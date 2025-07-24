Где есть пасту в Москве: 16 мест с карбонарой, болоньезе и путтанеской на любой вкус

Piu piu
Симпатичное бистро на «Новослободской» прячется в непримечательном дворике возле магазина греческих продуктов, поэтому народу здесь мало даже в прайм-тайм. В хорошую погоду можно устроиться на микроверанде из трех столиков, в остальное время приятнее всего за круглым столом у окна.
Меню небольшое и умещается на стене за стойкой для заказов. Готовят небольшую, но вкусную пиццу, отличный тартар и пять видов пасты. Классическая — качо-э-пепе с щепоткой перца или паппарделле со сливочным соусом и белыми грибами. База — спагетти аль помодоро с щедрой порцией томатного соуса и страчателлой. Ну а фирменная — нарядные ригатони с мясным рагу и зеленым горошком — сытный и не пресный вариант.
«Прошуттерия»
Проект из Петербурга, который уже пару лет успешно работает в столице. Локация — вновь «Новослободская», ставшая меккой итальянцев в Москве (в соседях Piu piu и La mortazza — без пасты, но с настоящими итальянцами за прилавком и сочной кусковой пиццей).
В меню — вся классика средиземноморья: вителло-тоннато, тартар с картошкой фри, зеленые салаты с коппой, ризотто с гребешками и пять видов пиццы. Пасту готовят по традиционным рецептам и с итальянскими продуктами: в карбонару добавляют гуанчале (сыровяленые свиные щеки), а не бекон; к качо-э-пепе подмешивают коппу (что‑то вроде салями). Есть паппарделле с томатным соусом и страчателлой или с фрикадельками, спагетти с креветками или легкая версия с лимонным соусом. А заодно классика — болоньезе и пухлая лазанья с плотной корочкой.
+39 Trattoria & Pizzeria
Настоящая итальянская пиццерия от итальянцев и для итальянцев (правда, место моментально полюбили и москвичи). Меню основательное, как во взаправдашней траттории: готовят пиццу, аранчини и хрустящие пирожки панцеротти, подают сыры и зеленые салаты, а заодно пасту. Всего шесть вариантов: скьявоне с томатным рагу и проволой, лингвини с вонголе и боттаргой, ньокки по соррентийски (с томатным соусом и моцареллой), паста с томатами и рикоттой и две морские пасты — с тунцом или с сибасом и лимоном.
Officina
Настоящий итальянский ресторан от итальянца с невообразимым для уха русского человека именем Пьеранджело Карбонара. Внутри невнятный интерьер и мало места, бронь на столы плотная. Сюда идут за настоящими средиземноморскими вкусами, в которых Карбонара, переехавший в Москву из итальянского городка на море Бари, знает не понаслышке.
Готовят образцовые баклажаны алла пармиджана, фритто-мисто, сибаса на гриле, ризотто и десять видов пасты (пицца в Officina не водится). Брать, конечно же, нужно классическую карбонару, тальолини с креветками и фисташками или тальятелле с рагу из утки и сыром пекорино. Порции щедрые, вкусы выкручены на максимум. Запивать апероль шприцем!
Salone Pasta & Bar
И вновь телепорт в Петербург. Сверхуспешный в родном городе паста-бар обосновался в Москве на Малой Дмитровке. Место модное, с вышколенным сервисом и легким обаянием семейной итальянской траттории (но со столичным апгрейдом). Главное развлечение — медитативное наблюдение за тем, как работницы ресторана готовят тесто для пасты (ищите на втором этаже).
Есть здесь, конечно же, тоже нужно пасту. Например, тортелли с прошутто и трюфельной пастой, карамелле с крабом и маскарпоне или лазанью с рагу из мраморной говядины. Все очень традиционно, дорого и парадно. Для образцового свидания — в самый раз.
Probka на Цветном
В Петербурге питают особую любовь к итальянской кухне — иначе как объяснить, что это уже четвертое место в подборке, зародившееся там?
В Москве «Пробка» на Цветном бульваре работает с 2012 года. Проект с итальянской кухней от серьезного ресторатора Арама Мнацаканова давно превратился в мерило качества и пример стабильности. Растут только цены (и без того не низкие даже в 2012 году), а домашняя паста ручной работы остается образцово-идеальной. Идти в «Пробку» стоит ради мальтальяти с рагу из утки, дзити из Граньяно с бычьими хвостами или казаречче с рагу из кабана и ндуей (острая мягкая салями из Калабрии). Да, базу вроде болоньезе и карбонары здесь не готовят, зато можно попробовать редкие для Москвы специалитеты из разных регионов Италии.
May
Симпатичный винный ресторан с уклоном в итальянскую кухню, сменивший на этом месте заведение «Апрель» (зарубка для олдов: еще раньше в том же помещении работала нашумевшая митбольная Meatball Company).
Меню лаконичное и вобрало в себя все, что хорошо идет под бокал вина. Отсюда приличный выбор компактных закусок плюс несколько горячих блюд. Есть классическое ризотто с грибами и спагетти путтанеска. В общем, выбор невелик, зато веранда на тихой улице близ Маяковки дает непередаваемое ощущение тихой и сонной Москвы из какой‑то прошлой жизни.
