Зашел за пивом, ушел красивым: 8 московских баров, которые продают мерч

Бары Escapist и Stolovaya
Два модных московских бара Escapist и Stolovaya объединены не только безумным контентом в соцсетях и усатыми фанатами лагера, но и мерчем. Вдохновившись собственной эстетикой и историей, они запустили суббренд ООО «Здарова». Под ним основатели баров выпускают футболки, худи, лонгсливы, перчатки, стаканы, зажигалки, шапки и не только. Часть вещей выдержана в мрачной эстетике: принты с пауками, металлическими текстурами и огнем преисподней, но продаются также и светлые минималистичные айтемы.
Бар Underdog
Джанкфуд-бистро на «Китай-городе» с диджей-сетами, сытной едой и большим ассортиментом пива вышло за пределы еды и начало выпускать различный мерч — от футболок, лонгсливов и кепок до собачьих ошейников, ключниц в форме члена и презервативов. Каждый товар передает дух заведения с его рокерским стилем и американским флером.
Мотокафе и пивной бар «Энтузиаст»
«Энтузиаст» — мотокафе с десятилетней историей, спрятанное в дворике центра Москвы. Важная часть энтузиастовской эстетики и ДНК — фирменные плакаты, созданные бессменным дизайнером и сооснователем заведения Димой Пантюшиным. Кроме постеров в баре можно купить значки, футболки, лонгсливы, куртки, шапки, кружки, сумки, варежки и даже спички. В основе подхода — натуральные материалы и частые коллаборации с друзьями.
Рюмочная «Алеша и графин»
Мерч «народных кабаков» такой же узнаваемый, веселый и простой, как фирменные алешинские чебуреки, пельмени и домашние настойки. На футболках, например, помещены локальные приколы и фразы из меню и отзывов: «Чебуречный сомелье», «Пьяный хрен», «Год назад чебуреки были вкуснее», «Таганские маргиналы». В баре также продаются шоперы, стикерпаки и фляги, и последние, кстати, можно купить в двух вариантах: «Свистящая» — значит пустая, а в «Полную» наливают 250 мл настойки за 200 рублей.
Клуб «Клуб»
Юные нефоры теперь могут вычислять друг друга в толпе по оверсайз-лонгсливам КК. Их дизайн вдохновлен архаичными ритуалами и танцами, а также символикой «Сета рюмочных»В него входят московские заведения «Зинзивер», «Дежурная рюмочная», «Южная рюмочная», «Вишневый сад», «Лампопо», «Ладья», «Барка» и «Клуб».. Мерч выпускается в черном и белом вариантах с принтами на плотном хлопке с шелкографией.
Бар Powerhouse
В историческом особняке на Таганке с 2013 года проходят концерты джазовых и инди-артистов, вечеринки, шахматные турниры и кинопоказы. Мерч Powerhouse, созданный дизайнером Анастасией Павловой, отражает атмосферу дружбы и креативности «Дома силы». Теперь показать принадлежность к его комьюнити можно и через брендированые лонгсливы, футболки, брелоки, шоперы и кольца.
Бар Neigborhood
В баре, пропитанном духом американских гаражей семидесятых, выпускают футболки с байкерскими и ковбойскими мотивами. Мерч изготавливается лимитированными партиями — и его разбирают так же быстро, как пиво в пятничную ночь, предупреждают основатели.
Бар «Сосна и липа»
Небольшой бар на Мясницкой продает не только российское крафтовое пиво, но также и футболки с постерами. Их облик к недавнему юбилею заведения разработал дизайнер Никита Ландау. По словам создателей бара, принт символизирует десять лет коллективной самодеструкции.