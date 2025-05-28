Место, где все будут тусоваться этим летом: как устроен ресторан и клуб «Оригинал»

Алексей Ольховой, Евгений Машков
— Начнем с главного. Про что ваш новый проект «Оригинал»?
Алексей: «Оригинал» — это ресторанно-клубный проект. Такой же, как Yauza, Blanc и Radio, но в другой локации, с иной архитектурой и людьми. Его главное отличие в том, что мы его спроектировали и построили с нуля, и у него другой вайб, более современный. До этого мы ни в один из проектов не закладывали изначально клубную площадку. А тут — отдельный ресторан, из которого можно пройти в многофункциональное клубное пространство.
Евгений: В Москве есть достаточно много больших клубных пространств. Не хватает более камерных, на 300–400 человек. И «Оригинал» — как раз такое место. Здесь можно проводить и небольшие концерты, и классные закрытые мероприятия.
У «Оригинала» уникальное расположение рядом с железной дорогой: ты сидишь в ресторане и видишь, как мимо проезжают поезда. Думаю, это будет добавлять яркий спецэффект к вечеринкам.
— Необычная локация подсказала будущий формат и атмосферу?
А.: У локации нет гигантского трафика. Поэтому нам изначально нужно было создать нестандартный продукт, который привлечет людей и заставит их доехать до места, где они, может быть, никогда не были. Место подсказало, что нам нужно быть интересными и оригинальными. Если бы мы открывались в проходном месте, то делать что‑то нишевое не имело бы смысла, потому что люди просто пройдут мимо. Непроходная локация требует особого подхода, который у нас уже наработан по предыдущим проектам.
По сути, у нас сама архитектура задала весь дизайн. Мы возвели монолитные бетонные стены — такой прием мало кто в России доводит до конца. В пространстве большое количество дневного света из‑за окон на крыше. Мне нравится, что даже в пасмурную погоду у нас светло и за счет этого здесь приятно находиться.
Е.: Да, и фотографии очень красивые получаются.
А.: Во дворе мы планируем сделать амфитеатр с необычным паттерномВ этом контексте — узор, шаблон. в африканском стиле. Он будет затянут виноградом, плющом, вокруг посадим много деревьев. Это уже третий дворик, который мы сами засаживаем в центре Москвы.
— Как родилась идея запустить проект сразу с несколькими партнерами?
А.: Мы выбираем активных партнеров, которые могут что‑то привнести в проект. В случае «Оригинала» у нас сложился союз из трех людей, где каждый тянет историю вперед. Для нас с Женей это второй совместный проект. У нас четко сегментированы обязанности: можно сказать, что я работаю с инфраструктурой, а Женя — с аудиторией.
Е.: Да, и получается очень качественно. Круто, что мы смотрим в одном направлении, у нас есть синергия. Я по-настоящему кайфую от Лёшиных изысканных решений.
— В новом проекте эти роли сохранились?
А.: На мне лежал большой массив работы: дизайн, стройка, кухня, финансовая и юридическая история. Моя главная функция — запустить процесс, чтобы потом все эффективно работало с минимальным участием с моей стороны.
Е.: А мои задачи — собрать комьюнити, объединить в клубе разных артистов, промоутеров, промогруппы. И, конечно, я отвечаю за музыкальный контент и в ресторане, и в клубе.
— Что делает место точкой притяжения людей?
А.: Прежде всего важен первый импульс от инфлюэнсеров. Они должны заинтересоваться проектом и рассказать про него. Место силы — это где люди получают удовольствие. Не важно, приходят они в ресторан, на вечеринку или частное мероприятие.
— Какие вечеринки будут в «Оригинале»?
Е.: В Москве очень разнообразная клубная жизнь, и ей нужно место. На нашей площадке можно реализовывать разные творческие проекты. С вечеринками мы всегда пробуем и экспериментируем — только так удается нащупать лучшую концепцию. Мы меломаны — главное, чтобы музыка была качественная и к месту. Например, во время тестового открытия мы больше ушли в хип-хоп, но, думаю, в основном у нас будет играть что‑то авангардное: инди, хаус. Время покажет, какие персонажи будут «Оригиналу» к лицу.
— Недавно вы провели первый дейтинг-театр. Как появилась эта идея?
