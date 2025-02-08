Столик на двоих, пожалуйста: 16 ресторанов, где еще есть места на День святого Валентина

Выбрать место для романтического ужина — задача со звездочкой. Собрали 16 уютных ресторанов для особого случая. Некоторые из них подготовили для гостей интересные спешелы: лимитированные напитки, необычные десерты, музыкальные программы и даже розыгрыши.

«Ладо» Кривоколенный пер., 9, стр. 2

© Предоставлено рестораном

В уютном бистро в Кривоколенном переулке с 13 по 16 февраля будут подавать парные коктейли, вдохновленные известным брендом косметики. Первый, Don’t Touch My Tenderness, — мягкий напиток на основе джина, кокосовой воды, ромашки и огурца. Второй, Don’t Touch My Passion, — насыщенный винный аперитив с алоэ и пеной из совиньон-блан. Вместе с заказом получите именное украшение, которое можно повесить на бокал или ключи.

Ладо Ресторан / Кривоколенный пер., 9, стр. 2 Подробнее

Butler Трехпрудный пер., 15

© Предоставлено рестораном

В итальянском ресторане на Патриках шеф-кондитер придумал кое‑что оригинальное. Тут в День влюбленных гости смогут попробовать не съедобные сердца, а игральные кости, украшенные амуром из малиновой пудры. Внутри кубика под белой глазурью — кокосовый мусс и хрустящий миндаль с шоколадом и амаретто. А в красном — клубничный мусс, бисквит, йогурт и джем. Еще один бонус — валентинка с предсказанием, которую подают с каждым десертом.

Butler Ресторан / Трехпрудный пер., 15 Забронировать столикПодробнее

«Чарли Bistro & Champagne» Большой Патриарший пер., 12, стр. 1

© Предоставлено рестораном

В бистро «Чарли» с 14 по 23 февраля угостят десертом на двоих — шкатулкой из французско-швейцарской меренги с тремя разными начинками: воздушно-кокосовым муссом, конфи из свежей клубники и текстурным желе на основе тархуна и эстрагона. Блюдо придумано совместно с фондом «Обнаженные сердца» — туда пойдут 30% от продаж.

Чарли Bistro & Champagne Ресторан / Б.Патриарший пер., 12, стр. 1 Подробнее

Yauza Подколокольный пер., 16, стр. 4

© Предоставлено рестораном

Культурное пространство на Китай-городе тоже поддержало инициативу благотворительного фонда: вместе с «Антон тут рядом» здесь создали сладкий спешел. Десерт с гребешком, брусникой и понзу можно заказать с 7 по 13 февраля. Его подают с валентинками от студентов фонда. Внутри каждой — номер, который дает шанс выиграть романтический ужин в День влюбленных с депозитом 14 000 рублей.

Yauza Ресторан / Подколокольный пер., 16, стр. 3, Yauza Place Подробнее

Mr. Lee Поварская, 52/55, cтр. 3

© Предоставлено рестораном

В китайском ресторане Аркадия Новикова в День влюбленных выступят Uma2rman и кавер-группа Del Mar. После концерта будет диджей-сет, так что можно не только поужинать, но и потанцевать. Из романтических спешелов — лимитированный десерт на основе клубничного мусса и бисквита, который подают в виде красных губ.

Mr. Lee Ресторан / Поварская, 52/55, стр. 3 Подробнее

Mátes Малая Бронная, 16

© Предоставлено рестораном

В Mátes ко Дню всех влюбленных предлагают напиток в эстетике Dior Savage. В сети он ассоциируется с абьюзивными партнерами и токсичными отношениями. Это еще один повод вспомнить, что сейчас в жизни все хорошо, — просто попробуйте насыщенный напиток из фильтр-кофе с бурбоном, ванилью, табаком и перцем.

Mátes Ресторан / М.Бронная, 16 Подробнее

Tokyo Sushi Большая Никитская, 22/2

© Предоставлено рестораном

В японском бистро на Никитской с 14 по 16 февраля подают спешел для пар. Экзотический коктейль «Для нее» — это трио ликеров «Ла томато» с шисо, персиком и ягодной эспумой. «Для него» — белый ром с красным вином и кордиалом ромашка — помело. Сверху напитки украшают съедобными картинами из рисовой бумаги.

