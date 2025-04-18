А жареного сыра не хочешь? Как приготовить рецепты из The Sims в реальности

Жареный сыр
The Sims 2, The Sims 3 и The Sims 4
Ах жареный сыр! Это одно из основных блюд франшизы The Sims, начиная с The Sims 2, и любимая еда детей на протяжении десятилетий. Это блюдо прекрасно сочетается с тарелкой вкуснейшего томатного супа; только сперва убедитесь, что Влад понимает, что это суп, а не его очередное лакомство. Если вам не нравится плавленый сыр, возьмите сочетание из двух разных полутвердых и выдержанных сортов — наверняка вы найдете идеальное сочетание. А если захотите чего‑нибудь пикантного, попробуйте сыр с перцем или специями!
Ингредиенты
Размягченное сливочное масло — 3 столовые ложки
Белый хлеб — 8 ломтиков
Плавленый сыр — 4 ломтика
Полутвердый чеддер — 4 ломтика
Способ приготовления
Разогрейте большую сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Добавьте 1,5 столовой ложки сливочного масла. Как только масло начнет пениться, примерно через 30 секунд, повращайте сковороду, чтобы оно равномерно покрыло дно, затем выложите 4 ломтика хлеба. Сверху на каждый ломтик положите по 1 ломтику плавленого сыра и чеддера.
Смажьте оставшиеся 4 ломтика хлеба оставшимся сливочным маслом и выложите на сыр масляной стороной вверх. Поджаривайте по 2–3 минуты с каждой стороны, пока хлеб не станет хрустящим и золотисто-коричневым.
Переложите на четыре тарелки и остудите 2 минуты, прежде чем подавать.
Знаете ли вы?
Знаете ли вы, что в The Sims 4 существует целая жизненная цель, связанная с жареным сыром? Да! Просто попросите вашего персонажа съесть подряд три бутерброда, и появится уведомление о том, что разблокирована новая цель.
Вам нужно будет, например, съесть жареный сыр в космосе или поговорить о нем с Костлявой Смертью.
«Гуфи Гискарбинка»
The Sims 3
После долгого, трудного дня, когда вы убивали симов, убирая лестницу из бассейна, вы заслужили теплую миску пасты «Гуфи Гискарбинка». Это блюдо очень легко готовится и не требует много времени. Отличный выбор для будничных ужинов, когда вы предпочитаете играть с семьей виртуальных симов, а не вкалывать на кухне.
Ингредиенты
Грудинка — 6 толстых ломтиков
Чеснок — 1 зубчик
Сухое белое вино — 0,5 стакана
Яйца — 3 штуки (крупных)
Пармезан — 1 стакан
Сливки 33%-ные — 0,5 стакана
Молотый черный перец — 0,5 чайной ложки
Соль — 1 чайная ложка
Спагетти — 500 г
Способ приготовления
Большую сковороду с маслом поставьте на средний огонь. Грудинку нарезать кубиками. Когда посуда нагреется, выложите грудинку и обжаривайте до хрустящей корочки около 5 минут. Перенесите готовую грудинку на бумажное полотенце, отложите примерно 3 столовые ложки жира из сковороды в отдельную посуду, а остальной слейте. Верните сковороду на огонь, добавьте вино и пропущенный через пресс чеснок и тушите, пока вино не выпарится вдвое, около 4 минут. Снимите с огня.
В средней миске взбейте яйца с половиной натертого сыра, сливками и перцем.
В большую кастрюлю влейте 6 литров воды, посолите. Доведите до кипения на сильном огне и выложите спагетти так, чтобы паста была полностью погружена в воду. Варите на минуту меньше, чем указано на упаковке. Оставьте 1 стакан воды от спагетти, остальную жидкость слейте.
Верните сковороду на средний огонь. Когда она нагреется, выложите спагетти и влейте к ним 0,5 стакана жидкости, оставшейся после их варки. Перемешайте так, чтобы вся паста прогрелась и покрылась соусом. Снимите сковороду с огня и сразу же добавьте яичную смесь, постоянно помешивая содержимое сковороды. Если соус кажется слишком густым, разбавляйте его по столовой ложке оставшейся жидкости из‑под спагетти, пока он не дойдет до подходящей консистенции.
Перед подачей перенесите спагетти на сервировочное блюдо и украсьте жареной грудинкой и оставшимся сыром. Подавайте немедленно.
Забавный факт!
