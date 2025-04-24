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Зашел за пивом, ушел красивым: 8 московских баров, которые продают мерч

Сегодня в 15:00
В московских барах сегодня можно пополнить гардероб всем необходимым. Помимо футболок и лонгсливов там продаются аксессуары, посуда и предметы декора. Мрачные и забавные, экстравагантные и минималистичные, винтажные и трендовые — собрали подборку барного мерча столицы на любой вкус.

Бары Escapist и Stolovaya

Два модных московских бара Escapist и Stolovaya объединены не только безумным контентом в соцсетях и усатыми фанатами лагера, но и мерчем. Вдохновившись собственной эстетикой и историей, они запустили суббренд ООО «Здарова». Под ним основатели баров выпускают футболки, худи, лонгсливы, перчатки, стаканы, зажигалки, шапки и не только. Часть вещей выдержана в мрачной эстетике: принты с пауками, металлическими текстурами и огнем преисподней, но продаются также и светлые минималистичные айтемы.

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Где приобрести мерч
на сайте (доставка по России) или в баре Escapist
Адрес
Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 1
Escapist
Ресторан / Б.Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 1
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Бар Underdog

Джанкфуд-бистро на «Китай-городе» с диджей-сетами, сытной едой и большим ассортиментом пива вышло за пределы еды и начало выпускать различный мерч — от футболок, лонгсливов и кепок до собачьих ошейников, ключниц в форме члена и презервативов. Каждый товар передает дух заведения с его рокерским стилем и американским флером.

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Где приобрести мерч
на сайте (доставка по России и странам СНГ) или в баре Underdog
Адрес
Маросейка, 6–8, стр. 1
Underdog
Ресторан / Маросейка, 6/8, стр. 1
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Мотокафе и пивной бар «Энтузиаст»

«Энтузиаст» — мотокафе с десятилетней историей, спрятанное в дворике центра Москвы. Важная часть энтузиастовской эстетики и ДНК — фирменные плакаты, созданные бессменным дизайнером и сооснователем заведения Димой Пантюшиным. Кроме постеров в баре можно купить значки, футболки, лонгсливы, куртки, шапки, кружки, сумки, варежки и даже спички. В основе подхода — натуральные материалы и частые коллаборации с друзьями.

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Где приобрести мерч
на сайте (доставка по России) и в мотокафе «Энтузиаст»
Адрес
Столешников пер., 7, стр. 5
Энтузиаст
Ресторан / Столешников пер., 7, стр. 5
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Рюмочная «Алеша и графин»

Мерч «народных кабаков» такой же узнаваемый, веселый и простой, как фирменные алешинские чебуреки, пельмени и домашние настойки. На футболках, например, помещены локальные приколы и фразы из меню и отзывов: «Чебуречный сомелье», «Пьяный хрен», «Год назад чебуреки были вкуснее», «Таганские маргиналы». В баре также продаются шоперы, стикерпаки и фляги, и последние, кстати, можно купить в двух вариантах: «Свистящая» — значит пустая, а в «Полную» наливают 250 мл настойки за 200 рублей.

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Где приобрести мерч
в рюмочных «Алеша и графин»
Адрес
Верхняя Радищевская, 15/1; Новослободская, 26/1
Алеша и графин
Ресторан / Новослободская, 26, стр. 1
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Клуб «Клуб»

Юные нефоры теперь могут вычислять друг друга в толпе по оверсайз-лонгсливам КК. Их дизайн вдохновлен архаичными ритуалами и танцами, а также символикой «Сета рюмочных»В него входят московские заведения «Зинзивер», «Дежурная рюмочная», «Южная рюмочная», «Вишневый сад», «Лампопо», «Ладья», «Барка» и «Клуб».. Мерч выпускается в черном и белом вариантах с принтами на плотном хлопке с шелкографией.

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Где приобрести мерч
в баре «Клуба» и в книжном магазине при нем
Адрес
Покровский б-р, 6/20

Бар Powerhouse

В историческом особняке на Таганке с 2013 года проходят концерты джазовых и инди-артистов, вечеринки, шахматные турниры и кинопоказы. Мерч Powerhouse, созданный дизайнером Анастасией Павловой, отражает атмосферу дружбы и креативности «Дома силы». Теперь показать принадлежность к его комьюнити можно и через брендированые лонгсливы, футболки, брелоки, шоперы и кольца.

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Где приобрести мерч
в баре Powerhouse
Адрес
Гончарная, 7/4, стр. 1
Powerhouse
Клуб
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Бар Neigborhood

В баре, пропитанном духом американских гаражей семидесятых, выпускают футболки с байкерскими и ковбойскими мотивами. Мерч изготавливается лимитированными партиями — и его разбирают так же быстро, как пиво в пятничную ночь, предупреждают основатели.

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Где приобрести мерч
в баре Neighborhood
Адрес
Мясницкая, 14/2, стр. 1

Бар «Сосна и липа»

Небольшой бар на Мясницкой продает не только российское крафтовое пиво, но также и футболки с постерами. Их облик к недавнему юбилею заведения разработал дизайнер Никита Ландау. По словам создателей бара, принт символизирует десять лет коллективной самодеструкции.

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Где приобрести мерч
в баре «Сосна и липа»
Адрес
Мясницкая, 24/7, стр. 3
Сосна и липа
Ресторан / Мясницкая, 24/7, стр. 3
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