Tokyo Sushi Ресторан / Б.Никитская, 22/2 Подробнее

«Недальний Восток» Поварская, 55/52, стр. 7

© Предоставлено рестораном

В ресторане весь вечер будет выступать кавер-группа Take Five и певец Севак. Пока на фоне играет музыка, попробуете интересный спешел: к празднику в меню «Недальнего Востока» появился авторский десерт на основе сливочного мусса, сорбета из граната и пены из шампанского. Все это эффектно подают в блюде в виде граната, окруженного зеленью.

Недальний Восток Ресторан / Поварская, 52/55, стр. 7 Подробнее

«Савой» Пушечная, 6

© Предоставлено рестораном

В ресторане, известном богатым интерьером с потолочными росписями, вечером 14 февраля пройдет бал Real Love. В программе — музыкальные перформансы на двух танцполах и в трех тематических пространствах, а еще живой вокал и DJ-сет. Перед танцами можно попробовать блюда французской кухни — праздник откроет специальный ужин от бренд-шефа.

Савой Ресторан / Рождественка, 3/6, стр. 1, отель «Савой» Подробнее

«Печорин» Шаболовка, 19

© Предоставлено рестораном

В пекарне с 12 февраля по 12 марта делают творожные кольца в форме сердец. Это неплохая альтернатива бумажным валентинкам для тех, кто любит сладкое. Кстати, в заварном тесте с кремом из зернистого творога, сливок и ванилью всего 258 калорий. Так что можно смело брать два!

Печорин Ресторан / Шаболовка, 19 Подробнее

Savva Театральный пр., 2

© Предоставлено рестораном

В ресторане на День влюбленных не придется долго листать меню и думать, что заказать, — бренд-шеф подготовил праздничный сет «Пять языков любви». В нем тарталетки с маринованным сибасом, страчателла с хурмой и морским ежом, тартар из креветки, сахалинский гребешок и ладожский судак, а еще необычное мороженое из яблока, киви и пряных трав. Все столы будут участвовать в розыгрыше романтических подарков — ночи в отеле «Метрополь», билетов на балет «Раймонда» и шоу театра Crave.

Savva Ресторан / Театральный пр., 2, гостиница «Метрополь» Подробнее

Assunta madre Поварская, 52/55, стр. 2

© Предоставлено рестораном

В итальянском рыбном ресторане найдете эффектный авторский десерт на основе мусса с малиновой начинкой. Внутри — нежный миндальный бисквит, а сверху — бархатный красный велюр. Сладость подают в виде ограненного алмаза с каплями росы.

Assunta madre Ресторан / Поварская, 52/55, стр. 2 Забронировать столикПодробнее

J’Pan Мясницкая, 22, стр. 1

© Предоставлено рестораном

Уютное японское бистро с необычными десертами в виде Тоторо и Кальцифера — персонажей аниме студии Ghibli. Здесь свидание можно устроить утром, в меню большой выбор завтраков, от хашбраунов с беконом до классических сырников. Если придете вечером, попробуйте традиционный мисо-суп с креветками или один из трех видов удона.

J'Pan Ресторан / Мясницкая, 22, стр. 1 Подробнее

«Дом культур» Сретенка, 25

© Предоставлено рестораном

В гастрономическом пространстве особняка на Сретенке — два этажа. На первом работает бар с китайской кухней, на втором — ресторан комфорт-фуда с авторской подачей. Внутри светлые тона, много зелени и столики на двоих. Поужинать тут можно шницелем из цыпленка с зеленым салатом или говяжьим языком с орзо. А на десерт обязательно берите чиз с вареньем из айвы — сойдет за валентинку.

Дом культур Ресторан / Сретенка, 23/25, стр. 1 Подробнее

Senti Menti Солянка, ½, стр. 1

© Предоставлено рестораном

В итальянском ресторане на Солянке на двоих можно заказать аппетитную пиццу с травами и соусом пилати, тамбовским окороком, грушей или страчателлой и трюфелем. Но то, ради чего точно стоит устроить здесь свидание, — десерты. Угостите партнера традиционным тирамису, меренговым рулетом с лаймом или необычными равиоли с муссом ананас — базилик.

Senti Menti Ресторан / Солянка, 1/2, стр. 1 Подробнее

Skrepka Девяткин пер., 7

© Предоставлено рестораном

После большого обновления в бистро «Скрепка» появились спешел-позиции вина, свежая выпечка и пицца. Места для камерного свидания у панорамного окна лучше бронировать заранее, в заведении всегда много людей. К вину можно взять мармелад из вяленой свеклы или перцы с козьим сыром и маслом петрушки. А на десерт — бабку с миндалем или мягкий маковый хлеб.