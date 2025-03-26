От морских ежей и краб-догов до мидий со сгущенкой: где есть рыбу и морепродукты в Москве

В меню — рыба и морепродукты во всех видах и довольно смелых сочетаниях. Например, тартар из лосося подают с манго и цитрусовой заправкой, креветки готовят с фейхоа (и неизбежным авокадо), карпаччо из лосося — со щавелем и соусом из крапивы . Среди горячих блюд — кокот из сморчков с крабом и цветы цукини с крабом, крабовый кейк с соусом из жареных раков или хвост черной трески, глазированный в соусе из угря, и с зеленым салатом. Заодно можно взять плато устриц или ежей. Много блюд с мясом или овощами — на случай, если у вас сегодня не рыбный день. Цены не самые гуманные, но становится легче, если взять бокал шампанского (всего в винной карте 120 позиций этого напитка).