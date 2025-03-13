Хлеба и зрелищ: 20 ресторанов с пинг-понгом, шахматами, кино и бурлеском

Посмотреть кино
Кино показывают во многих заведениях Москвы — от едва открывшейся «Лолиты» на Таганке до мотокафе «Энтузиаст», где это уже давно стало еженедельной традицией. В «Публике» на Басманной под бокал игристого и тартар с картошкой фри крутят «Алису в Стране чудес», «Сабрину» с Одри Хепберн и «Ангел-А» Люка Бессона. Добротную классику показывают здесь пару раз в неделю, удобнее всего следить за анонсами в телеграм-канале бистро.
В нарядном бистро «Лолита» (принадлежит владельцам «Публики») под кино отведен отдельный зал, а на экране — ретронаходки вроде мультфильма «Снежная королева» 1957 года или черно-белого «Жить своей жизнью» Жан-Люка Годара. Билеты нужно покупать заранее.
В уже названном мотокафе «Энтузиаст» кино крутят по средам. Вход свободный, подборка фильмов — от друзей заведения. На одной неделе можно посмотреть абсурдно-комедийный хоррор про покрышку-убийцу «Шина», в другой раз — вечную классику вроде «Шрека-2» или «Крепкого орешка». По воскресеньям на большом экране включают лайвы знаковых концертов от Оззи Осборна до The Smiths.
В баре «Сосна и липа» киносалон устраивают по средам (но не в каждую, анонсы ищите в социальных сетях). Крутят любимые фильмы владельцев места и их друзей: «Король Нью-Йорка», «Тюряга», «Разрушитель» и прочие хиты категории «Б».
Также кино можно посмотреть в ресторанах Yauza, Restaurant by Deep Fried Friends и пиццерии Øliv.
Сыграть в пинг-понг
Скрестить ракетки можно в крафтовом баре «Прогресс» на Гиляровского (будьте внимательны, в других заведениях сети пинг-понга нет). Стол для игры всего один, зато бесплатный и с редкими очередями из желающих. Само место тоже симпатичное: большая мозаика в советском стиле, потертая мебель и аккуратные столики. Работает «карточная система»: «заряжаете» карту на любую сумму, дальше сами наливаете пиво и расплачиваетесь картой — тоже достойный интерактив. Есть еда: фо-бо, лапша и рис с курицей и овощами, спринг-роллы и том-ям, — порции большие, острота умеренная.
Сходить в боулинг
Зумерский бар с убийственным комбо из боулинга, бильярда и приличного джанк-фуда. Меню неожиданно большое: сырные палочки, стрипсы, начос с гуакамоле, сытные и не слишком зожные боулы, кое-какие стейки (хоть из капусты, хоть из говядины) плюс пицца и митболы с лазаньей. Наливают простенькие коктейли, главным образом классику: пиво и сидр. В отдельных залах — столы для бильярда и модный боулинг. Все за деньги: час бильярда — от 1000 рублей, шары покрупнее — от 2000.
Поиграть в бильярд
За последние пару лет бильярд превратился в главную забаву москвичей. Поиграть на стиле и пропустить коктейль-другой можно в бильярдной «Круглый шар» (игра — 1500 р. за час), экономно зарубиться с друзьями под пивко — в молодежном Escapist (аренда стола — бесплатно, пиво — 400 р. сверху) или «8 шарах» (от 1000 р.). А совместить обед и игру в русский бильярд или пул — в «Лузере», Neighbourhood или Billie, новеньком месте от проекта Soma.
В «Лузере» (аренда бильярдного стола — от 1250 р. за час) готовят понятную еду вроде сэндвичей с ребрами и хариссой или мортаделлой и песто, а заодно стейки, орзо с лангустинами и куриную грудку су-вид с птитимом.
В Neighbourhood дают отборный джанкфуд в виде луковых колец, картошки фри, сэндвичей с куриной грудкой и гигантских смэш-бургеров. Бильярд — бесплатно.
