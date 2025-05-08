Лучшие шашлыки в Москве: 12 мест, в которых вы наедитесь до отвала

Алкобуфет «Шашлычная»
Сретенка, 36; Пятницкая, 16, стр. 1; 2-я Тверская-Ямская, 2; Новокузнецкая, 39
Разухабистая шашлычка от владельцев Алкобуфета «Рюмка» и «Тебураси». Внутри — ностальгические отсылки к советскому прошлому и грозным девяностым, ковры на стенах и агитплакаты. Несмотря на явную ставку на алкоголь — недорогое пиво на кранах, внушительная коллекция настоек (берите курагу или яблоко — щавель) и простенькие коктейли с крепышом, — кухне уделяют должное внимание.
Готовят те же хиты на стыке советской и современной российской кухни: пролетарские бутеры со шпротами и яйцом, селедку с картошкой, образцовый столовский оливье, «Мимозу» и пюре с зеленым горошком. Жемчужина меню — шашлыки: бесстыдно жирный и сочный свиной, классический из баранины или курицы, элитный из семги. Плюс добротные люля из все той же баранины, свинины или курицы. К мясу на огне подают подмаринованный лук (но им лучше не ограничиваться, берите заодно гору солений в стол). Без изысков, но по-дачному просто и вкусно.
Folk
Цветной б-р, 2
Кавказская кухня в современном прочтении. Добрую половину блюд готовят на живом огне: в дровяной печи, хоспере и на гриле-робате. Конечно, не обошлось без шашлыков и кебабов. Это тоже модные апгрейды классики. Например, кебаб из ягненка подают на пухлой лепешке с зеленью, мятным хумусом и томатами. Шашлык из лосося — аккуратные кусочки рыбы в глянцевом соусе с мангольдом и финиками. Шашлык из осьминога подают на подушке из крема из перцев и сулугуни. Обжаренный на огне цыпленок — со специями, лимоном и травами. Вырезка — на шпажках и с карамелизованным луком. Шашлык из стриплойна — в гранатовой глазури и чимичурри. В общем, шашлыки для тех, кому классика уже приелась.
«Шашлычок-24»
Наставнический пер., 18/11, стр. 4а
Намоленный шалман-шашлычка в былые годы работал в спасительной близости от клуба «НИИ» и ранним утром лечил гуляк шурпой и чайханским пловом (работают круглосуточно). Сегодня бывшие тусовщики заглядывают в «Шашлычок» по старой памяти, зато место в почете у таксистов, курьеров и других деловых людей, которые ценят время и деньги.
Меню большое, кухня — узбекская с поправкой на московские реалии. Готовят несколько видов плова, лагман, манты, наваристую шурпу, садж (жаркое из мяса, овощей и картошки), кутабы, салаты типа ачичук (поструганная зелень с томатами и луком) и прочую народную еду. Шашлык тоже готовят в узбекской традиции: никакой свинины, только сочная курица и говядина плюс нежнейшие люля из телятины или говядины. Порции внушительные, мясо ароматное, на специи не скупятся. Шашлыки едят за каждым вторым столиком, приходить лучше не под вечер — к этому времени ни плова, ни люля на кухне не останется.
«Казбек»
ул. 1905 года, 2
Парадный ресторан грузинской кухни с интерьером интеллигентной тбилисской квартиры где‑нибудь в Ваке и нарядными посетителями (каблуки, пиджаки, платья в пол и прочая стабильная классика).
В основательном меню — вся база грузинской кухни в достойном исполнении: увесистые хинкали и огромные солнца хачапури, чахохбили и эларджи, чакапули и харчо с шурпой. Исполнение и подача вполне классические. Шашлыкам — а точнее блюдам на мангале — отведен полновесный раздел. Предлагают шашлык из курицы и индейки, семги, седла ягненка, свинины или баранины, а заодно свиные ребра, корейку ягненка, кебаб из трех видов рыбы или курицы с сулугуни. Готовят с душой, подают с изысками. Если хочется высокорангово вкушать шашлык на майских, вам сюда.
«Кочевники»
Сретенка, 5
Восточная кухня во всем ее многообразии: традиции кочевых племен, Средиземноморья, Балкан, Кавказа и стран Шелкового пути. Концепция места звучит впечатляюще, но главное, что нужно знать, — здесь много готовят на огне и готовят хорошо.
Внушительное меню охватывает турецкие завтраки, хумусы с фалафелем, мезе, с десяток версий шаурмы, чечевичные супы и прочую ближневосточную классику. Для мяса и рыбы на углях — отдельная вкладка в меню. Готовят со всей основательностью: любое блюдо подают с маринованными огурцами и луком, свежим красным луком, лепешкой и несколькими видами соусов. Попробовать можно шашлык из индейки или курицы, говядины или баранины, люля-кебаб из них же, а еще вырезку ягненка, баранью корейку или медальоны из говяжьей вырезки. В морепродуктах и рыбе — сибас, креветки или скумбрия на углях.
Особо голодным предлагают шашлычные сеты: можно взять один на двоих и попробовать шашлык и люля из разных видов мяса и птицы.
«Южное»
Ленинский просп., 87
Семейный грузинский ресторан, который уважают жители соседних районов. Интерьер нарядный, но не самый современный, зато хинкали и хачапури — едва ли не лучшие на всем юго-западе Москвы. Блюдам на мангале уделяют не меньше внимания: выбор мяса и вариантов приготовления впечатляет.
