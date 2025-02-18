С трюфельной пастой, прошутто или кальмарами: где пробовать лучшие кульки в Москве

В бистро сети Mátes (не путать с кофейнями, где меню покороче) готовят увесистые флэтбреды. Это румяные фокаччи, сложенные вдвое и наполненные богатыми начинками. Получается приближенная к оригиналу версия паноццо или римского сэндвича. Всего три варианта: флэт с салями и печеными перцами; с прошутто крудо и руколой; с пастрами и маринованным огурцом. Убийственно сытно, не сухо и вкусно. Удобно брать с собой вместе со стаканом фирменного гранатового фильтра, но можно съесть и в самом бистро (хорошо пойдет под бокал белого вина).