А.: Дейтинг-театр я делал специально для «Оригинала». Хотел придать нашему месту романтический флер.
— Кстати, вы же и открылись 14 февраля — это тоже неслучайно?
А.: Да, я изначально задумал «Оригинал» как место, которое будет знакомить людей. Вообще я заметил, что у нас много классных девчонок не могут найти парней. Если даже несколько человек благодаря нашей атмосфере и ивентам начнут общаться, мне кажется, это уже круто.
— В «Оригинале» за кухню отвечает ваша команда из Yauza и Blanc. Что нового они привнесли в меню?
А.: Наш бренд-шеф специально поехал в Италию, чтобы заново вдохновиться. Поездил по нетуристическим местам, привез оттуда классические итальянские рецепты, но переосмыслил их по-своему.
— Как сегодня удивлять едой — и нужно ли это вообще?
А.: Если мы говорим про авторский ресторан, то, конечно, в меню должны быть какие‑то более авторские, изысканные позиции. У нас немного другая концепция: еда повседневная, но всегда красивая, вкусная, понятная.
— Можно ли сегодня придумать что‑то действительно новое в гастросфере?
А.: Конечно, постоянно что‑то свежее появляется. Важно правильное сочетание кухни, атмосферы и людей. Атмосфера — это и архитектура, и локация, и дизайн, и музыка. Мы выбрали формат, который мало представлен на рынке. Это сложная концепция на стыке гастро и клубной составляющей, и важно сделать так, чтобы две эти части одинаково хорошо работали.
— Евгений сказал в одном интервью: «Хорошее место должно настояться». Как вы видите развитие «Оригинала»?
Е.: Безусловно, у любого места есть начальная стадия и время, когда место настаивается и становится приятной классикой. Мы пока находимся на первом этапе, но через какое‑то время планируем оказаться приятной, проверенной классикой.
А.: Сейчас наша цель — собрать вокруг себя стабильную аудиторию. Хотя я уверен, что в «Оригинал» всегда будут приходить новые люди. Мы уже видим очень хороший фидбэк — те, кто живет недалеко, регулярно ходят к нам, а кто‑то приезжает издалека, что особенно ценно.
Эмир и Светлана Кашоковы
— Как вы познакомились с Лешей и Женей?
Светлана: Я с Лешей познакомилась больше пятнадцати лет назад, когда он только открывал фотостудию White Studios. Он тогда был одним из лучших фотографов Москвы, а я работала моделью и часто снималась у тех, кто учился в его фотошколе.
Эмир: Мое знакомство с Лешей началось как раз с идеи сделать совместный проект. Я знал его заочно: мы снимали шоу «Что было дальше?» в одном из его пространств.
Мне вообще не нравятся заведения с тяжеловесной философией — в такие места ты приходишь один раз и больше не возвращаешься. Поэтому, когда Света сказала, что Леша ищет инвесторов для своего нового проекта, я тут же откликнулся.
— А что именно вас зацепило в концепции «Оригинала»?
С.: Мне понравилось, что проект задуман и как ресторан, и как клубная площадка, у которой будет много возможностей. То есть это будет такой крупномасштабный центр притяжения — у меня сразу появились идеи, что там можно будет сделать, помимо вечеринок.
Э.: К тому же это первый проект, который Леша построил с нуля и полностью адаптировал под свои запросы как ресторатора. Мы со Светой зашли в проект, когда был готов каркас здания.
С.: Да, стены уже были. Еще меня зацепил очень конкретный подход Леши: когда мы в первый раз оказались на еще пустом объекте, он нам сразу показал, где будет кухня, где будут сидеть гости, где будут танцевать. В его голове концепция уже была готова.
— Вы как‑то включались в доработку его идеи?
С.: В этом не было никакой необходимости. Мы смотрели на готовые эскизы будущего пространства и понимали, что нам нравится абсолютно все: от мебели до столовых приборов.
Э.: В целом ресторан — это одна из самых сложных ниш для бизнеса, поэтому лезть к Леше с советами с нашим молодежным видением, наверное, было бы глупо.
