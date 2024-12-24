От сельди под шубой до эклеров с крабом: где заказать готовые блюда для новогоднего стола

К Новому году в самой модной пекарне 2024-го подготовили праздничное меню. В нем — два вида панеттоне (который на самом деле едят на Новый год и Рождество, а не Пасху, как часто думают), тазик оливье с мортаделлой, оливки и тунец конфи, лосось гравлакс, нарезки, черная икра, джемы, масло с травами и конечно, здешний легендарный хлеб. В общем, все для праздничного стола с изысканными закусками и легкой едой.
Предзаказы принимают до 25 декабря, выдают с 26 по 31 декабря по графику работы пекарни, не раньше чем через два дня после заказа. Также можно оформить доставку.
2500 р.
1300 р. за 100 г
380 р.
Во «Вкусвилле» к празднику запускается новогоднее меню. В нем — десятки позиций закусок и горячих блюд, которые дома останется только разогреть или доготовить. Например, можно заказать фрикадельки из индейки с томатным соусом или мясные кебабы, грибной жульен, свиные рулеты или ребрышки BBQ, килограмм запеченного картофеля с травами, мини-брускетты, порционные мимозы и оливье, соленья, канапе и блинчики. Десерты к Новому году тоже есть. Цены по сравнению с ресторанными доставками — вполне демократичные. Заказать можно вплоть до 31 декабря.
5500 р.
6950 р.
2250 р.
В Elementaree можно заказать один из четырех сетов или собрать собственное комбо праздничных блюд из закусок, горячих, гарниров и десертов. Вся еда приедет в разобранном виде, но потребует минимума времени на сборку и доготовку — для набора из утки по-мандарински, оливье с томленой уткой и трио тартинок понадобится всего час готовки.
Блюда — классические праздничные: оливье и сельдь под шубой, профитроли с лососем, запеченная оленина, глазированный лосось, рождественский кекс, пряничные домики и другое. Заказать можно до 29 декабря, получить — с 29 по 31 декабря.
7300 р.
1650 р.
1750 р.
Доставка из ресторанов Аркадия Новикова к новому году предлагает несколько сетов на 4, 8 и 10 человек. В самый маленький набор входят блюда, вдохновленные Средиземноморской кухней: профитроли с копченой форелью, тарталетка с крабом, вителло-тоннато, запеченный сибас и рулет из говядины плюс вполне привычные сельдь под шубой, оливье и «Наполеон» на десерт. В сетах побольше — похожий набор блюд, но кратно увеличенный. Отдельно можно заказать рождественские сладости и десерты.
от 24 950 р.
В доставке MYST собрана классика новогоднего стола — оливье с говядиной, курицей или крабом, мимоза с горбушей, селедка под шубой — а заодно авторские рецепты: большой пирог Веллингтон, осьминог в пряном маринаде с запеченным картофелем, пряничный медовик со свежей клубникой. Можно заказать сет, набор блюд, в который уже включены закуски, горячие блюда и десерт, или собрать праздничный стол из отдельных позиций в меню.
Горячие блюда могут привезти в двух вариантах — или приготовленные с пылу с жару, или в виде полуфабриката с подробной инструкцией по доготовке. Заказы принимаются до 13 января включительно по предоплате за 48 часов.
24 900 р.
1150 р.
6100 р.
В True Cost разработали новогоднюю коллекцию блюд, которые позволят максимально сократить время на подготовку праздника. Закуски останется только переложить в красивую посуду, а горячее разогреть или приготовить, следуя приложенным к блюдам инструкциям.
Главный новогодний салат — оливье — в True Cost делают с языком. Его, как и сельдь под шубой и крабовый салат, предлагают правильным объемом, на семью или компанию — по килограмму. А в качестве основного блюда готовят румяную утку, запеченную с яблоками и имбирем, или форель в азиатском соусе с овощами гриль. В этом году гости ресторанов True Cost могут сделать предзаказ до 28 декабря и забрать праздничные блюда 30 или 31 декабря, до 19.00.
1550 р.
1950 р.
3000 р.
В «Кофемании» к Новому году можно заказать килограмм оливье с ветчиной или крабом, мимозу, сельдь под шубой или холодец, а заодно лосось домашнего посола, малосольные огурцы и домашний майонез, чтобы заправить салаты. Коротко и по делу.
3100 р.
4700 р.
4500 р.
В Kalabasa — за праздничными десертами. К 31 декабря в новогодний декор здесь «переодели» наполеон, брауни-чизкейк и статные торты, начинку которых можно выбрать заранее. Предлагают банан-карамель, морковный, красный бархат, шоколадный пломбир и другие. Здесь же можно заказать наборы макарун, трюфели, ириски и морковный кекс.
6600 р.
3900 р.
1360 р.
Шеф-повар Андрей Жданов разработал меню новогодних блюд навынос, которых хватит на большую компанию. В программе вечера — свежие устрицы, маслины и оливки, сыры с медом, виноградом и крекерами, настоящие русские соленья и холодец из брянской говядины. Здесь же можно купить красную, осетровую и щучью икру, а заодно заказать к ней блинчики и рыбу.
