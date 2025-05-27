Фаршированные рисом бараньи ребра (kaburga dolması)
Угощение тети Айфер из сериала «Постучись в мою дверь»*
В самом любимом в России турецком сериале «Постучись в мою дверь» любовь начинается, как это часто бывает, с ненависти. Эда знакомится с архитектором Серканом Болатом, по вине компании которого ее лишили стипендии. Он, узнав, что бывшая девушка выходит замуж, хочет вернуть ее с помощью ревности. Герои заключают договор: Серкан оплачивает учебу Эды, та притворяется его невестой.
Самое сложное в этой сделке — объяснить тете Эды Айфер, кто такой Серкан и почему они так стремительно обручились. Ведь Айфер — очень умная женщина и, чувствуя неладное, настроена расколоть «жениха». Кроме того, она родом из Мардина. Жители этого региона у самой границы страны не только готовят особые блюда, но и известны сильным характером.
Когда Серкан впервые оказывается в гостях у Айфер, та обещает превратить его жизнь в кошмар, если он сделает Эду несчастной. Не зная, что будущий зять повернут на здоровье и тщательно следит за питанием, она угощает его фаршированными бараньими ребрышками. «Ешь!» — приказывает она, пока фальшивый жених смотрит на блюдо как на холестериновую бомбу.
Понимая, что угрозы Айфер не пустые, Серкан — между прочим, сам жесткий руководитель — послушно пробует это странное блюдо. И оно ему по-настоящему нравится. Тогда становится очевидно, что ненависть превратится в любовь, а договорные отношения — в настоящие. Хотя для этого героям придется многое преодолеть.
Как приготовить
Шеф-повар ресторана восточной кухни Kilim
Ингредиенты
- Говядина на кости (ребра) — 1,5 кг
- Говяжий фарш — 500 г
- Лук — 1 головка
- Чеснок — 3 зубчика
- Белый хлеб — 1 ломтик
- Молоко — 50 мл
- Яйцо — 1 штука
- Зелень (петрушка, укроп) — 1 пучок
- Соль, перец — по вкусу
- Паприка — 1 чайная ложка
- Горчица — 1 чайная ложка
- Растительное масло — 2 столовые ложки
- Соевый соус — 2 столовые ложки
Разрезать ребра так, чтобы образовался карман для начинки (не прорезая насквозь). Натереть солью, перцем, паприкой, горчицей и соевым соусом. Оставить на 30 минут для маринования.
Размочить хлеб в молоке. Лук и чеснок мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета. Смешать фарш, размоченный хлеб, обжаренный лук, яйцо, зелень, соль и перец.
Наполнить карманы ребер начинкой и закрепить зубочистками или кулинарной нитью.
Обжарить ребра на сильном огне до румяной корочки. Переложить в форму для запекания, накрыть фольгой и запекать в духовке при 180 градусах 1,5 часа. За 15 минут до готовности снять фольгу для образования румяной корочки.
За чем еще отправиться в Мардин?
Родина Эды Йылдыз — направление для тех, кто любит очень древние крепости, храмы и прогулки по старинным извилистым каменным улочкам. Это город под защитой ЮНЕСКО, в исторической части которого постройкам в среднем больше 500 лет. Самое древнее сооружение — мардинскую крепость «Орлиное гнездо» — возвели за 4500 лет до нашей эры. Среди храмов разных конфессий в центре города выделяется ассирийская церковь Кирклар, построенная в 569 году. На экскурсии по комплексу можно узнать больше о судьбе этого древнего народа, его архитектурной традиции и иконописи.
О быте древних жителей региона расскажут реликвии местного исторического музея. Там хранится коллекция монет, украшений, музыкальных инструментов и национальных костюмов. А об их религии — монастырь Дейрулзафаран. Он был основан в V веке н. э. на месте 4500-летнего храма, посвященного ассирийскому богу Солнца. Его остатки, подземная молитвенная комната, сохранились по сей день и доступны туристам.
По итогам исторического и гастрономического исследования не забудьте увезти с собой вкусный символ города — миндаль в голубой глазури. Такой необычный цвет ему придает традиционный местный краситель — порошок из корня лахорского дерева.
Пахлава с фисташками
Десерт раздора из сериала «Зимородок»
Ферит — беспутный стамбульский повеса, прожигающий миллионы своего деда, одного из самых богатых бизнесменов Турции. Сейран — девушка из по-провинциальному строгой семьи. Когда после очередной гулянки Ферита к нему домой приходит полиция, его дед принимает решение срочно женить беспутного внука на приличной девушке из Газиантепа, откуда он родом.
