Выходи во двор: 13 самых веселых дворов при московских барах и ресторанах

Здешний двор не такой вольный, как при «Энтузиасте» или Escapist, — перемещаться от стола к столу или сидеть на бордюре здесь не принято, зато вполне можно почувствовать себя в гуще событий или устроить небольшой бар-хоппинг от места к месту. Если и этого мало, отправляйтесь на массаж в «Ляг» (та же дверь, что и «Ладо») или полюбуйтесь на соседний доходный дом Лунца — еще один памятник архитектуры, но уже начала XX века.