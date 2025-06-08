Столик на одного: 15 мест, чтобы позавтракать, пообедать или поужинать в одиночестве

Alma
Столярный пер., 3 корп. 13
Тихое винное гастробистро, куда приятно приходить в любом составе. Персонал в Alma не меняется годами и с порога окружает гостей заботой и вниманием, а атмосфера скорее ощущается как домашняя. В просторном зале есть пара столов на большую компанию, остальные поменьше и как раз подойдут для одиночек. Можно устроиться у окна или в полумраке в глубине зала.
В Alma приятно ужинать без всякой спешки, с книгой или бокалом вина на столе — официанты ненавязчивы, нет московских нововведений вроде брони на полтора часа — и даже по вечерам можно найти свободный столик. Еда — комфорт фуд в хорошем смысле этого слова. Заказывать — рубленый паштет из печени цыпленка или тартар из говядины с кремом из баклажана, пасту птитим с соусом биск, креветками и сальсой из сладких помидоров и домашний сливовый пирог с пломбиром на десерт.
Tilda
Сытинский туп., 5
Камерный ресторан, собранный против всех законов Патриков: здесь нет многодневной брони, «Апероль-шприца» и мельтещащих сумок Bottega Veneta за каждым вторым столом. В небольшом зале приятный полумрак и шутливые официанты; самые выгодные столы для одиночек — в оконных проемах.
Сюда хорошо зайти на поздний завтрак в будний день (омлеты и бенедикты с лепешками роти подают до 14:00) или заглянуть на ранний ужин. Проверенные временем хиты — картофельные пончики с красной икрой, классический чизбургер с маринованными огурчиками, свиные ребрышки с соусом барбекю и салат а-ла «Цезарь». Словом, душеспасительный комфорт фуд, которым ни с кем не хочется делиться.
Flør
Чистопрудный бул., 23, стр. 2
Винный гастробар прячется во дворах Чистопрудного бульвара — найти с первого раза непросто, но постоянные гости бронируют столики заранее. Место облюбовали жители соседних домов — главным образом за чилловую атмосферу, толковую кухню и возможность посидеть в тишине. Столы расставлены на почтительном расстоянии друг от друга, летом открывается почти дачная мини-веранда, утопающая в зелени московского дворика.
Главные находки в меню — галета с томатами и страчателлой, образцовый ризотто с белыми грибами и современная версия домашних голубцов с лангустинами и эспумой биск. Заодно берите бокал вина: винная карта большая и нескучная, бокалы — от 900 рублей. Или что‑нибудь из здешних коктейлей — в меру авторских и не слишком крепких.
«Северяне»
Большая Никитская ул., 12 стр. 1
Состоявшееся место за без малого десять лет работы обросло своей аудиторией — взрослой и самодостаточной. Одиночки за столиками здесь не редкость, а скорее правило. Вопреки расположению — на одной из самых суматошных гастро-улиц Москвы (хуже только Покровка) — внутри никто никуда не спешит, а мистическая музыка в динамика заземлит даже самых торопливых.
В хорошую погоду приятно сесть в окне или на узкой веранде (но готовьтесь, что мимо будут пробегать студенты и клерки из соседних офисов), зимой — занять столик поближе к пузатой печи. Из нее, собственно, и выходит добрая половина блюд в меню: камамбер в золе на маковой бриоши, лепешка со сморчками, пастрами из индейки в обожженном лаваше, рыбная похлебка или говяжьи щеки с овощами и даже слива с копченым мороженым на десерт.
Скрепка
Девяткин пер., 7
После переоткрытия «Скрепка» повзрослела, но не растратила зумерского задора: здесь с самого утра сидят фрилансерами с ноутбуками и бокалами вина, за столиками побольше шумят компании студентов и прогульщиков. В общем непрекращающемся движении легко поймать дзен и комфортно провести пару часов в одиночку. Лучше всего для этого подходят столики у окна или дальняя часть зала у бара.
Еда компактная, поэтому тоже не требует компании. Берите пиццу с козьим сыром или утреннюю пинцетту «крок-мадам», образцовый тартар с желтком или птитим с грибами.
Mini Turkish Spot
Тверская, 19, стр. 2
Крошечный спот с лучшим балык экмеком в городе работает на подступах к Патрикам и радует не по здешнему расслабленной атмосферой. Места внутри критически мало: сидеть за мини-столиками комфортнее всего одному. Летом спасает импровизированная веранда, куда можно вытащить табуреты с низкими столиками.
Сами блюда — в меню только кюфта, балык экмек (макрель с овощами и специями в лаваше) и куриная версия донера — так хороши, что есть их лучше сразу, не отвлекаясь на разговоры и светские прелюдии. Заодно берите чай в высоком стакане и пахлаву на десерт.
Masa Madre
Солянка ул., ½
Пекарня-кафе Masa Madre открылось весной прошлого года, но хайп не стихает и по выходным на вход по-прежнему стоит очередь. Лайфхак — приходить пораньше с утра (открываются в 8:00) или в послеобеденные часы. В пекарне много парочек и шумных компаний, но хватает и одиночек: для социально активных есть коммунальный зал в центре зала, для более уединенного обеда подойдут столики у окна на первом и втором этаже.
