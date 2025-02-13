Старинный шик или джаз под коктейли: какое место подойдет для вашего идеального свидания

Пары на опыте знают, почему выбор места не стоит обсуждать в переписке (на вопрос «Куда пойдем?» никогда не отвечайте «посмотрим» и «выбери сам (а)»). Поэтому устраиваем партнеру сюрприз на основе общих предпочтений:
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За бокалом какого напитка вы готовы говорить о любви? (Пива в вариантах ответов не будет, у вас же свидание!)
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Прочитайте названия блюд и прислушайтесь к себе: на каком из пунктов желудок урчит громче?
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Вопрос для тех, кто понял лишь половину названий блюд: вы готовы разбираться в меню?
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Топ неловких свиданий — когда вы с партнером еще в стадии некоторой неопределенности, а за соседним столиком делают предложение или выясняют отношения. Включаем предусмотрительность: в какой обстановке вы себя представляете?
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Вы смотрите друг другу в глаза, пока партнер говорит самые главные слова, а на фоне…
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Финальный вопрос: насколько роскошно вы готовы провести вечер?
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