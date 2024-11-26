Олива выбирает огурчики: как сводить питомца в ресторан и помочь собакам из приюта

Приходить в Tilda food & bar можно со своими питомцами, которые тоже не останутся без угощений — в подарок ресторан выдает влажный корм из специального пет-меню от второго партнера благотворительной акции — бренда кормов Buddy & Sol.

Авторка «Афиши Daily» вместе со своей собакой Оливой отправилась в Tilda food & bar, чтобы совместить приятное с полезным — пообедать и помочь песикам из приюта, которые ждут своих людей.

Купи печенье — помоги собакам из приюта

Tilda food & bar — небольшой ресторан, затесавшийся в окрестностях Патриарших прудов на Сытинском тупике, 5. Ярко расписанная стена входа сопровождает нас в камерное, лаконично организованное пространство основного зала на 30 посадочных мест. Интерьер здесь сдержанный и почти аскетичный, из деталей — неброские комнатные цветы на окнах и встроенные в общий пейзаж шкафы, заполненные бутылками вина.

С самого открытия в 2017 году Tilda food & bar работает как pet-friendly заведение. Поэтому пришла я сюда не одна, а в сопровождении пушистой компаньонки — моей главной домашней любимицы, восьмилетней метиски чихуахуа Оливы .

Мы заняли столик, уединенно спрятанный возле двери. Подошедший официант принес меню кухни и бара и сразу же рассказал про благотворительную акцию, протянув еще одно меню, поменьше размером. То самое отдельное пет-меню, в котором собраны собачьи корма от Buddy & Sol. Ассортимент, к слову, побогаче, чем для людей — мясные кусочки с телятиной и тыквой, индейкой и яблоками, ягненком, уткой и цукини.

— А для миледи что‑то выбрали? — уточняет официант, глядя на Оливу. Выбор Оливы пал на влажный корм с индейкой и яблоками.

Для себя я выбрала пасту с телячьими щечками, капучино и, конечно, благотворительное печенье. Стоит оно всего 200 рублей. На время ожидания заказа официант предлагает Оливе воду и свежие огурчики. За свежие огурчики моя питомица, как говорит классик, «готова даже на воровство» . Поэтому мы с удовольствием соглашаемся на такой аперитив.

Несмотря на обеденное время, в заведении поначалу немноголюдно. Но постепенно столы в центре зала заполняются людьми. С собаками кроме меня — никого, но все потому что наш визит выпал на будний день, объясняет официантка. Обычно гости приводят с собой питомцев — чаще собак, но пару раз были и с кошками — на завтраки и бранчи по выходным. Женщины за соседним столиком замечают Оливу и начинают обсуждать своих питомцев:

— Сидишь за столом, она рядом на лежанке лежит. Стоит встать в туалет, она тут же за тобой, — рассказывает одна из них.

Тут Оливе вынесли огромную банку корма, от которого она мгновенно сходит с ума. Огурчики забыты, теперь все ее внимание занимает миска с мясными кусочками . Ну, а я дождалась свою пасту.

Олива, кстати, собака с историей. Она попала ко мне три года назад через волонтеров, которые спасли ее от «черных заводчиков».

Эти люди держат животных, чтобы те бесконечно рожали щенков на продажу. Ни о каких безопасных условиях содержания речи, разумеется, не идет — только жизнь в клетках и борьба за еду.

Я увидела фотографию Оливы среди десятков фотографий других спасенных маленьких собачек — таких же несчастных, отощавщих, с безумными взглядами. Именно огромные запуганные глаза я запомнила в первую очередь и поняла, что без этой малышки уже не смогу жить.

В первую нашу встречу Олива выглядела как крошечная, зашуганная скелетообразная лисичка с рыжей клочковатой шерстью. Она спала только у меня на подушке, везде ходила за мной по пятам и как будуто пыталась вообще не занимать пространство вокруг и не привлекать внимание — поэтому первые полгода даже не лаяла и не скулила. Сегодня, спустя три года, Олива все еще тревожная и пугливая, но теперь живет в заботе и любви, обросла роскошной рыжей шерсткой и уплетает вкусный корм в ресторане на Патриках, одетая в розовый свитерок . Поэтому участие в акциях, подобной той, что организовали Tilda food & bar, Buddy & Sol и «Твое собачье дело» — что‑то личное для нас.

Любовь к животным в Tilda

Tilda давно сотрудничает с «Твоим собачьим делом». Ныняшняя акция далеко не первая их коллаборация. Например, в апреле 2023 года Tilda стала участником акции «Собаки в большом городе» — в заведении появилось специальное меню, всю прибыль от которого перечислили в «Твое собачье дело». Прошлой зимой в ресторане можно было купить горячий напиток навынос в стаканчике с изображениями подопечных фонда. 20% с продаж также перевели «Твоему собачьему делу».

По словам управляющей Tilda Ксении Тихомировой, в этот раз к ним обратился бренд кормов для животных Buddy & Sol и предложил сотрудничество. Заведение было готово к коллаборации при условии, что эта активность будет также помогать фонду «Твое собачье дело» . Так появилась совместная благотворительная акция.

«Нам пришла идея сделать какой‑то милый десерт, а именно — домашнее печенье, потому что это не очень дорого по себестоимости, но в то же время вкусно. А еще десерт можно как съесть в Tilda, так и заказать с собой. Таким образом можно выручить как можно больше денег и отправить их в фонд», — объясняет Ксения.

