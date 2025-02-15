Всем нужна безлактозная диета? Рассказываем, как жить и где есть без молочных продуктов

Что такое безлактозная диета и кому она подходит
Диетолог-нутрициолог, эндокринолог Lahta Clinic
Безлактозная диета предполагает исключение из рациона продуктов, содержащих лактозу — «молочный сахар», углевод, который под действием фермента лактазы расщепляется до молекулы глюкозы и галактозы и таким образом усваивается в кишечнике. Сама по себе лактоза никакой угрозы для человека не представляет. Это дисахарид, конечным продуктом распада которого будут известные всем молекулы глюкозы (наш любимый сахар, хлеб и другие углеводы) и галактоза (молочные продукты, грудное молоко).
Сложности возникают при неспособности усвоить лактозу. У человека появляется дискомфорт после употребления молочных продуктов. Это могут быть вздутие, боли, тяжесть в животе, диарея. По сути процесс переваривания протекает со сложностями.
Чаще всего неспособность усваивать лактозу обусловлена генетической предрасположенностью — дефектом гена. Может быть и вторичная лактазная недостаточность с временной симптоматикой после перенесенной кишечной вирусной инфекции с последующим восстановлением ферментативной функции. В обоих случаях имеет смысл придерживаться безлактозной диеты.
На нее принято списывать любые расстройства пищеварения и высыпания. Пациенты часто принимают за непереносимость лактозы симптомы, которые могут быть связаны совершенно с другими продуктами или режимом питания. Если есть жалобы, важно обследоваться и провести генетическое исследование, чтобы выяснить, связано ли это с употреблением молочных продуктов. Во всех остальных случаях смысла в безлактозном питании нет — соблюдать рекомендации по данной диете «на опережение» не стоит. Лактоза — необходимый элемент питания для здорового человека.
В каких продуктах содержится лактоза
Диетолог-нутрициолог, эндокринолог Lahta Clinic
Основные продукты, содержащие лактозу, — это молоко и молочные продукты животного происхождения: молочная сыворотка, творог, сухое молоко, сливки, сметана, сыр. Кроме того, необходимо помнить про блюда, которые могут включать в составе данные продукты: кондитерские изделия, сырный соус, супы-пюре, заварной крем, молочный шоколад, блины на молоке, омлеты, соусы или заправки для салата и майонез.
Внимательно читайте указания на упаковке и состав продуктов. На некоторых продуктах бывает пометка «безлактозные». В кафе и ресторанах уточняйте состав блюд у официанта. При наличии лактозного компонента можно попросить убрать его из блюда или заменить на альтернативный вариант. Также стоить помнить, что следы лактозы могут быть в соусах, которые тоже стоит ограничить. В качестве поддерживающей помощи могут служить ферментативные добавки с лактазой (которую добавлять в том числе в безлактозные молочные продукты), которые помогут справиться с непереносимостью.
Где искать безлактозные блюда
Безлактозные блюда можно найти в меню большинства ресторанов, кафе и бистро. Подойдут все горячие блюда и пасты без сложных соусов на основе молока и сливок, овощные и мясные супы на бульоне (но не на сливках), крупы, овощные салаты и морепродукты. Осторожнее всего стоит быть со «сложными блюдами» — теми, в составе которых много соусов. Из очевидного: омлеты стоит заменить на яичницу или скрэмбл, каши заказывать на воде или альтернативном молоке. Аналогично с кофе: ищите варианты на растительном молоке или пейте черный кофе.
Больше всего шансов не промахнуться — в вегетарианских и веганских ресторанах, где не используют продукты животного происхождения (а значит, и сливки с молоком), а также в местах со здоровым и деликатным питанием. Здесь составы блюд будут предельно понятными и лаконичными. Еще один вариант — мясные рестораны. Стейки и бургеры редко «дружат» с молочными продуктами, так что большая часть меню подойдет при безлактозном питании.
Вегетарианские места
КОМ
Веганская еда — безопасный выбор, если вы придерживаетесь безлактозного питания. Но будем честны: многие веган-места в Москве по-прежнему предлагают скучную и не слишком вкусную еду. КОМ — приятное исключение: бодрая пиццерия в уютном подвальчике готовит дюжину вариантов пиццы, в которой нет ни привычных сыров (впрочем, большая часть сыров не содержит лактозы и так) или молочных продуктов, ни мяса. Получается не слишком ЗОЖ-но и интересно.
Есть хиты вроде вешенок с кимчи или пиццы с картофелем и минальной рикоттой или экспериментальные блюда вроде мандариновой пиццы с растительным фаршем и «Пепперони» с сейтаном.
Mission
Этичный веганский гастробар на Бауманской — хороший пример того, как еда без продуктов животного происхождения может быть совсем не скучной и нравится всем. Готовят бургеры и стрипсы из растительного мяса с альтернативными сырами и зеленью. Наливают пиво — на кранах с дюжину видов плюс бутылочный и баночный крафт. Внутри уютно и вполне расслабленно.
