Блин блинский, Масленица началась! Где лакомиться в Москве в ближайшую неделю

Классика
Tilda Food & Bar
В непафосном бистро на Патриках готовят классические тонкие блины с икрой форели и соусом дзадзики на основе сметаны и мягкого творога с добавлением свежего огурца, трав и зерновой горчицы (790 р.). Еще здесь есть воздушные панкейки с беконом и пеной из пармезана (790 р.) или блинчики креп-сюзетт в апельсиновом соусе с корицей и бадьяном, карамельным мороженым и рубленой фисташкой (640 р.).
Nouge
До 2 марта в бистро готовят масленичную классику — ажурные блины на
топленом молоке со сливочным маслом (350 р.) с топингами: икрой, сметаной, сгущенкой и вареньем. Более сытные версии — блины с томленой говяжьей щекой, муссом из пармезана и трюфелем (1560 р.) и блин с риетом из форели, яйцом пашот, страчателлой и красной икрой (780 р.).
Door 2310
К Масленице в винном баре перепридумали французскую и русскую классику. Получились блинные конвертики в стиле креп-сюзетт с орехами, маскарпоне и апельсиновой глазурью (750 р.) и сытные пшеничные блины с лососем, икрой палтуса и мятным маслом (800 р.).
Touché
Здесь вокруг масленичного меню построили целую историю: все блины посвящены домовым из повести-сказки Татьяны Александровой «Кузька в новой квартире». Блин от Кузи — гречневый с яйцом и окороком (650 р.), от Нафани — со шпинатом, яйцом пашот, лососем и кремом из зелени (950 р.), а постные блинчики с чиа, вишневым вареньем и веганской сметаной (590 р.) — от Наташки. Запивать предлагают бокалом вина или сбитнем с медом и клюквой.
«Журавли»
В русском коктейльном баре всю неделю готовят блины с красной икрой (450 р.) и блинный коктейль «Сено» на основе коньяка, сена, гумми-сиропа, блинов и масла (820 р.). В придачу предлагают брать яйца по-русски и тарелку солений. Вполне себе декадентская Масленица.
Sartoria Lamberti
В итальянском ресторане Масленица вполне традиционная: готовят шпинатные блины с красной икрой и сметанным кремом (1250 р.), пшеничные с лососем, шпинатом и сырным кремом (1350 р.) и сладкие блинчики с вишневым компоте, ванильной эспумой и апельсином (700 р.). Сытный обеденный вариант — блины с томленой говяжьей щекой, соусом порто и черным трюфелем (1290 р.). А на десерт — блинный тирамису с кремом на основе маскарпоне (850 р.).
«Чарли Bistro & Champagne»
В масленичном меню два вида креповФранцузских тонких блинчиков. — соленые и сладкие. Первые — с мортаделлой и сыром, соусом бешамель и глазуньей (650 р.) или лесными грибами и страчателлой (790 р.). Сладкий — креп-сюзетт в ароматном карамельно-апельсиновом соусе с шариком ванильного мороженого (650 р.).
Есть и классические блины, к ним можно заказать красную или осетровую икру (от 950 р.). А десертные блины подают с ягодами, сметаной и вареньем из клубники и вишни (690 р.). К каждому блинному блюду шеф-сомелье Сармат Габараев порекомендует наиболее подходящее шампанское по бокалам.
«Кривоколенный 9с3»
В специальном меню, которое действует до конца недели, собраны классические блины без начинки (320 р.), а также варианты с клубникой и кремом англез (490 р.), со сметаной и икрой (690 р.) или с рикоттой и лососем (890 р.).
Buro TSUM
Масленица на ЗОЖе: в «Бюро» в коллаборации с брендом растительных продуктов Planto готовят блины с безглютеновой сгущенкой. Получилось шесть вкусов (350 р.): «карамель», «кокос», «миндаль», «фисташка», «банан» и «фундук — пекан». Есть и классика — блины с икрой щуки (1200 р.), со слабосоленым лососем (450 р.) или любимое московское сочетание с крабом и авокадо (1600 р.).
На приколе
Underdog
Панковский бар тоже не остался в стороне от празднования Масленицы: здесь готовят маковые блинчики креп-сюзетт с заварным кремом и ягодами (790 р.), оладьи с гравлаксом из лосося и творожным сыром (990 р.) и потенциальный бэнгер — оладьи с хрустящей курицей и медом (920 р.). Ну а если есть блины уже нет сил, можно заказать борщ с пирожками и салом.
Garda
Всю неделю в ресторане — тотальное блинное раздолье. В разделе с сытными блюдами можно найти блины с лососем и красной икрой (1690 р.), со сморчками и беконом (1200 р.) или со страчателлой и черной икрой (2990 р.) и с крабом и красной икрой (1760 р.). Среди сладких — блины с карамельно-шоколадным муссом (860 р.), манго, ананасом и легким творожным кремом (790 р.) и блины «Дубайский шоколад» (1550 р.). Внутри — то самое тесто катаифи с фисташковой пастой и медом, а сверху — соус на основе молочного шоколада и сливок.
