Карпаччо из цветной капусты и «безгрешная» паста: 18 мест с интересными постными блюдами

В итальянском ресторане предлагают на выбор три вида карпаччо: из цветной капусты с постным пармезаном и соусом юдзу, из хрустящих овощей и дыни с кокосово-ореховым соусом или из авокадо с вялеными томатами, сладким понзу и морской солью. Очень зеленый вариант — салат с авокадо, бобами эдамамэ и свежей клубникой. Согревающие супы — тыквенный суп-пюре с трюфелем и семечками и консоме с растительными фрикадельками и нутом. На горячее — пряная фузилли-арраббиата с фрикадельками из растительного мяса и нутом или постный вариант болоньезе.