От морских ежей и краб-догов до мидий со сгущенкой: где есть рыбу и морепродукты в Москве

Бюджетно
Ocean Basket
Морепродукты во фритюре, суши с роллами, фиш-энд-чипс и рыба на гриле — в Ocean Basket готовят любые речные и морские блюда, но славится место огромными тарелками со сборной солянкой, которые здесь зовутся платтерами. Есть подносы на одного-двух человек с ассорти из мидий, креветок, рыбы, кальмаров и картошки фри. И совсем уж исполинские сеты на компанию — с аналогичными ингредиентами, но умноженными на пять. Никаких изысков, зато сытно и вкусно. Если любите фритюр и морепродукты в испанском стиле (побольше кляра, лимона и риса) — вам сюда. Цены — от 1500 до 5000 рублей за платтер, но, если разделить стоимость на несколько человек или компанию, выходит вполне бюджетно.
«Охотка»
Бюджетный рыбный ресторанчик, разросшийся за пару лет в сеть, открыли Анна и Николай Акулич вместе с магаданской рыболовной компанией «Тихрыбком». В меню — тотальное морское изобилие: равиоли с тремя видами рыб, марсельская уха, тартар из марлина, краб-доги (как хот-дог, но с крабом) и рыба-попугай на гриле. Есть устрицы по 400 рублей, а большая часть рыбно-морских блюд не доходит до цены в 1000 рублей. Продуманная и местами затейливая кухня при демократичных ценах собирает полные залы, так что очередь в «Охотке» не редкость.
«Старик и море»
Предприниматель Евгений Каценельсон открыл рыбный ресторан на Чистопрудном бульваре в 2019 году, воодушевившись успехом другого своего заведения — всегда людного «Рынка и общепита» на «Новослободской». Спустя шесть лет оба проекта превратились в микросетки, а по выходным за демократичными устрицами и ежами по-прежнему стоит очередь.
И стоять есть за чем: сингапурскую лаксу с рыбешкой или луковый суп с креветками отдают меньше чем за 700 рублей, креветки с кальмарами во фритюре — за 800 рублей, а севиче и тартары отпускают по 500–600 рублей. С витрины на льду можно выбрать смешных морских ежей с ярко-рыжим нутром (230 р. за шт.), устриц (250–400 р. за шт.) и гребешка (385 р.). В общем, цены и правда докризисные. Главный лайфхак — идти в «Старика и море» на «Белорусской», где народу куда меньше, чем на бульваре.
«Моремания»
«Моремания» — проект «Северной компании», которая до 2014 года возила в страну норвежскую форель. После санкций компания быстро перестроилась и начала поставлять отечественных морских гадов и рыбу. Заодно открыли рыбные лавки с кафе: первая работала прямо при производстве на Калужском шоссе. Сейчас у проекта несколько десятков кафе-магазинов, где с витрины можно выбрать здоровую рыбину, десяток креветок или кальмаров, которые при вас же приготовят на гриле, обжарят или подадут с пастой. Цена вопроса — стоимость самого продукта плюс 100–150 рублей за готовку. Выходит экономно.
Также можно заказать уже готовые блюда по меню: бургер с треской за 339 рублей, фетучини со сливочным соусом и лососем за 449 рублей, пельмени с кетой и пармезаном за 349 рублей или рыбную уху за 299 рублей. Порции не самые большие, но и цены заповедные. Лучше всего поварам удаются морепродукты во фритюре и супы, качество пасты и сложных блюд варьируется от места к месту.
«Fish Культура»
Бюджетная сеть с непримечательным интерьером и рыбно-морским меню с ценами в пределах 1000 рублей. Готовят все подряд, без привязки к региону или стилю, но, главное, только из рыбы и морепродуктов. Есть жареный рис с морскими жителями (отличный, огромная порция — 850 р.), равиоли с крабом (950 р.), базовый набор роллов (в районе 1000 р. за 8 шт.) и мидии в томатном соусе или с дорблю (по 950 р. за порцию). Стоить попробовать мини-чебуреки с крабом (950 р.), анчоусы на бриоши с соусом сальса (460 р.) или кильку в соусе вителло-тоннато (490 р.) — закуски удаются «Культуре» лучше всего.