Предполагается, что блюдо «Гуфи Гискарбинка» названо в честь персонажа франшизы по имени Гуфи Джильскарбо. Этот персонаж появился в The Sims 2 уже взрослым и был доступен для покупки в магазине The Sims 3. Вы даже можете пройти курс в The Sims 4 — в университете под названием «За пределами кулинарии Гуфи Гискарбинки», — чтобы помочь своим симам освоить кулинарный навык.
Торт-гамбургер
The Sims 4
Услышав название «Торт-гамбургер», вы можете задаться вопросом: «Зачем кому‑то понадобился торт из говядины?» Что ж, не переживайте: этот десерт только выглядит как гамбургер! Рецепт входит в The Sims 4: Deluxe Edition и уже много лет пользуется популярностью у игроков.
Ингредиенты
Смесь для шоколадного бисквита — 520 г
Яйца — 8 штук (крупных)
Пахта или нежирный кефир — 2 стакана
Растопленное охлаженное сливочное масло — 1 стакан
Гелевый пищевой краситель коричневого цвета
Ванильный или любой белый ганаш — 450 г
Шоколадный ганаш — 450 г
Зеленая мастика — 230 г
Желтая мастика — 230 г
Оранжевая мастика — 30 г
Воздушный рис — ¼ стакана
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов. Подготовьте две 20-сантиметровые формы для теста и одну широкую жаропрочную миску с круглым дном объемом 2,5 литра. Смажьте посуду кулинарным спреем.
В отдельную большую миску выложите смесь для бисквита, яйца, пахту и масло. Перемешайте до однородной массы без комочков.
Разделите тесто поровну между подготовленными формами и миской. Выпекайте содержимое форм 25–30 минут, а тесто в миске — 40–45 минут, пока коржи не будут пружинить при нажатии в центре и не начнут отставать от стенок форм. Остудите в посуде в течение 10 минут, прежде чем выложить на решетку для охлаждения. Охлаждайте до комнатной температуры около 2 часов.
В небольшую миску выложите ванильный ганаш. Добавляйте пищевой краситель по капле зараз, тщательно перемешивая, пока ганаш не станет цветом похож на булочку для гамбургера.
Обрежьте коржи, выпеченные в формах, чтобы сделать их плоскими, если они вздулись. Если нужно, срежьте дно коржа из миски, чтобы сделать его плоским.
Выложите один 20-сантиметровый корж на сервировочное блюдо и покройте третью ванильного ганаша сверху и по бокам.
Выложите второй слой торта диаметром 20 см на отдельную тарелку и покройте шоколадным ганашем сверху и по бокам. Осторожно установите поверх первого коржа.
Раскатайте зеленую мастику и вырежьте круг диаметром 10 см. Заложите складки по краям, чтобы было похоже на салатный лист. Поместите на шоколадный корж.
Смешайте желтую и оранжевую мастику, пока цвет массы не станет равномерным, затем раскатайте. Вырежьте квадрат со стороной 10 см. Положите квадрат «сыра» на зеленый «салат» из мастики.
Поместите верхний полукруглый корж на желтый квадрат из мастики и покройте оставшейся ванильной глазурью, в том числе и по бокам. Посыпьте рисовыми хлопьями. Подавайте к столу.
Приворотное зелье № 4
The Sims 4
Вы направляетесь на Фестиваль романтики, потому что ваша последняя возлюбленная бросила вас ради парня в костюме ламы? Что ж, вам определенно стоит взять с собой бутылочку любовного зелья на такое важное мероприятие. Несмотря на то что мы не даем гарантий, что любой сим сразу же влюбится в вас, этот напиток обязательно произведет впечатление. Для еще более заманчивой презентации подайте это блюдо в стеклянных стаканах!
Ингредиенты
Клубничный сорбет — 2 столовые ложки
Розовое шампанское — ¾ стакана
Розовый лимонад — 0,5 стакана
Взбитые сливки — 0,5 стакана
Розовая кондитерская посыпка — 1 чайная ложка
Способ приготовления
Охладите 2 бокала для шампанского в морозильнике в течение часа.
Достаньте бокалы из морозильника и выложите в каждый по столовой ложке сорбета, затем влейте шампанское, розовый лимонад и украсьте коктейль взбитыми сливками и кондитерской посыпкой. Подавайте немедленно.
Прекрасное замороженное наслаждение
Хотите сделать приворотное зелье еще вкуснее? Вы можете заменить взбитые сливки на шарик вашего любимого ванильного мороженого и превратить его в любовный поплавок! Вы будете хотеть снова прикоснуться к этому декадентству каждый день.