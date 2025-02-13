Где есть

Старинный шик или джаз под коктейли: какое место подойдет для вашего идеального свидания

Сегодня в 11:20
Фото: предоставлено рестораном
Как не прогадать с выбором места для особенного свидания? Сделали тест, который за 7 вопросов подберет подходящий ресторан из топа лучших московских заведений Ultima Guide Яндекс Еда — первого ресторанного гида, составленного при помощи нейросети и голосования среди пользователей и экспертов. Вам останется только забронировать столик.
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Пары на опыте знают, почему выбор места не стоит обсуждать в переписке (на вопрос «Куда пойдем?» никогда не отвечайте «посмотрим» и «выбери сам (а)»). Поэтому устраиваем партнеру сюрприз на основе общих предпочтений:
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За бокалом какого напитка вы готовы говорить о любви? (Пива в вариантах ответов не будет, у вас же свидание!)
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Прочитайте названия блюд и прислушайтесь к себе: на каком из пунктов желудок урчит громче?
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Вопрос для тех, кто понял лишь половину названий блюд: вы готовы разбираться в меню?
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Топ неловких свиданий — когда вы с партнером еще в стадии некоторой неопределенности, а за соседним столиком делают предложение или выясняют отношения. Включаем предусмотрительность: в какой обстановке вы себя представляете?
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Вы смотрите друг другу в глаза, пока партнер говорит самые главные слова, а на фоне…
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Финальный вопрос: насколько роскошно вы готовы провести вечер?
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