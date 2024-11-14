Сейчас бы пюре с котлеткой. 16 столовых в Москве: от министерских до хипстерских

Пообедать набором из трех блюд за 350 рублей в Москве — не щемящее душу воспоминание из 2013 года, а вполне реальная опция, если знать места. Например, заповедные цены все еще держат в городских столовых, где готовят нажористо и просто, зато не жалеют горячего с гарниром и просят за это скромные деньги. Вот 16 из них на любой вкус.

«Столовая № 57»

Столовая на третьем этаже Главного универсального магазина — не пример бюджетной рабочей столовки, а скорее туристический аттракцион, которого не чураются и сами москвичи. Просторное и чистое помещение столовой оформлено в стиле сталинского гламура: мрамор, массивные колонны, деревянные столы с кружевными клеенками и тематические советские плакаты на стенах. В остальном все по-честному — длинная линия раздачи с подносами, десерты и салаты под стеклом, работницы кухни в белых фартуках, которые накладывают горячее и разливают супы по тарелкам.

В меню — ожидаемая советская классика домашней кухни в пристойном исполнении: запеканки и омлеты, парадные салаты вроде оливье и сельди под шубой, наваристые борщи, пельмени, котлеты с волнистым пюре и плов с мясом. Здесь же элитные бутеры с икрой или колбасой, масляные пирожные в ажурных салфетках и пирожки со сладкими начинками. Заплатить за плотный обед придется совсем не столовские 700–1000 рублей. Еще одна неприятность — очередь на 15–20 минут, которую предстоит отстоять на пути к обеду. Но есть лайфхак: вместо основной части столовой можно отправиться в зал «Кавказ», «Кафетерий» или «Паназия». Толкучки здесь меньше, но и выбор блюд скромнее.

Адрес: Красная пл., 3, ГУМ Время работы: 10:00 — 22:00

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«Клюква»

Микросеть из двух столовых не в самом центре Москвы: одна точка работает недалеко от «Сокольников», другая — на Нижегородской улице. И там, и там свежий опрятный интерьер с белой плиткой и деревянными столами.

Меню обновляется каждый день, но в основном заточено под домашнюю классику и аллюзии на хиты кухонь мира. Например, можно взять куриный биточек под сыром по-французски или добротный люля-кебаб из курицы, винегрет или грузинский салат с говядиной, харчо или сезонный тыквенный крем-суп, компот и чизкейк на десерт. Есть комплексные обеды с фиксированной стоимостью (до 500 р.) и самым базовым набором блюд, а можно собрать обед самому — выйдет чуть дороже, но интереснее.

Расклад такой: салаты — в пределах 125 р., супы — около 100 р., горячее — не дороже 200 р., десерты — до 300 р. за увесистый кусок чизкейка. Нехитрые завтраки в «Клюкве» тоже есть. Из плюсов посетители отмечают разнообразное меню, большие порции и дружелюбный персонал. В общем, работникам окрестных бизнес-центров и офисов можно только позавидовать.

Адреса: Нижегородская, 29–33, стр. 4, Электродная, 2, стр. 1 Время работы: пн-пт 08:00 — 19:00

Stolovaya

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Модная столовка от основателей бара Escapist во флигеле городской усадьбы Шувалова. Внутри два этажа и два полноценных бара, а в хорошую погоду работает веранда. Интерьер простой, но не столовский: беленый кирпич на стенах, симпатичные круглые столики и яркие зеленые стулья.

Никаких раздаточных стоек и ленты для подносов нет, заказ придется делать по меню-конструктору. Комплексный обед обойдется в 777 р. За эти деньги вас ждут суп, второе с гарниром, салат дня и напиток. Супов всего два: мясной или вегетарианский, а вот в горячем с гарниром придется выбирать между сосисками или котлетами, куриной грудкой, бефстроганов, веганскими котлетами или гуляшом, которые дополнит пюрешка, макароны, овощи на пару, греча или рис. Запивать — компотом или лагером.

