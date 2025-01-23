Латте на бесплатном: 5 мест в Москве, где не надо доплачивать за растительное молоко

Кофеманы, не пьющие коровье молоко, знают, как дорого обходится латте на альтернативном — порой наценка за чашку любимого напитка доходит до 100 рублей. Мы отыскали места в Москве, где отсутствует «налог на кокосовое», и разобрались, почему большинство кофеен в России вынуждены доплачивать за «немолоко».

Книжный магазин и кафе «Чехов и компания» Капучино (270 мл) — 370 р.

© Марина marie.mind, Варвара Топленникова

На первом этаже сталинского дома на Таганке обосновался «Чехов и компания» — место, где проводят лекции и встречи с современными писателями, собрания книжного и киноклуба. Здесь можно приобрести книгу и почитать ее рядом с огромными окнами за чашкой кофе, альтернативное молоко в который вам добавят бесплатно. «Гостям приятно, а нам это не в убыток», — говорит команда книжного. Сэкономленные на кокосовом молоке деньги можно отложить на покупку новой литературы.

Бар Mission Капучино (300 мл) — 350 р.

© Mission

Кофе на растительном в столице подают даже в пивных барах. Одно из таких заведений с веганской кухней расположено во флигеле усадьбы на «Бауманской». Бариста Mission готовят без наценки кофе на кокосовом, банановом и овсяном молоке и могут сделать раф на растительных сливках. Доплату за растительное молоко бар не берет: его команда делает все возможное, чтобы гости не испытывали ограничений в выборе еды и напитков, ради которых ни одно живое существо не пострадало.

Кофейня Skuratov Coffee Капучино (350 мл) — 350 р.

© Skuratov Сoffee

Стильная сеть появилась в Сибири и за десять лет разрослась до 64 кофеен в семи городах России — в том числе и Москве. Команда Skuratov Сoffee с пониманием относится к тому, что не все люди употребляют коровье молоко по самым разным причинам — от состояния здоровья до образа жизни. Поэтому они считают справедливым не менять стоимости напитков на овсяном.

Кофейня «Мох» Капучино (350 мл) — 350 р.

© «Мох»

Еще одно веганское заведение с 2017 года предлагает москвичам на выбор напитки на овсяном, миндальном и кокосовом молоке. Кроме того, «Мох» еще удивляет гостей некофейными чага-капучино, какао с рейши и ежовиком и разными видами разливной комбучи. На десерт советуем обязательно попробовать легендарные веганские эклеры и пончики.

Ресторан «Кофемания» Капучино (200 мл) — 500 р.

© Предоставлено рестораном

В любимой всеми темщиками и кофеманами сети с 24-летней историей тоже не нужно платить за альтернативное молоко. «Это не отдельная стратегия, а отношение к гостям как к самим себе», — объяснили нам такую политику в компании. В «Кофемании» латте вам приготовят бариста — чемпионы мира, а десерты из собственного кондитерского ателье не хуже тех, что делают в Париже.

Почему кофейням приходится делать надбавку за альтернативное молоко?

Кофейня «Даблби» Капучино на коровьем молоке (300 мл) — 400 р., на растительном — 470 р.

Дмитрий Корюкин Директор по продукту «Даблби», Q-грейдер, SCA-тренер, победитель российского чемпионата бариста-2014

«Брать доплату за напитки на альтернативном молоке экономически необходимо. Растительный напиток существенно дороже коровьего, и чтобы кофейни не работали в убыток, нужна наценка. Ее мы рассчитываем базово, как и на на все остальные ингредиенты, плюс закладываем процент на списание. Дело в том, что ассортимент растительных напитков большой, от 3 до 5 позиций, а срок годности строгий. Грубо говоря, открываешь миндальное для одного гостя, а вечером списываешь весь пакет — потому что другие посетители заказывали латте на овсяном .

Напитки на растительном молоке все еще остаются на пике популярности у потребителей. Ассортимент, начинавшийся когда‑то с уже привычного овсяного, миндального и кокосового, сейчас расширился до вкусов вроде „овсяное с экзотическими фруктами“. И это еще не конец: производители продолжают экспериментировать, и я не удивлюсь, если скоро появится „молоко“ с арбузом или мятой . А станет ли это нормой — зависит от спроса. Например, в нашем авторском меню есть латте „Бесконечное лето“, которое делается на основе заготовки из кокосового растительного напитка. Отмечу, что это одна из самых популярных позиций „Даблби“ за последние полгода, пусть она и уступает классическому капучино или латте».

Кофейня Cofix Капучино на коровьем молоке (300 мл) — 180 р., на растительном — 240 р.

Яна Алхутова Коммерческий директор Cofix

«Несмотря на то, что рынок заменителей молока активно развивается, найти нужный для кофеен растительный продукт, который хорошо вспенивается и раскрывает вкусовой профиль зерна, не самая простая задача . Закупочная стоимость таких аналогов по-прежнему выше, чем у коровьего молока. Поэтому кофейни среднего и низкого ценового сегмента, чтобы не работать в минус, вынуждены брать дополнительную плату. Мы при расчете цен ориентируемся на стоимость альтернативного молока, наценку логиста и цены на кофейные напитки рынке».

Кофейня с веганской кухней «Борис Сонный» Капучино на коровьем молоке (300 мл) — 350 р., на растительном — 380 р.

Дима Гронинген Основатель кофейни «Борис Сонный»