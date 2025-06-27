Идея путешествия на выходные: 5 поводов добраться до Нижнего Новгорода и Городца

Посмотреть городецкую роспись и побывать в городе XII века
Час езды от Нижнего Новгорода — и вы в старинном городе Городец на берегу Волги. Первое упоминание о Городце появилось в летописях еще в 1171 году. Правда, сохранившаяся архитектура относится уже к XVIII веку, и здесь есть на что посмотреть. Нарядные цветные дома с резными наличниками, деревянные терема, белоснежные храмы и монументальные монастыри — в Городце любили селиться богатые купцы с семьями, торговцы и ремесленники, не скупившиеся на обустройство города.
Совсем новая точка притяжения — музей городецкой росписи, который открылся этим летом. Городецкая роспись — явление русского народного искусства, возникшее в середине XIX века именно в Городце. Изначально местные мастера украшали яркой, жизнерадостной росписью прялки — важнейший предмет крестьянского быта, который было принято передавать по наследству. Со временем роспись стали наносить на мебель, ставни, двери, превращая привычные вещи в настоящие арт-объекты. Отличительные черты городецкой росписи — насыщенные краски (преобладают красные, зеленые, синие тона), четкая графическая обводка и сюжеты из народной жизни: веселые чаепития, лихие тройки, пышные букеты полевых цветов.
Основу экспозиции в музее составили уникальные фонды фабрики «Городецкая роспись». Коллекция, собиравшаяся с 1936 года, насчитывает почти 400 изделий, в том числе старинных (например, тарелки XVIII века). Среди представленных произведений — работы легендарных мастеров Игнатия Мазина и Игнатия Лебедева, творения Валерия Зеленина и неидентифицированные работы из мастерских Дмитрия Крюкова. Часть экспонатов была возвращена в Россию с аукционов и из антикварных магазинов как утраченная. Многие произведения выставляются впервые. В общем, достойная альтернатива картинным галереям и лубочным музеям старинного быта.
Кроме музея городецкой росписи в Городце стоит побывать в центре города (улицы Андрея Рублева, Ленина, Александра Невского и набережная Революции), где сохранилась старинная застройка, а заодно зайти в статный белокирпичный Феодоровский монастырь. Развлечения из категории «весело, странно и вкусно» — музей самовара и городецкого пряника (пряники везите с собой в Москву как сувениры друзьям).
Попробовать средиземноморскую уху и сырное мороженое
Познакомиться со старинной русской кухней или закрыть углеводное окно свежеиспеченными круассанами и домашней пастой — в Нижнем Новгороде нет проблем ни с гастродиковинками, ни с понятным комфорт-фудом.
«Сыроварня»
Октябрьская, 1
В «Сыроварню» идем спасаться от жары целебной окрошкой на квасе или кефире и легким дачным салатом из свежих овощей со сметаной. Или за сытным завтраком с сырниками из рикотты и яиц всмятку с мортаделлой и авокадо.
В остальное время в «Сыроварне» делают фирменную пиццу из дровяной печи, а заодно пасты и салаты с сырами собственного производства. Выигрышное расположение — самый центр, 5 минут до набережной, и два просторных зала с зеленой верандой не дают шансов пройти мимо.
«Волконский»
Территория кремля, стр. 1д
Совсем новый проект в Нижнем Новгороде. Это полноценный ресторан с собственной пекарней. Расположение — вновь на 10 из 10: у Нижегородского кремля, рядом с фуникулером, уникальным объектом, возрожденным спустя более ста лет. Идеальный туристический прогулочный маршрут выходного дня — Рождественская улица, Нижне-Волжская набережная плюс кремль с заходом в «Волконский».
В меню «Волконского» — свежая выпечка из собственной пекарни, авторские десерты ручной работы и гастрономия русской и европейской кухни. На завтрак готовят воздушный французский омлет с ветчиной и сыром или родную творожную запеканку с соусом из черной смородины. На обед — пельмени с говядиной и легкий салат с креветками и авокадо.
«Магадан»
Октябрьская пл., 1
Светский ресторан с белыми скатертями и идеальным настроением для отпускного свидания. В меню делают ставки на морепродукты и рыбу со всех уголков России. Для старта предлагают магаданские креветки и морских ежей (по цене поставщика!), дальше можно переходить к камчатским крабам или магаданской ухе. Если хочется эффектного комфорт-фуда, берите спагетти с крабом (Италия встречается с российскими морскими гадами), филе судака с белыми грибами или лосося в тесте — этакий фиш «Веллингтон» по-русски.
