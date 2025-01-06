Гуляш по-локиминовски и карпаччо фигуристки Медведевой: готовим с героями «Афиши Daily»

Музыкант
Гуляш по-венгерски
«Ингредиенты
Говядина — 400–600 грамм
Картофель — 4 шт.
Болгарский перец — 3 шт.
Сельдерей — 1 пучок
Морковь — 1 шт.
Помидор — 2 шт.
Острый красный перец — 1/8 стручка
Чеснок — 2 головки
Белый лук — 1 головка
Красное вино — 150 мл
Петрушка, сладкая паприка и масло — по вкусу
Способ приготовления
- Мясо, картошку, морковь, сельдерей и помидоры нарезать крупными кубиками — примерно 2×2 см. Болгарский перец нарезать полосками, а лук мелко.
- Закинуть в кастрюлю мясо с маслом и обжарить, помешивая, до корочки. После добавить лук и подождать, пока тот станет прозрачным. Помешивать все это время, особенно если жарите в обычной кастрюле (а лучше бы это все делать в чугунной).
- Закинуть в кастрюлю картошку, сельдерей, морковку. Обжарить, пока они не станут чуть вялеными. Как подвялились — засыпать паприку и залить в кастрюлю стакан горячей воды. Добавить соль по вкусу. Снизить температуру до средней и перемешать блюдо. Следить, чтобы воды было достаточно для тушения.
- Через 40 минут добавить болгарский и острый перец. Долить кипяток до консистенции густого супа. Тушить 10 минут.
- Закинуть томаты и чеснок, залить вино, тушить еще 10 минут.
- Проверить на готовность и соленость. Снять с плиты, но оставить кастрюлю накрытой крышкой. Пускай томится 30 минут. Перед подачей нарезать петрушку и подать с ней».
Блогер, ведущая, актриса
Блины с творогом
«Предпочитаю готовить блины на глаз, но сегодня специально для вас, дорогие читатели, делюсь рецептом!
Ингредиенты
Яйца — 3 шт.
Сахар — 0,5 стакана
Соль — 1 чайная ложка
Ванильный сахар — 10 грамм
Сливочное масло — 200 грамм
Кефир — 1 стакан
Вода — ¼ стакана
Мука — по консистенции
Для начинки
Творог — 250 грамм
Творожная масса — 250 грамм
Вареная сгущенка, малина или любые другие ягоды — по вкусу
Способ приготовления
- Яйца смешать с ванильным сахаром, он придает любому блюду более десертный вкус. После добавить соль и взбить до однородности.
- Упаковку сливочного масла растопить в духовке или микроволновке. Да, жирно! Зато невероятно вкусно.
- Добавить в нашу блинную смесь растопленное масло и стакан кефира.
- Смазать сковородку сливочным маслом (не опять, а снова) и выпекать блинчики до готовности.
- Смешать творог с творожной массой в соотношении 50/50. Начиняем блинчики, сверху льем сгущенку и посыпаем ягодами.
Вот и все. Просто и невероятно вкусно. Приятного аппетита!»
«Фиш-Веллингтон»
«Это роскошное горячее блюдо идеально подходит как для торжества, так и для вечера с друзьями или в кругу семьи. Чаще всего его готовят с ростбифом, но я нашла для себя альтернативный вариант и делаю с рыбой — это очень вкусно!
Ингредиенты
Слоеное тесто — 250 грамм
Свежий шпинат — 125 грамм
Репчатый лук — 1 головка
Шампиньоны — 200 грамм
Филе форели без кожи — 200 грамм
Сливочный сыр — 50 грамм
Яйцо — 1 шт.
Растительное масло — 2 столовые ложки
Соль и перец — по вкусу
Способ приготовления
- Духовку разогреть до 180 градусов.
- Лук нарезать мелкими кубиками. Обжарить на растительном масле до мягкости, затем добавить шпинат и готовить до тех пор, пока он не скукожится и не станет мягким. Добавить сливочный сыр, перемешать, поперчить и посолить при необходимости. Отложить, чтобы немного остыло.
- Грибы очистить маленьким ножом от грязи. Небольшими партиями выкладывать в блендер и превращать в кашицу. Затем обжарить на горячей сковороде в масле до характерного грибного запаха, немного посолить и поперчить.
- Пласт слоеного теста раскатать в прямоугольник примерно 20×30 см. Я использую тесто, которое продается в форме квадрата, им очень удобно пользоваться.
- Яйцо взбить. Филе рыбы обсушить.
- На тесто выложить грибы по размеру куска рыбы. На грибы поместить филе, сверху — шпинат с сыром и луком. Края теста смазать яйцом и завернуть всю эту конструкцию, защипнув края. Верх смазать взбитым яйцом и отправить в духовку на 20 минут до румяной корочки».
Фигуристка
Карпаччо из цветной капусты с трюфелем
«Ингредиенты
Цветная капуста — 0,5 кочана
Трюфель — 10 грамм
Трюфельное масло — 2 чайные ложки
Пармезан — 30 грамм
Для соуса
Мед — 1 чайная ложка
Горчица — 0,5 чайной ложки
Вода — 1 чайная ложка
Оливковое масло — 2 столовые ложки
Соль — по вкусу
Сок лайма — 0,5 чайной ложки
Способ приготовления
- Настругать капусту.
- Смешать ингредиенты соуса.
- Полить капусту соусом, трюфельным маслом, посолить и посыпать сверху пармезаном».
Путешественница и блогерша @mnrvva
Форель с сыром камамбер
«Ингредиенты
Форель — 200–250 грамм
Камамбер — 130 грамм
Шпинат — 50 грамм
Помидоры черри — 5–7 шт.
Сливки — 50 мл
Соль, перец, розмарин — по вкусу
Способ приготовления
- Форель посолить и поперчить, выложить на сковородку вместе со всеми ингредиентами.
- Сыр не разрезать, оставить целым и так же положить к рыбе.
- На небольшой огонь поставить сковороду и накрыть крышкой. Оставить на 20 минут, время от времени переворачивая сыр.
- После приготовления выложить сыр на тарелку и разрезать на две части: можно макать туда кусочки приготовленной рыбы или намазать его на булочку».