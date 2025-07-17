Вместо бамбла и айс-маття: где искать самые холодные фруктовые напитки

Новая фиксация москвичей
Зумеры и миллениалы сходят с ума от жидких калорий со вкусом клубники и персика, но в этом нет ничего удивительного. Во времена, когда цены растут, а инфляция вынуждает отказываться от серьезных покупок, люди переключаются на небольшие траты (вспоминаем тот самый индекс помады). Так, сладкие фруктовые напитки превратились в спасительную мелочь, которой можно порадовать себя по пути на работу или на прогулке в выходные — яркие стаканчики и выглядят как дофаминовый взрыв, и обладают утешительно-сладким вкусом.
Первопроходцами в мире сладких фруктовых напитков в свое время стали Pims, запустившие проект с огромными цветными стаканами фруктово-чайных миксов в 2018 году. Летом 2025-го компания выпустила рекламу, где парень грубо обыскивает девушку, ― на обвинения в пропаганде харассмента Pims ответили неубедительно, чем вызвали еще большую волну хейта — многие поклонники зареклись ходить в заведения сети. Редакция «Афиши Daily» не поддерживает грубый маркетинг и черный пиар, и Pims в подборке не будет по понятным причинам.
Met Tea
Довольно большая сеть китайских чайных, которые специализируются на бабл-ти и его ближайших родственниках. Формула простая: легкий чай в основе плюс фрукты, ягоды или сладкое пюре. Дополнительно можно добавить шарики тапиоки, молоко и сырную шапку.
Бронебойные хиты — сладковато-кислый фруктовый чиз-виноград (чай, виноград, сырная пенка, сок винограда и чайное желе) и вполне базовый молочный «Три брата» (душистый черный чай с молоком и тремя видами желе: травяное, пудинг и тапиока).
Nova
Лубянский просп., 25, стр. 1 и другие адреса
Небольшая сеть с не слишком приторными фруктовыми миксами. Вообще, Nova специализируется на бабл-ти и запросто мешает любые его версии. В разделе с фруктовыми напитками — освежающие жасминовые чаи с сиропами киви, персика и малины плюс джус-боллы или манговый джем. Летний хит в духе brat summer — черный чай с добавлением клубничного шоколада, молока и клубничного джема.
Chicha San Chen
Пресненская наб., 2 и другие адреса
Премиальная тайваньская чайная, где сотрудники чуть ли не кланяются каждому посетителю. Все очень прогрессивно: стойка приема заказов, номерки на выдачу, как в Pims, обстоятельное оформление стаканов дополнительным обвесом из нитей. Напитки собираются как конструктор: один из видов чая в основе (зеленый, черный, высокогорный пушонг, османтус-улун и т. д.), молоко, сиропы, фрукты и ягоды, джус-боллы.
Можно ограничиться одним лишь чаем без всяких добавок (холодным или горячим) — выйдет меньше 100 ккал — или пуститься во все тяжкие и собрать фруктово-ягодный микс с муссовой шапкой и шариками. Есть и готовые напитки: «Тропический сливочный чай» со сливками, джемом из манго и кусочками ананаса или «Сливочно-грейпфрутовый пирог с муссом», напиток с грейпфрутом, сливочным муссом и чаем улун.
Teahiro
Пресненская наб., 12 и другие адреса
В Teahiro тоже обходятся не бабл-ти единым: в меню много фруктовых и чайных напитков. Есть классические миксы с чаем, кусочками фруктов и ягодами и более сытные опции с йогуртом и фруктовым пюре (например, манго или клубники) — последние по вкусу ближе всего к индийскому ласси.
Самые навороченные напитки — чиззо: фруктовые шейки с кусочками фруктов, йогуртом, льдом, джус-боллами и сырной пенкой, они тянут уже на полноценный десерт.
Mo
Цветной б-р, 15, стр. 1 и другие адреса
Кроме классического бабл-ти в Mo готовят полноценные боулы, каши и поке, а заодно брускетты и авотосты — в общем, уверенный ЗОЖ с уклоном в сложные углеводы и зелень. Напитки с приколом — это здешние гибриды смузи и фруктовых миксов с сырной шапкой. Есть манго-шейк с плотной шапкой из сырной пенки, чай габа с клубникой, личи и чизкейк-кремом или маття с молоком, свежим манго и кремом. В общем, жидкая калорийная бомба в одном стакане. Но вкусно!
Tea Palace
Солянский просп., ¼, стр. 1 и другие адреса
В чайном домике промышляют холодными напитками на основе маття, черного и зеленого чая. Есть небольшой раздел с бабл-ти, а помимо него — фраппучино на основе маття с сиропами и сливками, фруктовые шейки, чайные лимонады с кусочками фруктов и ягод и чиззо — фруктовые и чайные напитки с сиропами и соками под шапкой из плотной сырной пенки. Последние — самые вкусные.
Bao Bei
Пятницкая, 16 и другие адреса
Несмотря на то что Bao Bei классическая бабл-тишная, помимо молочного напитка с шариками тапиоки здесь умеют готовить и легкие чайные лимонады. Самые ходовые вкусы: личи с клубникой, гранат или грейпфрут, персик и апельсин. Наиболее сложный вкус — мультитропики с апельсином, клубникой, ананасом, лаймом и маракуйей. Дополнительно в любой напиток можно добавить джус-боллы и пышную сырную пенку. Цены по московским меркам скромные, стаканы с напитками — почти литровые, а в точках сети есть столики, за которыми можно разместиться, если не хочется брать to go.