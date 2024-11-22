Пока мужчины шутили над открытием only-girls-бара «Ночные ведьмы», москвички радовались появлению нового пространства для спокойных встреч с подругами. А можно ли создать безопасную атмосферу в заведениях, которые открыты для всех? Обсудили этот вопрос с экспертом и владельцами баров.

«Мужчины уже пытались пробраться»: что происходит в новом баре только для женщин

В начале ноября в подвале на Покровке открылся коктейльный only-girls-бар «Ночные ведьмы». На название создателей заведения вдохновила история: во время Великой Отечественной войны так фашисты говорили про отважных советских летчиц из 46-го гвардейского полка. Интерьер бара выполнен в стиле колдовской лачужки, а коктейли названы в честь исторических личностей, изменивших мир, — ученой Марии Склодовской-Кюри, художницы Фриды Кало, оперной певицы Монсеррат Кабалье, национальной героини Франции Жанны д’Арк, императрицы Екатерины II и других.

Дмитрий Брызгалов Основатель бара «Ночные ведьмы»

«История с открытием женского бара началась с помещения. „Ночных ведьм“ я разместил на минус первом этаже пространства Viva x Adventura на Покровке. Когда только пришли в это пространство, мне сразу стало понятно: здесь должно быть убежище. Для нас было очевидно, что такое место идеально сочетается с темой безопасности, и она стала ведущим мотивом всей концепции.

Я как мужчина точно знаю, что наши дорогие и чудесные девушки нуждаются в безопасности. С самого начала задумывался о том, что здесь нужно создать место именно для женщин, где они будут ощущать себя максимально комфортно. Неважно, придут они в вечерних платьях или в спортивных костюмах — их ничто не должно смущать».

Новое пространство, «придуманное мужчинами с любовью для женщин», по задумке должно было стать идеальным убежищем для встречи с подругами и местом, где можно расслабиться. Однако вскоре после открытия основатель Дмитрий Брызгалов сообщил, что мужчины все-таки смогут посетить бар — за 1 млн рублей . Решение было продиктовано необходимостью соблюдения закона: продажа билетов поможет избежать обвинений в дискриминации по половому признаку.

«Если какой‑нибудь мужчина очень хочет провести время в обществе „ночных ведьм“, то пусть это будет миллионер. Мы почти уверены, что таких не найдется, следовательно, приватность наших посетительниц будет под защитой», — объяснил решение владелец бара.

Заплатить деньги за вход вызвался блогер-шовинист Арсен Маркарян. Кроме того, бармены и шеф-повар бара оказались мужчинами, поэтому совсем избежать встречи с противоположным полом гостьям пространства не получится.

Дмитрий Брызгалов Основатель бара «Ночные ведьмы»

«Мы работаем уже более 20 дней и приятно впечатлены количеством броней. Они поступают в большом количестве и уже даже на декабрь. Получаем самые разные отзывы, в большинстве случаев — это благодарность от дам, которые нас посещают, а также просьбы увеличить количество мероприятий с приглашенным тарологом, за чье внимание гостьи почти дерутся. Слышим рекомендации по коктейлям и иногда даже их учитываем. Парочка мужчин уже пыталась пробраться внутрь, но наши крепкие парни на охране держат все под контролем. »

© Предоставлено баром «Ночные ведьмы»

«К нам идут в первую очередь за безопасностью, но и еще, чтобы отдохнуть, посплетничать, коктейли распробовать, потанцевать без приставаний, собраться на девичник или отметить день рождения, поводов — масса. Я сам общаюсь с женщинами довольно много, и они рассказывают, что в один бар пойдут, чтобы посидеть с подружками и побыть самими собой, а в другой в сопровождении мужчин. Поэтому определенно нужны заведения и те, и те».

Как отреагировал интернет

Новость об открытие мейл-фри заведения разлетелась по городским изданиям и телеграм-каналам и спровоцировала активные дискуссии. Многие мужчины в комментариях заявляли, что «ограничивать вход в публичное заведение по половому признаку — это неприкрытый сексизм». Пользователи также шутили, что «Ночные ведьмы» быстро закроются, ведь алкоголь девушкам как правило покупают парни. Увы, нашлись и те, кто захотел проникнуть в бар или встретить у выхода «уже готовеньких» посетительниц.

Как мужчины отнеслись к онли-герлс-бару «Ждем заведений, где себя в безопасности будут чувствовать только обладатели черепа правильной формы», — Егор.