«Циники»
Фэнси-бистро на Патриках готовит приятный комфорт фуд с поправкой на полное отсутствие привычных сыров, мяса или молочных продуктов в составах блюд. Батат здесь запекают с грибами, рамен готовят на овощном бульоне и с тофу, а роллы крутят с киноа, баклажанами и ферментированным кешью-сыром. Все десерты готовят на растительном молоке, тофу или кешью-пасте, без белого сахара и глютена. Советуем эклеры с ванильным кремом и чизкейк «Топленое молоко».
«МОХ/Волна»
Еще одно веганское место, на этот раз со ставкой на ферментированные (и как известно, самые полезные) продукты. Еда сытная, сложносочиненная и полностью подходящая безлактозникам. Есть, например, рамен на бульон из шиитаке с удоном, грибами муэр и папоротником, острый том ям на кокосовом молоке, онигиразу с растительным тунцом и буррито боул с чили нон-карне. Более привычные блюда — сэндвичи с кимчи и овощами или фриттата, нутовый омлет с грибами, тофу, томатами и лентами цукини. В напитках — лимонады, комбуча, пиво и сидр.
Здоровое питание и велнесс
КМ20
В ресторане при главном концепт-сторе Москвы придерживаются принципов здорового питания без перегибов. Есть и оливье или мини-чебуреки с икрой, которые к ЗОЖу отнести сложно, и вполне универсальные супы-минестроне или кальмары на гриле.
Специального безлактозного меню нет, как и в других заведениях, но в основном меню легко найти что‑то подходящее. Например, гречотто, «ризотто» из гречки, с белыми грибами и шампиньонами или спринг-роллы с овощами и зеленью. На некоторых блюдах есть пометка веган, они тоже гарантированно подойдут. И даже пиццу можно брать без опаски — например, с руколой и лососем готовят на муке манитоба и без добавления лактозосодержащих сыров или сливок.
Velle
Кофе-корнер с напитками на основе растительного молока, веганскими десертами, кашами и сэндвичами. Десерты готовят из натуральных ингредиентов и без ароматизаторов, красителей и продуктов животного происхождения, а каши — на растительном молоке или воде. Начать день можно с овсянки на миндальном молоке, круассана и черешневого смузи, а перекусить — шоколадным тартом с конопляным рафом.
She
Стильные wellbeing-бистро на Большой Никитской и у Белой площади — спасение для ЗОЖников и взявших аскезу. В меню много вегетарианских опций, которые вполне подойдут при безлактозной диеты, и просто понятных блюд с прозрачными составами. Любую кашу на завтрак готовят на воде, в салатах — ультимативная зелень без тяжелых заправок, среди горячих блюд — рыба и мясо на гриле, к которым отдельно можно заказать подходящий гарнир. Официанты подкованы и максимально внимательны к пищевым аллергиям и диетам: смело просите совета, если сомневаетесь с выбором.
Nothing Fancy
Петербургский проект с сытными боулами просто создан для тех, кто придерживается разнообразных диет или избегает конкретных продуктов. Овощи и зелень, крупы, мясо, рыба или фалафель — основа большинства блюд, которую можно комбинировать на свой вкус. Соусы — опциональный выбор: можно попросить безлактозный или отказаться вовсе.
Angel Cakes
В сказочную кондитерскую на Патриках идем за безлактозными десертами. Здесь готовят веганские и деликатные сладости — без рафинированного сахара и белой пшеничной муки. Половина десертов — веганские (читаем, на 100% безлактозные). Приятный бонус — несмотря на размеры и богатый декор это еще и достаточно легкая и нежирная еда.
Советуем попробовать грушевый пай с дерзкой ноткой бергамота, веган-тирамису (песочная основа, кофейный бисквит, карамель с кофе, шоколадно-карамельный крем и ганаш тирамису) и чизкейк манго-тыква, который готовят на шелковом тофу и кокосовых сливках.
Garage Café
Образцовое музейное кафе, куда приятно прийти и так, без всякой выставки. Меню строится на принципах здоровой и понятной еды, готовят в основном из локальных сезонных продуктов. Есть веганские блюда и варианты для тех, кто на кетодиете.
Прозрачные составы блюд позволяют без проблем выбрать что‑то подходящее. Из интересного — похлебка с креветками на крабовом бульоне, лапша с соусом пад-тай и карпаччо из цукини.
Мясные рестораны
«Жажда крови»
Безлактозная диета — хороший повод зайти в мясной ресторан или стейк-хаус. В меню вам с высокой вероятностью подойдет большинство салатов, супы с бычьими хвостами или цыпленком и любое из основных блюд — стейков или бургеров. Что удобно, гарнир к стейку можно выбрать отдельно: здесь много овощей на гриле и круп (лактоза не пройдет!). А на десерт — легкий сорбет.
Max’s Beef for Money
Камерный мясной ресторан, где готовят как классические стейки (мясо для них, к слову, вызревает здесь же, в камерах, можете проверить сами), так и экспериментальные стейки и карнивор-блюда. Например, изящно готовят головы телят, почки, зобные железы и прочие «запчасти», поддерживая принцип «от хвоста до носа». На гарнир к стейку или более затейливому мясному блюду можно взять запеченую морковь, слабосоленые томаты или ароматный грузинский салат из овощей с пряностями.