Всем нужна безлактозная диета? Рассказываем, как жить и где есть без молочных продуктов

Безлактозные блюда можно найти в меню большинства ресторанов, кафе и бистро. Подойдут все горячие блюда и пасты без сложных соусов на основе молока и сливок, овощные и мясные супы на бульоне (но не на сливках), крупы, овощные салаты и морепродукты . Осторожнее всего стоит быть со «сложными блюдами» — теми, в составе которых много соусов. Из очевидного: омлеты стоит заменить на яичницу или скрэмбл, каши заказывать на воде или альтернативном молоке. Аналогично с кофе: ищите варианты на растительном молоке или пейте черный кофе.