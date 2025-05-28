Место, где все будут тусоваться этим летом: как устроен ресторан и клуб «Оригинал»

А.: У локации нет гигантского трафика. Поэтому нам изначально нужно было создать нестандартный продукт, который привлечет людей и заставит их доехать до места, где они, может быть, никогда не были. Место подсказало, что нам нужно быть интересными и оригинальными. Если бы мы открывались в проходном месте, то делать что‑то нишевое не имело бы смысла, потому что люди просто пройдут мимо. Непроходная локация требует особого подхода, который у нас уже наработан по предыдущим проектам.