Этот город на самом юге страны знаменит своими фисташковыми плантациями. Из‑за местного специалитета — фисташковой пахлавы — первая встреча Ферита и Сейран состоялась вовсе не так, как планировалось. Турки говорят: «Сладко едим — сладко говорим», но вышло ровно наоборот.
Для выросшего в Стамбуле и получившего образование за границей весельчака Ферита поездка в провинциальный Газиантеп была чем‑то вроде аттракциона. Перед тем как пойти свататься к незнакомой девушке, он покупает в кондитерской два подноса пахлавы и раздает лакомство местным мальчишкам. В этот момент туда приходит Сейран, чтобы получить сладости, заказанные на вечер, и думает, что приезжий наглец забрал ее пахлаву.
Сейран оказывается вовсе не тихой скромной девушкой, что в итоге и покоряет Ферита. Он называет ее «мой антепский орешек» — это одновременно и «фисташка» на турецком, и фамильярный комплимент.
Как приготовить
Шеф-повар ресторана восточной кухни Kilim
Ингредиенты
Для теста
- Мука — 500 г
- Вода — 150 мл
- Яйцо — 1 шт.
- Растопленное сливочное масло — 50 г
- Соль — 0,5 чайной ложки.
- Уксус 9%-ный — 1 чайная ложка
Для начинки
- Очищенные, измельченные фисташки — 300 г
- Сахар — 100 г
- Корица — 0,5 чайной ложки
Для сиропа
- Мед — 200 г
- Сахар — 150 г
- Вода — 150 мл
- Лимонный сок — 1 столовая ложка
Дополнительно
- Сливочное масло (для смазывания) — 200 г
В миске смешать муку и соль. Добавить яйцо, уксус, растопленное масло и воду. Замесить эластичное тесто. Накрыть пленкой и оставить на 30 минут.
В кастрюле смешать воду, сахар и мед. Довести до кипения, добавить лимонный сок и варить 5–7 минут на слабом огне. Остудить.
Разделить тесто на 10–12 частей. Каждую часть раскатать очень тонко. Выложить в форму первый пласт теста, смазать сливочным маслом. Повторить четыре слоя, затем равномерно распределить половину фисташковой начинки. Выложить еще четыре слоя теста, смазывая маслом, затем вторую часть начинки. Завершить оставшимися слоями теста, промазывая каждый маслом. Разрезать пахлаву на ромбы.
Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах около 40 минут. Достать и залить горячим сиропом.
За чем еще отправиться в Газиантеп?
Главная достопримечательность Газиантепа — Музей мозаики в Зевгме, ради него сюда стоит добраться даже из соседних курортных регионов. Жители этого древнего города, который появился примерно в III веке до н. э., очень любили мозаики. Поэтому местные художники достигли невероятного мастерства в этом искусстве. После падения города в 253 году мозаики почти две тысячи лет были погребены в земле. И только в конце XX века, когда неподалеку от Зевгмы решили построить дамбу, археологи нашли крупнейшее в мире собрание работ площадью 1700 квадратных метров.
С собой из Газиантепа стоит везти местные фисташки: здесь их готовят множеством способов, и можно найти целые магазины, посвященные только этим орехам.
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Клюквенный щербет
Символ традиций из одноименного сериала
Самый популярный сегодня в Турции сериал «Кизиловый щербет» («Kızılcık Şerbeti») у нас переведен как «Клюквенный», но важна не столько ягода, сколько цвет напитка. Ведь в названии обыгрывается поговорка: «Если пойдет кровь, сделай вид, что это кизиловый щербет». Это аналог нашего фразеологизма «не выноси сор из избы».
В сериале показаны противоречия турецкого общества, где часто важнее казаться, чем быть, в том числе сохранять видимость семейного благополучия, а не строить действительно крепкие отношения.
Влюбленные друг в друга Фатих и Дога узнают, что у них будет ребенок, и решают пожениться. Молодым людям и в голову не приходит, с какими сложностями им придется столкнуться. Ведь их семьи будто с разных планет и точно из разных эпох. Фатих — из консервативной, религиозной семьи с патриархальным укладом. Дога выросла среди сильных работающих женщин, ведущих светский образ жизни. Одни празднуют Байрам и режут барана, другие отмечают День Республики и открывают шампанское на Новый год.
Традиционно щербет — сладкий напиток из кухни Османских дворцов — подается на праздничный стол, например, когда в семье появляется ребенок. Многочисленные гости: родные, друзья, коллеги и даже соседи — приходят поздравить семью с новорожденным, дарят младенцу золотые монетки и угощаются напитком.
Такой праздник устраивает семья Фатиха — ведь это скрепы. Семья Доги, конечно, не откажется выпить щербет, но предпочтет модную гендер-пати.
