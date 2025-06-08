Столик на одного: 15 мест, чтобы позавтракать, пообедать или поужинать в одиночестве

Светлая пиццерия на верхнем этаже универмага «Цветной» — то, что нужно, если хочется пообедать или поужинать одному. Во-первых, здесь достаточно столиков на двоих у стены, которые не жмутся к соседним столам. Во-вторых, пространство поделено стенами так, что общий уровень шума в заведении на порядок ниже, чем во многих московских ресторанах. Ну и в-третьих, летом открывается веранда, на которой столики прячутся в специальных углублениях в стене — справа и слева не будет посторонних. Вид тоже приятный — на зеленый центр.