«Кто девчонок будет поить в этом месте — непонятно)», — Николай.

«Идея смешная, но нарушает действующее законодательство», — Сергей.

«Засекайте, через сколько он сдохнет. Даю три месяца🤣🤣🤣», — Илья.

«Мужчины будут встречать на выходе, уже готовеньких», — Андрей.

«А потом — мальчики, заберите, не знаем как домой добраться😂», — Игорь.

Дмитрий Брызгалов Основатель бара «Ночные ведьмы»

«Когда читал комментарии и выяснил, что я, оказывается, радикальный феминист, громко рассмеялся. Никакой подобной идеологии тут не спрятано, как и сексизма. Ну простите, мужики, вы же в женскую баню не ходите, не требуете, чтобы вас туда обязательно пустили, и не обижаетесь, что все-таки не пускают? Или если в вагоне видите отметку „женское купе“, вы не идете ругаться с РЖД и не называете эту меру сексизмом. Такая же история и с баром.

Комментарии позабавили и нашу большую команду девочек: в Москве женщины давно стали основными посетительницами ресторанов и кафе и точно могут позволить себе оплатить коктейль, а то и несколько ».

© Предоставлено баром «Ночные ведьмы»

В комментариях парни нередко вспоминали про опыт скандально известного фем-кафе «Симона», которое открылось в Санкт-Петербурге в феврале 2019 года. Концепция male-free коворкинга тогда тоже вызвала бурные обсуждения, а соосновательница и феминистка Леда Гарина даже получала угрозы. В кофейню несколько раз пытались попасть мужчины, одним из них был депутат Виталий Милонов. Проникнуть внутрь смог переодетый женщиной журналист «Фонтанки». Он сделал репортаж о происходящем в «Симоне», на что владелица отреагировала на удивление спокойно, отметив, что в итоге феминистки были описаны в СМИ «как что‑то скорее положительное».

Иначе команда и гости кафе отнеслись к вторжению группы мужчин, которые в преддверии 8 марта принесли в кафе цветы и отказывались покидать помещение, за что один из них был залит перцем. Феминистки ответили своим обидчикам выразительным перформансом: у Дворца бракосочетаний они засыпали голого активиста тюльпанами и продемонстрировали плакат с надписью «Ваши цветы прорастут на могиле патриархата». «Симона» проработала два года и закрылась в апреле 2021 года из‑за конфликта внутри коллектива.

Как женщины отнеслись к открытию «Ночных ведьм»

«Ночных ведьм» россиянки встретили с большим энтузиазмом. Самая частая реакция от них — радость от появления пространства, где с тобой никто не будет «пытаться просто познакомиться, игнорируя просьбы отстать».

«Неужели есть место, где можно нормально поговорить без „девчонки, че скучаем?“», — Светлана.

«Такой бар нужен на случай, когда хочешь посидеть с девочками без всяких подходов познакомиться», — Лена.

«Это не сексизм, это попытка создания безопасного пространства 🙃

В конце концов, men’s only клубы существуют себе прекрасно, почему женщинам нельзя того же?» — Анна.

«Здесь вопрос не только в безопасности. Например, девушкам, работающим в мужском коллективе, или тем, кому надоело мужское окружение, очень полезно побыть в женском обществе, развеяться и отдохнуть», — Тата.

«Всегда поражаюсь, когда одни и те же люди говорят что‑то вроде „сама виновата, надо быть осторожнее с мужиками“, но при этом страшно возмущаются, если женщины осторожничают и побаиваются», — Виктория.

Как еще заведения могут обезопасить женщин

В России действуют как минимум два проекта, которые борются с насилием над женщинами в общественных местах. Сервис «Позовите Галю» с 2020 года помогает россиянкам избежать нежелательного внимания в барах, ресторанах и кафе. Чтобы получить защиту, девушке нужно найти на карте проекта ближайшее заведение, отмеченное молнией , дойди до него и сказать сотруднику: «Позовите Галю». Он, в свою очередь, вызовет полицию, отведет в безопасное место или покажет запасной выход. Подобная практика существует и в других странах: к примеру, посетительницы, чувствующие себя в опасности, просят английских барменов позвать Анджелу, а кыргызстанских — Кантай.

Сегодня в России уже более 600 общественных пространств и точек общепита, сотрудники которых готовы помочь женщинам в беде.

