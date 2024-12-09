Без колы раньше сложно было представить застолье (особенно новогоднее — все из‑за знаменитой рекламы), но сейчас купить ее можно далеко не во всех магазинах. Зато за последние пару лет появилось множество замен знаменитой газировке: мы попробовали 11 разных (и по большей части остались разочарованы).

All Day, лимонад «Пуэр Колa», ИП «Хмелев А.С.» (0/10)

© Макс Лучин

Товарищ Хмелев А.С., пожалуйста, не используйте в названии своего лимонада слово «кола» , ведь этот кисляк ничего общего с этим легендарным напитком не имеет. Спасибо!

Afri-Cola, Mineralbrunnen Überkingen-Teinach AG (1/10)

© Макс Лучин

Что‑то очень приторное: в аромате нотки жженого сахара и горечь переваренного кофе из самой дешевой кофейни в спальном районе провинциального городка. А еще тут самое большое количество кофеина — «вставит» так, что моргнуть не успеете.

Вкус-кола, «Славичъ» (2/10)

© Макс Лучин

Ярко выраженный ароматизатор колы, но во вкусе один сахар и какие‑то химические ягоды. Компоненты настолько сладкие, что по ощущениям их будто достали из чана с мармеладом, который скоро превратится в ромбики, посыпанные сахаром. До оригинала тут далеко, но если вы пробовали сухой кисель из брикетов — это оно .

Funky Monkey Cola, «Юнайтед Боттлинг Групп» или «Мегапак» (3/10)

© Макс Лучин

Пахнет как Pepsi, на вкус — диетическая кола, разбавленная водой и крупными шариками газа из минеральной воды «Ессентуки».

Cool Cola Zero, «Очаково» (4/10)

© Макс Лучин

Если вы в детстве лизали сосули с замерзшей шерстяной варежки, здесь вам будет знаком и вкус, и запах. И нет, не подумайте, — это не аромат мокрой псины, а ностальгические нотки, напоминающие о настоящей русской зиме.

Cola Черноголовка, «Аквалайф» (5/10)

© Макс Лучин

Почти не имеет запаха, зато таит вкус конфет «монпансье» (в наборе которых никогда не было вкуса колы). К слову, есть еще и нотки бабкиной аптечки с прогорклым лекарством от давления времен Советского Союза.

Rich Cola, «Мултон Партнерс» (6/10)

© Макс Лучин

В этом напитке запах жженой резины, очень отдаленный вкус колы и старый добрый «Байкал» в послевкусии.

Evervess Cola, «ПепсиКо Холдингс» (7/10)

© Макс Лучин

Здесь все тот же выраженный аромат жженой резины с подмосковного картинга, а в послевкусии — отдаленные нотки мармелада в форме самых узнаваемых бутылок. Но их содержимое больше напоминает Pepsi, чем Колу.

Fentimans Curiosity Cola, «Fentimans LTD» (8/10)

© Макс Лучин

Самый дорогой из всех экземпляров, но он далек от оригинала и дополнен ароматом квасного сусла. По вкусу это не совсем то, что ждешь от реплики, но отвращения не вызывает и может быть альтернативой заявленного напитка.

Добрый Cola, «Мултон Партнер» (9/10)

© Макс Лучин

Пахнет самой настоящей Колой оригинального разлива. Эта чуть более газированная, но это не плохо. По вкусу мои комментарии аналогичны — один из самых удачных вариантов.

Export Style Classic Cola, «Объединенные пензенские водочные заводы» (10/10)

© Макс Лучин