Kalabasa
До конца Масленицы в уютном бистро на «Бауманской» можно попробовать блины с муссом из мортаделлы со скрэмблом и трюфельным маслом (840 р.) или риетом из форели и голландским соусом (940 р.). А к классическим блинам на топленом молоке (350 р.) можно добавить вполне традиционные топинги: домашнюю икру, сметану, сгущенку, варенье.
Десертный вариант — торт «Чернослив — шоколад» из нежных шоколадных блинов с добавлением чернослива, жареного фундука, воздушного крема и вареной сгущенки (650 р.). Или французская классика — креп-сюзетт с ванильным мороженым и цедрой апельсина (630 р.).
«Вай мэ!»
Всю Масленицу в сети закусочных готовят блинную лазанью на грузинский манер (290 р.). Тонкие блинные слои пропитаны ароматной начинкой из филе цыпленка, томатов, сладкого перца и красной аджики под румяной корочкой из сулугуни.
Radio Greenhouse
В масленичное меню ресторана-оранжереи вошли черные блины с лососем и икрой горбуши (1150 р.) и блины-мешочки с обжаренной говядиной, тремя видами грибов, сливочно-горчичным соусом и копченой сметаной (1090 р.). На десерт — блины с нежным муссом из ряженки, свежей голубикой и кордиалом из лаванды (740 р.). Есть и надежная классика со сметаной и клубничным вареньем (390 р.).
Lumicino
В Lumicino готовят авторские блины: с томленой уткой, белыми грибами и трюфельным соусом (910 р.) или из шпината со слабосоленым лососем, страчателлой и фисташками (1150 р.). Есть и другие варианты: блин, фаршированный грибами, с соусом бешамель и черным трюфелем (950 р.) или блин с консервированным тунцом, овощами и копченым соусом тоннато (830 р.).
Meow
В веселом гастробаре до конца Масленицы готовят цветные блины. Зеленый шпинатный с гуакамоле и креветками, дополненный мятым авокадо, томатами и бобами эдамамэ (690 р.). Или ало-розовый свекольный с рваной говядиной, мятым картофелем, азиатским соусом и попкорном из киноа (690 р.). На десерт — сладкий блинчик вполне классической расцветки с маскарпоне и ягодами (690 р.).
Sangre fresca
В мексиканском ресторане тоже решили не оставаться в стороне от праздника: здесь всю неделю готовят пышные панкейки, например, с беконом и яйцом пашот (690 р.) или с лососем, авокадо, копченой сметаной и гуакамоле (1080 р.). Есть и сладкие панкейки с голубикой и кленовым сиропом, пропитанные топленым молоком (890 р.).
Savva
В Savva прадзнуют не только русскую, но и эстонскую Масленицу Vastlapäev (Вастлапяев). Бренд-шеф Андрей Шмаков готовит фирменное масленичное эстонское угощение vastlakukkel. Это булочки из сдобного дрожжевого теста в трех вариантах: соленая с кремом из хрена и икрой кижуча (740 р.) и сладкие с заварным ванильным кремом и жженной черной смородиной и шоколадным ганашем с гранолой (700 р.) или малиной (700 р.).
Не обошлось и без классических опций. Пекут гречишные оладьи (300 р.) и пшеничные блины (300 р.). К ним можно добавить икру, слабосоленого лосося или риет из стерляди. Есть сытные блины с кроликом и соте из сезонных грибов и трюфельным соусом (1600 р.) и сладкие креп-сюзетт с апельсиновой карамелью и ванильным мороженым (900 р.).
Тяжелый люкс
«Рыба мечты»
Рыбный ресторан — не самое предсказуемое место для отмечания Масленицы, но в «Рыбе мечты» к составлению блинного меню подошли с фантазией. Получился целый блинный сет (2450 р.). В нем — пшеничный блин со шпинатом и копченой неркой с кремом из сливочного хрена, оладья с камчатским крабом и черной икрой, ажурный пшеничный блин с икорной сметаной и прозрачный блин с мандарином (изящное прощание с зимой). Сет небольшой: вполне хватит на одного.
«Савой»
В гранд-ресторане на Масленицу пекут блины из категории «тяжелый люкс». Это кружевные блинные розетты с икрой нерки в желе из шафрана и шампанского (1500 р.). А также царский блинный торт (1 500 рублей) с террином из фуа гра и компоте из вишни в коньяке. И сладкие блинчики креп сюзетт (1 300 рублей) с апельсиновым ликером Grand Marnier, северной морошкой и мороженым из иван-чая. Без бокала шампанского тут не обойтись.
