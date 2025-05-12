Небольшое и тихое суши-бистро на территории «Рябовской мануфактуры» открылось в Москве меньше года назад. В Петербурге у Gills есть старший брат на Казанской. В столичной точке компактное меню, 90% которого отведено под суши, сашими и роллы. Есть как классические сочетания, так и затейливые локальные версии японского блюда. Роллов — с десяток видов: от опаленного кальмара с виноградом и манговым соусом или дорады с грейпфрутом до краба с лососем и пармезаном и угря с черешней. На слух — диковато, но на деле — годные сочетания для тех, кто готов к чему-то сложнее «Аляски» и «Дракона».