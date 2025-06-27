Идея путешествия на выходные: 5 поводов добраться до Нижнего Новгорода и Городца

Час езды от Нижнего Новгорода — и вы в старинном городе Городец на берегу Волги. Первое упоминание о Городце появилось в летописях еще в 1171 году. Правда, сохранившаяся архитектура относится уже к XVIII веку, и здесь есть на что посмотреть. Нарядные цветные дома с резными наличниками, деревянные терема, белоснежные храмы и монументальные монастыри — в Городце любили селиться богатые купцы с семьями, торговцы и ремесленники, не скупившиеся на обустройство города.