Ресторан / Новослободская, 24а, стр. 2
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«Новое пространство»

© «Новое пространство»

В камерном винном баре при театре сразу перешли к главным фруктово-плодовым дарам лета. В меню есть тарелка с дыней, сливками и ярким норвежским сыром. Десерт одновременно сладкий, с приятным терпким духом и правильной воздушностью. Хорошо сочетается с креманом, рислингами и кисляками.

Адрес
Страстной б-р, 12, стр. 2
Новое пространство
Ресторан / Страстной б-р, 12, стр. 2
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Brodo

© Brodo

В баре с обаятельной кухней решили не изобретать велосипед — фрукты и ягоды здесь подают в первозданном виде, без всяких усложнений, зато самые отборные и с рынка. В увесистой креманке — черешня, клубника, абрикос и урюк, к которым так и просится бокал белого. Десерт можно заказать в выходные, комбинация ягод и фруктов может меняться.

Адрес
Петровский б-р, 2
Brodo
Ресторан / Петровский б-р, 2
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Zoe

© Zoe

Летний спешел в пекарне — слоеная корзиночка с ванильным кремом, малиновым джемом, цедрой лайма и свежей малиной. Достаточно сладко, поэтому лучше брать с фильтром или чашкой эспрессо.

Адрес
Мясницкая, 13, стр. 20
Zoe
Ресторан / Мясницкая, 13, стр. 20
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KM20

© KM20

В ресторане при концепт-сторе можно попробовать сезонный тарт с ванильным кремом и крупной малиной. А если одного кусочка ягодного десерта вам мало, то здесь же предлагают заказать гранд-тарт — полноценный торт с кремом на основе маскарпоне и клубникой.

Адрес
Столешников пер., 2
КМ20
Ресторан / Столешников пер., 2
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