10 новых баров Петербурга: от особняка Шувалова до лофта со строительными лесами

Зимой здорово бывает прогуляться на морозе, заходя погреться в хорошие бары. А вот и десять новых петербургских заведений, которые стоит добавить в свои маршруты бар-хоппинга.

Serge Восстания, 19, отель Akyan

© Предоставлено рестораном

Бар «Серж» — долгожданный проект от команды Cava Disco, который уже стал точкой притяжения для гедонистов Петербурга. Это место вдохновленное Сержем Генсбуром, где царит салонная атмосфера и роскошь. Здесь богема города собирается на напиток-другой за разговором, прослушиванием вин.

Детали интерьера словно перенесены из парижской квартиры: коллажи Павла Брата, редкие книги, журналы и золотая коллекция винила на стенах создают особый уют. В меню коктейлей авторские варианты на классики и семь твистов на «Негрони», от трюфельного до инжирного. Кухня шефа Андрея Антипина радует аристократичной картошкой фри со сметаной и икрой, улитками с зеленью и хот-догом с крабом. Винная карта от Ромы Сергеева включает шампанское по бокалам и коллекцию вин из Бургундии, Прованса и Роны.

Время работы круглосуточно

Pig Out Bistro Садовая, 7–9–11

© Предоставлено рестораном

Пожалуй, одно из самых обсуждаемых открытий сейчас — Pig Out от создателей баров «Федя, дичь!», «Наденька» и «Ипполит». Это гастрономическая машина времени переносящая в ностальгические 2000-е: с большими порциями, знакомыми вкусами и культовыми блюдами.

В меню собрано все, что ассоциируется с эпохой: бургеры с сочными котлетами, классический фиш-энд-чипс, сэндвичи с мортаделлой и арахисовой пастой. Для любителей нажористой еды — огромная пицца, паста с креветками и зеленым горошком, креветки в кляре и хрустящий картофель фри. На десерт — вишневый пирог Лоры Палмер, о котором каждый успел помечтать за просмотрами «Твин Пикса». Барная карта продолжает концепцию: хиты эпохи вроде «Лонг-Айленда», «Май Тая» и «Текила-Санрайза», а для тех, кто за рулем, — фильтр-кофе с безлимитом, лимонады и молочные коктейли на джелато.

Время работы пн-чт, вс12.00–23.00, пт-сб 12.00–2.00

Pig Out Bistro Ресторан / Садовая, 7–9–11 Подробнее

Evoe Банковский пер., 3

© Предоставлено рестораном

Не обошлось и без громких открытий: Арсений Маеренков, бывший управляющий партнер гастропроекта «ЕМ», распахнул двери собственного винного бара Evoe. Под исторические своды малого гостиного двора можно заглянуть на ужин или поздний завтрак с игристым.

В меню средиземноморская кухня от Романа Карасика, вдохновленная винодельческими регионами, идеально сочетающаяся с богатой винной картой. Бармены особое внимание уделяют коктейлям на основе вермутов, а Евгений Урбанов создает сбалансированные авторские напитки.

Время работы пн-чт 16.00–1.00, пт-сб 16.00–2.00

«Чушь» Маяковского, 52

© Предоставлено рестораном

Новый бар в кабаре «Шум» вдохновлен творчеством Даниила Хармса. Пространство представляет из себя тотальную инсталляцию с каллиграфией Покраса Лампаса, которая оживает благодаря NFC-меткам и связывает прошлое и настоящее, перекликаясь с традициями русского авангарда.

За баром гостям тут приготовят классику и твисты на нее, например Banana Daiquiri или «Чернышевская Ice Tea». В меню кухни — тарталетки с икрой, тартаром из говядины или лососем, крок-месье и даже говядина по-бургундски для тех, кто настроен посерьезнее.

Время работы ср-чт 18.00–23.00, пт-сб 18.00 и до последнего посетителя

«Принципы» Некрасова, 3–5в, пространство АТС

© Предоставлено рестораном

В пространстве АСТ случилось открытие бара «Принципы», с концепцией еженедельного обновления коктейльной карты и необычными интерьером от Майи Губайдуллиной, известной по проектам Oy! и Ultramen. Она объединила уличные элементы: барный стеллаж из строительных лесов, газонную решетку в виде стены и атмосферу стройки, символизирующую процесс созидания и идей.