Mollusca
Монопроект, который изначально задумывался как масселерия — место, где подают мидий в соусах под хорошее вино. Постепенно меню расширялось, и теперь в нем есть тартары, крудо, севиче и креветки, а заодно устрицы, чебуреки с крабом и с полдюжины видов пасты с морепродуктами. И все же во главу стола ставят мидии: котелки с ракушками готовят в сотне разных соусов, от вполне традиционного сливочного и томатного до экспериментальных вроде «Спайси-колы», «Соленой карамели» и «Сгущенки». Мидиям, конечно, больше подходят сырные, пряные и овощные подливки, которых здесь большинство.
Порция будет стоить от 1500 до 4000 рублей, но, во-первых, это полноценный обед, который можно разделить с другом, а, во-вторых, где еще вы попробуете морепродукты с шоколадом и бананом?
«Мидийное место»
Главный конкурент Mollusca и недавний гость в Москве. «Мидийное место» хорошо знакомо жителям Сочи и других городов России, в Москве у проекта шесть адресов. Меню масселерии — почти такое же, как в Mollusca: море мидий в соусах, пасты с морепродуктами, плато креветок и устрицы. Порции ракушек скромнее, чем в Mollusca, соусов тоже меньше (и они более классические), зато к котелку дают хлеб и картошку фри. Стоимость — от 850 рублей.
Уверенный мидл-класс
Atlantica Seafood
Рыбный ресторан средней руки с не самым запоминающимся интерьером и циклопическим меню. Готовят все сразу, без привязки к конкретному региону. Оливье с крабом соседствует с том-ямом, тут же нисуаз с тунцом, мидии в медово-чесночном соусе, хот-дог с угрем и устрицы на льду. Есть большой раздел с пастой, морепродукты вроде осьминога и лангустинов на гриле, запеченная дорада или карельская форель. В общем, глаза разбегаются.
Самый разумный вариант — взять килограммовое плато морских гадов и рыбешек на двоих (от 3400 р.): в один заход получится попробовать осьминога, креветок, вонголе и мидий, гребешков, лосося и кальмара.
«Рыба моя»
Рыбный ресторан Владимира Перельмана в стеклянном бизнес-центре. Акцент в меню — как понятно из названия — на морепродуктах и рыбе, их здесь готовят девятью разными способами, от тартаров до гриля. Рыбу, скажем морского черта или дикого сибаса и ерша, можно заказать целиком на гриле или в виде филе с гарниром. География морских гадов и рыбы впечатляет: везут из Перу, со Шри-Ланки, Командорских островов и даже из ОАЭ. Есть и локальные диковинки вроде муксуна, щуки или мурманской трески. В разделе с пастой — несколько ризотто с гребешками и лангустинами и равиоли с угрем или лососем. И даже десерты рыбные — фигурная золотая рыбка из тонкого теста с начинкой из черной смородины.
«Рыбторг»
Парадный рыбный ресторан в тихой части Патриков. Подстраиваясь под местных жителей, место мимикрирует под рыбную лавку. Справа от входа — прилавки с рыбой и морепродуктами во льдах (можно купить домой), слева — аквариум с устрицами (тоже отпускают с собой). В глубине — камерный зал с золотыми сетями под потолком. Кухня открытая, готовят в средиземноморском стиле, не игнорируя Азию (отсюда сашими и суши).
Помимо плато, устриц и ежей, привлекают внимание красная и белая паста с крабом, сибас на гриле, затейливо прикрытый зеленью и овощами, жгучий имбирно-кокосовый суп с треской и черное ризотто с каракатицей. Любимое блюдо Эрнеста Хемингуэя (как оно подписано в меню) неожиданно оборачивается вполне зожной черной треской на пару с фунчозой и зеленым горошком. В целом идеальное место для тихих свиданий (с собой или другими).
Boston Seafood & Bar
Проект рестораторов Антона Лялина и Кирилла Мартыненко, которые сперва научили москвичей есть стейки (в Torro Grill), а потом переключились на рыбу и морепродукты. Небольшая сеть рыбных бистро в американском стиле работает в Москве с 2013 года. Это просторные залы с ненапряжным интерьером и большим меню.
Крабов подают с зеленым карри или икрой летучей рыбы, креветки готовят по-новоорлеански — жаренными в остром перечном соусе с рисом — или целой кастрюлей с соусом на основе белого вина и трав. Есть вполне понятные мидии в котелках с соусом, фиш-энд-чипс и блюда пооригинальнее: большой стейк из мурманского палтуса с с томатами и брокколи, филе судака в японском или французском стиле или наваристый суп чаудер.
