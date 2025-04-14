Где купить лучший кулич? Чем украсить стол? Гид по самой красивой Пасхе

Где покупать куличи
Гвоздь программы и звезда всех прилавков — пасхальный кулич. А кое-где и панеттонеНа самом деле панеттоне традиционно считается рождественской выпечкой, а на Пасху в Италии едят коломбу. Тем не менее в России прижился именно панеттоне. — особая версия итальянского кекса, более сдобная и фривольная, чем классическая православная. Современные куличи из кондитерских и булочных тоже далеко ушли от традиционных. В центр выпечки закладывают самый разный крем (в этом году не обошлось без дубайского шоколада), а тесто делают более воздушным и сладким.
Например, в Mates этой весной готовят кулич Ferrero Rocher (2790 р.): в начинке шоколадный ганаш, нутелла и кусочки конфет, а сверху — темный шоколад, фундук и конфеты. В пекарне Zhirnova — полный разврат (да, мы уже далеко от Бога): кулич (2350 р.) с жидкой начинкой из крема с пралине фисташки. В «Скрепке» — сразу три версии кулича с начинками (от 2300 р.): «Орешек» с кремом из сгущенки и грецким орехом; «Ромашка» с лимонным курдом и творожным кремом; и «Петушок» с малиновым джемом, творожным кремом и леденцом-петушком.
В La Raquette куличи готовят на закваске Lievito Madre с семенами мадагаскарской ванили (это уже ближе к панеттоне) и ванильным кремом с малиной или заварным ванильным кремом и фисташковой пастой в начинке. В Eggsellent — фирменные куличи с розовой помадкой в блестках и начинкой из белого шоколада (2390 р.). А у KM20 — коллаборация с самыми модными пекарями Москвы, проектом DNA: готовят куличи с начинкой из лаймового курда и тархуна, с ванильным кремом или с фундучным пралине (4500 р. за любой).
«Добрый» кулич можно купить в Ribambelle: десять процентов от стоимости кулича, украшенного фирменным медвежонком Тедди, будут идти на поддержку работы фонда «Друзья», помогающему российским НКО. А в кондитерской La Poste можно купить кулич со скидкой 15% и оставить его для подопечных фонда «Вера» — команда соберет заказы и доставит выпечку перед самой Пасхой.
Что еще поставить на стол
Если вы не готовы пускаться во все тяжкие и украшать праздничный стол шоколадными яйцами Фаберже за 15 000 р. (а такое, равно как и золотые куличи по цене аренды однушки у МКАДа, есть в кафе «Пушкин»), можно ограничиться пасхой и сладостями.
Пасху готовят из творога, сливочного масла, сметаны, яиц и сахара с добавлением цукатов и изюма, и повторить это блюдо дома не составит труда. Но если хочется нарядную пасху, присмотритесь к готовым вариантам из «Азбуки вкуса», кондитерской «Любовь и сладости» или «Кофемании» (здесь готовят одноименный десерт: в основе крем из рикотты с цитрусовым бисквитом и фисташковой прослойкой). Другие пасхальные угощения для праздничного стола — пасторальные шоколадные фигурки, печенья в виде зайчиков с цыплятами и шоколадные яйца — тоже можно найти в магазинах и пекарнях.
Накрываем стол
Пасхальный стол — это не только кулич с пасхой, но и весенний декор. Интерьерные бренды выпускают к апрелю специальные коллекции: в них ожидаемо много узоров с упитанными крольчатами и цыплятами, но можно найти и что‑то менее пасторальное. Например, роскошные блюда для яиц, как у Гжельского фарфорового завода, или нарядные тарелки с цветами и пастельными каемками Pip Studio. Весенних вайбов добавит жизнерадостный текстиль: яркая скатерть, салфетки с вышивкой или столовые дорожки с цветами.
Богоугодный декор
Предлагаем дать волю внутреннему дизайнеру и добавить интерьеру ярких красок. Лучше всего о наступающей весне напомнит разноцветный декор — хорошо, если он будет функциональным. Например, дурашливое блюдо-курица, в котором удобно хранить не только конфеты, но и мелочи вроде ключей и карточек. Или подсвечник-тюльпан, который превратит даже быстрый перекус в эстетичный бранч. Ну а самый простой способ настроиться на весну — купить домой букет пушистой мимозы и зажечь свечи (или кадильные монашенки, если следовать традициям).
Конфетница Kuchenland, 2490 р.
Подставка для яиц Tkano, 1790 р.
Букет мимозы, от 1500 р.
Кадильные свечи монашенки, 323 р.
Подсвечник Kotomka, 4300 р.
Красим яйца
Пасхальную традицию можно превратить в дизайнерский батл и посоревноваться с друзьями в создании причудливого яичного декора. Самые ходовые натуральные красители — луковая шелуха и чай; красная капуста (яйца получатся зеленовато-голубыми); куркума (дает приятный цыплячье-желтый оттенок); и шпинат (нежно-зеленый цвет). Чтобы яйца получились с разводами и крапинками, краску можно разбрызгать или нанести неравномерно. Кроме продуктов, для окрашивания подойдут натуральные кондитерские красители, а для украшения — наклейки и даже стразы.
Бонус: самый простой рецепт кулича
Если готовы заморочиться и самостоятельно приготовить главное пасхальное угощение, запасайтесь терпением, парой часов свободного времени и миксером помощнее. С этим рецептом все получится. Мы проверяли.