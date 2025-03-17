Карпаччо из цветной капусты и «безгрешная» паста: 18 мест с интересными постными блюдами

«ЦДЛ»
При работе над постным меню шеф-повар Федор Верин вдохновлялся кухней разных стран и регионов: от Индии и Франции до Узбекистана и Северного Кавказа. Так получился теплый салат с баклажанами, томатами и тофу (1400 р.) или салат из цветной капусты со свежими овощами и имбирным соусом (1150 р.). Любители русской классики оценят винегрет из печеных овощей с маринованными опятами (900 р.) и тыквенный крем-суп с вешенками (900 р.). Закуска с индийским колоритом — хумус из запеченной моркови с лепешкой роти (850 р.).
Манты с тыквой и соусом из печеных томатов (1300 р.) — путешествие в Узбекистан, а рагу из чечевицы с овощами и ароматными травами (1150 р.) напоминает об отпуске в Турции. Еще из интересного — котлеты из гречки с кабачками и трюфельным соусом (1400 р.) и жареха из грибов с картофелем (1200 р.).
«Кофемания»
В «Кофемании» к постным неделям подготовились основательно. В меню завтраков добавили рисовую кашу на кокосовом молоке с вареньем из ежевики и малины (790 р.). Среди обеденных блюд в числе новинок — наваристые щи с фасолью и квашеной капустой (750 р.) и боул из сочных овощей с зеленой гречкой (1100 р.). Постные закуски — салат из обжаренных баклажанов с зеленой кенийской фасолью и вялеными помидорами (1100 р.), а также картофельные драники с легким салатом из огурцов, редиса и зелени (950 р.).
На горячее — вареники с начинкой из капусты и моркови или из картофеля и лука (890 р.). Дополнить их можно постным майонезом или сметаной. Гречку подают с белыми грибами и азербайджанскими томатами (1200 р.), а жареный картофель — с малосольными огурцами и лисичками (890 р.) или белыми грибами (1100 р.) на выбор. Для поклонников пасты — пенне с соусом болоньезе из чечевицы (950 р.) и спагетти с артишоками, баклажанами и чили-маслом (1100 р.).
Zea
Самое интересное здесь в разделе с салатами. Есть опция из 12 зеленых овощей: стручковой фасоли, молодого горошка, огурца, цукини, брокколи, спаржи, авокадо, перца, брюссельской капусты, фенхеля, сельдерея и стручкового гороха (1500 р.). С таким блюдом съедать недельную норму овощей получится за пару дней. Вариант для тех, кто соблюдает нестрогий пост, — салат с осьминогом, кальмаром, отварным картофелем, томатами и соусом чимичурри (1550 р.), а также с креветками, папайей, клубникой и апельсином (2350 р.).
В разделе с супами стоит обратить внимание на грибной суп со сморчками и белыми грибами (1300 р.) или томатно-перечный крем-суп с гренками из чиабатты с чесночной корочкой (750 р.). В основных блюдах — на свекольное ризотто с жареным фундуком и гелем из черной смородины (1300 р.), гречку со сморчками и белыми грибами (970 р.) и запеченные баклажаны с томатами и ароматным базиликом (900 р.).
Sartoria Lamberti
В итальянском ресторане предлагают на выбор три вида карпаччо: из цветной капусты с постным пармезаном и соусом юдзу, из хрустящих овощей и дыни с кокосово-ореховым соусом или из авокадо с вялеными томатами, сладким понзу и морской солью. Очень зеленый вариант — салат с авокадо, бобами эдамамэ и свежей клубникой. Согревающие супы — тыквенный суп-пюре с трюфелем и семечками и консоме с растительными фрикадельками и нутом. На горячее — пряная фузилли-арраббиата с фрикадельками из растительного мяса и нутом или постный вариант болоньезе.
Lumicino
Постное меню с итальянским вайбом: паста паккери с томатами, каперсами и печеным болгарском перцем, домашние спагетти алио-олио с пеперончино и болоньезе с веганским фаршем. Пицца — с овощами на гриле, хрустящей руколой и кедровыми орехами. Из любопытного — крем-суп из корня сельдерея с вешенками и вполне классический суп минестроне с сезонными овощами. На десерт — постный тирамису с изысканным цитрусовым конфи и миндальным кремом.
