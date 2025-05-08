Лучшие шашлыки в Москве: 12 мест, в которых вы наедитесь до отвала

Если начистоту, то в «Узбекистане» готовят не только узбекские блюда: в меню есть вкладка с арабской и закавказской кухней. Здесь можно заказать шашлык по-узбекски: из лампочек (то есть бараньих тестикул), из мяса молодого барашка, из семечек ягненка, из курицы, языка ягненка или мраморной говядины. А еще шашлык из печени и кайму, он же люля-кебаб. В арабском меню — жеди-бель-зет (шашлык из лопатки молодого барашка, запеченной с овощами в томатном соусе), шашлык из корейки на косточке или из куриной грудки, а также из семги, и арабская мозаика из шашлыков: сет из курицы, баранины на косточке, люля-кебаба и семги. В разделе с закавказскими блюдами на огне готовится люля-кебаб из цыпленка, шашлык из телячьей вырезки, люля-кебаб из телятины и шашлык из осетрины по-азербайджански. Цены кусачие, порции внушительные, но от Аркадия Анатольевича ничего другого и не ждешь.