Fullmoon
Малая Никитская, 16/5
Дорогой нежно-розовый ресторан с парящей в воздухе мебелью — проект Ильи Тютенкова («Северяне», Ugolek, Leveldva), в котором он объединил суши-бистро, китайскую чайную и полусекретный бар.
В основном меню — не самые дорогие в городе, но все же далекие от бюджетов роллы и суши. Гунканы с икрой морского ежа или тунцом о-торо, ролл с крабом, авокадо и тобико или ролл с угрем и авокадо — сочетания не самые революционные, скорее вполне классические. Исполнение и подача безупречные. В порции — невесомые пара штучек, что плюс и минус одновременно: можно собрать собственный сет и попробовать все хиты сразу, но и заплатить придется изрядно.
Кроме роллов в меню уживается кацу-сэндвичи, удон карбонара, «Цезарь» в японском стиле и баскский чизкейк — так что не паназией единой. А нижний, барный, этаж — полная противоположность миллениальско-розовому основному залу: полумрак, благовония и забористые напитки.
Self Edge Japanese
Большая Грузинская, 76
Проект от петербуржцев Dreamteam (Smoke BBQ, «Траппист»), который неплохо чувствует себя в центре столицы. В двух небольших, интимно-тесных залах крутят авторские роллы с витиеватой подачей. Рыба и морепродукты — из Японского моря и Атлантики. Сложность сочетаний: угорь плюс стейк рибай и краб с карамельным лососем, опаленный лосось и три вида икры. В общем, «Калифорнией» и не пахнет.
Как во многих дорогих идзакаях, порции скромные, так что лучше миксовать сразу несколько порций роллов и нигири. К суши можно заказать красивый авторский коктейль с загадочным названием, но понятным вкусом, а заодно чуку с ореховой заправкой, томаты кимчи, лепешку роти с угрем или гедза с крабом и креветкой.
А еще в Self Edge Japanese проходят омакасэ: два с половиной часа шеф общается с небольшой группой посетителей и готовит авторские блюда под свое настроение и пожелания гостей. Недешево (20 тыс. р.), но увлекательно.
Ikura
Рождественский б-р, 1
Идзакая с панорамным видом под крылом влиятельных White Rabbit Family. Мистический интерьер с приглушенным светом и фонтанчиком для магических ритуалов на входе. Ожидаемо дорогие, но безупречные суши с премиальными ингредиентами. Например, к суши с гребешком добавляют фуа-гра, в маки-роллах (без риса) мешают вагю с икрой, а в классических роллах тигровую креветку апгрейдят порцией краба. Есть и вполне понятные сочетания: роллы с тунцом, сибасом и лососем; с лососем, угрем и авокадо; с гребешком.
Меню основательное: помимо роллов и суши, есть несколько кацу-сэндвичей, всевозможные микрозакуски вроде эдамамэ и креветок васаби, шашлычки кусияки на шпажках, тартары с татаки, гедза и основные блюда, приготовленные в особой печи робата.
«Русалочка суши»
Страстной б-р, 7, стр. 3
Демократичное суши-бистро с отлетевшим интерьером и внутренним двориком, который летом расцветает верандой в азиатском стиле. В «Русалочке» держатся традиций и не отходят далеко от набора из «Филадельфии», «Калифорнии» и простых роллов с тунцом или авокадо.
Есть модные кето-роллы без риса и конусовидные хенд-роллы. В порции одна штучка, так что удобно собирать свой сет из разных сочетаний. Меню, что приятно, небольшое: кроме роллов и суши есть несколько версий мисо-супа, мини-закуски, которые удобно брать в стол, и зеленые боулы с рыбой и морепродуктами.
Buba by Sumosan
Льва Толстого, 20; Пресненская наб., 8, стр. 1
Младший брат легендарного и довольно дорогого японского ресторана Sumosan, который работает в Москве с 1997 года. И если во второй без предварительной брони не зайти, то в Buba можно по-простому пообедать посреди дня.
По части еды суши-бар подхватил традиции Sumosan: только свежая рыба и морепродукты, которые несколько раз в неделю привозят самолетом в Москву. При этом в меню нет сложных блюд — только авторские и вполне классические роллы, суши, сашими, жареные рис и удон, пара легких супов и небольшие закуски. Отдельное место отведено острым суши — берите гребешка, томаго и дораду. В классических роллах маст-трай — фирменные роллы «Буба» с сибасом, пикантным стручковым перцем и темпурой. Ну и в целом те, кто устал от «Калифорнии» и «Аляски», найдут здесь что‑нибудь небанальное, например, с дорадой или крабом и манго.
Chang
Мясницкая, 22/1; Солянка, ½, стр. 1
Демократичная тайская сеть из Петербурга прошлым летом ворвалась в Москву — сейчас у Chang две точки в районе «Китай-города» и «Чистых прудов». Главное блюдо здесь — наваристый том-ям в огромных плошках.
Готовят с полдесятка разновидностей от классического с морепродуктами или курицей до килограммового таза Ultimate том-яма с гребешками, лангустинами, креветками, кальмарами или королевского с морепродуктами и свежим лососем. Кроме том-яма есть сливочный том-кха, рамены, лапша и рис на воке. И суши — причем вполне пристойные и довольно бюджетные. В меню восемь разновидностей роллов: от увесистых «Филадельфия» (здесь это Samui) до Siam с игривой креветкой в темпуре и лососем или запеченных Jing Jing со сливочным сыром и пармезаном. Плюс базовые нигири — с угрем или лососем.
