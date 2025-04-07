Я не хожу в спортзал, не стою на учете у инстаграм*-нутрициолога, поэтому как такового читмила у меня нет. Могу себе позволить съесть все, что захочется, но стараюсь держать себя в рамочке. Поэтому ночной жор в ресторане может быть только в одном месте — во вьетнамском кафе «Ма Ми» на Вятской улице. К счастью, оно далеко от моего дома, но близко к центру. Тихое местечко, где ночью вечный биток, а на кухне трудится с десяток человек без перерыва. Что я там люблю? Вкуснейшие куриные крылья в карамельной корочке, от которых не оторваться. Кимчи, салат из сырой картошки, немы . Там еще вкусный фо, но я на ночь столько не съем.