Шашлык делают из баранины, индейки, куриного бедра, свиной шеи или телятины. Люля-кебаб — из телятины со свининой, курицы с сыром сулугуни или из баранины. Заодно можно заказать овощи на гриле и картофель на углях. Рыбные опции — дорада на гриле, шашлык из семги или креветки на углях. К мясу и рыбе приносят лаваш, свежую зелень, лук и соусы. В общем, все по канону.
Gayane’s
2-й Смоленский пер., ¼
Нарядный армянский ресторан в сегменте «нетихая роскошь», куда хочется принарядиться. Меню монументальное, как в лучших заведениях Еревана, с овощными букетами, рулетиками из баклажанов, традиционными густыми супами и хашламой. Почетное место занимают блюда на мангале и углях: готовят три вида люля-кебабов, овощи на гриле и, конечно, шашлыки. Например, из стерляди или лосося, из бараньих ребрышек, говяжьей вырезки, свиной шеи, мякоти баранины и чего только не. К шашлыку подают запеченный картофель черри, зелень и соусы.
Кроме шашлыков и люля в Gayane’s можно заказать здешнюю версию кюфты — шар из взбитой говядины со сливочным маслом и острым маринованным перцем цицак или ишли-кюфту. Для нее фарш из говядины смешивают с булгуром, грецкими орехами и пряностями.
«Узбекистан»
Неглинная, 29, стр. 5
Ремейк жемчужины советского общепита высочайшего уровня. Под руководством Аркадия Новикова ресторан, открытый еще в 1951 году, полностью перестроили и превратили в настоящий дворец с фресками, росписями и золотом. По вечерам — танцы живота между столами с серьезными мужчинами в пиджаках и их спутницами в узких платьях. Но антураж не должен отвлекать от главного — настоящей узбекской кухни, хоть и возведенной в высокоранговое развлечение. На кухне — повара-узбеки, которые не покладая рук готовят по всем заветам и правилам плов, лагман, самсу и прочую узбекскую классику.
Если начистоту, то в «Узбекистане» готовят не только узбекские блюда: в меню есть вкладка с арабской и закавказской кухней. Здесь можно заказать шашлык по-узбекски: из лампочек (то есть бараньих тестикул), из мяса молодого барашка, из семечек ягненка, из курицы, языка ягненка или мраморной говядины. А еще шашлык из печени и кайму, он же люля-кебаб. В арабском меню — жеди-бель-зет (шашлык из лопатки молодого барашка, запеченной с овощами в томатном соусе), шашлык из корейки на косточке или из куриной грудки, а также из семги, и арабская мозаика из шашлыков: сет из курицы, баранины на косточке, люля-кебаба и семги. В разделе с закавказскими блюдами на огне готовится люля-кебаб из цыпленка, шашлык из телячьей вырезки, люля-кебаб из телятины и шашлык из осетрины по-азербайджански. Цены кусачие, порции внушительные, но от Аркадия Анатольевича ничего другого и не ждешь.
«Чито-Ра»
Казакова, 10
Кафе грузинской кухни, столь любимое московской интеллигенцией, журналистами и прочими несогласными, в апреле 2025 года закрылось на продолжительный ремонт. Вторая «Чито-Ра» на Лесной улице работу не прекращала, но завсегдатаи первой «Читы» журят ее за молодость и отступления от канона. Впрочем, на шашлыке это никак не сказалось: готовят все тот же ладный свиной шашлык с нахальным жирком, духовитый шашлык из баранины, из курицы, семги или бедра индейки. Есть свиные ребрышки, люля и дорада на углях. К мясу или рыбе на огне добавляют лаваш, маринованный лук и зелень. Добротные порции, такое же исполнение. Для тех, кто ценит стабильность и не слишком модные места. Цены тоже оптимистичные.
Caspian
Арбат, 42, стр. 1
Грандиозный ресторан-дворец в историческом особняке с авторской азербайджанской кухней. Бренд-шеф Caspian — Бахтияр Алиев, известный шеф-повар Баку и профессионал азербайджанской кухни. Под его руководством на кухне готовят аутентичные блюда в изящной подаче: мощнейшие наваристые супы, с десяток видов плова, садж (мясо на особых сковородках), кутабы, долму, блюда из тандыра и, конечно, шашлыки.
Выбор предстоит сделать серьезный. Между шашлыком из бараньих семечек или ребрышек, шашлыком из мякоти теленка, говяжьей вырезки, курицы, лосося или осетрины. А еще есть люля-кебабы из курицы, индейки, баранины, телятины и даже картофеля с курдючным жиром. В общем, тянет на серьезное застолье, а идти в Caspian лучше большой компанией.
«Я тебя люля»
Покровка, 16
Место с неумеренно ироничным названием специализируется на грузинской, армянской и просто советской кухне. Тут и пюрешка с котлеткой, вдохновленная столовыми по всей СССР, и кутабы с зеленью, и даже чебуреки, и хачапури по-аджарски. Мясу на огне тоже нашлось место в меню (с таким-то названием!): готовят люля из оленя (!), утки (!), креветок (!!!) и вполне понятных козленка или баранины с сыром.
Порции небольшие, с лавашом, маринованным луком и соусами. И если люля-кебаб из утки или креветок — что‑то из области смелых, но не самых удобоваримых экспериментов, то баранья версия вполне пристойная.
Shashleek
Новый Арбат, 36, стр. 3
Узбекская кухня в ресторане с повышенным колоритом и богатым восточным декором. Название не обманывает: в меню 16 видов шашлыка, от версий из баранины и филе телятины с курдюком до куриных бедер и овощных.
Из интересного и аутентичного — шашлык «Наполеон», который готовят из чередующихся тонких слоев курдюка и говядины, «Молотый», шашлык из фарша ягненка с говядиной и добавлением курдюка и нежнейший шашлык из печени ягненка.