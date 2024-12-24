От сельди под шубой до эклеров с крабом: где заказать готовые блюда для новогоднего стола

После декабрьской гонки за горящими дедлайнами и поиска подарков не хочется еще и провести последний день года за готовкой. И не нужно! Ведь все — от таза оливье до запеченной утки с гарниром — можно заказать из ресторанов, сервисов доставок и онлайн-магазинов. Вот места, где найдутся блюда для фуршета, вечеринки с закусками и пышного застолья.

Оливье с мортаделлой © Masa Madre

К Новому году в самой модной пекарне 2024-го подготовили праздничное меню. В нем — два вида панеттоне (который на самом деле едят на Новый год и Рождество, а не Пасху, как часто думают), тазик оливье с мортаделлой, оливки и тунец конфи, лосось гравлакс, нарезки, черная икра, джемы, масло с травами и конечно, здешний легендарный хлеб. В общем, все для праздничного стола с изысканными закусками и легкой едой.

Предзаказы принимают до 25 декабря, выдают с 26 по 31 декабря по графику работы пекарни, не раньше чем через два дня после заказа. Также можно оформить доставку.

Цены 1 килограмм оливье с мортаделлой 2500 р. Малосольный лосось 1300 р. за 100 г Багет 380 р.

Салат «Мимоза» в фуршетных стаканчиках © «Вкусвилл»

Во «Вкусвилле» к празднику запускается новогоднее меню. В нем — десятки позиций закусок и горячих блюд, которые дома останется только разогреть или доготовить. Например, можно заказать фрикадельки из индейки с томатным соусом или мясные кебабы, грибной жульен, свиные рулеты или ребрышки BBQ, килограмм запеченного картофеля с травами, мини-брускетты, порционные мимозы и оливье, соленья, канапе и блинчики. Десерты к Новому году тоже есть. Цены по сравнению с ресторанными доставками — вполне демократичные. Заказать можно вплоть до 31 декабря.

Цены Салат «Мимоза» в стаканчиках, 15 шт. 5500 р. Ассорти кебабов, 30 шт. 6950 р. Картофельный гратен, 1,3 кг 2250 р.

Кулинарное приключение © Elementaree

В Elementaree можно заказать один из четырех сетов или собрать собственное комбо праздничных блюд из закусок, горячих, гарниров и десертов. Вся еда приедет в разобранном виде, но потребует минимума времени на сборку и доготовку — для набора из утки по-мандарински, оливье с томленой уткой и трио тартинок понадобится всего час готовки.

Блюда — классические праздничные: оливье и сельдь под шубой, профитроли с лососем, запеченная оленина, глазированный лосось, рождественский кекс, пряничные домики и другое. Заказать можно до 29 декабря, получить — с 29 по 31 декабря.

Цены Сет из трех блюд «Кулинарное приключение» 7300 р. Оливье с уткой (1 кг) 1650 р. Профитроли с лососем 1750 р.

Сет Mediterranean coast © Предоставлено рестораном

Доставка из ресторанов Аркадия Новикова к новому году предлагает несколько сетов на 4, 8 и 10 человек. В самый маленький набор входят блюда, вдохновленные Средиземноморской кухней: профитроли с копченой форелью, тарталетка с крабом, вителло-тоннато, запеченный сибас и рулет из говядины плюс вполне привычные сельдь под шубой, оливье и «Наполеон» на десерт. В сетах побольше — похожий набор блюд, но кратно увеличенный. Отдельно можно заказать рождественские сладости и десерты.

Цены Сет от 24 950 р.

© Предоставлено рестораном

В доставке MYST собрана классика новогоднего стола — оливье с говядиной, курицей или крабом, мимоза с горбушей, селедка под шубой — а заодно авторские рецепты: большой пирог Веллингтон, осьминог в пряном маринаде с запеченным картофелем, пряничный медовик со свежей клубникой. Можно заказать сет, набор блюд, в который уже включены закуски, горячие блюда и десерт, или собрать праздничный стол из отдельных позиций в меню.

Горячие блюда могут привезти в двух вариантах — или приготовленные с пылу с жару, или в виде полуфабриката с подробной инструкцией по доготовке. Заказы принимаются до 13 января включительно по предоплате за 48 часов.

Цены Сет «Веллингтон» (3–5 персон): оливье с крабом, паштет из куриной печени с трюфелем, запеченный баклажан с авокадо, томатами и сыром (2 шт.), пирог «Веллингтон», крем-карамель из фуа-гра, пряничный медовик со свежей клубникой 24 900 р. Селедка под шубой 1150 р. Утка в медовой глазури с яблоками и мандаринами 6100 р.

