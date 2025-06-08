Где есть

Столик на одного: 15 мест, чтобы позавтракать, пообедать или поужинать в одиночестве

Если классические фразы хостов на входе в ресторан — «Вы одни или с кем‑то» и «Вас ожидают» — совершенно вас не раздражают, поздравляем: вы постигли дзен и прекрасное умеет проводить время с самим собой. А вот пятнадцать ресторанов и бистро, где оказаться в одиночестве особенно комфортно.

Alma

Столярный пер., 3 корп. 13

© Alma

Тихое винное гастробистро, куда приятно приходить в любом составе. Персонал в Alma не меняется годами и с порога окружает гостей заботой и вниманием, а атмосфера скорее ощущается как домашняя. В просторном зале есть пара столов на большую компанию, остальные поменьше и как раз подойдут для одиночек. Можно устроиться у окна или в полумраке в глубине зала.

В Alma приятно ужинать без всякой спешки, с книгой или бокалом вина на столе — официанты ненавязчивы, нет московских нововведений вроде брони на полтора часа — и даже по вечерам можно найти свободный столик. Еда — комфорт фуд в хорошем смысле этого слова. Заказывать — рубленый паштет из печени цыпленка или тартар из говядины с кремом из баклажана, пасту птитим с соусом биск, креветками и сальсой из сладких помидоров и домашний сливовый пирог с пломбиром на десерт.

Alma
Ресторан / Столярный пер., 3, корп. 13
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Tilda

Сытинский туп., 5

© Tilda

Камерный ресторан, собранный против всех законов Патриков: здесь нет многодневной брони, «Апероль-шприца» и мельтещащих сумок Bottega Veneta за каждым вторым столом. В небольшом зале приятный полумрак и шутливые официанты; самые выгодные столы для одиночек — в оконных проемах.

Сюда хорошо зайти на поздний завтрак в будний день (омлеты и бенедикты с лепешками роти подают до 14:00) или заглянуть на ранний ужин. Проверенные временем хиты — картофельные пончики с красной икрой, классический чизбургер с маринованными огурчиками, свиные ребрышки с соусом барбекю и салат а-ла «Цезарь». Словом, душеспасительный комфорт фуд, которым ни с кем не хочется делиться.

Tilda Food & Bar
Ресторан / Б.Палашевский пер., 14/7, стр. 1
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Flør

Чистопрудный бул., 23, стр. 2

© Flør

Винный гастробар прячется во дворах Чистопрудного бульвара — найти с первого раза непросто, но постоянные гости бронируют столики заранее. Место облюбовали жители соседних домов — главным образом за чилловую атмосферу, толковую кухню и возможность посидеть в тишине. Столы расставлены на почтительном расстоянии друг от друга, летом открывается почти дачная мини-веранда, утопающая в зелени московского дворика.

Главные находки в меню — галета с томатами и страчателлой, образцовый ризотто с белыми грибами и современная версия домашних голубцов с лангустинами и эспумой биск. Заодно берите бокал вина: винная карта большая и нескучная, бокалы — от 900 рублей. Или что‑нибудь из здешних коктейлей — в меру авторских и не слишком крепких.

Flør
Ресторан / Чистопрудный б-р, 23, стр. 2
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«Северяне»

Большая Никитская ул., 12 стр. 1

© «Северяне»

Состоявшееся место за без малого десять лет работы обросло своей аудиторией — взрослой и самодостаточной. Одиночки за столиками здесь не редкость, а скорее правило. Вопреки расположению — на одной из самых суматошных гастро-улиц Москвы (хуже только Покровка) — внутри никто никуда не спешит, а мистическая музыка в динамика заземлит даже самых торопливых.

В хорошую погоду приятно сесть в окне или на узкой веранде (но готовьтесь, что мимо будут пробегать студенты и клерки из соседних офисов), зимой — занять столик поближе к пузатой печи. Из нее, собственно, и выходит добрая половина блюд в меню: камамбер в золе на маковой бриоши, лепешка со сморчками, пастрами из индейки в обожженном лаваше, рыбная похлебка или говяжьи щеки с овощами и даже слива с копченым мороженым на десерт.