«Пушкин»
За высокоранговыми блинами в духе славиккора — в гранд-ресторан «Пушкин». В утреннем меню есть сытные блины с телятиной (1260 р.) или гречкой и уткой (990 р.), классические тонкие блинчики со сметаной (490 р.) и безглютеновые блины (от 410 р.). К ним предлагают добавить черную или красную икру (от 1000 р.), свежие ягоды (например, гонобобель или ежевику) и варенье (из земляники, еловых шишек, розовых цветов или морошки).
«Сибирьсибирь»
В видовом ресторане русской кухни готовят вечную классику: блины с лососем, сливочным сыром и красной икрой (1360 р.), с мясом (580 р.), с творогом и брусникой (460 р.). Можно взять стопку пустых блинов за вполне гуманные 340 рублей и добавить топинги на свой вкус: форель домашнего посола (680 р.), осетровую икру (3800 р.), форелевую икру (980 р.) или щучью икру и сметану (780 р.).
Wine & Crab
В крабовом ресторане с винами — одно из самых больших масленичных меню: здесь предлагают сразу 11 разных блюд. Самые интересные — цветные блины из шпината с тунцом, авокадо и спаржей (850 р.), блинный ролл с лососем, сливочным сыром, икрой форели и соусом кимчи (1250 р.) и сытные блины с уткой, грибами эноки и соусом хойсин (950 р.). Для любителей роскоши есть блины с икрой форели (1250 р.) или осетровой икрой (6500 р.) и крабом, манго и икрой морского ежа (980 р.).
Где заказывать блины
«Кофемания»
В специальном меню «Кофемании» представлено 10 масленичных позиций, например, «Флорентин» — блин со шпинатом, слабосоленым лососем и яйцом пашот под голландским соусом (1400 р.), блин с капустой с трюфельной сметаной и пармезаном (950 р.). Не обошлось без блюд с черной икрой (5900 р.) и сладких блинчиков: «Баноффи» с карамелью, кусочками бананов и шапкой воздушного сырного крема (890 р.), с творогом, свежими ягодами и манговым соусом (890 р.) или блинов со страчателлой и коричными яблоками (890 р.). Еще можно заказать стопку классических блинов и отдельно любые топинги к ним: красную икру, протертые с сахаром свежие ягоды, сгущенку и мед.
«Тетерки»
Если одновременно хочется и пирогов, и блинов, в кондитерской «Тетерки» блинный пирог-доспешник готовят по рецепту из Кадуйского района. Блины промаслены, посыпаны толокном, завернуты в «доспех» из тонко раскатанного теста и дополнительно прослоены клюквой.
«Самокат» и «Яндекс Лавка»
Самый простой и быстрый способ съесть блинов здесь и сейчас. За 15–30 минут любой из агрегаторов привезет домой стопку блинов на всю семью или небольшую порцию, которой хватит на одного. Кроме классических блинов, к которым можно добавить джем или сгущенку, в ассортименте есть блины с творогом, сыром и ветчиной, семгой, мясом и другими начинками.
«Вкусвилл»
Во «Вкусвилле» к Масленице готовятся основательно. На полках найдется несколько десятков вариантов главного блюда весны: большие порции по 10 и 20 блинов без топингов и начинок, маленькие наборы на одного, сытные версии и десертные блины с заварным кремом или вишней. Есть блины с грушей и мягким сыром, ветчиной, мясом, сулугуни и грибным жульеном, карамельно-банановой начинкой или творогом, а еще налистники, оладьи, панкейки, сырные и шоколадные блины.
«Азбука вкуса»
Из супермаркета домой привезут классические блины без начинки — от четырех штучек до килограмма (если собираете за столом гостей). Здесь же найдутся всевозможные ЗОЖ-опции: без сахара и глютена, шпинатные и на муке из зеленой гречки. Много блинов с начинками: от творожного крема с красной икрой и манго до постных с вишней или классических с творогом.
«Братья Караваевы»
В «Караваевых» удобно заказывать классические блины стопочкой — здесь их выпекают тонкими и ажурными. А уже дома можно добавить варенье, сгущенку, сметану, мед и другие топинги. Из любопытного — закрытые блины с начинками, похожие на чебурек, с рваной говядиной (где сам блинчик зеленого цвета) или овощами.
«Теремок»
Бюджетный вариант, который никогда не подведет. В «Теремке» можно заказать как классические тонкие блинчики без всяких топингов и дополнений, так и сытные опции — «Мясные» (с начинками из фарша, сметаны и грибов) и «Морские богатыри» (с красной рыбой и сыром). В разделе со сладким есть скромные варианты с творогом или сахаром и сгущенкой, а также совершенно безумный блин «Дубайский шоколад» с фисташковой и шоколадной пастой. На вкус — ультрасладко, зато тренд!