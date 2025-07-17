Вместо бамбла и айс-маття: где искать самые холодные фруктовые напитки

Зумеры и миллениалы сходят с ума от жидких калорий со вкусом клубники и персика, но в этом нет ничего удивительного. Во времена, когда цены растут, а инфляция вынуждает отказываться от серьезных покупок, люди переключаются на небольшие траты (вспоминаем тот самый индекс помады). Так, сладкие фруктовые напитки превратились в спасительную мелочь, которой можно порадовать себя по пути на работу или на прогулке в выходные — яркие стаканчики и выглядят как дофаминовый взрыв, и обладают утешительно-сладким вкусом.