Северяне
Ресторан / Б.Никитская, 12
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Скрепка

Девяткин пер., 7

© Скрепка

После переоткрытия «Скрепка» повзрослела, но не растратила зумерского задора: здесь с самого утра сидят фрилансерами с ноутбуками и бокалами вина, за столиками побольше шумят компании студентов и прогульщиков. В общем непрекращающемся движении легко поймать дзен и комфортно провести пару часов в одиночку. Лучше всего для этого подходят столики у окна или дальняя часть зала у бара.

Еда компактная, поэтому тоже не требует компании. Берите пиццу с козьим сыром или утреннюю пинцетту «крок-мадам», образцовый тартар с желтком или птитим с грибами.

Skrepka
Ресторан / Девяткин пер., 7
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Mini Turkish Spot

Тверская, 19, стр. 2

© @mini.turkishspot

Крошечный спот с лучшим балык экмеком в городе работает на подступах к Патрикам и радует не по здешнему расслабленной атмосферой. Места внутри критически мало: сидеть за мини-столиками комфортнее всего одному. Летом спасает импровизированная веранда, куда можно вытащить табуреты с низкими столиками.

Сами блюда — в меню только кюфта, балык экмек (макрель с овощами и специями в лаваше) и куриная версия донера — так хороши, что есть их лучше сразу, не отвлекаясь на разговоры и светские прелюдии. Заодно берите чай в высоком стакане и пахлаву на десерт.

Mini Turkish Spot
Ресторан / Тверская, 19, стр. 2
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Masa Madre

Солянка ул., ½

© Masa Madre

Пекарня-кафе Masa Madre открылось весной прошлого года, но хайп не стихает и по выходным на вход по-прежнему стоит очередь. Лайфхак — приходить пораньше с утра (открываются в 8:00) или в послеобеденные часы. В пекарне много парочек и шумных компаний, но хватает и одиночек: для социально активных есть коммунальный зал в центре зала, для более уединенного обеда подойдут столики у окна на первом и втором этаже.

Завтраки и манки бред (манкие корично-сахарные булочки) в Masa Madre не похвалил только ленивый, поэтому промахнуться с выбором будет сложно. Если глаза разбегаются, берите проверенные варианты вроде утреннего маффина с маслом и джемом или сэндвич с мортаделлой, который уже стал визитной карточкой места. И оставьте место для десерта — шоколадный баскский чизкейк того стоит.

Masa madre
Ресторан / Солянка, 12, стр. 1
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«Рамен-клаб»

Мясницкая, 16; Садовническая наб., 75; Пятницкая, 82/34с1; Можайский вал, 8

© «Рамен-клаб»

Несмотря на то, что японцы любят ходить в раменные большими компаниями и устраивать долгие застолья, есть рамен нужно быстро: пока бульон горячий, а остальные ингредиенты не впитали жидкую основу. Так что подобные заведения — идеальные места для соло-обеда (или ужина). В «Рамен-клабах» столики расположены так, что можно сесть спиной к залу и смотреть в окно или на большой экран, где крутят аниме.

С едой все понятно: берите классический легкий гю рамен на курином бульоне с говядиной или нажористый чизу с куриным рулетом, плавленным сыром, яйцом, луком и стружкой тунца. Также для соло-обеда отлично подойдет другая раменичная — Ku.

Рамен-клаб
Ресторан / Мясницкая, 16
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Found

© Found

Цветной бул., 15

Светлая пиццерия на верхнем этаже универмага «Цветной» — то, что нужно, если хочется пообедать или поужинать одному. Во-первых, здесь достаточно столиков на двоих у стены, которые не жмутся к соседним столам. Во-вторых, пространство поделено стенами так, что общий уровень шума в заведении на порядок ниже, чем во многих московских ресторанах. Ну и в-третьих, летом открывается веранда, на которой столики прячутся в специальных углублениях в стене — справа и слева не будет посторонних. Вид тоже приятный — на зеленый центр.

В меню беспроигрышные варианты вроде пиццы на пухлом тесте, гигантских зеленых салатов и вполне компактных сэндвичей и хот-догов все на том же тесте для пиццы.

