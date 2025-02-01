Боулы, вафли, френч-тосты и пашоты: 11 мест, где завтраки подают до вечера

Поужинать бенедиктом с мортаделлой или датским завтраком с яйцами-шестиминутками и тартином? Почему бы и нет! Вот 11 мест, где утренние блюда подают до самого вечера.

Eggsellent

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В яичных домиках Eggsellent все вертится вокруг завтраков: здесь их подают с оптимистичных 8.00 до самого закрытия в 18.00. Исполняют любые утренние мечты: антизожные бутеры с бенедиктами и лососем, утренние булочки с докторской и тягучим сыром, маффины как в «Макдоналдсе», оладьи и панкейки, огромные тарелки в английском стиле и круассаны гриль-чиз. Хочется американо и фреш на завтрак? Легко! Коктейль «Мимоза»? Еще проще!

Если после завтрака захочется повторить один из здешних хитов, можно купить книгу рецептов от основательниц Eggsellent Светы Михалевой и Полины Юровой. В Москве Eggselent есть не только на Большой Садовой, но и в Несвижском переулке.

Адрес: Большая Садовая, 5, корп. 1 Время работы: пн-вс 8.00–19.00

Eggsellent Ресторан / Б.Садовая, 5, корп. 1 Подробнее

Stim

Удивительное место в Басманном дворе — конечно же, родом из Санкт-Петербурга. В Stim готовят 12 версий сырников, вдохновленных героями кино и сериалов. Есть «Одри» (из «Твин Пикс») с вишней, маком и посыпкой из орео, «Росс» («Друзья») из рикотты на подушке из сливочно-кокосового крема со сгущенным молоком и белым шоколадом и даже «Чендлер» (рикотта, гауда, чеддер, пармезан и клюквенный чатни).

Кроме сырников есть утренние боулы, яичные конструкторы и бенедикты, сэндвичи и тосты. Запивать кофе или маття. Съесть свой завтрак можно до 20.00.

Адрес: Спартаковская пл., 16/15, стр. 4 Время работы: пн-вс 9.00–21.00

Stim Coffee Ресторан / Спартаковская пл., 16/15, стр. 4 Подробнее

Nothing Fancy

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Мекка полезных боулов из Петербурга теперь и в Москве. Большая часть здешнего меню тянет на хелси-завтрак, но если хочется чего‑нибудь непременно утреннего, то в соответствующем разделе есть фирменные завтраки со скрэмблом, лососем и авокадо или колбасками из курицы с фасолью. А еще датский завтрак с яйцами-шестиминутками и прошутто-котта на злаковом хлебе, зеленый боул с гречкой, гуакамоле с яйцом пашот, французский омлет с пармезаном и бенедикт на картофельных оладьях.

Запивать ультраполезные завтраки предлагают авторскими смузи или «кофейной бомбой» с бананом, какао и арахисовой пастой.

Адрес: Петровка, 30/7 Время работы: пн-вс 8.00–22.00

Nothing Fancy Ресторан / Петровка, 30/7 Подробнее

Rebellion

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Небольшая сеть из трех бодрых велокофеен готовит завтраки весь день. Можно взять омлет с мортаделлой и камамбером или большой завтрак с тостами с крем-сыром и авокадо, яйцами, лососем и оладьями из цукини, бенедикт с лососем, овсянку с арахисовой пастой или сырники с домашней соленой карамелью. Углеводные варианты — круассаны с мортаделлой и омлетом или без начинки.

Из напитков — классика вроде фильтра или капучино и авторские кофе-миксы: раф с вишней и латте с сырной пенкой и специями.

Адрес: Петровский б-р, 8, стр. 1 Время работы: пн-чт 11.00–23.00, пт 11.00–0.00, сб-вс 9.00–0.00

Rébellion Ресторан / Петровский б-р, 8, стр. 1 Подробнее

Dizengof 99

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Завтраки в веселом тель-авивском кафе готовят весь день. И здесь у вас есть два пути. Первый — выбрать фирменный гранд-завтрак, которого хватит на двоих. Например, классический израильский с яйцами, халой, салатом и набором микрозакусок, к которому полагается чай, кофе или игристое. Или «Завтрак на улице Дизенгоф»: яйца на выбор, две шоколадные гранолы с сезонными фруктами и йогуртом, лосось, пастрами, утиный хамон, фирменный тунец, форшмак, паштет из куриной печени, яичный салат, сливочный сыр, клубничный джем, арабские блинчики катаеф, овощной салат с брынзой, хала, фокачча и пита. Плюс чай и кофе, сок и «Мимоза».

Второй вариант — ограничиться все еще изобильными, но более скромными сковородками шакшуки (есть классическая томатная, сырная и с пастрами), сырниками или скрэмблом с креветками и гуакамоле. Добавим только, что хумус с питой из основного меню — тоже вполне себе питательный и полноценный завтрак. Ищите на Покровском бульваре и не только.

