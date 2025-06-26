Выходи во двор: 13 самых веселых дворов при московских барах и ресторанах

«Энтузиаст» + «Тото» + «Круглый шар»
Столешников пер., 7, стр. 5
Главный двор в городе — объединение сразу трех проектов с разными концепциями. От чиллового мотокафе «Энтузиаст» с красными лавками на веранде и сэндвичами в меню — к вину и изящным отбивным с перечным соусом в светском кафе «Тото», куда не сунуться без брони, и элитарному бильярдному клубу «Круглый шар» с ярким сукном и забористыми коктейлями.
Летом все три места обрастают верандами, между которыми весь вечер перемещаются пилатес-герлс, московские бонвиваны и прочая столичная публика с собаками, детьми, великами и досками.
Аудитория в основном — 25+. Из развлечений — кинопоказы и диджей-сеты в «Энтузиасте», шары и кии в «Круглом шаре», дворовые гаражные распродажи и посиделки на бордюрах. Заодно можно зайти в винтажку «Костров», московский стритвир Sorry, I’m Not или модный концепт-стор Peak в том же дворе или постричься в Chop-Chop, попробовать пилатес на реформере и закусить все это булками из Jinju в соседнем дворике. А после накупить книг в сувенирной лавке при Центре Гиляровского и заполировать пельменями в «Лепим и варим». В общем, развлечений хватит на весь день.
Escapist + If + «Винфак»
Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 1
Еще один кофейно-барный двор в духе «Энтузиаста», но с заметно более молодой аудиторией. Атмосфера — мощный плюс-вайб с чилловыми посиделками на лавочках в узком дворике между двумя корпусами гигантского кластера Трехсвята. Внутри, в Escapist, рубятся в бесплатный бильярд и угощаются дешевым пивом, в If готовят отличные маффины с сытными начинками и спорадически закатывают диджей-сеты или крутят кино, а в «Винфаке» (подняться вверх по лестнице) наливают вино за подъемные деньги. Под вечер веселье выплескивается во двор, куда стекаются большие компании и где происходят спонтанные офлайн-знакомства.
В корпусе напротив баров работает с полдюжины винтажек разного пошиба, виниловый магазин, зиро-вейст-шоурум, кофейня и другие локальные микробизнесы.
Tricky + Durum Kebab
Мясницкая, 42, стр. 2
Во дворе на Мясницкой удачно объединились сразу два проекта от Никиты Фомкина («Сюр», «Интеллигенция») — лапшичная Tricky и кебабная Durum. Веранды отдельные — а у Durum помещения внутри, считайте, и нет, — но никто не мешает фланировать от столиков к столикам с кебабом или стаканом лагера в руках.
На веранде Tricky, украшенной флажками и белыми полотнами, удобные скамейки со столами, ящики из‑под бутылок, которые легко превращаются в табуреты, и немного зелени. По выходным здесь бывают маркеты, дворовые вечеринки и прочее организованное веселье.
«Ладо» + «Кривоколенный 9с3» + «КК»
Кривоколенный пер., 9, стр. 2
Светское хитросплетение сразу трех веранд: при гастробистро «Ладо» в старинных палатах XVII века, винном баре «Кривоколенный 9с3» и мини-баре «КК» (от владельцев «Кривоколенного»). Все вместе образует собой гигантскую веранду с индустриальным вайбом: теплотрубы над головой, потертая кирпичная кладка стен вокруг.
Здешний двор не такой вольный, как при «Энтузиасте» или Escapist, — перемещаться от стола к столу или сидеть на бордюре здесь не принято, зато вполне можно почувствовать себя в гуще событий или устроить небольшой бар-хоппинг от места к месту. Если и этого мало, отправляйтесь на массаж в «Ляг» (та же дверь, что и «Ладо») или полюбуйтесь на соседний доходный дом Лунца — еще один памятник архитектуры, но уже начала XX века.
Вариант игры на понижение — зайти в соседний двор в крафтовый бар «Сосна и липа», где по выходным устраивают диджей-сеты и весело галдят уже в собственном дворике.
Neighbourhood
Мясницкая, 14/2, стр. 1
Панк-бар с бильярдом (бесплатно, главное — занять очередь), вечеринками и двумя этажами летом обрастает собственным двориком с широкими скамейками и столами. Собираются здесь большие компании зумеров, веселье — в рамках приличного, но допоздна.
Самое верное — ухватить фирменный бургер со смеш-котлетами и беконом, взять лагер на кране и устроиться за общим столом, разглядывая посетителей. Кроме чилл-вечеров во дворе внутри бывают мероприятия уровня «бир-понг» и диджей-сеты от друзей заведения.
«Лузер»
Новокузнецкая, 24, стр. 2
Двухэтажный бар с бильярдом (конечно же) в симпатичном особняке на Большой Ордынке приятно оживил район «Павелецкой» — «Новокузнецкой», где хороший бар с верандой было еще поискать. В «Лузере» веранда небольшая, зато в собственном дворе, а значит, при желании можно разрастаться.
Самое привлекательное здесь — чилловый вайб: по выходным столики и лавочки занимает разношерстная публика — от зумеров на каникулах до семейных парочек с детьми и собаками. Кормят бургерами и сэндвичами с ударной дозой углеводов, наливают лагер и крафт. Максимальное ощущение берлинского биргартена — в подарок.
«Рихтер»
Пятницкая, 42
Камерный ресторан при бутик-отеле весной занимает террасой весь внутренний дворик. Место спокойное, для своих: с улицы веранду не видно, а знают о ней в основном завсегдатаи. Кроме столиков в тени деревьев, за которыми приятно завтракать утром (берите фирменный отельный завтрак «Рихтера») или прятаться в тени днем, во дворе есть небольшой амфитеатр — время от времени здесь проходят кинопоказы, концерты и лекции.