Другой вариант — собрать обед самому: суп дня в таком случае будет стоить 250 р., салат — 150 р., пюре с котлетками — 400 р., а сосиски без всего — 290 р.

Работает Stolovaya до полуночи по будням и до 2 часов ночи на выходных, так что многие подтягиваются сюда вечером, чтобы пропустить стакан-другой. На баре свое меню снеков: бастурма (290 р.), оливки (250 р.), сыр (250 р.) и маринованные яйца (50 р. за штуку).

Адрес: Покровка, 38, стр. 5 Время работы: пн-пт 12:00 — 00:00, сб-вс 12:00 — 02:00

«Монастырская трапезная»

Трапезные при церквях и монастырях — достойная альтернатива обычным столовым. Цены здесь, как правило, скромные, еда простая и понятная, очередей нет даже в обеденный перерыв, а если повезет, можно перекусить в душеспасительных интерьерах со старинными росписями. Трапезная Высоко-Петровского монастыря как раз такая: во-первых, расположена в самом центре, во-вторых, от росписей на стенах захватывает дух. Столовая рассчитана на 80 человек, столы общие, но народу здесь обычно немного (если только не попасть на обед паломников).

Каждый день с 10.00 до 12.00 предлагают недорогие комплексные завтраки, с 12.00 до 15.00 — обеды. Еду готовят с оглядкой на церковные праздники и дни поста, но в обычное время в меню всегда есть супы, несколько видов рыбных, мясных и овощных горячих блюд, салаты и десерты. Маст-трай — монастырская выпечка: берите пирожки со сладкими и сытными начинками.

Адрес: Покровка, 38, стр. 5 Время работы: пн-пт 08:00 — 20:00, сб-вс 09:00 — 21:00

Столовая в «ГЭС-2»

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Культурная столовая при модно-просветительской институции с ходу удивляет ценами: суп и горячее обойдется в 850 р., салат плюс горячее — в 890 р., а все вместе — в 1090 р. По вайбу место больше похоже на бистро «ИКЕА», нежели на классическую столовку, здесь чинно и чисто, вокруг приятные люди, стильная мебель из светлого дерева и много длинных коммунальных столов.

Меню обновляется каждый день и состоит из нескольких комплексных обедов, напитков и десертов. Например, по понедельникам готовят свекольный салат с сыром и орехами, грибную похлебку, курицу карри с рисом или запеченный картофель с сыром (вег-опция). По вторникам дают салат с киноа и овощами, куриную лапшу, рыбу на пару с рисом и томатным соусом и оладьи из цукини. А по пятницам — овощной салат, грибной крем-суп, куриный бургер с картофелем фри или баклажаны пармиджано. Вода или чай — бесплатно. За дополнительные деньги можно взять десерт или симпатичную булочку. По выходным столовая тоже открыта.

Ищите столовую на минус первом этаже возле гардероба и не путайте с ГЭСовскими кафе и рестораном — там ощутимо дороже.

Адрес: Болотная наб., вл. 15, корп. 1 Время работы: 12:00 — 17:00

«Петрович»

Клуб-ресторан «Петрович» хорошо знаком рачительным олдам — заведение в этом году отметило 26-й день рождения. Несмотря на громкое название, днем место работает как столовая или кафе с бизнес-ланчами. Последние здесь называются деловыми обедами и проходят по будням, с 11.30 до 17.00.

За скромные 340 р. (минус 5% от этой суммы по карте москвича) можно получить суп, салат, горячее блюдо с гарниром и компот. Еда понятная и вполне съедобная: борщ чередуется со щами из квашеной капусты, ухой и куриной лапшой, на горячее готовят свиной шашлык с картофелем «Пушкин» и шницель, куриное фрикасе, сайду с рисом и гуляш. Есть салаты и простые напитки.

По вечерам «Петрович» уходит в загул: здесь проходят камерные концерты, устраивают дискотеки и, конечно, наливают недорогой алкоголь.