Found Record Store & Pizzeria
Ресторан / Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 5 этаж
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«Кривоколенный 9с3»

Кривоколенный пер., 9 стр. 3

© «Кривоколенный 9с3»

Лучшие места для одиночек в светлом винном баре — те, что возле окна, спиной к залу. Отсюда открывается умиротворяющие индастрил-вид на кирпичные стены, трубы и кусочек веранды, которую летом заставляют кадками с цветами.

Спокойнее всего в «Кривоколенном» в утренние часы и это хороший повод попробовать фирменный «Завтрак бонвивана» или драники с красной икрой и сметаной. В обед берите здешние хиты — лепешку роти с хрустящим цыпленком или кюфту из ягненка с печеным баклажаном.

Кривоколенный 9с3
Ресторан / Кривоколенный пер., 9, стр. 3
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Remy Kitchen Bakery

© Remy Kitchen Bakery

За годы работы Remy Kitchen Bakery превратились в классическое городское бистро: проверенное временем меню, ровная еда, благостное обслуживание и обстановка, располагающая к тому, чтобы зайти на обед посреди дня, оказавшись поблизости. В одиночку в «Реми» тоже хорошо — главное, приходить в будний день. В это время в ресторан на Патриках часто без спешки и пафоса заходят перекусить местные жители, рядом обедают сотрудники соседних офисов и pilates girls после спорта. В выходные картина другая: бронь, очереди, семейные бранчи и суматоха.

Если настроение бранч, берите страчателлу с маринованным инжиром и базиликовым маслом или хот-дог, тако с говядиной или бургер с тунцом. Варианты посолиднее (тянут на неспешный обед) — зеленое ризотто со страчателлой, лимонная курица на гриле и суп из батата с крабом.

Remy Kitchen Bakery
Ресторан / М.Бронная, 2, стр. 1
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«Новое пространство»

Страстной бул., 12/2

© «Новое пространство»

Минималистичное пространство при театре, которое открывается после 16:00 и по будням частенько радует пустыми столиками. Атмосфера скорее камерная, столики расставлены на приличном расстоянии друг от друга, так что можно не переживать за приватность. Есть коммунальный стол в центре зала и места у окон, который летом открыты нараспашку.

Еда компактная, но нескучная: располагает к тому, чтобы зайти сюда на бокал-другой и с толком перекусить. Ходовые позиции — фирменный бутер с докторской или нарядный бутерброд с икрой, ростбиф с соусом тоннато или паштет с ягодным вареньем. В общем, все, к чему подают хлеб — он в «Новом пространстве» исключительно хорош.

Новое пространство
Ресторан / Страстной б-р, 12, стр. 2
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Sölna Bistro

Кривоколенный пер., 10, стр. 4

© Sölna Bistro

Камерная винотека при отеле MYS Boutique Hotel. Локация располагает к соло-завтракам и уединенным обедам: среди постояльцев много тех, кто приехал по работе и в одиночку. Главная жемчужина летнего периода — летняя терраса во внутреннем дворике отеля: столики у кирпичной стены небольшие и комфортнее всего здесь одному. Еда — степенный комфорт-фуд, который отлично уживается с бокалом вина: орзо с щечками, треска с черным рисом, утиная ножка с кремом из батата и тефтели с пастернаком.

Sölna Bistro
Ресторан / Кривоколенный пер., 10, стр. 4, MYS Boutique Hotel
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«Салют»

Страстной б-р, 12 стр. 5

© @salutecoffee

Шумное велокафе прячется во дворах Цветного бульвара, но ни для кого не секрет — здесь всегда шумно, людно и весело. Многие приходят в одиночку, например, чтобы неспешно позавтракать на веранде или посидеть пару часов за ноутбуком. Несмотря на общий проактивный настрой, здесь никого не торопят. В меню — десятки вариаций на тему сытных завтраков, который запросто можно съесть в любое время дня: вафли с ростбифом или крабом и пашотом, фирменные завтраки со скремблом и лососем, сырники с маковым соусом и каши с ягодами.

Салют
Ресторан / Страстной б-р, 12, корп. 5
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