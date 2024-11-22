Тако, чимичурри, гребешки: в Sangre Fresca запустили поп-ап меню со вкусом успеха

Вечер в мексиканской тематике — лучшее средство для борьбы с осенней хандрой. Ведь это сразу означает сочетание ярких вкусов, энергичной музыки и красочного декора. Именно в этой концепции запустилась коллаборация Сбера и Sangre Fresca: от ресторана — креатив с традиционными ингредиентами, от банка — бизнес-советы. Вот что из этого получилось.

В центре коллаборации — специальное меню от шеф-повара Павла Филатова и барной команды El copitas. В нем появились блюда и коктейли, концепция которых вдохновлена продуктами Сбера для бизнеса. Это зеленый салат «Маркетплейс микс» с хурмой и жареным сулугуни, а также горячее «Жемчужина бизнеса» — запеченный гребешок с чимичурри. Барное меню дополнили яблочный Green Sour «Тариф без комиссии» и Green Collins «Экстракт экспертизы» с лаймом, ананасом и тоником.

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На время коллаборации ресторан украсили яркими цветочными композициями, розовыми фламинго, традиционными рисунками, свечами и брендированными вазами. Еще изменения коснулись формы сотрудников Sangre Fresca: на нее нанесли яркие узоры, а гостям вместо пледов решили предлагать пончо.

Первыми попробовать блюда из спешел-меню смогли клиенты-селлеры Сбера на закрытой образовательной презентации, которую провел блогер Роман Каграманов. На импровизированной сцене реальными кейсами и экспертизой делились исполнительный директор дивизиона «Малый и микробизнес» Вадим Колпастиков и Дмитрий Ковпак, СЕО телеграм-канала «Ковпак Китай Маркетплейс». В конце вечера гости получили тематические гифтбоксы с соусами в мексиканском стиле.

Ведущий вечера Роман Каграманов © A3 Agency

Посетить Sangre Fresca и попробовать блюда из коллаборации смогут все желающие до 7 декабря. А для клиентов «СберБизнеса» будет действовать скидка 10% на все позиции при предъявлении карты или открытого РКО.