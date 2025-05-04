Москвичи сходят с ума по дюрюмам и денер-кебабу: вот 8 мест, куда идти за мясом в хлебе

Денер- и дюрюм-кебаб — турецкая версия знакомой всякому россиянину шаурмы: лаваш или хлеб, овощи и зелень, соус, мясо или курица. Вся разница — в мелочах: особые специи, традиционный хлеб рамазан, а зачастую и сочный кебаб вместо мясной стружки.
Durum Kebab
Окошко с красным навесом во дворе на Мясницкой — еще один проект Никиты Фомкина, создателя «Сюра» и других заведений для молодых и дерзких. Наискосок, в том же дворе, работает другое детище Фомкина — лапшичная Tricky. В Durum Kebab те же чилловые вайбы, но нет столиков внутри — только закуток с узкими стойками и открытая кухня, где повара крутят кебабы. Перекусить можно за столиком на улице или расхрабриться и занять веранду Tricky с удобными столами со скамейками.
В меню — дюрюмы, плотные конверты из лепешек роти с начинкой из курицы, баранины или кюфты, овощей, зелени и секретных специй. Свертки увесистые, сытные и в меру пряные. Есть даже редкий для Москвы балык-экмек — все та же лепешка роти с овощами, зеленью и рыбой. Суховато, но вполне аутентично, как в какой‑нибудь палатке в Стамбуле. Кроме дюрюмов предлагают закуски: картошку фри, салат с гранатом, хумус и традиционный турецкий чечевичный суп. Из напитков — турецкий айран, обычный чай в пластиковых стаканчиках и лагер.
So Far Kebab
Бодрая кебабная-закусочная, где редко бывает безлюдно, — собственный проект шеф-повара Константина Атмаджана, ответственного за меню ресторанов Lele Kitchen & Wine и «Эль гаучо». Интерьер — ненапряжный и по-зумерски бодрый: на стенах плакаты, скейтборды и постеры воображаемых концертов, на столиках — банки из‑под перчиков, которые заменяют контейнеры для приборов и салфеток.
So Far Kebab первыми в Москве придумали заворачивать классический кебаб в индийскую лепешку роти — еще до того, как выпечка стала обязательным пунктом в меню любого ресторана. Получился жирнючий бэнгер: сочная начинка с зеленью и овощами, самодельный соус, нежное тесто и много специй — идеальный баланс соленого, острого и пряного. Готовят кебабы с томленой говядиной или курицей, котлетами кёфте или фалафелем. К кебабу можно взять хумус или картошку фри, кружку сладкого марокканского чая со специями или лагер.
Mini Turkish Spot
Турецкое бистро с красным неоном и минималистичным интерьером в узком пространстве на три столика. В хорошую погоду к кафе прирастает веранда, где помещается еще с десяток едоков.
Готовят всего несколько блюд: кюфту с овощами и забористыми специями в лаваше, балык-экмек, то есть бутерброды с рыбой и овощами в восточных специях, и шиш-таук, куриную шаурму все с теми же овощами и специями. Лучше всего получается балык-экмек, хотя кюфта и таук получаются тоже ровными и вызывают стойкие воспоминания об отпуске в Стамбуле. К еде наливают вино, турецкий чай в узких стаканах, айран или колу, а на десерт можно взять пахлаву.
Ø36 Kebab
Ø36 Kebab работает в гастрокластере в Трехсвятительском переулке. В соседях самые модные зумерские места: от бара с бильярдом Escapist до китайской забегаловки «Чифанька» и старожила «Сюр».
Внутри достаточно много места — не в пример Mini Turkish Spot или Durum Kebab. Готовят увесистый денер в пышном хлебе рамазан. В начинках — курица, халуми, фалафель или кюфта из говядины плюс овощи, зелень и соусы. Все очень сочно и так и норовит растечься и изгваздать футболку и руки. Кроме денера есть картошка фри и мезе, чечевичный суп и даже карривурст — сосиски в пряном томатном соусе с картошкой фри и острыми перчиками.
Meat Point
Образцовая кебабная как в Стамбуле работает в окрестностях Никитских улиц с 2012 года. В «Митпойнт» кюфту с овощами, зеленью и соусом в плотном конверте из лаваша готовили задолго до популярности околоберлинских мест с кебабом в Москве. Спустя тринадцать лет работы место не растеряло своего обаяния: в окошке по-прежнему выдают сытные и пухлые свертки с кюфтой, сочными томатами, сыром и овощами, наливают чай и айран.
А с недавних пор «Митпойнт» обзавелся второй точкой на Лубянском проезде. Здесь есть небольшой зал со столиками и все то же лаконичное меню и докризисные цены (шутка ли — кебаб за смешные 300 рублей?).
Kebab Ø18
Новое место от создателей Ø36 Kebab. Само пространство существенно скромнее, а узкие столики стоят почти вплотную. Готовят все тот же кебаб — в лаваше, на тарелке или в хлебе рамазан. В начинку кладут курицу или фалафель. Дополнительно можно взять картошку фри с самодельным томатным соусом. Из напитков — айран, чай и кофе, лимонады.
Порции огромные, хотя сами начинки сдержанные и достаточно нейтральные по вкусу. В целом место мало отличается от Ø36 Kebab, разве что меню короче и места меньше.
«Мустафа-кебаб»
Аутентичная кебабная недалеко от мечети на Большой Татарской не имеет никакого отношения к популярной берлинской денерной с аналогичным названием. Готовят здесь денер в лаваше, лепешке или на тарелке. В начинку кладут много зелени и овощей, базовые соусы плюс баранину, курицу или фалафель. На витрине — здоровенные куски мяса, из которых приготовят шашлык или люля, майонезные салаты и плошки хумуса.
Качество блюд неровное, в иной день можно застать идеальный денер, в другой придется перебиваться более чем обычным адана-кебабом. Спасает положение неизменно свежая пахлава и турецкий чай. Понравится тем, кто отрицает модные молодежные места: в «Мустафу» чаще ходят серьезные мужчины и целые семьи после закупки в магазине халяльных продуктов при мечети.
«Турецкая лавка»
Простенькая турецкая забегаловка с небольшим залом на пару столиков и самой непафосной верандой «Красного Октября». Готовят классику турецкого стритфуда: тонкие лепешки гёзлеме с картофелем, фаршем или сыром, чечевичный суп и кюфту в лаваше. В последней — четыре говяжьи котлетки, молодой сыр, зелень, овощи и самодельный соус со специями. Запивать айраном или турецким чаем, на десерт брать пахлаву.