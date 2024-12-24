Новый год-2025

От сельди под шубой до эклеров с крабом: где заказать готовые блюда для новогоднего стола

Сегодня в 10:27
После декабрьской гонки за горящими дедлайнами и поиска подарков не хочется еще и провести последний день года за готовкой. И не нужно! Ведь все — от таза оливье до запеченной утки с гарниром — можно заказать из ресторанов, сервисов доставок и онлайн-магазинов. Вот места, где найдутся блюда для фуршета, вечеринки с закусками и пышного застолья.

Masa Madre

Оливье с мортаделлой
© Masa Madre

К Новому году в самой модной пекарне 2024-го подготовили праздничное меню. В нем — два вида панеттоне (который на самом деле едят на Новый год и Рождество, а не Пасху, как часто думают), тазик оливье с мортаделлой, оливки и тунец конфи, лосось гравлакс, нарезки, черная икра, джемы, масло с травами и конечно, здешний легендарный хлеб. В общем, все для праздничного стола с изысканными закусками и легкой едой.

Предзаказы принимают до 25 декабря, выдают с 26 по 31 декабря по графику работы пекарни, не раньше чем через два дня после заказа. Также можно оформить доставку.

Цены
1 килограмм оливье с мортаделлой

2500 р.

Малосольный лосось

1300 р. за 100 г

Багет

380 р.

«Вкусвилл»

Салат «Мимоза» в фуршетных стаканчиках
© «Вкусвилл»

Во «Вкусвилле» к празднику запускается новогоднее меню. В нем — десятки позиций закусок и горячих блюд, которые дома останется только разогреть или доготовить. Например, можно заказать фрикадельки из индейки с томатным соусом или мясные кебабы, грибной жульен, свиные рулеты или ребрышки BBQ, килограмм запеченного картофеля с травами, мини-брускетты, порционные мимозы и оливье, соленья, канапе и блинчики. Десерты к Новому году тоже есть. Цены по сравнению с ресторанными доставками — вполне демократичные. Заказать можно вплоть до 31 декабря.

Цены
Салат «Мимоза» в стаканчиках, 15 шт.

5500 р.

Ассорти кебабов, 30 шт.

6950 р.

Картофельный гратен, 1,3 кг

2250 р.

Elementaree

Кулинарное приключение
© Elementaree

В Elementaree можно заказать один из четырех сетов или собрать собственное комбо праздничных блюд из закусок, горячих, гарниров и десертов. Вся еда приедет в разобранном виде, но потребует минимума времени на сборку и доготовку — для набора из утки по-мандарински, оливье с томленой уткой и трио тартинок понадобится всего час готовки.

Блюда — классические праздничные: оливье и сельдь под шубой, профитроли с лососем, запеченная оленина, глазированный лосось, рождественский кекс, пряничные домики и другое. Заказать можно до 29 декабря, получить — с 29 по 31 декабря.

Цены
Сет из трех блюд «Кулинарное приключение»

7300 р.

Оливье с уткой (1 кг)

1650 р.

Профитроли с лососем

1750 р.

Рестораны Аркадия Новикова

Сет Mediterranean coast
© Предоставлено рестораном

Доставка из ресторанов Аркадия Новикова к новому году предлагает несколько сетов на 4, 8 и 10 человек. В самый маленький набор входят блюда, вдохновленные Средиземноморской кухней: профитроли с копченой форелью, тарталетка с крабом, вителло-тоннато, запеченный сибас и рулет из говядины плюс вполне привычные сельдь под шубой, оливье и «Наполеон» на десерт. В сетах побольше — похожий набор блюд, но кратно увеличенный. Отдельно можно заказать рождественские сладости и десерты.

Цены
Сет

от 24 950 р.

MYST Bar & Restaurant

© Предоставлено рестораном

В доставке MYST собрана классика новогоднего стола — оливье с говядиной, курицей или крабом, мимоза с горбушей, селедка под шубой — а заодно авторские рецепты: большой пирог Веллингтон, осьминог в пряном маринаде с запеченным картофелем, пряничный медовик со свежей клубникой. Можно заказать сет, набор блюд, в который уже включены закуски, горячие блюда и десерт, или собрать праздничный стол из отдельных позиций в меню.

Горячие блюда могут привезти в двух вариантах — или приготовленные с пылу с жару, или в виде полуфабриката с подробной инструкцией по доготовке. Заказы принимаются до 13 января включительно по предоплате за 48 часов.

Цены
Сет «Веллингтон» (3–5 персон): оливье с крабом, паштет из куриной печени с трюфелем, запеченный баклажан с авокадо, томатами и сыром (2 шт.), пирог «Веллингтон», крем-карамель из фуа-гра, пряничный медовик со свежей клубникой

24 900 р.

