Блин блинский, Масленица началась! Где лакомиться в Москве в ближайшую неделю

Бюджетный вариант, который никогда не подведет. В «Теремке» можно заказать как классические тонкие блинчики без всяких топингов и дополнений, так и сытные опции — «Мясные» (с начинками из фарша, сметаны и грибов) и «Морские богатыри» (с красной рыбой и сыром). В разделе со сладким есть скромные варианты с творогом или сахаром и сгущенкой, а также совершенно безумный блин «Дубайский шоколад» с фисташковой и шоколадной пастой. На вкус — ультрасладко, зато тренд!