Салат с крабом © Предоставлено рестораном

В True Cost разработали новогоднюю коллекцию блюд, которые позволят максимально сократить время на подготовку праздника. Закуски останется только переложить в красивую посуду, а горячее разогреть или приготовить, следуя приложенным к блюдам инструкциям.

Главный новогодний салат — оливье — в True Cost делают с языком. Его, как и сельдь под шубой и крабовый салат, предлагают правильным объемом, на семью или компанию — по килограмму. А в качестве основного блюда готовят румяную утку, запеченную с яблоками и имбирем, или форель в азиатском соусе с овощами гриль. В этом году гости ресторанов True Cost могут сделать предзаказ до 28 декабря и забрать праздничные блюда 30 или 31 декабря, до 19.00.

Цены Оливье с языком 1550 р. Паштет из куриной печени с голубикой 1950 р. Утка с яблоками и имбирем 3000 р.

Оливье с ветчиной © Предоставлено рестораном

В «Кофемании» к Новому году можно заказать килограмм оливье с ветчиной или крабом, мимозу, сельдь под шубой или холодец, а заодно лосось домашнего посола, малосольные огурцы и домашний майонез, чтобы заправить салаты. Коротко и по делу.

Цены Оливье с ветчиной 3100 р. «Мимоза» 4700 р. Холодец 4500 р.

Мини-«Наполеон» с новогодней горкой © Предоставлено рестораном

В Kalabasa — за праздничными десертами. К 31 декабря в новогодний декор здесь «переодели» наполеон, брауни-чизкейк и статные торты, начинку которых можно выбрать заранее. Предлагают банан-карамель, морковный, красный бархат, шоколадный пломбир и другие. Здесь же можно заказать наборы макарун, трюфели, ириски и морковный кекс.

Цены Морковный кекс 6600 р. Мини-«Наполеон» 3900 р. Набор из четырех макарон 1360 р.

© Предоставлено рестораном

Шеф-повар Андрей Жданов разработал меню новогодних блюд навынос, которых хватит на большую компанию. В программе вечера — свежие устрицы, маслины и оливки, сыры с медом, виноградом и крекерами, настоящие русские соленья и холодец из брянской говядины. Здесь же можно купить красную, осетровую и щучью икру, а заодно заказать к ней блинчики и рыбу.

Среди классических салатов — сельдь под шубой, «Мимоза» с подкопченным лососем и несколько видов оливье, от «советского» с докторской колбасой и с телячьим языком до изысканного оливье с камчатским крабом. На горячее — глазированная индейка в апельсиновом соусе, лопатка дагестанского ягненка, запеченный поросенок или запеченная целиком стерлядь. К чаю предлагают фисташковый рулет, медовик и «Наполеон», чизкейк с карамелью или торт «Прага».

Цены Сыры с медом, виноградом и крекерами 4800 р. Холодец из брянской говядины 4200 р. за кг Глазированная индейка в апельсиновом соусе 28 000 р. за 4 кг

Салат с камчатским крабом © Предоставлено рестораном

Новый год в морском стиле — праздничное меню в «Рыба моя» компактное и сосредоточено на блюда с рыбой и морепродуктами. Можно заказать оливье с креветками и раками, форшмак с перепелиными яйцами, мимозу с копченой форелью, сельдь под шубой, рулетики из форели с крабом и здоровую банку красной икры. Среди горячих блюд — сибас с травами, филе мурманского лосося, осьминог по-сицилийский и первоянварский похмельный том-ям с морепродуктами. За последнее — отдельное спасибо.

Цены Филе мурманского лосося 6800 р. Икра форели из Карелии 5500 р. «Мимоза» с копченой форелью 4900 р.

© Предоставлено рестораном

В ресторане традиционной армянской кухни к Новому году предлагают вполне классические позднесоветские блюда. Это оливье с говядиной, винегрет, сельдь под шубой, блинчики с мясом, свиной окорок, стерлядь с ароматными травами, торт «Птичье молоко» или фирменный Gayane’s. Заказ можно оформить до 25 декабря.

Цены Оливье с говядиной 1800 р. Свиной окорок 2700 р. Торт «Птичье молоко» 4000 р.

«Муся и второе

В модной мясной лавке предлагают купить готовый сет со зднешними хитами: поркеттой, прошутто-котто, мортаделлой, двумя видами салями, аджикой, пармезаном, сыром манчестер, красная ведьма, козьим фрико и грушевыми конфитюром. Исчерпывающий набор закусок обойдется в 6900 рублей.