Amber
Цветной б-р, 2
Дорогой паназиатский ресторан со слегка будуарным интерьером и штучными роллами, которые стоят своих денег. Место камерное, а полумрак только способствует интимной атмосфере. В основе концепции — raw-бар, простые и лаконичные блюда из рыбы и морепродуктов из Марокко, Шри-Ланки и вод Тихого океана. Горячие блюда — мисо-лосося, палтуса с мисо-юдзу или осьминога со шпинатом кимчи — готовят на большом кастомном гриле в центре открытой кухни.
В разделе с суши и роллами — штучные авторские версии: сашими-ролл с тунцом, лососем и гребешком, хенд-роллы с сибасом и черной икрой, лосось с трюфелем, гребешок с фуа-гра и другие премиум-сочетания, которые не встретишь в районном суши-баре. Подача и качество — на высоте. Порции микроскопические, так что можно попробовать всего по чуть-чуть. Влетит, правда, в копеечку.
Subzero
Петровка, 30/7
Небольшая, но бойкая сеть из Петербурга отдувается за суши и роллы в мидл-сегменте. В основе концепции — новая японская кухня без лишней церемониальности. Готовят простые и понятные блюда во всем диапазоне паназии: от нигири и татаки до том-яма, мисо-супа, поке-боулов и кацу-сэндвичей.
В разделе с суши — базовые (но вкусные) роллы вроде «Филадельфии» и «Калифорнии», авторский «Радуга» (хит!) с авокадо, крабом, креветкой, тунцом и лососем, острые роллы с угрем или лососем, а заодно классические сашими и спайси-суши с огоньком (а точнее, острым соусом). Запивать предлагают легкими коктейлями, саке (внушительная подборка) или японским лагером.
Narnia
Большая Бронная, 2/6
В нарядном и дорогом паназиатском ресторане делают ставку на свежую рыбу и морепродукты во всех видах — от raw-закусок и вонтонов с угрем до сибаса на гриле и жареных креветок с авокадо.
Весомая часть меню отведена под суши и роллы. Рис можно заменить на белую спаржу или цветную капусту — получится вполне себе кето-блюдо. Есть раздел с классикой и современными версиями суши. Например, лосось с чимичурри, угорь с фуа-гра или масляная рыба с трюфельным айоли. Роллы — как база в виде «Филадельфии» с «Калифорнией», так и авторские версии: угорь, молодой сыр, унаги или масляная рыба, креветка, огурец, трюфель. Порции небольшие, цены колючие, зато подача и исполнение — на 100 из 10.
Gills
Холодильный пер., 3, стр. 2
Небольшое и тихое суши-бистро на территории «Рябовской мануфактуры» открылось в Москве меньше года назад. В Петербурге у Gills есть старший брат на Казанской. В столичной точке компактное меню, 90% которого отведено под суши, сашими и роллы. Есть как классические сочетания, так и затейливые локальные версии японского блюда. Роллов — с десяток видов: от опаленного кальмара с виноградом и манговым соусом или дорады с грейпфрутом до краба с лососем и пармезаном и угря с черешней. На слух — диковато, но на деле — годные сочетания для тех, кто готов к чему-то сложнее «Аляски» и «Дракона».
В дополнение к порции роллов (полноценной, из восьми штук) можно взять сливочный рамен с кальмарами или севиче с красным попугаем и джекфрутом.
Megumi
Новинский б-р, 8, стр. 2
Дорогой церемониальный ресторан при гостинице Lotte Hotel, который любят обрусевшие японцы и прочие экспаты. Цены — вершина премиум-сегмента. Подача минималистичная, в духе настоящего джапанди.
Сочетания более чем традиционные. Например, можно попробовать роллы с желтохвостом и зеленым луком, угрем на гриле и чесночными чипсами или лососем с авокадо. Есть и более фривольные комбо: снежный краб с соусом «Цезарь» и тунец с киноа. В порции — пять-шесть весомых роллов. В дополнение берите штучные суши. Здесь вкусы еще более интригующие: шимаджи (полосатая ставрида), анкимо (печень морского черта), шиме-саба (маринованная макрель) или черная икра с горкой.
Jun
Большая Никитская, 24/1, стр. 6
Дорогой японский ресторан и суши-бар, где все серьезно: минималистичный интерьер, лаконичное меню, стильная подача блюд и бронь столиков за неделю минимум.
Классических роллов в Jun нет, вместо них готовят хосомаки (более компактную версию роллов), темаки, штучные конвертики нори с начинкой из риса и морепродуктов и суши с сашими. Вкусы тонкие и затейливые: тунец торо с такуаном (закуской из дайкона), желтохвост с зеленым луком, тунец и осетровая икра, огурец со сливой умэбоси или лосось с шисо и икурой (красной икрой).
К суши можно заказать классические закуски: эдамамэ с даши-солью, огурцы суномоно, тартар из тунца, татаки из лосося или рис с ваню. Минимализм как он есть.
Ryba Family
Усачева, 26; другие адреса
Суши-сеть мидл-сегмента уверенно чувствует себя в доставке: Ryba International доставляют по всему центру и за пределы ТТК. Но есть у проекта и офлайн-точки, главным образом корнеры на рынках и фуд-маркетах.
Цены здесь чуть выше среднего (но все еще не кусачий премиум), качество ингредиентов — тоже не массмаркет. Рыбу и морепродукты поставляют самолетами со всего мира: из Японии, Шри-Ланки и с Фарерских островов. Набор роллов — от привычной классики вроде «Филадельфии» или «Калифорнии» до фирменных дорады с трюфелем и зеленым луком или «Манго-бомбы» с креветкой темпура, лососем, соусом манго и икрой летучей рыбы.
Помимо обычных роллов, есть хенд-роллы — свернутые в конус водоросли нори, внутри которых рис, рыба, авокадо или морепродукты, — а заодно суши, сашими, гедза и закуски вроде