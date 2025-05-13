Шефы советуют рецепты шашлыка и лучший саундтрек для его готовки (без «Шашлындоса»)

Как правило, я не делаю сложных и необычных маринадов, но много экспериментировал с разными комбинациями. Как показала практика, для шашлыка надо просто выбрать хороший продукт, в нашем случае — говядину. Это должна быть не какая‑то непонятная корова, которая умерла сама по себе, а специально заколотые молодые бычки на травяном или зерновом откорме.