Адрес: Мясницкая, 24, стр. 3 Время работы: пн-чт 12:00 — 00:00, пт-вс 14:00 — 05:00

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Столовая в Гольяново

Большая столовая в не самом дружелюбном районе Москвы, Гольяново, работает больше 15 лет. Внутри — подновленный советский интерьер с аккуратными столиками, зеленью и некоторым намеком на уют. Внутри два зала с двумя линиями раздачи, в первом обычная, во втором диетическая кухня, все блюда для которой готовят без соли, специй и преимущественно на пару.

Еда простая и понятная, но довольно вкусная, с претензией на домашнюю, порции внушительные. Выбор большой: с полдюжины видов горячего и гарниров к ним, всегда несколько обычных и вегетарианских супов, множество овощных и мясных салатов, пельмени и вареники (обещают, что ручной лепки), свежая выпечка и хлеб. Цены скромные: салаты по 50 р., супы в пределах 100 р., горячее плюс гарнир — немногим больше. Даже с хорошим аппетитом здесь можно уложиться в 300–400 р. за обед.

Работают по будням до 17.00, но чем позже, тем меньше выбор на прилавке. А еще место любят водители соседнего автобусного парка — уж им ли не знать, где поесть дешево, быстро и прилично.

Адрес: Амурская, 9/6, стр.11 Время работы: пн-пт 08:00 — 17:00, сб 10:00 — 16:00

Sattva

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Сеть вегетарианских заведений работает в Москве с 2013 года — у Sattva есть полноценные рестораны, а на улице Куусинена работает столовая. Цены в последней ниже, выбор блюд скромнее, зато вся еда подходит вегетарианцам, а часть — веганам.

Интерьер скромный, но здесь чисто и приятно. В меню — радость экономного вегана: соевый шницель — 240 р., вареники с картошкой — 195 р., соевый гуляш с овощами — 220 р., чечевичная котлета — 110 р., нут в сливочном соусе — 180 р., лазанья со шпинатом — 260 р. С учетом супа, горячего блюда и напитка, вполне реально уложиться в 400–500 р.

Кроме условно домашних блюд, есть индийские сабджи, то есть овощные рагу с рисом и лепешками, а также пицца.

Адрес: Куусинена, 19а Время работы: 09:00 — 21:00

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«Колобок»

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Небольшая столовая удобно расположена в самом центре Москвы — ищите заветную дверь с торца здания Совета судей РФ. Место знают и любят работники соседних офисов, а иногда добираются до него и посетители зоопарка, бывает людно. «Колобок» хвалят за большие порции, низкие цены, вкусную еду и вежливый персонал. Даже в час пик очередь на линии раздачи двигается быстро, но приходить лучше пораньше — к концу обеда блюд на витрине уже не так много.

Меню меняется каждый день, но готовят главным образом блюда домашней постсоветской кухни: мясные и рыбные котлеты, жаркое и шницели, отбивные, рыбу на пару, макароны по-флотски и простенькую пасту, азу и плов, а также супы в диапазоне от борща и горохового до куриной лапши. На прилавке можно выбрать из нескольких готовых салатов, взять булочку на десерт. Обед из салата или супа, горячего и напитка в среднем обойдется в 350 р.

Адрес: Баррикадная, 8, стр. 5а Время работы: пн-пт 07:30 — 18:00

Eat & Talk

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Кафе-ресторан на Воздвиженке любят студенты журфака и других окрестных факультетов МГУ. Внутри заведение обустроено как обычное бистро: уютные столики в обеденной зоне, кухня, обслуживание с официантами и меню. Сэкономить по-настоящему можно, если приходить сюда в будние дни с 12.00 до 16.00. В это время в Eat & Talk работает шведский стол — неограниченное количество подходов к столам с закусками и салатами, супами и горячими блюдами обойдется в 590 р. Для самого центра Москвы — более чем скромная сумма.