С.: И, как оказалось, видение у нас вообще не молодежное по сравнению с Лешей. Я дизайнер-конструктор, поэтому помогала создавать форму для персонала, от лекал до шитья. Ее фишка — ручная вышивка, мы же все-таки «оригинал». А еще мы вручную натирали пуговицы рубашек наждачкой, чтобы они выглядели состаренными и форма смотрелась более дорого.
— За что вы отвечаете в проекте сейчас?
С.: Мы стараемся не мешать — включаемся в задачи, где можем быть полезными. Пиар, разработка будущих дневных проектов для площадки. Ну, и новые тарелки я тоже всегда ищу.
— Некоторые ролики в соцсетях проекта — тоже ваших рук дело.
Э.: По части соцсетей мы пока выстраиваем эту систему — пытаемся нащупать свой стиль и голос.
С.: Пока получилось только в сторис — ими я сейчас абсолютно довольна. Иногда подписчики спрашивают: «А это не вы ведете соцсети „Авиасейлс“?» По-моему, это лучший комплимент.
Э.: С контентом еще надо экспериментировать. Просто красиво снятые блюда уже не залетают. Хочется найти свой подход и при этом не превратиться в паблик с мемами.
— Повлияла ли медийность Эмира на первые успехи проекта?
Э.: У Леши уже была наработана аудитория по ресторанной части, а у Жени — по тусовочной. Понятное дело, что я в силу своих знакомств привлекал ребят, которые тоже могли как‑то подсветить проект.
С.: Мы вот сейчас разрабатываем спешел-меню с «ЧБД?». А вообще я активно пользуюсь медийностью Эмира. Хочу организовать в «Оригинале» стендап — связываюсь с его знакомыми-комиками.
Э.: Я изначально заходил в этот проект, чтобы постепенно уходить от медийной и юмористической жизни. Поэтому пока сопротивляюсь этой идее.
— «Оригинал» — это же ваш первый заход в ресторанную сферу? Что оказалось самым сложным?
Э.: Я точно знаю, что не стал бы вкладываться в собственный проект, если бы мы делали его без партнеров из индустрии.
С.: Все-таки мы считаем, что любой проект должны делать профессионалы. Есть куча кейсов, когда блогеры открывают свои заведения и закрывают их уже через полгода.
— Как бы вы описали атмосферу «Оригинала»? Что вам самим больше всего нравится в нем?
Э.: Прежде всего комфорт — именно за ним люди приходят в рестораны с чеком выше среднего. Наши гости могут быть уверены, что получат классное настроение, качественную еду, хорошее обслуживание.
С.: Главная мысль нашего сервис-бука: каждый гость одинаково важен. У нас нет вип-зоны, мы не бронируем конкретные столики. Мы одинаково относимся ко всем, кто приходит в «Оригинал».
— Как аудитория приняла новое место?
С.: Потрясающе приняла. Мне самой как гостю очень нравится, что у нас в итоге получилось.
Э.: Первое время, читая отзывы, я немного паниковал. Процессы еще настраивались, но постепенно все выправилось. Вообще, часто бывает так, что авторы негативных отзывов пишут их профессионально, буквально на все заведения — и даже не факт, что они были у нас в ресторане. Но мы со Светой в целом следим за обратной связью, для нас это важно.
— Каким, на ваш взгляд, должно быть место, чтобы стать точкой притяжения?
С.: Красивым. Все-таки для тех, кто живет в Москве и готов платить деньги, важна красивая картинка.
Э.: Я бы сказал, правильная эстетика. Мы со Светой для себя сформулировали так: красиво то, что красиво стареет. Эта фраза очень подходит для проектов Леши. Еще важно, чтобы место было не перегружено. Гостю должно быть все интуитивно понятно. Например, у нас итальянская кухня — простая и вкусная. Лично меня отпугивает, когда ты приходишь в ресторан как на экзамен и нужно дополнительно готовиться.
С.: Мне нравится сравнение с лобби дорогого, хорошего бутик-отеля. Атмосферу формируют детали: материалы, аромат, тактильность.
— Что еще вы готовите в «Оригинале», помимо стендапа?
С.: Когда откроется веранда, планируем делать йогу. Конечно, будут концерты, вечеринки. Еще у меня была идея организовать кинотеатр под открытым небом — это история из моего студенчества, когда мы ходили в «Художественный» смотреть по несколько фильмов за ночь. Пока прорабатываем с ребятами эту идею.