Евгений Прокопцов и Кирилл Ульянов (шеф-бармен бара «Консерватор») обещают каждую неделю радовать гостей авторскими напитки с сезонными ингредиентами, помимо педантично приготовленной классики. Приятным дополнением стала коллекция виски из Ирландии, Шотландии и США.

Время работы пн-чт, вс 18.00–23.00, пт-сб 18.00–2.00

Academia Bar Shuvaloff Моховая, 10

© Предоставлено рестораном

В особняке графа Шувалова открылся Academia Bar Shuvaloff, где воссоздали интерьеры XIX века, сохранив историческую атмосферу в гармоничном сочетании с современные акценты. Особенно хорошо эпоха ощущается в деталях: мраморные колонны, лепнина на высоких потолках, эксклюзивная мебель ручной работы и дизайнерская посуда — все это создает атмосферу элегантности и уюта.

Но главный акцент здесь, конечно, на коктейлях. Вдохновленный историей особняка, шеф-бармен Даниил Леман создал серию коктейлей с нестандартными ингредиентами — собственными инфьюзами и кордиалами, а в качестве украшения использует дегидрированные ягоды и даже конфеты.

Время работы пн-вс 8.00–23.00

Academia Bar Shuvaloff Ресторан / Моховая, 10 Подробнее

Рюмочная «Красивая» Малый проспект П.С., 66/32

© Предоставлено рестораном

Этим летом команда рамочной «Звонок» открыла и правда красивую рюмочную на Петроградке. Репродукция «Танца» Матисса на стене добавляет пространству динамики.

Настойки прекрасны все, но особенно повезло любителями амаро: для них есть амаро грецкий орех и амаро померанец — терн. В меню кухни внимание стоит уделить филе сельди с пряной вишней и южному борщу с томленой телятиной. Помимо основной крепкой концепции, на которую хочется возвращаться, есть традиция собираться на русские столы с приглашенными уважаемыми гостями.

Время работы пн-вс 15.00–1.00

«Парадный подъезд» Некрасова, 48

© Предоставлено рестораном

На Некрасова открылся новый бар «Парадный подъезд», который мгновенно переносит гостей в атмосферу советской квартиры золотых семидесятых. Приглушенный свет, уютная чехословацкая люстра и детали, как будто собранные с блошиных рынков, создают обстановку, где хочется задержаться.

За коктейли отвечает Айдар Нургалеев (ранее «География», «Большой бар», «Кабинет»), который наполнил меню оригинальными миксами с литературными отсылками. Здесь нет ни грамма нафталина, но есть напитки, вдохновленные героями великих романов — например, Дориана Грея или загадочной Патриции из «Трех товарищей».

Время работы пн-чт, вс 18.00–1.00, пт-сб 18.00–2.00

Культурное пространство Third Place Литейный просп., 62

© Предоставлено рестораном

Исторический особняк XIX века, превращенный в культурное пространство Third Place, давно стал местом притяжения для думающей и прогрессивной публики. Здесь проходят выставки, маркеты и вечеринки, а теперь появился еще и уютный спикизи-бар, который добавил особой интриги в атмосферу.

Коктейльная карта бара вдохновлена значимыми личностями, связанными с историей особняка. Меню будет регулярно обновляться, посвящая новые напитки героям прошлого. В меню открытия — коктейли в честь тех, чья судьба тесно связана с этим местом: от Гаральда Боссе, архитектора здания, до Константина Победоносцева, духовного наставника императора Александра III и обитателя особняка.

Время работы пн-чт 12.00–20.00, пт-вс 12.00–22.00

Бар Ortodox Восстания, 4

© Предоставлено рестораном

Возвращение одного из самых концептуальных баров города: Orthodox переехал на новую локацию на улице Восстания. Пространство стало больше, но философия осталась неизменной: переосмысливать русскую культуру в каждой детали.

На новом месте бар возрождает традицию музыкальных вечеров «Пьяно Пиано», которые проходят по четвергам. С 22.00 живая музыка создает настроение, а сбалансированные миксы с канонично русскими вкусами и вдумчивыми настойками делают вечер завершенным. Orthodox остается местом, где напитки рассказывают истории, а атмосфера вдохновляет.

Время работы пн-чт, вс 18.00–2.00, пт-сб 18.00–4.00