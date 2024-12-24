Партнерский материал

Синнабоны и мерч с вкусным дизайном: посмотрите на коллаборацию Сбера и Mátes

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Находка для любителей перерывов на кофе.
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К новогодним праздникам Сбер и городской проект Mátes подготовили вкусную и красивую коллаборацию. С 23 декабря по 6 января во всех заведениях сети можно будет приобрести матча «яблоко в карамели» и синнабон с карамелью и пеканом в брендированных дизайнерских упаковках.

© Mátes

Результатом сотрудничества стали не только лимитированные позиции меню. Банк также выпустил цифровую галерею дизайнов карт с изображением выпечки из кофейни — дизайн будет отображаться в приложении Сбера и при оплате через SberPay. Такой картой будет особенно приятно оплачивать кофе и десерт в утренней суете. Круассаны будут не только на пластике. В рамках коллаборации создали серию лонгсливов в белом и голубом — фирменных цветах Mátes.

Кроме того, карты с особым дизайном, а также подписку СберПрайм за 1 рубль и худи можно будет получить в подарок. Что попалось именно вам, получится узнать по QR-коду, который будет в каждой коробке с синнабоном.

Рекламодатель: ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия ЦБ РФ №1481 ОТ 11.08.2015 (Продавец подписки) АО "ЦПЛ", ОГРН 1117746689840, г. Москва
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