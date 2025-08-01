Хмель оправдывает средства: как пиво стало национальной скрепой

«Сначала в России варили пиво верхового брожения, то есть эли, на английский манер. Но к середине XIX века появляются и лагеры, пиво низового брожения. Во многом это произошло благодаря привлечению к работе на заводе в Санкт-Петербурге чешских пивоваров, которые и привнесли сюда свои традиции. Ассортимент постоянно расширялся, мы знаем, что, например, в прейскуранте „Калинкина“ были такие сорта, как „Пильзенское“, „Богемское“, „Пель-Эль“, „Стаут“ и другие. Они были доступны во многих российских губерниях, это пиво ценили за высокое качество, а Антон Павлович Чехов даже упоминал его в своих письмах».