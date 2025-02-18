С трюфельной пастой, прошутто или кальмарами: где пробовать лучшие кульки в Москве

Kulek
Kulek неспроста называется римским бистро: здесь готовят перепридуманную версию римского сэндвича. В огромные конверты из бездрожжевого ремесленного хлеба кладут всего и побольше. Самые ходовые кульки — с прошутто котто, трюфельной пастой и страчателлой, с креветками, авокадо и йогуртом (попытка в ЗОЖ) и болоньезе с сыром моцарелла (ультрасытно). Есть игривые спецпредложения, которыми место подогревает интерес к фирменному блюду (сейчас это зимний спешел с икрой и страчателлой) плюс «кульки месяца».
Исполинский конверт с начинкой, несмотря на размеры, удобно есть на ходу, хотя в точках сети достаточно места, чтобы полноценно пообедать за столиком. Заодно можно заказать салат, суп или пасту, но все это, конечно, совсем не так интересно, как кульки.
Mátes
В бистро сети Mátes (не путать с кофейнями, где меню покороче) готовят увесистые флэтбреды. Это румяные фокаччи, сложенные вдвое и наполненные богатыми начинками. Получается приближенная к оригиналу версия паноццо или римского сэндвича. Всего три варианта: флэт с салями и печеными перцами; с прошутто крудо и руколой; с пастрами и маринованным огурцом. Убийственно сытно, не сухо и вкусно. Удобно брать с собой вместе со стаканом фирменного гранатового фильтра, но можно съесть и в самом бистро (хорошо пойдет под бокал белого вина).
Oliv
Итальянский стритфуд от сооснователей Ø36 Kebab на «Красном Октябре», где в основном готовят пиццу на пухлом тесте. Если есть классический вариант не хочется, можно взять более компактную версию — пиццу-сэндвич. По сути это сложенная вдвое фокачча с румяными корочками, внутри которой прячется классическая пиццевая начинка.
Вариантов несколько: с песто, томатами и бурратой, с мортаделлой и страчателлой или с нежнейшей пастрами из индейки, моцареллой, соусом песто и пармезаном. Годный кулек, который удобно есть на ходу или на ступеньках во дворе пиццерии.
Osteria by Mandy’s
В остерии, итальянском ресторане с белыми скатертями и игривым интерьером, готовят классику средиземноморской кухни. Пицца, паста и ризотто хороши, но если хочется чего‑то поинтереснее, берите паноццо. Это блюдо неаполитанской кухни представляет собой что‑то среднее между фокаччей с начинкой и закрытой пиццей. В конверте из пухлого теста вы обнаружите один из вариантов наполнения: мортаделла, страчателла и фисташка; пепперони; кальмары с артишоками; груша с горгонзолой или «Маргарита» — в общем, классика итальянской кухни.
В отличие от классических кульков и флэтбредов эту версию есть на ходу не так удобно из‑за влажного сырного центра, поэтому лучше пообедать паноццо за столиком. Атмосфера располагает.
Öz Kebab
В бодрой берлинской кебабной готовят денер, турецко-немецкую версию шаурмы. Порции исполинские, версий подачи несколько: можно взять разобранный денер на тарелке, плотный рулет из лаваша с начинкой или денер. Последний — больше всего похож на кулек. В конверте из мягкого, но плотного хлеба — полкило начинки: говядины, курицы или котлеток кефте, овощей и зелени, острых перчиков, специй и обильного соуса. Неимоверно вкусно, съесть не испачкавшись — почти нереально (но можно попытаться). К хлебному конверту с начинкой берите «Кровавую Мэри» с турецкими специями или один из местных шотов, названных в честь смертных грехов.
«Абу Гош»
В ближневосточной кухне кульки и съедобные конверты — не редкость, а традиция. Взять хотя бы классический сабих — огромную питу, доверху заполненную овощами и зеленью, соусом и мясом, курицей или фалафелем. Удобно есть на ходу, а еще это блюдо можно найти в большинстве заведений ближневосточной и израильской кухни. К сабиху, если очень голодны, заказывайте тарелку хумуса и кофе с кардамоном.
Где еще есть сабих: The Hummus, «Яффо», Saviv, Adam
Pro pita
Небольшая сеть окошек на гастромаркетах, где готовят питу с самыми разными начинками. Внутри хлебных конвертиков — курица, фалафель, рваная говядина, бараньи котлеты, креветки в панировке, шницель и тофу плюс неизменные овощи, зелень и соусы. Исполнение не самое затейливое, но получается сытно, бюджетно и разнообразно. Удобно быстро умять на ходу, если график не располагает к более размеренному приему пищи.
So Far Kebab
Классический денер (берлинский вариант ближневосточной шаурмы в хлебе или лаваше) находичиво поместили в индийскую лепешку роти. Союз хоть и углеводно-опасный, но удачный: пухлая и масляная роти придает свертку объем, а внутрь помещают увесистую порцию томленой говядины, кюфты, фалафеля или курицы, овощи и зелень, острые перчики и самодельные соусы.
Есть на ходу удобно, несмотря на то, что денер сочный и жирный. Впрочем, в So Far Kebab можно спокойно занять столик и пообедать без спешки, заодно заказав картошку фри и наваристый суп из чечевицы.
«Koupes Bar. Кухня Кипра»
База греческой и кипрской кухни — плотная пита, внутрь которой заворачивают шашлычки сувлаки, рубленое мясо, котлетки, фалафель или просто картошку фри и зелень. В «Кухне Кипра» есть четыре варианта: гирос пита с картофелем фри, курицей, соусом дзадзики и свежими томатами, пита с начинкой из сыра халуми, хумуса, салата айсберг и маринованного огурца или пита с курицей (без картошки фри) — с классическим соусом дзадзики или с более пряным карри.
Самое сытное и убийственное комбо, конечно, — с картошкой и курицей. Подойдет особо голодным. Ищите окошки «Кухни Кипра» на маркетах и гастрорынках.
I Need Döner
Сетевая кебабная делает приличную шаурму на любой вкус: с говядиной, курицей, креветками, крабом (!), фалафелем или только овощами. На увесистый кулек тянет конверт из плотного хлеба (здесь его зовут питой, но от классической питы он отличается пухлостью и плотной корочкой). Внутрь закладывают мясо или вегетарианские опции, крупно нарезанные овощи, салат, сыр и соусы. На ресторанное блюдо не тянет, но на сытный стритфуд — вполне.