Селедка под шубой

1150 р.

Утка в медовой глазури с яблоками и мандаринами

6100 р.

True Cost

Салат с крабом
© Предоставлено рестораном

В True Cost разработали новогоднюю коллекцию блюд, которые позволят максимально сократить время на подготовку праздника. Закуски останется только переложить в красивую посуду, а горячее разогреть или приготовить, следуя приложенным к блюдам инструкциям.

Главный новогодний салат — оливье — в True Cost делают с языком. Его, как и сельдь под шубой и крабовый салат, предлагают правильным объемом, на семью или компанию — по килограмму. А в качестве основного блюда готовят румяную утку, запеченную с яблоками и имбирем, или форель в азиатском соусе с овощами гриль. В этом году гости ресторанов True Cost могут сделать предзаказ до 28 декабря и забрать праздничные блюда 30 или 31 декабря, до 19.00.

Цены
Оливье с языком

1550 р.

Паштет из куриной печени с голубикой

1950 р.

Утка с яблоками и имбирем

3000 р.

«Кофемания»

Оливье с ветчиной
© Предоставлено рестораном

В «Кофемании» к Новому году можно заказать килограмм оливье с ветчиной или крабом, мимозу, сельдь под шубой или холодец, а заодно лосось домашнего посола, малосольные огурцы и домашний майонез, чтобы заправить салаты. Коротко и по делу.

Цены
Оливье с ветчиной

3100 р.

«Мимоза»

4700 р.

Холодец

4500 р.

Kalabasa

Мини-«Наполеон» с новогодней горкой
© Предоставлено рестораном

В Kalabasa — за праздничными десертами. К 31 декабря в новогодний декор здесь «переодели» наполеон, брауни-чизкейк и статные торты, начинку которых можно выбрать заранее. Предлагают банан-карамель, морковный, красный бархат, шоколадный пломбир и другие. Здесь же можно заказать наборы макарун, трюфели, ириски и морковный кекс.

Цены
Морковный кекс

6600 р.

Мини-«Наполеон»

3900 р.

Набор из четырех макарон

1360 р.

Modus

© Предоставлено рестораном

Шеф-повар Андрей Жданов разработал меню новогодних блюд навынос, которых хватит на большую компанию. В программе вечера — свежие устрицы, маслины и оливки, сыры с медом, виноградом и крекерами, настоящие русские соленья и холодец из брянской говядины. Здесь же можно купить красную, осетровую и щучью икру, а заодно заказать к ней блинчики и рыбу.

Среди классических салатов — сельдь под шубой, «Мимоза» с подкопченным лососем и несколько видов оливье, от «советского» с докторской колбасой и с телячьим языком до изысканного оливье с камчатским крабом. На горячее — глазированная индейка в апельсиновом соусе, лопатка дагестанского ягненка, запеченный поросенок или запеченная целиком стерлядь. К чаю предлагают фисташковый рулет, медовик и «Наполеон», чизкейк с карамелью или торт «Прага».

Цены
Сыры с медом, виноградом и крекерами

4800 р.

Холодец из брянской говядины

4200 р. за кг

Глазированная индейка в апельсиновом соусе

28 000 р. за 4 кг

«Рыба моя»

Салат с камчатским крабом
© Предоставлено рестораном

Новый год в морском стиле — праздничное меню в «Рыба моя» компактное и сосредоточено на блюда с рыбой и морепродуктами. Можно заказать оливье с креветками и раками, форшмак с перепелиными яйцами, мимозу с копченой форелью, сельдь под шубой, рулетики из форели с крабом и здоровую банку красной икры. Среди горячих блюд — сибас с травами, филе мурманского лосося, осьминог по-сицилийский и первоянварский похмельный том-ям с морепродуктами. За последнее — отдельное спасибо.

Цены
Филе мурманского лосося

6800 р.

Икра форели из Карелии

5500 р.

«Мимоза» с копченой форелью

4900 р.

Gayane’s

© Предоставлено рестораном

В ресторане традиционной армянской кухни к Новому году предлагают вполне классические позднесоветские блюда. Это оливье с говядиной, винегрет, сельдь под шубой, блинчики с мясом, свиной окорок, стерлядь с ароматными травами, торт «Птичье молоко» или фирменный Gayane’s. Заказ можно оформить до 25 декабря.

Цены
Оливье с говядиной

1800 р.

Свиной окорок

2700 р.

Торт «Птичье молоко»

4000 р.

«Муся и второе

В модной мясной лавке предлагают купить готовый сет со зднешними хитами: поркеттой, прошутто-котто, мортаделлой, двумя видами салями, аджикой, пармезаном, сыром манчестер, красная ведьма, козьим фрико и грушевыми конфитюром. Исчерпывающий набор закусок обойдется в 6900 рублей.

