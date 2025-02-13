Старинный шик или джаз под коктейли: какое место подойдет для вашего идеального свидания

Топ неловких свиданий — когда вы с партнером еще в стадии некоторой неопределенности, а за соседним столиком делают предложение или выясняют отношения. Включаем предусмотрительность: в какой обстановке вы себя представляете?

В тихой и уединенной: мы планируем уютный вечер Хочется чего‑то убийственно красивого, с блеском и шиком Говорю же, главное, чтобы было вкусно (и не было слышно людей за соседними столиками)