Муксун, морошка и молодило: как в Красноярске перепридумывают сибирскую кухню

В Красноярске, как и во многих миллионниках, готовят блюда разных кухонь мира: от итальянской и азиатской до грузинской и израильской. Но вот отношение к сибирской кухне здесь особенное. Разнообразие локальных продуктов и техник их приготовления огромное: второй по величине в стране регион охватывает шесть природных зон — от степи до арктической пустыни, на его территории проживают десять коренных народов со своей кухней и традициями. Они вдохновляют и поваров, и местных исследователей, которые постоянно находят и привозят что‑то новое. Так, сразу в нескольких популярных заведениях города можно встретить рыбу муксун, обитающую в таймырских озерах.