По отдельности можно купить оливье, холодец со сливочным хреном, мимозу и селедку под шубой, крабовый салат и террин из фуа-гра. В горячих блюдах — запеченная утка с булгуром, лопатка ягненка с картофелем, свиная рулька с тушеной капустой, форель с овощами или говядины веллингтон.

Заказы принимают до 30 декабря включительно, а доставляют 31 декабря, до 18.00.

Цены
Оливье

230 рублей за 100 г

Запеченная утка с булгуром и яблоками

4900 р.

Форель с овощами

9500 р.

«Dr. Живаго»

Утка, запеченная с яблоками
© Предоставлено рестораном

Еще один ресторан российской дореволюционной кухни предлагает заказать блюда к новогоднему столу до 25 декабря (минимум за 5 дней до даты доставки), а забрать из ресторана — до 31 декабря включительно.

Выбирать предстоит между уткой с яблоками, томленой телячьей рулькой, цыпленком тапака и свиным боком — любого из этих горячих блюд хватит на большую компанию. В линейке околосоветских салатов — сельдь в пальто из свеклы и оливье с соленым огурцом.

Цены
Утка, запеченная с яблоками

7500 р.

Оливье «Живаго» с соленым огурцом

560 р.

Лосось собственного посола

1200 р.

Gastro Moments

Мини-киши с лососем и брокколи
© Предоставлено рестораном

Gastro Moments — проект доставки готовых и почти готовых блюд. К Новому году здесь подготовили специальное меню, заказать по нему можно до 28 декабря, а получить доставку — 30 или 31 декабря.

С понятной классикой вроде оливье или мимоза соседствуют более затейливые салат с тыквенным муссом и рикоттой, блинные рулетики с лососем и настоящий английский ростбиф. Здесь же можно заказать луковый мармелад, симпатичные мини-киши на компанию и мини-пирожки. На горячее предлагают стейки из лосося, куриное филе по-итальянски, мясо по-французски, классическую или овощную лазанью, пастуший пирог и маринованного цыпленка. На десерт — меренговый рулет, брауни и ассорти эклеров.

Цены
Пирожки с яблоками, 10 шт.

650 р.

Маринованный цыпленок

690 р.

«Мимоза» с горбушей

от 690 р.

«Азбука вкуса»

Кулебяка «Царская» семислойная из судака, семги и осетра
© «Азбука вкуса»

В премиум-супермаркете большой выбор готовых и практически готовых блюд к празднику. Предзаказ просят оформлять за 4 дня до желаемой даты доставки.

Собирать праздничный стол предлагают из мимозы с фалангами краба и заливного по-средиземноморски от бренд-шефа, эклеров с семгой и сливочным сыром, оливье с камчатским крабом и «Гранатового браслета». На горячее — царская семислойная кулебяка с судаком, семгой и осетром, фермерский гусь, осетр под апельсинами, рулет из говяжьей вырезки и гратен из батата со сливками. Здесь же можно заказать небольшие закуски вроде пат-эн-крутов, мясную и рыбную нарезку, икру, домашний майонез и свежий хлеб.

Цены
Окорок молодого барашка

3734 р.

Эклеры с семгой и сливочным сыром

1490 р.

Сельдь под шубой

1490 р.

«Органик клуб»

Мясной террин
© «Органик клуб»

Блюда для новогоднего стола в «Органик клубе» разработал бренд-шеф Антон Магдюк. Меню компактное, но интересное: классические сельдь под шубой и мимоза в виде брусочков с идеальным срезом, изящный оливье с говядиной по рецепту 1905 года, мясной и рыбный пирог. На горячее — цыпленок-голошейка с ароматными травами, ножка ягненка и рождественская индейка. Заодно можно заказать «Наполеон», медовик, штоллен или паннеттоне на десерт.

Заказы доставляют до 31 декабря, а потом с 3 по 8-е, если вы планируете заодно ответить и старый Новый год.

Цены
Мясной террин

3490 р.

Оливье

2490 р.

Рождественская индейка

10 900 р.

«№ 13»

Десерт «Павлова»
© Предоставлено рестораном

В винном ресторане тоже подготовили праздничное меню. Доставка — в пределах Патриков, в меню — европейско-советские традиции. Например, можно заказать крабовый или классический оливье и селедку под шубой или говядину веллингтон, пат-эн-крут и лосось гравлакс. На горячее — ростбиф, запеченный цыпленок или баранья шея. Среди десертов — элегантная «Павлова», тарт татен и набор печенья мадлен.

Цены
Оливье с говяжьим языком

3950 р.

Картофельный гратен с белыми грибами

1380 р.

Запеченная баранья шея

7250 р.

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