Anchovy’s Club
Совместный проект москвичей Folk Team и петербуржцев Dreamteam, у которых в столице уже есть Smoke BBQ и «Траппист». В рыбной брассери с морепродуктами и рыбой готовят не классические стейки и филе сибаса на гриле, а хулиганские версии популярных блюд.
Например, под соусом тоннато подают кобию (а не говядину, как мы привыкли), из масляной рыбы делают сало, а карбонару готовят с беконом из тунца. Есть еще устрицы во фритюре, мини-чебуреки с крабом и fishstroganov (так и написано!) из трубача с запеченным пюре. Если к сочетаниям и вкусу порой есть вопросы, то оригинальность не вызывает сомнений.
Fish Point
Небольшая загородная сеть не просто рыбных, а рыболовных ресторанов. В чем фишка: рыбу вылавливают буквально при вас (как минимум тем же утром, что и готовят) в собственных водоемах. Или же закупают у проверенных поставщиков, чтобы поддерживать разнообразие меню. Летом открывается приятная дачная веранда у воды.
В меню — осетры, форели и карпы на гриле или в соли, ведра севанских или валдайских раков со специями и травами, заливное из трех видов рыб, оливье с крабом, рулет из щуки, рыбные чебуреки и рыбацкая похлебка из осетрины с белыми грибами. В общем, русская кухня в современном виде.
Шикануть
«Гвидон»
Дорогой ресторан с лубочно-сказочными вайбами от альянса White Rabbit Family, вдохновленный сказками Пушкина, которые звучат здесь из динамиков. Хрустальные люстры в форме морских жителей, декор из кораллов на столах, фантазийные фрески — все намекает, что ресторан парадный, вечерний и подойдет для серьезных свиданий.
В меню — рыба и морепродукты во всех видах и довольно смелых сочетаниях. Например, тартар из лосося подают с манго и цитрусовой заправкой, креветки готовят с фейхоа (и неизбежным авокадо), карпаччо из лосося — со щавелем и соусом из крапивы. Среди горячих блюд — кокот из сморчков с крабом и цветы цукини с крабом, крабовый кейк с соусом из жареных раков или хвост черной трески, глазированный в соусе из угря, и с зеленым салатом. Заодно можно взять плато устриц или ежей. Много блюд с мясом или овощами — на случай, если у вас сегодня не рыбный день. Цены не самые гуманные, но становится легче, если взять бокал шампанского (всего в винной карте 120 позиций этого напитка).
La marée
Старорежимный рыбный ресторан класса люкс с несколькими филиалами в Москве. Везде исключительно нарядно и ощутимо дорого, но качество на уровне. La marée — крупный российский поставщик рыбы, морепродуктов и деликатесов, поэтому на кухне у шефов есть доступ к самому свежему и богатому улову.
В меню — карпаччо из осьминогов, тартары из тунца, оливье с крабом, французский суп буйабес и фиш-энд-чипс из мурманской трески. Большой раздел с пастой и ризотто, которые готовят с икрой морского ежа, вонголе, крабом и прочими ракушками. Редкое блюдо стоит дешевле 2000 рублей. Все самое дорогое — в горячих: чилийский сибас за 5900 рублей, краб-кейк — 3100, фрикасе из осьминога — 4100 рублей. В общем, лучше идти в день зарплаты. При ресторанах работают рыбные лавки, где тех же крабов, сибаса и лангустинов можно купить домой.
«Сирена»
Один из старейших рыбных ресторанов Москвы и первый серьезный проект ресторатора Аркадия Новикова. «Сирена» работает на Большой Спасской с 1992 года. Интерьер — олдскульно-морской: зал в виде каюты корабля, аквариумы с морскими жителями, раскидистые русалки и другие приметы роскоши нулевых.
Подают устриц и морских ежей во льду, тартары и карпаччо из рыб, фаршированного по-еврейски карпа, форшмак из сельди. Интересный, но короткий раздел с рыбными супами: буйабесом, рыбной солянкой и сибирской ухой из трех видов рыб. В горячих блюдах — спокойная и слегка старомодная классика: спагетти с морепродуктами или крабом, стейк из тунца и лосося, сибас по-лигурийски, треска на пару, котлетки из щуки и жареный осьминог с картофельным пюре. В общем, предсказуемо, но вкусно.