Locanda
В итальянском ресторане предлагают свежий взгляд на овощи. Салат готовят с брюссельской капустой на гриле и гуакамоле (1100 р.), а овощной суп — с фенхелем, бататом и трюфелем (990 р.). Постная пицца верде (1250 р.) — с соусом из брокколи и начинкой из лука-порея, зеленого горошка, шпината и перца рамиро. Альтернативная паста — паккери с соусом из разноцветных помидоров (990 р.). Можно также попробовать ризотто со свеклой и юдзу (890 р.) на подушке из жареного соленого фундука.
Buro TSUM
В меню ресторана — два с лишним десятка блюд, приготовленных без белка животного происхождения, лактозы и глютена. Свежие овощи бренд-шеф Buro Егор Макаров превращает во всевозможные карпаччо, готовит с ними хумус, фалафель и кукурузный суп. Есть опции с растительным мясом: фаршированные перцы (1100 р.), пельмени (1100 р.) и люля-кебаб (950 р.). Из любопытного — батат карри со сметаной из кешью (1100 р.), ризотто из цветной капусты с шиитаке и трюфельным соусом (1200 р.) и спагетти качо-э-пепе с артишоками и шпинатом (990 р.).
Onest
В спешел-меню — легкие салаты и паста без мяса и сливочных соусов. Можно попробовать салат с помидорами, который декорируют чипсами из топинамбура, или вариант из булгура и руколы с цитрусами и зелеными яблоками.
Выбор пасты впечатляющий. Это и орекьетте на кремовой подушке из жареной цветной капусты с маслинами и изюмом, и паста канделе с жареными баклажанами и миндальным муссом. Есть еще лингвини с кремом из артишоков и картофельные ньокки с кремом из грибного ассорти, в которое входят вешенки, благородные белые грибы, шампиньоны и шпинат.
Sölna Bistro
Легкое овощное меню в средиземноморском стиле. Внушительная порция зеленого салата — микс из шпината, кейла, мини-романо и мангольда, которые сопровождает авокадо и бланшированная спаржа или крем из авокадо со шпинатом, томатами конкассе и обжаренными семечками (650 р.). Главный хит меню Sölna Bistro — смёрребрёд — в ресторане делают на основе кофейно-солодового хлеба, обжаренного на душистом масле. В постной версии его дополняют дольками авокадо и печеным перцем (500 р.). А тем, кто предпочитает супы, во время поста в заведении предлагают пикантный томатный суп, приправленный острым чили-маслом (650 р.).
Megobari
Грузинская кухня, учитывающая постные ограничения. Здесь готовят суп с мини-хинкали с начинкой из грибов и грибным бульоном из шиитаке (690 р.) или баклажан, запеченный на мангале, с хумусом и соусом сацебели (830 р.). Постные хинкали — с фасолью или картофелем и укропом (130 р.), а постные версии хачапури — это имерули с фасолью (710 р.) и имерули с картофелем (690 р.). Из диковинок есть жареные пхали с хумусом и томатами (780 р.) и люля-кебаб из соевого мяса (790 р.).
Touché
Небольшое, но затейливое постное меню в винном баре. Готовят драники с травами и авокадо и соусом на основе меда, кленового сиропа и кунжутного масла (650 р.), блинчики с чиа, вишневым вареньем и постной сметаной (550 р.), запеченный баклажан с табуле из киноа и копченой сметаной (600 р.). Можно также заказать паровую булочку бао с фалафелем из бобов и веганским майонезом со шрирачей (600 р.), гречневую собу с овощами в азиатском соусе с кимчи (650 р.) и печеные овощи с юдзу-заправкой (650 р.).
Claudia
В специальном меню 9 позиций в стиле comfort food с итальянским и ближневосточным вайбом. Легкий хумус с печеным чесноком, тхиной и миксом специй (460 р.), баклажан, запеченный в классическом соусе винегрет, с узбекскими томатами и ядрами граната (600 р.), зеленый салат с фриллисом, шпинатом, цукини, редисом, клубникой и авокадо (890 р.).
Среди более основательных блюд — табуле с кускусом, руколой, кинзой и кедровым орехом (850 р.), на которое укладывают шпажку из печеных овощей: цукини, баклажана и перца рамиро. В наваристый грибной суп (550 р.) добавляют кубики моркови и картошки, перловку, подосиновики и белые грибы, а заправляют трюфельным маслом. Спагетти в постном меню в двух вариантах — аль помодоро с черри, томатным соусом и пряным базиликом (850 р.) и оригинальные зеленые с маринованными цукини, фисташками и пангритатой (750 р.).
