А жареного сыра не хочешь? Как приготовить рецепты из The Sims в реальности

Ах жареный сыр! Это одно из основных блюд франшизы The Sims, начиная с The Sims 2, и любимая еда детей на протяжении десятилетий. Это блюдо прекрасно сочетается с тарелкой вкуснейшего томатного супа; только сперва убедитесь, что Влад понимает, что это суп, а не его очередное лакомство. Если вам не нравится плавленый сыр, возьмите сочетание из двух разных полутвердых и выдержанных сортов — наверняка вы найдете идеальное сочетание. А если захотите чего‑нибудь пикантного, попробуйте сыр с перцем или специями!