Среди классических салатов — сельдь под шубой, «Мимоза» с подкопченным лососем и несколько видов оливье, от «советского» с докторской колбасой и с телячьим языком до изысканного оливье с камчатским крабом. На горячее — глазированная индейка в апельсиновом соусе, лопатка дагестанского ягненка, запеченный поросенок или запеченная целиком стерлядь. К чаю предлагают фисташковый рулет, медовик и «Наполеон», чизкейк с карамелью или торт «Прага».
4800 р.
4200 р. за кг
28 000 р. за 4 кг
Новый год в морском стиле — праздничное меню в «Рыба моя» компактное и сосредоточено на блюда с рыбой и морепродуктами. Можно заказать оливье с креветками и раками, форшмак с перепелиными яйцами, мимозу с копченой форелью, сельдь под шубой, рулетики из форели с крабом и здоровую банку красной икры. Среди горячих блюд — сибас с травами, филе мурманского лосося, осьминог по-сицилийский и первоянварский похмельный том-ям с морепродуктами. За последнее — отдельное спасибо.
6800 р.
5500 р.
4900 р.
В ресторане традиционной армянской кухни к Новому году предлагают вполне классические позднесоветские блюда. Это оливье с говядиной, винегрет, сельдь под шубой, блинчики с мясом, свиной окорок, стерлядь с ароматными травами, торт «Птичье молоко» или фирменный Gayane’s. Заказ можно оформить до 25 декабря.
1800 р.
2700 р.
4000 р.
«Муся и второе
В модной мясной лавке предлагают купить готовый сет со зднешними хитами: поркеттой, прошутто-котто, мортаделлой, двумя видами салями, аджикой, пармезаном, сыром манчестер, красная ведьма, козьим фрико и грушевыми конфитюром. Исчерпывающий набор закусок обойдется в 6900 рублей.
По отдельности можно купить оливье, холодец со сливочным хреном, мимозу и селедку под шубой, крабовый салат и террин из фуа-гра. В горячих блюдах — запеченная утка с булгуром, лопатка ягненка с картофелем, свиная рулька с тушеной капустой, форель с овощами или говядины веллингтон.
Заказы принимают до 30 декабря включительно, а доставляют 31 декабря, до 18.00.
230 рублей за 100 г
4900 р.
9500 р.
Еще один ресторан российской дореволюционной кухни предлагает заказать блюда к новогоднему столу до 25 декабря (минимум за 5 дней до даты доставки), а забрать из ресторана — до 31 декабря включительно.
Выбирать предстоит между уткой с яблоками, томленой телячьей рулькой, цыпленком тапака и свиным боком — любого из этих горячих блюд хватит на большую компанию. В линейке околосоветских салатов — сельдь в пальто из свеклы и оливье с соленым огурцом.
7500 р.
560 р.
1200 р.
Gastro Moments — проект доставки готовых и почти готовых блюд. К Новому году здесь подготовили специальное меню, заказать по нему можно до 28 декабря, а получить доставку — 30 или 31 декабря.
С понятной классикой вроде оливье или мимоза соседствуют более затейливые салат с тыквенным муссом и рикоттой, блинные рулетики с лососем и настоящий английский ростбиф. Здесь же можно заказать луковый мармелад, симпатичные мини-киши на компанию и мини-пирожки. На горячее предлагают стейки из лосося, куриное филе по-итальянски, мясо по-французски, классическую или овощную лазанью, пастуший пирог и маринованного цыпленка. На десерт — меренговый рулет, брауни и ассорти эклеров.
650 р.
690 р.
от 690 р.
В премиум-супермаркете большой выбор готовых и практически готовых блюд к празднику. Предзаказ просят оформлять за 4 дня до желаемой даты доставки.
Собирать праздничный стол предлагают из мимозы с фалангами краба и заливного по-средиземноморски от бренд-шефа, эклеров с семгой и сливочным сыром, оливье с камчатским крабом и «Гранатового браслета». На горячее — царская семислойная кулебяка с судаком, семгой и осетром, фермерский гусь, осетр под апельсинами, рулет из говяжьей вырезки и гратен из батата со сливками. Здесь же можно заказать небольшие закуски вроде пат-эн-крутов, мясную и рыбную нарезку, икру, домашний майонез и свежий хлеб.
3734 р.
1490 р.
1490 р.
Блюда для новогоднего стола в «Органик клубе» разработал бренд-шеф Антон Магдюк. Меню компактное, но интересное: классические сельдь под шубой и мимоза в виде брусочков с идеальным срезом, изящный оливье с говядиной по рецепту 1905 года, мясной и рыбный пирог. На горячее — цыпленок-голошейка с ароматными травами, ножка ягненка и рождественская индейка. Заодно можно заказать «Наполеон», медовик, штоллен или паннеттоне на десерт.
Заказы доставляют до 31 декабря, а потом с 3 по 8-е, если вы планируете заодно ответить и старый Новый год.
3490 р.
2490 р.
10 900 р.
В винном ресторане тоже подготовили праздничное меню. Доставка — в пределах Патриков, в меню — европейско-советские традиции. Например, можно заказать крабовый или классический оливье и селедку под шубой или говядину веллингтон, пат-эн-крут и лосось гравлакс. На горячее — ростбиф, запеченный цыпленок или баранья шея. Среди десертов — элегантная «Павлова», тарт татен и набор печенья мадлен.
3950 р.
1380 р.
7250 р.