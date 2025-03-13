Хлеба и зрелищ: 20 ресторанов с пинг-понгом, шахматами, кино и бурлеском

В японском бистро Izumi готовят один из лучших раменов в городе, а точнее — сразу 14 разновидностей, от авторской версии с биском и морепродуктами до нажористой классики на свином бульоне. Порции знатные — к счастью, можно взять половинку и заказать что‑нибудь еще любопытное. Например, крошечные шашлычки из гребешка и креветок, гедза со свининой или пухлый кацу-сэндвич. После или во время еды можно спеть в отдельных караоке-кабинках. Это небольшие залы со столом и диванчиками, куда помещается от 4 до 20 человек. Заказать еду можно прямо в зал по кнопке, а спеть — японские и корейские хиты и вполне понятную американскую попсу. При заказе блюд и напитков на сумму от 4000 рублей аренда караоке-комнат будет бесплатной.