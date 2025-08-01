Что пить

Хмель оправдывает средства: как пиво стало национальной скрепой

Фото: «Мосфильм»
1 августа отмечается международный день пива. Рассказываем, как напиток прошел путь развития от кашеобразной похлебки в миске до прозрачного золотистого напитка в бокале. Его вкус и вид менялись с развитием технологий, но оно всегда оставалось частью быта и традиций. Рассказываем, как появилось пиво и почему оно глядит так игриво.

От злакового отвара до школ пивоварения

Свою историю пиво начинало как густой и питательный злаковый отвар, который подавали в обеденной посуде и пили через трубочки. Более 4000 лет назад в Древнем Египте такой напиток был неотъемлемой частью повседневного рациона, использовался в обрядах и даже служил формой оплаты труда. Уже тогда пивовар считался уважаемым мастером, а с развитием земледелия пивоварение появлялось повсюду, где выращивали зерно. И уже в древности вводились законодательные нормы, регулировавшие его производство.

Одно из первых упоминаний о пиве в законодательстве встречается в «Кодексе царя Хаммурапи» (XVIII век до н. э.). Там устанавливались строгие требования к качеству напитка — за нарушение могли последовать суровые наказания, вплоть до утопления в пивной бочке.

Египетская цивилизация, Новое царство, XVIII династия, 1332–1323 гг. до н. э. Жизнь в военном лагере: работники, занятые контролем за напитками (вином и пивом). Рельеф из гробницы Хоремхеба в Саккаре. Фрагмент
© DEA/A. DAGLI ORTI/Getty Images

Хотя в античную эпоху пиво уступило по популярности вину, в Средние века в Европе оно снова стало повседневным напитком. Его часто предпочитали воде, которая в условиях эпидемий могла быть небезопасной. Со временем в мире сформировались настоящие школы пивоварения, которые продолжают существовать и сейчас: английская, немецкая, бельгийская, чешская.

Что пили на Руси

На Руси пивные традиции шли своим путем, развиваясь параллельно с медовухой. Напитки вроде полпива, меда, браги и кваса варили с древних времен, и легкое пиво готовили, как правило, к большим праздникам. Варка происходила в корчагах, напиток томили в печи, добавляя ржаную солому и дикий хмель. Делали это часто всей деревней, в котлах-общинниках, приурочивая пивоварение к церковным датам.

А.П.Рябушкин «Пир богатырей у ласкового князя Владимира», 1888 год
© Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль»
Галина Кляровская

автор экспозиций Музея истории пивоварения компании «Объединенные Пивоварни»

«Обычно пиво варили в деревнях к большим церковным праздникам — Пасхе, Рождеству, Троице, Дмитрову и Михайлову дням, к Никольщине. Покровителем российских пивоваров был Николай Чудотворец — в зимней его ипостаси — Никола Зимний. Отмечали день памяти этого святого в день его успения — 6 декабря (старый стиль) или 19 декабря по новому стилю. Сохранилась древняя русская пословица „Красна Никольщина пивом да пирогами“. К этому дню всей деревней варили пиво в котлах-общинниках, а затем три дня отмечали праздник».

Какое пиво пили императоры

В начале XVIII века при Петре I началась масштабная европеизация России — вместе с одеждой, бородами и кораблями пришло и европейское пиво. Царь издал указ о строительстве пивоварен «на голландский манер», благодаря чему страну заполнили десятки мелких производств. Пиво тогда ценили не только как повседневный жаждоутоляющий напиток — оно считалось даже лечебным. Но дальше развития небольших пивоварен для нужд флота при Петре I дело не пошло. Зато серьезно сдвинулось при Екатерине II.

© «Объединенные Пивоварни»

Промышленное пивоварение в России началось именно при ней, в 1795 году — с открытия завода Абрахама Крона, немца по происхождению, на Неве, неподалеку от Александро-Невской лавры. Екатерина II лично одобрила проект — Крон был придворным пекарем и хорошо знал, как обращаться с зерном. «Невская вода едва ли не лучшая в мире, светлая и чистая; ячмень и хмель у русских не дурны», — говорил он, как утверждают историки. Вскоре завод объединился с другим предприятием — пивоварней «Казалетов» у Калинкина моста. Так появился крупный в России пивоваренный бренд «Калинкинъ».

С 1818 года он стал официальным поставщиком Императорского двора, в том же году получил высшую награду для производственников тех лет — Малый Государственный герб. Всего за XIX век бренд собрал три такие награды и мог ставить их не только на здании завода, но и на этикетках и другой рекламной продукции.

Галина Кляровская

автор экспозиций Музея истории пивоварения компании «Объединенные Пивоварни»

«Сначала в России варили пиво верхового брожения, то есть эли, на английский манер. Но к середине XIX века появляются и лагеры, пиво низового брожения. Во многом это произошло благодаря привлечению к работе на заводе в Санкт-Петербурге чешских пивоваров, которые и привнесли сюда свои традиции. Ассортимент постоянно расширялся, мы знаем, что, например, в прейскуранте „Калинкина“ были такие сорта, как „Пильзенское“, „Богемское“, „Пель-Эль“, „Стаут“ и другие. Они были доступны во многих российских губерниях, это пиво ценили за высокое качество, а Антон Павлович Чехов даже упоминал его в своих письмах».

© «Объединенные Пивоварни»

К концу XIX века объем выпускаемого пива составлял 5,5 млн ведер в год — тогда жидкости измеряли именно в ведрах, а ведро — это 12 литров. Для России того времени это были колоссальные показатели. «Калинкинъ» участвовал в выставках и получал награды.

Развитие пивоварения в СССР и современной России

С приходом советской власти многое из того, что ассоциировалось с императорским прошлым, было утрачено или переосмыслено. Так, в 1922 году Калинкинский пивоваренный завод получил новое имя и в течение всего советского периода функционировал под названием «Степан Разин», производя типичные для того времени сорта пива, известные на всей территории СССР.

Многофункциональный комплекс «Степан Разин Девелопмент», бывший пивоваренный завод «Калинкинъ»
© «Степан Разин Девелопмент»

После распада Советского Союза в 1990-х годах рынок пива в России претерпел резкие изменения. Его быстро заполонили западные бренды, а новые производители, в основном крупные международные корпорации, ориентировались на выпуск своих собственных линеек, не уделяя особого внимания историческому наследию. Но уже в XXI веке в обществе возник интерес к культурному и гастрономическому прошлому. Из‑за этого пивоваренные компании стали пытаться воссоздать старинные рецепты, используя подходы, которые применяли много лет назад.

Так, к примеру, специалисты «Объединенных Пивоварен» по архивным документам восстановили два дореволюционных рецепта бренда «Калинкинъ». Это стало частью стремления соединить современные технологии с историческим опытом, чтобы напомнить о многослойной истории российской пивной культуры.

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