Maritozzo
Элегантный ресторан-остерия на Патриках, названный в честь пухлой итальянской булочки с кремом. Но не булками едиными: в еще одном проекте Арама Мнацаканова («Пробка») тоже готовят эталонную пиццу и пасту. Последней — с дюжину разновидностей: от образцовой качо-э-пепе или лаконичных спагетти с песто до чисто патриковских торнелли с черной икрой или ароматных спагетти с морскими ежами. Краба и трюфель тоже охотно добавляют к пасте, но интереснее всего простенькие с виду тонарелли по-флотски с домашней сальчичей.
Capito
Симпатичный и в меру демократичный итальянский ресторан, куда приятно прийти на свидание или собраться всей семьей. В разделе с пастой 8 вариантов: классическая карбонара, сырная лазанья и вполне привычная паста с томатным соусом и страчателлой, паста с мясным рагу (алла болоньезе). Что‑то посложнее — морские спагетти с севиче из креветок и гребешков, американская версия пасты с томатным соусом и митболами, казаречче с сыром пекорино и кампотским перцем и гигантский равиоль с начинкой из рваной говядины с соусом из тыквы и грибов.
Osteria by Mandy’s
Итальянский ресторан в духе дольче виты во двориках Чистопрудного бульвара. Внутри узкий зал с белыми скатертями, открытая кухня с баром; веранда крошечная, но расслабленная, как в настоящих итальянских остериях на побережье.
Готовят десять видов пасты: паккери с тремя видами сыра, пасту с грибами или с острой сальчичей (самый домашний и уютный вариант), карбонару, болньезе с щечками и соусом арабьята, спагетти с цукини и креветками и равиоли с рикоттой и шпинатом. Коронное блюдо — очень сырная паста в голове пармезана, которую по запросу могут сверху посыпать трюфелем.
Также стоит зайти: Mandy’s
Tre Santi
Итальянский ресторан при кластере на Трехсвяте, но с собственным входом и двумя этажами. Внизу более камерная атмосфера, а наверху в хорошую погоду полностью открывают окна, и зал превращается в одну сплошную веранду.
Готовят восемь видов пасты. Из классики — тальятелле с томатами
и страчателлой, нажористая карбонара и тальятелле с креветками и кальмаром. Более экспериментальные версии — мини-ригатони качо-э-пепе (напоминают мак-энд-чиз), равиоли с ягненком и вялеными томатами, казаречче с митболами и зеленые равиоли с мортаделлой и кедровыми орешками. Порции небольшие, так что вдобавок можно смело брать закуску или даже пиццу на двоих.
Don Giulio
Итальянский ресторан и лавка при нем, открытые итальянцем Джулио Дзомпи. Место поистине семейное и историческое: работает на Покровке не первый год, а среди завсегдатаев много обрусевших итальянцев. Слева от входа — лавка, где можно купить прошутто, мортаделла и брезаолу, «санкционные» сыры и готовую еду: пармиджано с баклажанами, аранчини, вителло-тоннато и лазанью (дома все останется только разогреть и красиво сервировать).
Справа от входа — темноватый зал ресторана с небольшими столиками и гигансктой витриной с десертами. Под стеклом сверкают лимонные кростаты, тарталетки, ромовые бабы (популярный в Италии десерт) и канолли с разными начинками. Готовят пасту по-домашнему: аутентичную карбонару, пасту алла норма с баклажанами, спагетти болоньезе или папарделле с кроликом.
Maestrello
Пиццерия от итальянцев Джулия Маэстрелло и Фабио Брессана, которые уже много лет продвигают в Москве формат демократичных пиццерий, где можно получить сытное блюдо за 15 минут, а потом съесть его из картонной коробки в ближайшем парке. Пасту в меню добавили не так давно и не во всех точках сети — она есть, например, в пиццерии на Покровке. Готовят очень простые, но оттого не менее вкусные классические варианты: спагетти с томатным соусом и страчателлой, фузилли со сливочным кремом, шпинатом и креветками, карбонару с гуанчале и желтком, паппарделле с грибами и трюфельным кремом, острую аматричиану с гунчалеи томатным соусом и лазанью.
Bimba
Совместный проект итальянской пиццерии Maestrello и проекта «Хачапури и вино». На этот раз с уклоном в Италии и удивительно невысокими ценами. Готовят пиццу и домашнюю пасту, компактные закуски вроде вителло-тоннато, фритто-мисто или кростини с паштетом из куриной печени, которые хорошо идут под вино.
Паста — без откровений, но добрая: попробовать советуем запеченые каннеллони с курицей и шпинатом, папарделле с прошутто и грибами, фетучини с семгой или спагетти с вешенками и песто.
Pasta на Солянке
Остерия (кафе-столовая по-нашему) и коктейльный бар на одной из самых оживленных улиц Китай-города. Готовят неаполитанскую пиццу (румяная, с пышным тестом и слегка влажным центром) в дровяной печи и домашнюю пасту, мешают классические коктейли (не обошлось без апероль-шприца).
Раздел с пастой включает в себя 11 блюд. Это и классические паккери карбонара с гуанчале, пенне-арабьята или спагетти с вялеными томатами и креветками, и авторские версии. Есть, например, вытянутые «карамелли» с крабом, красной икрой и лангустами, качо-э-пепе, которую здесь готовят с говядиной, или ньокки с цыпленком и сморчками.