Escape
Верхне-Волжская наб., 8
Футуристичная «стекляшка» на набережной — перестроенная советская конструкция: внутри два этажа, со светлым и темным интерьером, огромные панорамные окна и стойкое ощущение отдыха на морском побережье Италии. В меню — два настроения: уверенное Средиземноморье и сдержанная Азия. Готовят теплую средиземноморскую уху, ньокки с томлеными щечками, безупречную пиццу и с дюжину разновидностей домашней пасты. Плюс бургеры, сибас и креветки на гриле и обязательное сырное мороженое в финале. На азиатской стороне — ананасы кимчи, хенд-роллы с угрем, рамен, лапша и жареный рис, а заодно блюда из особой печи робата: сибас с манго, лосось терияки или каре ягненка с соусом кимчи.
Что еще попробовать в Нижнем Новгороде: румяные пирожки с чудными начинками на Нижегородской ярмарке, советские пышки из «Вспышки» и стерлядь во всех видах — это самая популярная рыба в Нижнем Новгороде.
Пожить в настоящей усадьбе
В Нижнем Новгороде есть комфортные сетевые отели (оценят те, кто любит проверенный сервис, минималистичный интерьер и халаты с мини-баром в номере), роскошные бутик-отели (готовьтесь тратить много денег) и бюджетные хостелы.
Если вы планируете много гулять по городу, селиться лучше всего в историческом центре — Нижегородском районе. Если приехали на машине или планируете познакомиться с нижегородским общественным транспортом (отличное метро и очаровательные старые трамваи, каких уже не встретить в Москве), выбирайте любой из прилегающих к центру районов или останавливайтесь за городом.
Нетривиальный вариант — пожить в старинной усадьбе XIX века с лепниной и восстановленными ретроинтерьером («Усадьба Евдокии Ермолаевой»). Или, наоборот, уехать подальше от центра и обосноваться в загородном отеле с отдельными домиками в лесу и пляжем на берегу Горьковского водохранилища («Изумрудное»).
Замедлиться и попробовать слоу-ливинг
Нижний Новгород — это вам не Москва. Местные привыкли никуда не спешить и по-настоящему ценят простые радости жизни вроде прогулок вдоль набережной или любования закатами. Так что у вас есть отличный шанс замедлиться без всякого FOMO.
Начинайте с прогулки по Стрелке (мыс в месте слияния рек Оки и Волги), которую пару лет назад превратили в модный городской спот для чилла. Занимайте места у воды и готовьтесь смотреть закат — недаром Нижний Новгород считается столицей закатов.
На следующий день отправляйтесь в Городец, Сормовский парк или парк «Щелоковский хутор» созерцать природу, заниматься бердвотчингом и монастырингом. Берите с собой корзинку для пикника со всей снедью (можно купить в «Волконском»), пледы и книгу, а телефон переводите в авиарежим.
В самом Нижнем Новгороде тоже есть медитативные развлечения — прогулки вдоль набережной и солнечные ванны на всех верандах города. Занятие для любознательных — сосчитать все ступеньки на Чкаловской лестнице или сесть в фуникулер и прокатиться через реку в город-спутник Нижнего Новгорода Бор.
А если времени в запасе у вас достаточно, можно отправиться на речную прогулку или даже в полноценный круиз. Корабли из Нижнего Новгорода идут в Казань, Ярославль, Чебоксары, Самару, Астрахань и даже Валаам и Шлиссельбург (крепость Орешек).
Уложиться в пару дней
Самое приятное: Нижний Новгород — это достаточно близко. На машине добраться сюда из Москвы можно за 6 часов (и даже быстрее, если ехать по платной дороге). На самолете — за смешные 60 минут.
Но самый комфортный и приятный вариант — скоростной поезд «Ласточка», который доставит вас в центр города за 4 часа. Если прыгнуть на вечерний поезд сразу после работы в пятницу, еще успеете на поздний ужин в Escape или «Магадан». Уезжать тоже удобно вечером в воскресенье, чтобы спокойно добраться до дома к полуночи и выспаться перед началом рабочей недели. Главное — покупать билеты заранее: спрос на них в сезон ожидаемо высокий.
Ну а целых выходных вполне достаточно, чтобы посмотреть в городе все самое важное и наметить план на следующую поездку.