В целом настроение скорее дачное, а не светско-тусовочное: повсюду деревянные кадки с цветами, среди посетителей много семей с детьми, а крепким коктейлям здесь предпочитают вино и фреши. В общем, веселье, но по-взрослому и сдержанное.
Underdog + магазин Underdog
Маросейка, 6/8, стр. 1
Двор с верандой у помойки за пять лет работы бара превратился в притчу во языцех. Прежде место славилось безудержными вечеринками, которые нередко заканчивались бело-синими машинами с мигалками. В этом году все стало спокойно и чинно: рядом с баром открылся микромагазин Underdog с мерчем, веранда обосновалась справа от входа и, конечно же, на газоне у помойки. Для приличия повесили флажки и раскидали палеты из‑под бутылок, на которых удобно сидеть, натыкали столиков и предлагают соблюдать порядок и чистоту. Периодически в баре проходят вечеринки и диджей-сеты, а веселье неизменно выплескивается во двор.
Гигасэндвичи и исполинские хот-доги сложно съесть, не испачкавшись, поэтому берите на баре побольше салфеток и готовьтесь страдать (оно того стоит). Более безопасные опции — карривурст и огненная картошка с шариком мороженого. Плюс стакан лагера или один из фрики-коктейлей (с Dr Pepper или кимчи в «Кровавой Мэри») — и вы готовы зависать на веранде до закрытия.
«Русалочка суши» + «Тебураси»
Страстной б-р, 7, стр. 3
Двор с неоновыми вывесками, цветными зонтиками и китайскими фонариками делят два дружественных проекта — бар «Тебураси» и суши-бистро «Русалочка». Столики разбросаны хаотично, без привязки к конкретному заведению. Фишка места — вход с бульвара, но через заковыристые дворы, так что даже в выходные днем здесь может быть достаточно тихо и малолюдно.
Меню в обоих местах перекликается: пан-Азия в том или ином виде. В «Тебураси» лучше брать рамен и авторские коктейли, а само заведение больше подходит для тусовочных вечеров. В «Русалочке» отличные суши за вменяемые деньги и более летне-отпускные вайбы — здесь приятно пообедать на веранде под зонтиком в одиночку или с друзьями.
«Автомойка Veladora» + Veladora
Старосадский пер., 3, стр. 2
Владельцы Veladora открыли рядом коктейльный бар с нью-йоркской пиццей, который занял пространство настоящей автомойки. Месту — год, работает сезонно, только в летний период (конструкция помещения не рассчитана на холода). Само пространство бара отделено от двора лишь условно: большие проемы окон со столиками в них, заставленная складными стульями и бетонными блоками (вместо столов) хаотичная веранда.
Сама «Автомойка» и двор при ней — идеальный спот для теплых летних вечеров: внутри мерцают свечи и энергично мешают коктейли, за стеной готовят «Маргариту» и пиццу с сыром. На улице собирается весь свет Москвы, абсолютно не смущаясь сидеть на приставных стульях или вовсе стоять. Мичелады и «Космополитены» в барной карте настраивают на игривый лад (ревайвл нулевых на максималках), по выходным проходят диджей-сеты и вечеринки. А прямо напротив «Автомойки» сверкает белыми стенами еще одна постройка — пока закрытая, но готовы поспорить, что скоро здесь будет один перспективный бар «на районе».
Powerhouse
Гончарная, 7/4
Один из самых веселых и настоящих дворов-долгожителей. У Powerhouse не веранда, а полностью закрытый от посторонних двор со сценой, уличным баром и гриль-меню, пинг-понгом, шезлонгами и столиками под навесом. В лучшие времена на балконе особняка выступают артисты, под музыку которых танцует и топчется весь двор.
В будни вечером или днем в выходные сюда просто можно по-свойски завернуть на партию в пинг-понг или ради здешнего клаб-сэндвича и «Цезаря» с пастрами из индейки. Посетители — компания разношерстная: подросшие миллениалы с детьми и собаками, зумеры на приколе, любители пеших прогулок по Таганке и поклонники локальных панк-групп. В общем, лучше и не придумаешь.
«Интеллигенция»
Александра Солженицына, 17, стр. 1
Ресторан в старинном здании Алексеевской слободы 1865 года с винтажным интерьером и советской мозаикой, прежде украшавшей стены завода «Серп и Молот» (здесь недалеко). Веранда свободная и тихая, с душеспасительным видом на церковь Святителя Мартина Исповедника. К безудержному веселью на максималках, может быть, и не располагает, но почувствовать себя где‑нибудь за городом — запросто.
Кухня — с заявкой на маститый файн-дайнинг: ризотто с лангустинами, форель с брусочком картофельного драника и кукурузным мисо-карри, ньокки с лепестками мортаделлы и утиное филе с кремом из цветной капусты.
Restaurant by Deep Fried Friends
Яузская, 10/2, стр. 4
Светский ресторан от завидных (и остепенившихся) тусовщиков из объединения Deep Fried Friends может похвастаться не только соблазнительным интерьером с красным неоном, но и собственным двором. А значит, и дворовыми вечеринками. В разное время на веранде DFF на Таганке крутили кино, устраивали каток, закатывали диджей-сеты и целые фестивали. В общем, развлечения на любой вкус. Но, если что, здесь всегда можно занять столик и просто светски позавтракать или пообедать сырниками из рикотты с ежевикой, кацу-сандо по-пожарски (с котлеткой и огурчиком!), орзо с бурратой и вялеными томатами или большущим зеленым салатом с семечками. А после — совершить небольшой бар-хоппинг и перетечь в соседний двор Powerhouse.