Billie — открывшийся 27 февраля проект с ретрофутуристичным интерьером, пастельными столами для пула и русского бильярда и секси-стритфудом. Готовят пиццу с пекорино, горгонзолой и острым медом или с тартаром из говядины с айоли и карамелизованным луком, куриные стрипсы в соленой карамели, кальцоне с шоколадным ганашем и мороженым и щавелевый чизкейк. Аренда стола для игры в общем зале обойдется в 1800 рублей за час, в отдельном зале — от 3000 до 4000 рублей.
Попасть на бурлеск-шоу
Мьюзик-бар Louis the Claw совмещает в себе ресторан новоорлеанской кухни и арт-пространство с джазовыми вечерами, концертами и диджей-сетами. Пожалуй, самая интересная составляющая развлекательной программы — стильные бурлеск-шоу, которые проходят в «Луисе» в среднем раз в месяц. Билеты разлетаются в два счета, а цены начинаются от 6500 рублей, но представления того стоят. В баре с гастролями выступает «Шоу Сирен» — это классическое бурлеск-шоу с вайбами золотой Америки. На сцене — дивы в сумасшедших костюмах с танцевальными номерами, фоном — живой джаз. В меру интеллигентно, игриво и очень красиво.
Спеть в караоке
В японском бистро Izumi готовят один из лучших раменов в городе, а точнее — сразу 14 разновидностей, от авторской версии с биском и морепродуктами до нажористой классики на свином бульоне. Порции знатные — к счастью, можно взять половинку и заказать что‑нибудь еще любопытное. Например, крошечные шашлычки из гребешка и креветок, гедза со свининой или пухлый кацу-сэндвич. После или во время еды можно спеть в отдельных караоке-кабинках. Это небольшие залы со столом и диванчиками, куда помещается от 4 до 20 человек. Заказать еду можно прямо в зал по кнопке, а спеть — японские и корейские хиты и вполне понятную американскую попсу. При заказе блюд и напитков на сумму от 4000 рублей аренда караоке-комнат будет бесплатной.
Вступить в книжный клуб
Выпить фильтр, съесть сэндвич с мортаделлой и обсудить «Фауста» Гете с кинообозревателями и просто любителями книг — все это можно сделать в кафе при книжном «Чехов и компания». Книжные клубы с обсуждениями классики и литературных новинок проводят несколько раз в месяц. Удобнее всего следить за анонсами и бронировать участие на сайте проекта. Стоимость участия — чисто символическая.
Заодно можно поучаствовать в других литературных забавах: послушать лекции про писателей и поэтов или попасть на театральную читку.
Поучаствовать в шахматном турнире
Популяризаторы шахмат как интеллектуального, но незанудного вида досуга, Rep Chess гастролируют по московским кафе, барам и прочим пространствам. Шахматные турниры проходят почти каждую неделю, участие чаще всего бесплатное, бронь заранее — обязательна. Следить за мероприятиями удобнее всего в телеграм-канале проекта.
Участвовать могут все желающие, быть для этого опытным гроссмейстером необязательно, а вот выучить ход коня и ферзя — неплохо бы. Места проведений сплошь приятные да сытные: «Дом 16», Yauza Place, Yauza Place, Blanc, Mandy’s Apothecary и так далее.
Посмотреть спектакль
В театральном баре Abbey Players несколько раз в неделю проходят настоящие спектакли в духе стендапа и веселых пантомим. Билеты нужно покупать заранее, стоимость — в пределах 5000 рублей (зависит от ряда, а точнее — от расположения столиков).
В отличие от настоящих театров, здесь во время представления полагается есть и даже выпивать. В меню — исчерпывающая подборка пива, нехитрые коктейли и понятные закуски под это все: острые крылышки, жареный сулугуни с вареньем, колбаски на гриле, сэндвичи, бургеры, стейки и ребрышки.
Послушать джаз
Бар в стилистике ревущих 1920-х годов предлагает диковинную луизианскую кухню, крепкие коктейли и джазовые выступления каждый вечер. Вход свободный, столы в баре не бронируются, кроме одного на большую компанию от 8 человек. А вот нарядиться будет нелишним — обстановка располагает.
Концерты начинаются ближе к 20.00, приходить лучше заранее. Места в баре совсем немного, но запоздавших гостей рассаживают у бара или прямо у сцены. В общем, хорошая возможность попасть на необычный концерт по цене одного негрони (1050 р.).