Ryba Family
В суши-сети до 19 апреля можно найти расширенное меню суши и роллов без мяса и рыбы, например, маки-роллы с маринованной редькой (240 р.), огурцом (240 р.) и авокадо (430 р.) или Natsu с авокадо, огурцом и томатной сальсой (590 р.), ролл «Шиитаке» с жареными грибами шиитаке, огурцом и авокадо (520 р.) и ролл «Эноки» с жареными грибами эноки, кабачками, помидорами и авокадо (550 р.). Заодно можно заказать классические спайси-эдамамэ (по 370 р.), салат из древесных грибов (290 р.) и гедза с картофелем и белыми грибами (620 р.).
Padron
В испанско-португальском ресторане для тех, кто придерживается поста и не ест мяса, есть несколько легких блюд, например, зеленый салат с цветной капустой и брокколи и заправкой из миндаля (1100 р.), салат из томатов с маринованным луком (1200 р.) и свежий артишок с листьями салата (1940 р.).
На горячее — португальский овощной суп (690 р.), жареный молодой картофель с соусом ромеско (590 р.), перец рамиро с оливковым маслом (970 р.) или цветная капуста из дровяной печи (890 р.). На десерт — шоколадный бисквит с кокосом и лимоном конфи (890 р.).
Sapiens
Для гостей, придерживающихся поста, бренд-шеф Илья Благовещенский приготовил специальное меню с акцентом на овощах и фруктах. Любителям Паназии — овощные роллы: без риса в дайконе с авокадо, шиитаке и васаби «Кизами» (1090 р.) или с диким рисом, томатами, авокадо, спаржей и манго (1090 р.). Легкой и полезной закуской станет карпаччо из кабачков с маринованными артишоками (890 р.) или гратен из свеклы с черной смородиной, орехами и тыквенными семечками (920 р.).
В разделе с супами — крем-суп из пастернака с чечевицей, яблочным чатни и чипсами из топинамбура (890 р.). Зеленую гречку на горячее готовят с ассорти грибов: шампиньонами, вешенками, белыми грибами, а также луком конфи (760 р.). А цветную капусту и брокколи обжаривают на гриле и подают с тыквенными семечками и муссом из фундука (920 р.).
«Поле»
Великий пост держат во многих странах мира. Это вдохновило бренд-шефа ресторана «Поле» Владислава Корпусова на создание овощного сета по мотивам разных кухонь. Его можно заказать до 19 апреля, стоимость — 4500 рублей.
Каждое блюдо — отсылка к определенной стране. Россия — тарталетка с печеным картофелем из дровяной печи с лисичкам. Францию представляет рататуй из патиссона, клубники, киви с соусом «Тархун», придающим блюду выразительный аромат эстрагона. Копченый томат с грибным бульоном — блюдо перуанской кухни. Вяленая свекла под кокосовым соусом, настоянным на смородине, — блюдо родной для шефа эстонской кухни. Плато «огненных» овощей: запеченного баклажана, сельдерея-якитори, брокколи с водорослями и копченого перца рамиро — отсылки к Швеции, Норвегии и Финляндии. А десерт — путешествие на Карибы — это ананасовый тарт татен с кокосовым мороженым.
Garda
Карпаччо, домашняя паста, пицца из дровяной печи — и все постное! Среди закусок — карпаччо из запеченной свеклы с медово-горчичным соусом (760 р.) или из цветной капусты (920 р.). Суп — с чечевицей и репой (490 р.) на наваристом овощном бульоне. В горячих блюдах — стейк из цветной капусты (850 р.) с пюре из пастернака и трюфельным маслом, овощная паэлья (1390 р.), в которую вместо риса добавляют сардинскую пасту фрегола, а вместо морепродуктов — томаты, болгарский перец, цукини и спаржу. Также готовят паппарделле с томатом и шпинатом (1050 р.) или пиццу с овощами (950 р.) и насыщенным томатным соусом суго с чесноком и базиликом.
Kalabasa
В постном меню уютного ресторана-кондитерской обновленная версия одной из самых популярных закусок — свекольного хумуса с карамелизованной морковью конфи (590 р.). На обед — легкий крем-суп из батата с кокосовым молоком и трюфельным маслом (690 р.) и современная интерпретация традиционных голубцов (1070 р.). Их готовят из савойской капусты с фасолью, чечевицей и печеными овощами. На витрине с десертами — веганский трюфель (180 р.) из темного шоколада и мармелад со вкусом маракуйи (100 р.).