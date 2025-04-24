Зашел за пивом, ушел красивым: 8 московских баров, которые продают мерч

Мерч «народных кабаков» такой же узнаваемый, веселый и простой, как фирменные алешинские чебуреки, пельмени и домашние настойки. На футболках, например, помещены локальные приколы и фразы из меню и отзывов: «Чебуречный сомелье», «Пьяный хрен», «Год назад чебуреки были вкуснее», «Таганские маргиналы». В баре также продаются шоперы, стикерпаки и фляги, и последние, кстати, можно купить в двух вариантах: «Свистящая» — значит пустая, а в «Полную» наливают 250 мл настойки за 200 рублей.