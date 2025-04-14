Пасха

Где купить лучший кулич? Чем украсить стол? Гид по самой красивой Пасхе

Сегодня в 12:30
Куличи всех мастей и размеров, шоколадные цыплята и яичные битвы — самые жизнерадостный (и вкусный) праздник весны стартует 20 апреля. Если монастыринг — не ваша тема, но поддержать приятную традицию хочется, рассказываем, где искать хороший кулич и как украсить стол.

Где покупать куличи

Гвоздь программы и звезда всех прилавков — пасхальный кулич. А кое-где и панеттонеНа самом деле панеттоне традиционно считается рождественской выпечкой, а на Пасху в Италии едят коломбу. Тем не менее в России прижился именно панеттоне. — особая версия итальянского кекса, более сдобная и фривольная, чем классическая православная. Современные куличи из кондитерских и булочных тоже далеко ушли от традиционных. В центр выпечки закладывают самый разный крем (в этом году не обошлось без дубайского шоколада), а тесто делают более воздушным и сладким.

Например, в Mates этой весной готовят кулич Ferrero Rocher (2790 р.): в начинке шоколадный ганаш, нутелла и кусочки конфет, а сверху — темный шоколад, фундук и конфеты. В пекарне Zhirnova — полный разврат (да, мы уже далеко от Бога): кулич (2350 р.) с жидкой начинкой из крема с пралине фисташки. В «Скрепке» — сразу три версии кулича с начинками (от 2300 р.): «Орешек» с кремом из сгущенки и грецким орехом; «Ромашка» с лимонным курдом и творожным кремом; и «Петушок» с малиновым джемом, творожным кремом и леденцом-петушком.

В La Raquette куличи готовят на закваске Lievito Madre с семенами мадагаскарской ванили (это уже ближе к панеттоне) и ванильным кремом с малиной или заварным ванильным кремом и фисташковой пастой в начинке. В Eggsellent — фирменные куличи с розовой помадкой в блестках и начинкой из белого шоколада (2390 р.). А у KM20 — коллаборация с самыми модными пекарями Москвы, проектом DNA: готовят куличи с начинкой из лаймового курда и тархуна, с ванильным кремом или с фундучным пралине (4500 р. за любой).

«Добрый» кулич можно купить в Ribambelle: десять процентов от стоимости кулича, украшенного фирменным медвежонком Тедди, будут идти на поддержку работы фонда «Друзья», помогающему российским НКО. А в кондитерской La Poste можно купить кулич со скидкой 15% и оставить его для подопечных фонда «Вера» — команда соберет заказы и доставит выпечку перед самой Пасхой.

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Кулич «Эклерная Клер», от 1350 р.

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«Добрый» кулич La Poste, 2720 р.

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Панеттоне «Печорин», 5900 р.

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Кулич Zhirnova, 2350 р.

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Кулич «Любовь Пирогова», 1500 р.

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Кулич с кремовым центром c манго «Азбука вкуса», 3620 р.

Что еще поставить на стол

Если вы не готовы пускаться во все тяжкие и украшать праздничный стол шоколадными яйцами Фаберже за 15 000 р. (а такое, равно как и золотые куличи по цене аренды однушки у МКАДа, есть в кафе «Пушкин»), можно ограничиться пасхой и сладостями.

Пасху готовят из творога, сливочного масла, сметаны, яиц и сахара с добавлением цукатов и изюма, и повторить это блюдо дома не составит труда. Но если хочется нарядную пасху, присмотритесь к готовым вариантам из «Азбуки вкуса», кондитерской «Любовь и сладости» или «Кофемании» (здесь готовят одноименный десерт: в основе крем из рикотты с цитрусовым бисквитом и фисташковой прослойкой). Другие пасхальные угощения для праздничного стола — пасторальные шоколадные фигурки, печенья в виде зайчиков с цыплятами и шоколадные яйца — тоже можно найти в магазинах и пекарнях.

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Печенье «Эклерная Клер», 850 р.

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Пасха «Белый медведь», 489 р.

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Пасха «Любовь и сладости», 3200 р.

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Набор пасхального печенья «Счастье», 540 р.

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Шоколадная фигурка Lindt, 895 р.

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Десерт «Пасха» Кофемания, 950 р.

Накрываем стол

Пасхальный стол — это не только кулич с пасхой, но и весенний декор. Интерьерные бренды выпускают к апрелю специальные коллекции: в них ожидаемо много узоров с упитанными крольчатами и цыплятами, но можно найти и что‑то менее пасторальное. Например, роскошные блюда для яиц, как у Гжельского фарфорового завода, или нарядные тарелки с цветами и пастельными каемками Pip Studio. Весенних вайбов добавит жизнерадостный текстиль: яркая скатерть, салфетки с вышивкой или столовые дорожки с цветами.

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Пасхальное блюдо Kuchenland, 2690 р.

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Подставка для яиц «Гжельский фарфоровый завод», 1020 р.

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Тарелка Glinka Ceramics, 3500 р.

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Набор салфеток с зайчиком «Крестецкая строчка», 5900 р.

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Скатерть La Redoute Interieurs, 2321 р.

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Набор из двух тарелок Pip Studio, 4989 р.

Богоугодный декор

Предлагаем дать волю внутреннему дизайнеру и добавить интерьеру ярких красок. Лучше всего о наступающей весне напомнит разноцветный декор — хорошо, если он будет функциональным. Например, дурашливое блюдо-курица, в котором удобно хранить не только конфеты, но и мелочи вроде ключей и карточек. Или подсвечник-тюльпан, который превратит даже быстрый перекус в эстетичный бранч. Ну а самый простой способ настроиться на весну — купить домой букет пушистой мимозы и зажечь свечи (или кадильные монашенки, если следовать традициям).

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Конфетница Kuchenland, 2490 р.

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Подставка для яиц Tkano, 1790 р.

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Букет мимозы, от 1500 р.

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Кадильные свечи монашенки, 323 р.

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Подсвечник Kotomka, 4300 р.

Красим яйца

Пасхальную традицию можно превратить в дизайнерский батл и посоревноваться с друзьями в создании причудливого яичного декора. Самые ходовые натуральные красители — луковая шелуха и чай; красная капуста (яйца получатся зеленовато-голубыми); куркума (дает приятный цыплячье-желтый оттенок); и шпинат (нежно-зеленый цвет). Чтобы яйца получились с разводами и крапинками, краску можно разбрызгать или нанести неравномерно. Кроме продуктов, для окрашивания подойдут натуральные кондитерские красители, а для украшения — наклейки и даже стразы.

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Набор бумажных ободков для яиц «Азбука вкуса», 175 р.

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Пищевые маркеры, 515 р.

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Пасхальные стикеры, 158 р.

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Красители жидкие пастельные «Домашняя кухня», 59 р.

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Набор для декорирования пасхальных яиц «Блестящие оттиски», 179 р.

Бонус: самый простой рецепт кулича

Если готовы заморочиться и самостоятельно приготовить главное пасхальное угощение, запасайтесь терпением, парой часов свободного времени и миксером помощнее. С этим рецептом все получится. Мы проверяли.

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