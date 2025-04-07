Бренд-шеф бара Brodo
Я не хожу в спортзал, не стою на учете у инстаграм*-нутрициолога, поэтому как такового читмила у меня нет. Могу себе позволить съесть все, что захочется, но стараюсь держать себя в рамочке. Поэтому ночной жор в ресторане может быть только в одном месте — во вьетнамском кафе «Ма Ми» на Вятской улице. К счастью, оно далеко от моего дома, но близко к центру. Тихое местечко, где ночью вечный биток, а на кухне трудится с десяток человек без перерыва. Что я там люблю? Вкуснейшие куриные крылья в карамельной корочке, от которых не оторваться. Кимчи, салат из сырой картошки, немы. Там еще вкусный фо, но я на ночь столько не съем.
А за долгое воздержание от ресторанов или после длительных отъездов из Москвы люблю наградить себя малатаном (одно из традиционных сычуаньских блюд: пряный острый суп с множеством ингредиентов, которые можно собрать самостоятельно на прилавках кафе. — Прим. ред.) в кафе Huaguoshan на «Университете». Или спускаюсь в подвал общежития РУДН в кафе Devi. Там лучшая индийская еда в городе. Ешь, и сознание расплывается в ярких пятнах, как на празднике красок Холи.
Бренд-шеф ресторана-кондитерской Kalabasa и бистро Nouge
Люблю хлеб с маслом, картошку фри, устрицы и чипсы с трюфелем. И желательно наслаждаться таким сочетанием с бокалом шампанского.
Картошку фри под бокал шампанского обожаю в Nouge, тем более мы подаем картошку с пармезаном и трюфельным соусом. Могу даже будний день завершить подобным ужином.
А вот самый мой любимый хлеб — это бриошь из Kalabasa. В ресторане мы подаем бриошь с маслом бер-нуазет (взбитое масло с карамельным вкусом) и ассорти из орехов и семечек. Все мои друзья обожают эту подачу и всегда просят повторить. А если мы еще на ужин выбираем бутылочку игристого вина, то вообще получается идеальное сочетание.
Шеф-повар ресторана Savoy
Когда мы с женой вечером смотрим сериалы, то я выбираю в качестве закуски картофель фри, для которого я смешиваю кетчуп и трюфельное масло. Вообще такой соус — мой любимый пейринг к любой закуске. У него до банальности простой рецепт: на 100 грамм кетчупа добавить 1 столовую ложку трюфельного масла. Главное, выбрать правильные ингредиенты. Я всегда выбираю оливковое масло с белым трюфелем Giuliano Tartufi, которое идеально сочетается с классическим Heinz.
Бренд-шеф «Чарли»
В качестве читмила я всегда выбираю между двумя блюдами. Первое — бургер из ресторана Loro: сочная котлета, домашняя булочка, луковый джем и много сыра — идеально! А второй — шаверма в Петербурге, которую я ем только в кафе «У Захара» у метро «Новочеркасская». С этим местом у меня особенная история: именно туда мы пошли с женой и всеми гостями в костюмах и платьях есть шаверму и пить пиво в 5 утра после роскошного ужина в отеле в центре.
Домашним читмилом для меня стал торт от супруги, который я ласково называю магаданский «мишленовский»: юбилейное печенье, молоко, творожная масса с изюмом и шоколад, растопленный со сливочным маслом.
Основатель и шеф-повар сэндвичной Dodgy
У меня есть два любимых читмила. Это сладкое ночью, обычно какое‑нибудь недоеденное пирожное моей жены или первое, что попадется под руку.
И чуду с мясом, и чуду с картошкой из «Дагестанской лавки». Я обязательно ем оба сразу, сворачивая вместе, и запиваю компотом из сухофруктов. Ем это комбо даже перед походом на встречи или в ресторан.
Шеф-повар ресторанов Capito и Bshushu Restaurant
Все зависит от настроения — чаще всего из‑за него случаются приятные «срывы», — а так вообще не грешу вредной едой. Чаще всего беру ее в «Сапсан», когда еду в Москву из Питера (двойной чизбургер и вишневый пирожок), ну или могу зайти после работы в соседний двор к ребятам из Smoke is за сэндвичами с домашним брискетом.
Дома почти не готовлю такую еду. Разве что могу запечь улитки, а иногда грешу с быстрой лапшой в зимний период. Это самое крутое, что может быть после долгой прогулки с семьей на свежем воздухе. Беру только лапшу и добиваю ее своими специями и соусами из запасов. Отдельная любовь — острые соусы, заказываю или привожу их из поездок. Если ими приправить готовый джанкфуд, становится еще вкуснее.
Бренд-шеф ресторана Savva, владелец закусочной «Шмак»
У меня есть три любимых блюда, которые я могу есть в самые непредвиденные моменты жизни. Если на работе в «Шмаке», то выбираю шмак с говядиной, луком-конфи, грибами и мягким сыром. Если бегу по Никольской улице, то обязательно бургер «Папа мясника» из «Фарша». Его, кстати, мы всей кухней едим каждую неделю, когда делаем инвентуру в ресторане Savva, — отправляем повара за этими бургерами.
А если дома, а на часах 23.30 и позже, то выбираю таллинский хлеб, намазанный плавленым сыром, сверху вареная колбаса, которая в Эстонии называется сырной, свежий или малосольный огурец и капелька самого простого кетчупа.
Бренд-шеф ресторанов Deep Fried Friends, Poly (в Лимассоле)
Находясь вдали от просторов нашей всеобъятной Родины, я всегда отдаю предпочтение фастфуду Shake Shack. В повседневной же жизни стараюсь избегать такой еды. Обычно мы не готовим ничего подобного, но если речь идет о том, чтобы что‑то приобрести, я выберу пироги и чебуреки. Тем не менее мне приходится контролировать свой рацион, и хотя иногда допускаю небольшие ослабления, это происходит довольно редко.
А вот на Новый год мы обязательно готовим мясо по-французски — это одно из моих любимых блюд. И, конечно же, в моем списке guilty pleasure — жареная картошка. За картошку я готов отдать многое!
Шеф-повар Tilda
Я обожаю сладкое: хороший шоколад, печенье, пирожные — это все ко мне. А торт «Птичье молоко с халвой» — лучшее, что я ел в жизни, кроме шуток!
Если говорить о чем‑то более «земном», отмечу двойной чизбургер из «Вкусно — и точка» и жареные пельмени со сметаной, чесночком и соевым соусом.
Шеф-повар Soma, Billie, Luwo
Вообще не сильно уважаю газировку и классический фастфуд. Но любимый и, наверное, странный читмил у меня есть: конская колбаса вместе с красным ялтинским луком. Все нарезаю крупными кусками и ем, макая в соль. Ночью или в воскресенье после спортивного зала — самое то, особенно с бокалом белого. Если будет выбор — сходить в новый ресторан или съесть палку колбасы, — выберу второе, конечно.
В доставках тоже есть guilty pleasure — самые странные роллы. По типу «манго, лосось, угорь» или «тунец, блю чиз, лук фри» — чем фриковее, тем лучше. Еще моя жена делает иногда на завтрак лепешку со вкусом «Биг тейсти». Рецепт такой. Фарш начинаем жарить на сковородке. Пока он еще сырой, сверху кладем тортилью. Потом переворачиваем и жарим со стороны тортильи. Сверху — сыр хохланд, красный лук, салат айсберг и «секретный соус» (его рецепт не расскажу).