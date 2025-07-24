Где есть пасту в Москве: 16 мест с карбонарой, болоньезе и путтанеской на любой вкус

Пиццерия от итальянцев Джулия Маэстрелло и Фабио Брессана, которые уже много лет продвигают в Москве формат демократичных пиццерий, где можно получить сытное блюдо за 15 минут, а потом съесть его из картонной коробки в ближайшем парке. Пасту в меню добавили не так давно и не во всех точках сети — она есть, например, в пиццерии на Покровке. Готовят очень простые, но оттого не менее вкусные классические варианты : спагетти с томатным соусом и страчателлой, фузилли со сливочным кремом, шпинатом и креветками, карбонару с гуанчале и желтком, паппарделле с грибами и трюфельным кремом, острую аматричиану с гунчалеи томатным соусом и лазанью.