Адрес: Покровский б-р, 8, стр. 1 Время работы: вс-чт 10.00–23.00, пт-сб 10.00–0.00

Dizengof 99 Ресторан / Покровский б-р, 8, стр. 1 Подробнее

«Скворец»

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Под завтраки в меню демократичного бистро отведен компактный раздел с приколами. Готовят квадратный омлет с бурратой и томатным конфи (белки идут в атаку!), манго-рояль — тост с яйцом пашот, лососем, гуакамоле с яблоком и ломтиками манго, — клубничные панкейки с заварным кремом, лимонно-сливочные сырники и кашу а-ля крем-брюле. Под фантазийный завтрак нальют фильтр, бокал вина или авторский коктейль. Готовят утренние блюда весь день.

Скворец Ресторан / М.Бронная, 4 Подробнее

Адрес: Малая Бронная, 4 Время работы: вс-чт 10.00–22.00, пт-сб 10.00–23.00

Meteorite

© Meteorite

Жовиальная кофейня с собственным магазинчиком на нижнем этаже, где собраны локальные бренды и приятные мелочи для души и дома.

Завтраки готовят весь день. Их немного, но каждый стоит внимания. Датский — самый сытный и одновременно минималистичный: яйцо с кремовым желтком и горячий тартин, овощи, гауда, слабосоленый лосось и кнеля из крем-сыра с каперсами. Еще один вариант сборного завтрака — мортаделла с тартином, салатные листья, пармезан, взбитое масло и вишневый джем. Есть еще овсянка с топингами на выбор и сытный французский омлет качо-э-пепе с пармезаном и зеленью. Как альтернативу можно взять пухленькое пирожное шу и кружку фильтра.

Адрес: Банковский пер., 1 Время работы: пн-вс 9.00–21.00

Meteorite Ресторан / Банковский пер., 1 Подробнее

«Салют»

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Симпатичная велокофейня со светской верандой и винтажным интерьером, где завтраки ставят во главу угла. Фирменные — всевозможные вафли с начинками от традиционно утренних вроде пашотов с беконом до сытных вроде курицы в панировке и томатов. Кроме вафель есть большие сборные завтраки с яйцами и круассанами, сырами, мортаделлой и всевозможными намазками. Плюс несколько версий каши, сырники и большой похмельный «Английский завтрак». По выходным бывает людно, так что готовьтесь потолкаться ради вафель и шакшуки в обед.

Адрес: Страстной б-р, 12, стр. 5 Время работы: пн-вс 8.00–23.00

Салют Ресторан / Страстной б-р, 12, корп. 5 Подробнее

Zoe

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Намоленные петербургские булки добрались до Москвы в 2023 году. А вместе с ними и завтраки допоздна — в Zoe их можно заказать до закрытия. Готовят секси-бриоши с риетом, креветками и зеленью; френч-тосты с шоколадным ганашем и пломбиром; сэндвичи с прошутто и маасдамом на тартинах и оладьи с карамелизированным беконом и соленой карамелью. Менее углеводные варианты — аво-тосты, драники с зеленью и яйцом или французский омлет со страчателлой и грибным кремом. В общем, ЗОЖем здесь и не пахнет. А если на сдачу взять шоколадную бабку или сосиску в тесте, так вообще!

Адрес: Мясницкая, 13, стр. 20 Время работы: пн-вс 8.00–19.00

Zoe Ресторан / Мясницкая, 13, стр. 20 Подробнее

Finch

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Микросеть из двух стильных кофеен с полноценной кухней, где завтракают допоздна. В утреннем меню без откровений, но порции простые, а еда вкусная. Готовят шакшуку и бенедикты на бриоши (с лососем или пастрами), оладьи из цукини, французский завтрак с омлетом и круассаном или стейк с омлетом для самых голодных. Есть фирменный завтрак Finch: большая тарелка с драниками, яйцами-пятиминутками, слабосоленым лососем, огурцами, творожным кремом и тостом из цельнозернового хлеба. Из напитков кроме отличного кофе есть морковный, сельдереевый или апельсиновый фреш, чай и маття.

Адрес: Большая Серпуховская, 5 Время работы: пн-пт 8.00–22.00, сб-вс 10.00–22.00

Finch Coffee Ресторан / Б.Серпуховская, 5 Подробнее

Mates

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В кофейнях Mates (не путать с бистро Mates — там другие правила) завтраки готовят весь день. Меню небольшое, но дельное: бенедикт с лососем, сырники со сливочным кремом или зеленая гречка с фетой для ЗОЖников, круассаны с пашотами, гранола с йогуртом, омлеты, скрэмблы или бейлы с сытными начинками.

Есть фирменный, самый большой, завтрак Mates: в нем два яйца, колбаски, жареный картофель с чесночным айоли, вешенки и томаты. Отличный кофе или маття-латте гарантированы. Кофейню можно найти на Малой Бронной и не только.

Адрес: Малая Бронная, 16 Время работы: пн-пт 9.00–22.00, сб-вс 10.00–22.00