Этим летом в нашей стране появилась другая полезная инициатива — «Попутчица», ее целью стало повышение безопасности девушек во время передвижения по городам. Теперь россиянки в чате в телеграме делятся информацией о небезопасных местах и ищут себе попутчиц для передвижений в темное время.

© Предоставлено баром «Ночные ведьмы»

Как дизайн и урбанистика могут спасать женщин

Алена Миллер Урбанистка, co-founder продуктового агентства horovod.space

«Есть три меры, которые стоит принять владельцам ночных заведений. Первое — нанять внимательного охранника. Второе — установить в ключевых зонах бара камеры наблюдения, чтобы иметь возможность мониторить ситуацию и разбираться с инцидентами впоследствии. Третье — обучить персонал справляться с конфликтными и опасными ситуациями. Н е только охранникам, но и барменам, официантам и администраторам нужно уметь распознавать признаки дискомфорта у посетительниц. Можно также присоединиться к проекту „Позовите Галю“, который позволит гостьям беспрепятственно обращаться к сотрудникам за помощью. Неплохо было бы и предусмотреть возможность вызова такси для тех, кто находится в небезопасности или боится выходить на улицу без сопровождения.

Кроме того, оперативно реагировать на неприятные ситуации поможет открытая планировка. Световые решения должны исключать появление темных углов или укромных мест. В ночном заведении лучше разделить туалеты для женщин и мужчин и сделать в них легко просматриваемые кабинки. А чтобы у посетительниц имелся хороший обзор помещения и им было видно, кто находится за углом, можно установить зеркала.

Грамотные урбанистические решения также защитят девушек от насилия. Самое важное — это хорошее освещение. В городах стоит увеличить количество уличных фонарей в местах, по которым девушки ночью возвращаются из питейных заведений — это и узкие переулки, скверы, парковки, парки и остановки общественного транспорта. Подземные переходы тоже должны быть хорошо освещены, оснащены видеонаблюдением и зеркалами».

«Если девушки смогут видеть, кто следует за ними по подземному переходу или поджидает внутри него, то они с меньшей вероятностью попадут в ситуацию из фильма Гаспара Ноэ „Необратимость“».

«У горожанок должен быть безопасный способ добраться до дома, поэтому стоит повысить и общую транспортную доступность. Классно, когда на остановках есть табло, показывающее, через какое время приедет автобус, и актуальное расписание в интернете. Так девушки будут понимать, к какому времени они должны подойти на остановку, а не сидеть по 30 минут в темноте. Стоит также увеличивать число полицейских или частных охранников, патрулирующих район в ночное время».

«Ограждаем девчонок от агрессии»: владельцы питейных заведений говорят о своем опыте

Мы обратились к нескольким московским барам и клубам, чтобы узнать, как они следят за безопасностью своих посетительниц. К сожалению, представители практически всех заведений отказались с нами общаться. Одни сослались на «необходимость воздержаться от открытых заявлений», другие прямо признались, что не хотят участвовать в обсуждении такой темы . Нам удалось пообщаться с командами баров «делай культуру» и «Ровесник».

Коля Аветисян Совладелец бара «Ровесник» и боулинг-клуба «Дорожка»

«Мы тоже присоединились к инициативе „Позовите Галю“. В первый раз к нам на бар в обычный будний день подошла девушка, которая произнесла кодовую фразу. Оказалось, что за ней следил незнакомый мужчина, и она на карте проекта нашла „Ровесник“. Мои коллеги вывели посетительницу через черный ход и убедились, что опасность миновала».

«В наших правилах есть пункт о том, что любой гость может подойти на бар или к охране и рассказать о нежелательном внимании, а дальше менеджер на смене поможет разобраться в ситуации. Команда „Ровесника“ и „Дорожки“ старается всегда наблюдать за гостями и, если кажется, что человеку нужна помощь, аккуратно уточнить у него, так ли это на самом деле».

Команда бара «делай культуру»

«Формат „делай культуру“ сам по себе предотвращает опасные ситуации: у нас нет крепкого алкоголя и уже несколько лет не проходят вечеринки. На ситуацию позитивно влияют наши ценности и позиционирование. Конечно, в 2024 году мы не можем заявлять, что наш бар — это абсолютно безопасное общественное пространство, но мы берем на себя много разной ответственности, чтобы делать „дк“ если не safe space, но safer space».

«У нашей команды есть осознание ответственности за происходящее в помещении, и его размер позволяет контролировать обстановку. Если мы замечаем, что посетитель находится в опасности, мы можем позвать его на кухню, напоить чаем и вызвать такси».