По разнообразию блюд шведский стол несколько уступает классическим столовым: обычно на выбор есть несколько супов, пара горячих блюд и гарниров к ним, что‑то вегетарианское и тройка простеньких салатов плюс фрукты, мини-десерты, чай и кофе. Для ежедневных обедов — слишком скучно, зайти, оказавшись поблизости, — в самый раз.

Адрес: Воздвиженка, 4/7, стр. 2 Время работы: 08:00 — 23:00

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Cantina City

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Сеть столовых с точками в центре города, вблизи больших бизнес-центров. Внутри все устроено как в классической столовой: подносы, линия раздачи и зоны самообслуживания, улыбчивые повара в фартуках, оплата на кассе, большой зал со столиками. Выбор еды обширный — есть основное меню классических домашних блюд, которое обновляется каждый день, плюс авторское меню с опциями подороже: стейками, бургерами, хот-догами и овощами на гриле. Отдельная станция отведена под азиатскую кухню и блюда на воке.

Можно взять бизнес-ланч с фиксированным набором блюд, это обойдется в 400 р., или самому собрать обед. Цены такие: салаты чуть выше 100 р., супы от 100 до 250 р. за навороченный вроде том-яма, горячие блюда в пределах 300 р.

Из минусов — высокая загруженность в час пик. В обеденный перерыв придется отстоять приличную очередь, а сидеть — за общим столом с сотрудникам близлежащих бизнес-центров.

Адреса: Садовническая, 82, стр. 2, Овчинниковская наб., 20, стр. 1, Банный пер., 9, и не только Время работы: варьируется от локации к локации

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Кафе «Урожай»

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Симпатичная столовая на ВДНХ — длинная линия раздачи, большой выбор блюд и просторный зал со столиками. Работают только в будние дни и до 17.00. Увы, зайти в выходной после прогулки по павильонам ВДНХ не получится. И это, пожалуйста, единственный минус места.

Готовят классику домашней кухни вроде щей, борща, витаминных салатов и оливье, буженины под сырной корочкой, куриных котлет и макарон по-флотски. Есть и более «ресторанные» блюда — бургеры, хот-доги, фри и пицца, эти позиции обойдутся дороже. На десерт предлагают пирожные и неплохую сладкую выпечку, много компотов, есть чай и кофе. Можно взять фиксированный набор блюд — такой бизнес-ланч обойдется в 450 р. — или собрать обед самостоятельно.

Также в «Урожае» есть утреннее меню: блины и яичницы с омлетами, каши, бутерброды и чай за согревающие душу 40 р.

Адрес: просп. Мира, 119, стр. 164 Время работы: пн-пт 09:00 — 18:00

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«Комбинат питания»

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Настоящая министерская столовая при Дворце труда профсоюзов и Федерации профсоюзов на Ленинском проспекте. «Комбинат» надежно спрятан в бесконечных коридорах на третьем этаже здания, но вход сюда свободный, поэтому не стесняйтесь спрашивать помощи у охранника и здешних сотрудников.

Работает место до 16.00 и — ожидаемо — только по будням, но приходить лучше к 13.00–14.00, когда выбор блюд еще богатый. Готовят классику постсоветской кухни: котлеты и биточки под майонезом, наваристые супы, макароны с мясом, плов и рыбу в кляре, плюс овощные салаты. Есть диетические блюда. Средний обед обойдется в 300–450 рублей. Возможность почувствовать себя героем «Служебного романа» — бесценна.

Адрес: Ленинский просп., 42 Время работы: пн-пт 09:00 — 16:00

Кафе-столовая «Кремлевский»

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В столовую Госдумы или правительства получится попасть только по пропуску. Зато попробовать, чем там кормят, можно в «Кремлевском». Кафе-столовая основана на базе ФГБУ «Комбинат питания Кремлевский» Управления делами Президента РФ. Комбинат организовывал буфетное обслуживание сотрудников правительства, находящегося в Кремле с 1918 года. А потом открыл столовую для всех.