По отдельности можно купить оливье, холодец со сливочным хреном, мимозу и селедку под шубой, крабовый салат и террин из фуа-гра. В горячих блюдах — запеченная утка с булгуром, лопатка ягненка с картофелем, свиная рулька с тушеной капустой, форель с овощами или говядины веллингтон.

Заказы принимают до 30 декабря включительно, а доставляют 31 декабря, до 18.00.

Цены Оливье 230 рублей за 100 г Запеченная утка с булгуром и яблоками 4900 р. Форель с овощами 9500 р.

Утка, запеченная с яблоками © Предоставлено рестораном

Еще один ресторан российской дореволюционной кухни предлагает заказать блюда к новогоднему столу до 25 декабря (минимум за 5 дней до даты доставки), а забрать из ресторана — до 31 декабря включительно.

Выбирать предстоит между уткой с яблоками, томленой телячьей рулькой, цыпленком тапака и свиным боком — любого из этих горячих блюд хватит на большую компанию. В линейке околосоветских салатов — сельдь в пальто из свеклы и оливье с соленым огурцом.

Цены Утка, запеченная с яблоками 7500 р. Оливье «Живаго» с соленым огурцом 560 р. Лосось собственного посола 1200 р.

Мини-киши с лососем и брокколи © Предоставлено рестораном

Gastro Moments — проект доставки готовых и почти готовых блюд. К Новому году здесь подготовили специальное меню, заказать по нему можно до 28 декабря, а получить доставку — 30 или 31 декабря.

С понятной классикой вроде оливье или мимоза соседствуют более затейливые салат с тыквенным муссом и рикоттой, блинные рулетики с лососем и настоящий английский ростбиф. Здесь же можно заказать луковый мармелад, симпатичные мини-киши на компанию и мини-пирожки. На горячее предлагают стейки из лосося, куриное филе по-итальянски, мясо по-французски, классическую или овощную лазанью, пастуший пирог и маринованного цыпленка. На десерт — меренговый рулет, брауни и ассорти эклеров.

Цены Пирожки с яблоками, 10 шт. 650 р. Маринованный цыпленок 690 р. «Мимоза» с горбушей от 690 р.

Кулебяка «Царская» семислойная из судака, семги и осетра © «Азбука вкуса»

В премиум-супермаркете большой выбор готовых и практически готовых блюд к празднику. Предзаказ просят оформлять за 4 дня до желаемой даты доставки.

Собирать праздничный стол предлагают из мимозы с фалангами краба и заливного по-средиземноморски от бренд-шефа, эклеров с семгой и сливочным сыром, оливье с камчатским крабом и «Гранатового браслета». На горячее — царская семислойная кулебяка с судаком, семгой и осетром, фермерский гусь, осетр под апельсинами, рулет из говяжьей вырезки и гратен из батата со сливками. Здесь же можно заказать небольшие закуски вроде пат-эн-крутов, мясную и рыбную нарезку, икру, домашний майонез и свежий хлеб.

Цены Окорок молодого барашка 3734 р. Эклеры с семгой и сливочным сыром 1490 р. Сельдь под шубой 1490 р.

Мясной террин © «Органик клуб»

Блюда для новогоднего стола в «Органик клубе» разработал бренд-шеф Антон Магдюк. Меню компактное, но интересное: классические сельдь под шубой и мимоза в виде брусочков с идеальным срезом, изящный оливье с говядиной по рецепту 1905 года, мясной и рыбный пирог. На горячее — цыпленок-голошейка с ароматными травами, ножка ягненка и рождественская индейка. Заодно можно заказать «Наполеон», медовик, штоллен или паннеттоне на десерт.

Заказы доставляют до 31 декабря, а потом с 3 по 8-е, если вы планируете заодно ответить и старый Новый год.

Цены Мясной террин 3490 р. Оливье 2490 р. Рождественская индейка 10 900 р.

Десерт «Павлова» © Предоставлено рестораном

В винном ресторане тоже подготовили праздничное меню. Доставка — в пределах Патриков, в меню — европейско-советские традиции. Например, можно заказать крабовый или классический оливье и селедку под шубой или говядину веллингтон, пат-эн-крут и лосось гравлакс. На горячее — ростбиф, запеченный цыпленок или баранья шея. Среди десертов — элегантная «Павлова», тарт татен и набор печенья мадлен.