Акция запланирована до конца ноября, но, как отмечает Тихомирова, если у заведения останутся заготовки и станет понятно, что гостям все нравится, то Tilda продлит активность до конца зимы.



«В целом наши гости очень хорошо реагируют на подобные акции и всегда принимают в них участие. Даже, если они не готовы заказать что‑то из специального меню, могут просто оставить 100-500 рублей в качестве пожертвования . Обычно с одной акции мы собираем от 15 до 40 тысяч рублей», — отмечает управляющая Tilda.

Культура dog-friendly в Tilda развивается с самого открытия. Как поясняет Ксения Тихомирова, у большинства сотрудников есть домашние питомцы, а те, у кого животных нет, просто их любят. Эта любовь и сподвигла их развивать направление благотворительной помощи тем животным, которые пока не нашли свой дом .

«У моего мужа есть собака, которую он взял в приюте. Я на собственном опыте понимаю, как сложно животным жить в приюте, и если есть возможность, то лучше взять собаку оттуда. Поэтому мы делаем акции не по каким‑то коммерческим или имиджевым причинам, а исключительно, чтобы помочь. Конечно, в последствии у нас появляются какие‑то имиджевые плюсики, но это скорее издержки того, что мы сделали доброе дело», — рассказывает Ксения.

«Твое собачье дело»

Фонд «Твое собачье дело» — проект друзей, который с 2017 года помогает собакам из московского приюта для бездомных животных «Печатники». Ребята выгуливают животных, у которых нет возможности выйти из вольеров без участия волонтеров, работают над их социализацией, доверием к миру и человеку, занимаются здоровьем животных и поиском дома. Еще проект курирует собак, которые живут на платных передержках за городом. Это животные, которые либо спасены с улицы, либо нуждаются в медицинском уходе.

По словами основателя и управляющего директора фонда «Твое собачье дело» Искандера Нигматуллина, за почти 11 месяцев 2024 года на работу организации потребовалось порядка трех миллионов рублей . Основные траты — ветеринарные усуги, лекарства, корма и передержки, так как средний возраст подопечных собак — 12-13 лет. Деньги также нужны на операционку (создание сайта, фото- и видеосъемки, услуги юриста) и зарплаты некоторым сотрудникам, для которых работа в фонде — основная деятельность.

Эта сумма могла быть больше, признается Искандер, потому что есть еще собаки, которые нуждаются в дорогостоящих ветеринарных услугах и платных передержках за городом со специальным уходом.

«Наша большая мечта — открыть свой небольшой приют на 15-20 собак, в котором будут созданы все условия для физического и ментального здоровья собак», — продолжает Искандер.

«Текущая ситуация с кредитованием бизнеса и общая повестка отложили наши большие планы и мы сконцентрированы на окупаемости в моменте. Нет времени поднять голову и посмотреть дальше».



К сожалению, акции с «ресторанкой» имеют свойство быстро выгорать и перестают пользоваться спросом при регулярном проведении, поэтому мы находимся в постоянном поиске совместных проектов. Доля средств, полученных именно от ресторанов — менее 5% от всех наших пожертвований.

Фонд отличается и собственными яркими спецпроектами, которые призваны привлечь внимание к ответственному обращению с животными. Например, одним из них был «Собаки говорят только правду». Волонтеры сфотографировали собак с надписями, затрагивающими острые проблемы и стереотипы, связанные с домашними животными, среди них: «А ты сам-то породистый?», «Не оставляйте меня одну у магазина», «Не бросайте меня, если вы уже не вместе».

Как помочь фонду «Твое собачье дело» Стать волонтером В приюте — помогать с выгулом и социализацией собак.

Pro bono — помогать профессиональными навыками: рисовать афиши,

делать фотографии животных, создавать сайты для благотворительных проектов, предоставлять площадки для ивентов, проводить мероприятия, акции.

Сделать пожертвование Оформить его можно на сайте. Важна любая, даже небольшая сумма.

Участвовать в помощи как представитель бизнеса Установить у себя в заведении терминал для пожертвований или разместить qr-коды, провести акцию у себя в баре, сделать благотворительную татуировку, стрижку или оказать любую другую услугу в поддержку фонда.

Взять животное из приюта В разделе «Ищут дом» на сайте проекта размещены анкеты собак — разных по характеру, внешности и возрасту. Всегда можно найти животное, подходящее именно вам.

Например, сейчас дом ищет 10-летняя девочка Лили:

«Может не отличаться необычной внешностью, не имеет крошечного размера, благодаря которому люди принимают решение завести ту или иную породу собаки, ее уникальность заключается в другом. Эта собака дружелюбна, она сильно привязана к собакам, с которыми живет. Лили всегда бегает без поводка и каждые 5 минут подбегает к своим друзьям- собакам и тычется им в морду . Она не терпит одиночества и всегда бегает в компании», — говорится в описании одной из анкет.

Или семилетний симпотяга Кевин с хитрым прищуром — красивый, воспитанный и добродушный пес. Всегда находится рядом, но не навязчив: обожает внимание, позволяет себя трепать, щипать и всячески готов показывать вам свое расположение .

Чтобы взять собаку, нужно пройти несколько этапов Связаться с проектом, познакомиться и обсудить, зачем вам нужна собака.

Погулять и познакомиться с собакой.

Подписать договор об ответственном содержании животного.