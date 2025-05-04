Москвичи сходят с ума по дюрюмам и денер-кебабу: вот 8 мест, куда идти за мясом в хлебе

Готовят всего несколько блюд: кюфту с овощами и забористыми специями в лаваше, балык-экмек, то есть бутерброды с рыбой и овощами в восточных специях, и шиш-таук, куриную шаурму все с теми же овощами и специями. Лучше всего получается балык-экмек, хотя кюфта и таук получаются тоже ровными и вызывают стойкие воспоминания об отпуске в Стамбуле. К еде наливают вино, турецкий чай в узких стаканах, айран или колу, а на десерт можно взять пахлаву.