Где купить лучший кулич? Чем украсить стол? Гид по самой красивой Пасхе

Гвоздь программы и звезда всех прилавков — пасхальный кулич. А кое-где и панеттонеНа самом деле панеттоне традиционно считается рождественской выпечкой, а на Пасху в Италии едят коломбу. Тем не менее в России прижился именно панеттоне. — особая версия итальянского кекса, более сдобная и фривольная, чем классическая православная. Современные куличи из кондитерских и булочных тоже далеко ушли от традиционных. В центр выпечки закладывают самый разный крем (в этом году не обошлось без дубайского шоколада), а тесто делают более воздушным и сладким.