Как приготовить
Шеф-повар ресторана восточной кухни Kilim
Ингредиенты
- Свежая или замороженная клюква — 300 г
- Вода — 1,5 л
- Сахар — 150–200 г (по вкусу)
- Мед — 2 столовые ложки (по желанию)
- Гвоздика — 3–4 бутона
- Корица — 1 палочка
- Лимонный сок — 2 столовые ложки
- Мята для украшения
- Лед — по желанию
Клюкву промыть, размять ложкой или измельчить в блендере.
В кастрюле вскипятить воду, добавить сахар, гвоздику и корицу. Варить 5 минут.
Влить в сироп клюквенное пюре, уменьшить огонь и варить 10 минут. Процедить через сито, чтобы удалить мякоть и специи.
Добавить лимонный сок и мед, размешать. Охлаждать в холодильнике 2–3 часа.
Разлить в стаканы, украсить мятой и подать со льдом.
Где прикоснуться к османской роскоши?
В Стамбуле, бывшем Константинополе, столицей двух империй — Византийской и Османской, сохранилось множество дворцов, которые расскажут не только о любимых султанских блюдах и напитках, но и о других деталях их быта. В дворцовом комплексе Топкапы ищите османские наряды, доспехи, коллекцию старинной посуды и кухонной утвари, рукописи и религиозные предметы. В Долмабахче — самую большую в мире люстру из богемского хрусталя. Отправляйтесь во Дворец Бейлербейи на прогулку по роскошным садам. А если располагаете султанским бюджетом, можете остановиться в дворце Чыраган: сегодня там работает пятизвездочный отель.
Чечевичный суп
Лекарство от всех болезней из сериала «Любовь напрокат»
В «Любви напрокат» попавшая в безвыходное положение официантка Дефне подписывается на весьма аморальную авантюру: она должна женить на себе Омера — успешного, привлекательного бизнесмена и талантливого дизайнера. Для этого она становится его ассистенткой. В результате герои по-настоящему влюбляются друг в друга, хотя долго не признаются в этом даже себе.
Однажды утром Дефне понимает, что у патрона жар. И конечно, сразу начинает готовить больному суп. Турецкая кухня очень богата супами: в каждом городе есть чорбаджи — специальные рестораны, где подают десятки видов этого блюда. Как правило, супы едят вечером, перед ужином, или утром, если ночь была бурной. Кроме того, его обязательно готовят заболевшим — это главное лекарство от всех хворей и символ заботы, которая лечит лучше любого аспирина.
Дефне варит Омеру самый простой и популярный — чечевичный суп. Для большей пользы добавляет туда бульон, много перца и лимонный сок. Пробуя блюдо, Омер вспоминает маму и тут же понимает, что эта девушка стала для него гораздо большим, чем просто хорошей ассистенткой.
Шеф-повар ресторана восточной кухни Kilim
Ингредиенты
- Курица (грудка, бедро или голень) — 300 г
- Вода — 1,5 л
- Красная или зеленая чечевица — 150 г
- Картофель — 2 штуки
- Морковь — 1 штука
- Лук — 1 головка
- Чеснок — 2 зубчика
- Свежие помидоры — 2 штуки (или томатная паста — 1 столовая ложка)
- Растительное масло — 2 столовые ложки
- Соль, перец — по вкусу
- Лавровый лист — 1 штука
- Зелень (петрушка, укроп) — для подачи
Куриное мясо залить водой, довести до кипения, снять пену. Добавить лавровый лист, варить на слабом огне 30–40 минут. Достать курицу, отделить мясо от костей, нарезать.
Лук и морковь нарезать кубиками, чеснок измельчить. Обжарить лук и морковь на растительном масле до золотистого цвета, добавить томаты или пасту, тушить 5 минут.
В кипящий бульон добавить нарезанный картофель и промытую чечевицу. Варить 15 минут. Добавить пассерованные овощи, чеснок, посолить и поперчить по вкусу. Вернуть нарезанную курицу, варить еще 5 минут.
Дать супу настояться 10 минут. Подавать с зеленью и по желанию со сметаной.
Где познакомиться с современным Стамбулом?
Если жизнь современной Турции, прямо как у героев «Любви напрокат», интересует вас больше древностей и дворцов, отправляйтесь в район Галата. Здесь находится множество модных рыбных ресторанов, а также главный стамбульский стритфуд — балык-экмек у Галатского моста. Неподалеку один из самых амбициозных архитектурных проектов — «Галатапорт» — с несколькими музеями современного искусства.
За шопингом и стритфудом идите на туристическую улицу Истикляль, которая ведет к главной площади города Таксим. А если легко устаете от шума и толпы, сворачивайте во дворы и переулки с небольшими частными галереями и тихими ресторанчиками.