Завтраки и манки бред (манкие корично-сахарные булочки) в Masa Madre не похвалил только ленивый, поэтому промахнуться с выбором будет сложно. Если глаза разбегаются, берите проверенные варианты вроде утреннего маффина с маслом и джемом или сэндвич с мортаделлой, который уже стал визитной карточкой места. И оставьте место для десерта — шоколадный баскский чизкейк того стоит.
«Рамен-клаб»
Мясницкая, 16; Садовническая наб., 75; Пятницкая, 82/34с1; Можайский вал, 8
Несмотря на то, что японцы любят ходить в раменные большими компаниями и устраивать долгие застолья, есть рамен нужно быстро: пока бульон горячий, а остальные ингредиенты не впитали жидкую основу. Так что подобные заведения — идеальные места для соло-обеда (или ужина). В «Рамен-клабах» столики расположены так, что можно сесть спиной к залу и смотреть в окно или на большой экран, где крутят аниме.
С едой все понятно: берите классический легкий гю рамен на курином бульоне с говядиной или нажористый чизу с куриным рулетом, плавленным сыром, яйцом, луком и стружкой тунца. Также для соло-обеда отлично подойдет другая раменичная — Ku.
Found
Цветной бул., 15
Светлая пиццерия на верхнем этаже универмага «Цветной» — то, что нужно, если хочется пообедать или поужинать одному. Во-первых, здесь достаточно столиков на двоих у стены, которые не жмутся к соседним столам. Во-вторых, пространство поделено стенами так, что общий уровень шума в заведении на порядок ниже, чем во многих московских ресторанах. Ну и в-третьих, летом открывается веранда, на которой столики прячутся в специальных углублениях в стене — справа и слева не будет посторонних. Вид тоже приятный — на зеленый центр.
В меню беспроигрышные варианты вроде пиццы на пухлом тесте, гигантских зеленых салатов и вполне компактных сэндвичей и хот-догов все на том же тесте для пиццы.
«Кривоколенный 9с3»
Кривоколенный пер., 9 стр. 3
Лучшие места для одиночек в светлом винном баре — те, что возле окна, спиной к залу. Отсюда открывается умиротворяющие индастрил-вид на кирпичные стены, трубы и кусочек веранды, которую летом заставляют кадками с цветами.
Спокойнее всего в «Кривоколенном» в утренние часы и это хороший повод попробовать фирменный «Завтрак бонвивана» или драники с красной икрой и сметаной. В обед берите здешние хиты — лепешку роти с хрустящим цыпленком или кюфту из ягненка с печеным баклажаном.
Remy Kitchen Bakery
За годы работы Remy Kitchen Bakery превратились в классическое городское бистро: проверенное временем меню, ровная еда, благостное обслуживание и обстановка, располагающая к тому, чтобы зайти на обед посреди дня, оказавшись поблизости. В одиночку в «Реми» тоже хорошо — главное, приходить в будний день. В это время в ресторан на Патриках часто без спешки и пафоса заходят перекусить местные жители, рядом обедают сотрудники соседних офисов и pilates girls после спорта. В выходные картина другая: бронь, очереди, семейные бранчи и суматоха.
Если настроение бранч, берите страчателлу с маринованным инжиром и базиликовым маслом или хот-дог, тако с говядиной или бургер с тунцом. Варианты посолиднее (тянут на неспешный обед) — зеленое ризотто со страчателлой, лимонная курица на гриле и суп из батата с крабом.
«Новое пространство»
Страстной бул., 12/2
Минималистичное пространство при театре, которое открывается после 16:00 и по будням частенько радует пустыми столиками. Атмосфера скорее камерная, столики расставлены на приличном расстоянии друг от друга, так что можно не переживать за приватность. Есть коммунальный стол в центре зала и места у окон, который летом открыты нараспашку.
Еда компактная, но нескучная: располагает к тому, чтобы зайти сюда на бокал-другой и с толком перекусить. Ходовые позиции — фирменный бутер с докторской или нарядный бутерброд с икрой, ростбиф с соусом тоннато или паштет с ягодным вареньем. В общем, все, к чему подают хлеб — он в «Новом пространстве» исключительно хорош.
Sölna Bistro
Кривоколенный пер., 10, стр. 4
Камерная винотека при отеле MYS Boutique Hotel. Локация располагает к соло-завтракам и уединенным обедам: среди постояльцев много тех, кто приехал по работе и в одиночку. Главная жемчужина летнего периода — летняя терраса во внутреннем дворике отеля: столики у кирпичной стены небольшие и комфортнее всего здесь одному. Еда — степенный комфорт-фуд, который отлично уживается с бокалом вина: орзо с щечками, треска с черным рисом, утиная ножка с кремом из батата и тефтели с пастернаком.
«Салют»
Страстной б-р, 12 стр. 5
Шумное велокафе прячется во дворах Цветного бульвара, но ни для кого не секрет — здесь всегда шумно, людно и весело. Многие приходят в одиночку, например, чтобы неспешно позавтракать на веранде или посидеть пару часов за ноутбуком. Несмотря на общий проактивный настрой, здесь никого не торопят. В меню — десятки вариаций на тему сытных завтраков, который запросто можно съесть в любое время дня: вафли с ростбифом или крабом и пашотом, фирменные завтраки со скремблом и лососем, сырники с маковым соусом и каши с ягодами.