Народным место сложно назвать — от столовой здесь сохранилась только линия выдачи с подносами. Интерьер в духе сбивающего с ног своей помпезностью сталинского ампира: два этажа, мраморные колонны и панорамные окна, картины на стенах, тяжелые люстры и светлая мебель.

Готовят классику советской и постсоветской кухни, а заодно хиты нулевых. Сельдь под шубой, «Цезарь», крабовый салат, баклажаны с сыром, запеченный лосось и куриные биточки, картофельное пюре, рис на пару, ароматный мясной плов, наваристый борщ и щи — все как в обычной столовой, но встречаются и изыски вроде удона с соусом терияки или гранолы с домашним йогуртом. Часы работы тоже отличаются от столовских, «Кремлевский» не закрывается после обеда, а работает до 22.00.

Цены выше, чем в рядовой столовой, но для «Маяковской» все еще приемлемые. Завтрак можно собрать в пределах 250–300 рублей, хорошо пообедать на 450–500 рублей. Главное не пожалеть денег на местный хит — бутеры со шпротами, сельдью и красной икрой (от 150 р.).

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Адрес: 1-я Тверская-Ямская, 3 стр. 1 Время работы: 08:00 — 23:00

«Братья Караваевы»

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Всем известная сеть с десятком точек по всей Москве работает как кулинарная лавка, где можно взять готовую еду домой, и столовая, в которой удобно быстро перекусить днем. Цены — выше среднего, но и выбор разнообразнее и интереснее, чем в классических столовых. В остальном все интуитивно понятно: заказ у витрины по номерку, оплата на кассе.

В «Караваевых» обычно хороший выбор салатов и горячих блюд, есть симпатичная выпечка и даже парадные десерты (можно купить целый торт, но недешево). А вот с супами и напитками, как правило, напряг. Главный секрет — брать в «Каравашках» проверенные временем хиты и внимательно следить за порциями, которые сотрудники кладут на тарелку, иначе есть риск получить полкило лазаньи за бешеные деньги.

Что точно нужно попробовать: бутеры с индейкой и ветчиной, оливье, креветочный коктейль с мандаринами, индейку с сельдереем, мясную лазанью, мамины котлеты, шашлычки из курицы, пирожки с мясом и сочник. Средний обед из трех блюд обойдется в 500–800 р.

Если «Караваевы» уже надоели, можно зайти в «Бруснику» или «Му-му», еще две бюджетные сети с комплексными обедами и столовскими вайбами.

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Столовая Дома ученых

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Роскошный особняк начала XX века принадлежал вдове текстильного промышленника Коншина Александре. После смерти мужа она потратила часть огромного наследства на обустройство шикарного дома. Интерьеры сохранились до наших дней, и от них захватывает дух: повсюду мрамор, колонны, огромные зеркала, лепнина, картины на стенах и сводчатый «оранжерейный» потолок с остеклением. Попасть сюда можно за скромные 400–500 р., зайдя в столовую без вывески (она как раз расположена в парадных залах) и заплатив за обед. Часы работы столовой с 12.00 до 15.30, но приходить лучше до 14.00, иначе есть риск застать пару грустных салатов и одно горячее блюдо. Место популярно отчасти из‑за интерьера и истории, во многом — из‑за центрального расположения и доступных цен на обеды. Попасть в столовую можно через центральный вход Дома ученых, где нужно сказать, что вам в столовую, тогда документы и пропуск не спрашивают.

На линии раздачи классический для постсоветских столовых ассортимент: пара простеньких салатов по 100–150 р., два первых блюда на выбор (около 100 р.), четыре-пять горячих плюс гарниры к ним (около 300 р. за горячее с гарниром), хлеб, компот, чай. Комплексный обед обойдется в 520 р. Выбор по столовским меркам небольшой, а еда достаточно простая и пресноватая, зато большие порции и дворцовые интерьеры вокруг.