Кефте
Кулинарный сюрприз из сериала «Ранняя пташка»
Санем и Джан очень разные. Она смешная, непосредственная девчушка из простого стамбульского махалле. Он известный фотограф, путешественник, владелец рекламного агентства. Ну и конечно, завидный жених. Санем — одна из немногих женщин в окружении Джана, которая не видит в нем успешную партию, этим она и привлекает внимание заядлого холостяка. А главное, девушка умеет удивить.
Однажды Санем спросила Джана, нравятся ли ему сюрпризы, в частности кулинарные. «Зависит от того, кто приготовил», — отвечает он. И тут Санем достает кастрюлю с кефте, вылепленными своими руками.
«Кефте» значит «котлета». Это специалитет древнего города Урфы, традиционно он готовится из сырого мяса — мелко порубленного, приправленного жгучими специямиИспользуется изотский перец — очень темный сорт чили, который выращивается только в этом регионе. и смятого руками в небольшие котлетки. Такое блюдо требует большого доверия к повару.
Сегодня кефте чаще всего готовят из булгура. Острые котлеты предлагают в качестве закуски в мясных ресторанах или как популярный стритфуд. Завернутая в лаваш с салатом, соусами и зеленью, эта «зерновая шаурма», дюрюм, — настоящее спасение для веганов в мясном турецком мире.
Санем же приготовила необычный деликатес, чтобы поразить своего босса, весьма далекого от традиционной турецкой кухни. Она лепила булгуровые котлетки впервые по рецепту из интернета и сильно переборщила с перцем. Получилось не очень, но Джан съел их, почти не поморщившись, продемонстрировав тем самым свое особое отношение к Санем. Ведь, как говорят турки, «из любимых рук можно съесть и яд».
Как приготовить
Шеф-повар ресторана восточной кухни Kilim
Ингредиенты
- Булгур мелкого помола — 250 г
- Томатная паста — 2 столовые ложки
- Перечная паста (или еще томатная) — 1 столовая ложка
- Теплая вода — 100 мл
- Лук — 1 головка
- Чеснок — 2 зубчика
- Оливковое масло — 3 столовые ложки
- Кумин — 1 чайная ложка
- Молотый красный перец — 1 чайная ложка
- Паприка — 1 чайная ложка
- Соль — по вкусу
- Лимонный сок — 2 столовые ложки
- Петрушка — 1 пучок
- Зеленый лук — 3–4 пера
- Лед — 500 г
Для подачи
- Лимонный сок — 10 г
- Салат айсберг — 20 г
- Гранатовый соус наршараб — 10 г
Выложить булгур в глубокую миску, залить теплой водой. Оставить на 10–15 минут для набухания.
Лук и чеснок натереть или измельчить в блендере. Мелко нарезать петрушку и зеленый лук.
В миску с булгуром добавить томатную и перечную пасту, оливковое масло, специи, лимонный сок, лук и чеснок. Добавить в полученную массу 500 грамм льда, чтобы она не нагревалась. Хорошо вымешивать руками 10–15 минут, пока масса не станет пластичной и однородной. Добавить нарезанную зелень, перемешать.
Скатать небольшие продолговатые котлетки, слегка прижимая пальцами для придания формы.
Выложить на лепешку или тонкий лаваш котлеты из булгура. Сбрызнуть лимонным соком, положить нарезанные листья салата айсберг, полить гранатовым соусом наршараб.
За чем еще отправиться в Шанлыурфу?
Провинция в междуречье Тигра и Евфрата известна не только своими специями, но и историческим наследием. Считается, что именно здесь жил праотец монотеистических религий Авраам. В Шанлыурфе можно посетить пещеру, где, по преданию, его скрывали родители, когда царь Нимрод, увидевший вещий сон о грозящей ему со стороны Авраама опасности, приказал убить всех родившихся в тот год детей.
Дальше история перемещает туристов к озеру Балык. Легенда гласит, что Нимрод пытался убить Авраама, бросив его в огненную печь. Тогда Бог превратил огонь в воду, а дрова в рыб. Сегодня это красивый пруд с карпами, которых кормят путешественники, чтобы привлечь удачу.
Любителям археологии стоит заложить минимум два часа на осмотр археологического музея, где находятся экспонаты из неолитических поселений вокруг Урфы, в том числе самая древняя в мире скульптура человека в полный рост, относящаяся к 9000 году до н. э. А если позволяет время, доехать и до самих археологических комплексов — Гёбекли-Тепе и Карахан-Тепе — и прикоснуться к истокам человеческой культуры.
* Возрастное ограничение сериалов «Постучись в мою дверь», «Зимородок», «Клюквенный щербет», «Любовь напрокат» и «Ранняя пташка» — 16+